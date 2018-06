TransferTalk. Coucke belooