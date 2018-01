TransferTalk: Courtois weer in beeld bij Real? - "De Bruyne zet vandaag krabbel onder nieuw contract" - AA Gent trekt doelman van Lierse aan - Raman langer bij Fortuna Düsseldorf De voetbalredactie

22 januari 2018

12u55 19 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Huurcontract Raman bij Fortuna Düsseldorf verlengd

Benito Raman zal ook volgend seizoen de kleuren van het Duitse Fortuna Düsseldorf verdedigen. Dat maakte de koploper in de Tweede Bundesliga vandaag bekend. Düsseldorf en Standard, dat nog steeds eigendom van Raman is, kwamen overeen de huurovereenkomst van de speler te verlengen tot juni 2019. De Duitsers bedongen ook een aankoopoptie.

"Ik ben heel blij en verheug me erop volgend seizoen nog voor Fortuna te spelen", verklaarde Raman op de clubwebsite. "Het was voor mij de juiste stap naar hier te komen. Vanaf het eerste moment voelde ik me heel comfortabel. Het team nam me ook goed op en ik voelde vertrouwen van de technische staf. Ik zal hard blijven werken en het team proberen helpen haar doelen te bereiken."

Benito Raman kende een sterke heenronde in Düsseldorf. De Gentenaar kwam tot 14 officiële optredens (en vijf goals). Düsseldorf staat na achttien speeldagen aan de leiding in de Tweede Bundesliga, met 34 punten.

In België was Raman eerder actief voor AA Gent, dat hem verhuurde aan Beerschot (2013), KV Kortrijk (2013-2014) en STVV (2016). In de zomer van 2016 trok hij naar Standard.

#F95 heeft het huurcontract van Benito Raman met Standard Luik verlengd tot medio 2019. Eveneens heeft #F95 een optie tot koop. Fortuna Düsseldorf NL(@ F95_NL) link

AA Gent trekt doelman Jari De Busser aan

AA Gent heeft zijn eerste transfer met het oog op vorig seizoen al gerealiseerd. De Buffalo’s bereikten een akkoord voor drie jaar met de 18-jarige Jari De Busser. De Busser is doelman bij Lierse en geldt als een groot talent. Door De Busser nu al vast te leggen voor volgend seizoen, houdt Gent een aantal concurrenten af. De aanwerving van De Busser is slecht nieuws voor Anthony Swolfs, die deze winter voor zes maanden van KV Mechelen werd overgenomen. De kans is groot dat Swolfs volgende zomer alweer mag vertrekken in de Ghelamco Arena. (RN)

Toulouse zet coach Pascal Dupraz aan de deur

De Franse eersteklasser Toulouse heeft vandaag de samenwerking met haar coach Pascal Dupraz stopgezet. Beide partijen gaan in onderling overleg uit elkaar, meldde de nummer negentien van de Franse Ligue 1 op haar website. Assistent Michaël Debève neemt voorlopig de taken van Dupraz over.

De 55-jarige Dupraz stond sinds 1 maart 2016 aan het roer bij het team uit Zuid-Frankrijk. Dit seizoen verliep tot nu toe desastreus voor de paarshemden. Toulouse staat negentiende en voorlaatste in de Ligue 1, met twintig punten uit 22 speeldagen. De nederlaag van zaterdag, 2-1 bij Montpellier, was de laatste partij met Dupraz als T1.

Turkse Sivasspor vindt akkoord met Robinho

De Turkse eersteklasser Sivasspor heeft aangekondigd een akkoord te hebben met Robinho. De aanvaller was transfervrij sinds zijn contract bij Atlético Mineiro op 1 januari afliep. Vorig najaar werd Robinho voor een Italiaanse rechter nog veroordeeld voor een groepsverkrachting.

"Robinho zal dinsdag in Sivas aankomen en zijn contract ondertekenen", liet de club op haar website weten. Volgens Turkse media zou de inmiddels 33-jarige Braziliaan een contract voor anderhalf seizoen tekenen.

Voor Robinho wordt Sivasspor een nieuw hoofdstuk in zijn afkalvende loopbaan. Na te zijn doorgebroken bij Santos (2002-2005) volgden passages bij Real Madrid (2005-2008), Manchester City (2008-2010), AC Milan (2010-2014), Guangzhou Evergrande (2015) en Atlético Mineiro (2016-2017). Tussendoor keerde hij ook nog twee maal (2010 en 2014-2015) terug naar Santos.

Eind november werd Robinho door een Italiaanse rechtbank tot negen jaar cel veroordeeld wegens een groepsverkrachting, die dateerde uit 2013, de periode dat hij bij Milan speelde. De Braziliaan pleit nog steeds onschuldig en ging in beroep.

Sivasspor staat na 18 speeldagen op de achtste plaats in de Turkse Süper Lig. De club telt met Zoro Cyriac (ex-Standard en Anderlecht) en Arouna Koné (ex-Lierse) twee oude bekenden van de Jupiler Pro League in zijn team.

Courtois weer wat dichter bij Real

Het zou zomaar kunnen dat Real Madrid weer in de dans springt voor Thibaut Courtois. Kepa Arrizzabalaga, doelman van Athletic Bilbao, staat op het punt om zijn aflopende contract toch te verlengen bij zijn club tot 2023. Real had gehoopt om Kepa deze maand vast te leggen, maar zijn aanslepende voetblessure en een veto van coach Zidedine Zidane deden de onderhandelingen aanslepen. Kepa is het wachten nu beu en bereikte ondertussen een mondeling akkoord met Athletic.

Courtois (25) van zijn kant is in vergevorderde gesprekken met Chelsea over een contractverlenging. Zijn club wil van hem de bestbetaalde doelman ter wereld maken, met een loon van ruim 225.000 euro per week. De Rode Duivel denkt nog altijd na over het voorstel. Real flirt al vier jaar met Courtois, maar pushte nooit door voor concrete onderhandelingen. Ze hielden hem net als David de Gea (Man United) aan het lijntje in het geval dat. Vorige maand kreeg de Koninklijke het bericht dat Courtois zinnens was bij te tekenen bij Chelsea, maar dat is tot op heden nog altijd niet gebeurd. Gezien zijn privésituatie is Spanje altijd aanlokkelijk geweest voor nationale nummer één. Ook De Gea blijft op Reals radar. (KTH)

Roma-coach Di Francesco is formeel: "Radja blijft"

AS Roma-coach Eusebio Di Francesco heeft zondagavond na het gelijkspel van de Giallorossi bij Inter (1-1) een einde gemaakt aan de speculaties rond Radja Nainggolan. De Rode Duivel stond de voorbije weken volgens diverse media dichtbij een transfer naar de Chinese Super League, maar zal volgens Di Francesco zeker blijven.

"Er is geen enkele kans dat Radja vertrekt", opende Di Francesco duidelijk. "Hij blijft. We weten allemaal waarom hij niet speelde de vorige wedstrijd tegen Atalanta. Maar ik ben blij met zijn prestaties en ik geloof dat hij nog beter kan doen. Ik speelde hem iets hoger op het veld uit en daar was hij blij mee. Met momenten kon hij nog beslissender zijn, maar hij is nu al een topspeler."

Nainggolan leek enkele weken geleden, na het rook- en drinkincident op oudejaarsavond, op weg naar het Chinese Guangzhou Evergrande. Die transfer lijkt met de uitspraken van Di Francesco van de baan. De Antwerpenaar ligt nog tot medio 2021 onder contract in Rome..

"Nice en Marseille willen Trebel"

Volgens 'L'Équipe' mag Anderlecht een mail van OGC Nice en Olympique Marseille verwachten. De toonaangevende Franse krant meldt dat de Ligue 1-teams Adrien Trebel (26) in de gaten houden en mogelijk zelfs een bod zullen uitbrengen. In de omgeving van Trebel wordt de interesse bevestigd, maar klinkt het ook dat paars-wit normaal gezien niet bereid is mee te werken aan een transfer. Overigens zijn er ook Duitse team gecharmeerd door Trebel, die dit seizoen één van de smaakmakers is bij de landskampioen. De middenvelder ligt nog tot 2021 onder contract in de hoofdstad. (PJC)

De Laet naar Antwerp?

Een transfer lijkt nog niet voor meteen, maar er ging wel al wat geflirt over en weer tussen Ritchie De Laet (29) en Antwerp. De interesse is wederzijds, maar de onderhandelingen zijn nog niet echt concreet. De verdediger ligt nog tot en met volgend seizoen onder contract bij Aston Villa. Zijn loon is zonder meer te hoog voor de Great Old, maar omdat hij de laatste maanden alleen maar tot beperkte invalbeurten kwam, behoort een overgang - vermoedelijk in de vorm van een uitleenbeurt - tot de mogelijkheden. De Laet kreeg zijn opleiding bij Antwerp en belandde zo bij Manchester United. Gisteren volgde hij de wedstrijd tegen Club Brugge in elk geval rechtstreeks, dat was duidelijk te merken aan zijn Twitter-account. Zo reageerde De Laet kort na het laatste fluitsignaal: "Spijtig, tactisch zat alles heel mooi in elkaar, maar toch weer een puntje voor de weg naar PO1." (SJH)

Dossier-Bongonda sleept aan

De soap rond Theo Bongonda blijft duren. Bijna twee weken nadat de flankaanvaller in Marbella aansloot bij Zulte Waregem is de transfer nog altijd niet volledig rond. Ondanks een akkoord met alle partijen. Door de moeizame financiële afwikkeling tussen Trabzonspor en Bongonda, die een zwaar contract had in Turkije, blijft het dossier aanslepen. Gisteren reisde de belofteinternational zelfs terug naar Trabzonspor. En op zijn Twitter-account postte Bongonda een bericht met de kleuren van de Turkse club... (VDVJ)

De Bruyne tekent vandaag

Alexis Sánchez (29) wordt de best betaalde speler in de Premier League. Zijn transfer naar Manchester United, een ruil met Arsenal voor Henrikh Mhkitaryan, wordt vandaag officieel bekendgemaakt. Sánchez doorstond gisteren de medische keuring en zette nadien zijn krabbel onder een erg lucratief contract. Inclusief tekenpremies, alle mogelijk bonussen en portretrechten (20 procent van het basisloon) zou hij de komende vijf jaar zo'n 550.000 euro per week opstrijken.

Een salaris dat Manchester City niet wilde ophoesten voor een speler van 29, uit vrees dat het alle contracten voor zijn topspelers zou moeten heronderhandelen. Zo zal Kevin De Bruyne in zijn nieuw zesjarig contract, dat normaal gezien vandaag wordt geofficialiseerd, inclusief tekengeld en portretrechten zeker zijn van 300.000 euro per week. Met bonussen voor Champions League-winst, Premier League, alle bekers en individuele trofeeën kan dat bedrag oplopen tot boven 400.000 euro per week.

De spelerscontracten in de Premier League zijn wel niet naar de normen van Barcelona en PSG. Lionel Messi verdient volgens klokkenluidersplatform Football Leaks meer dan 1 miljoen per week in zijn nieuwe overeenkomst. Neymar zit bij PSG ook rond de 700.000 euro per week. (KTH)

KV MECHELEN_ Rherras wordt tot het einde van dit seizoen verhuurd aan het Schotse Hibernian. (KDC)

Spurs wil Kane niet kwijt

Real Madrid wil het transferrecord van Neymar (222 miljoen euro) breken. Volgens Sunday Times heeft Real Madrid liefst 200 miljoen pond (226,7 miljoen euro) over voor Harry Kane, de spits die gisteren op Southampton (1-1) zijn 99ste goal in het shirt van Tottenham maakte. Daniel Levy, voorzitter van de Spurs, wil de spits echter niet kwijt en probeert hem te overtuigen dat hij ook in Londen prijzen kan winnen. Real Madrid hinkt zwaar achterop in de Primera División. De club is radeloos omdat spits Karim Benzema met een vormcrisis kampt.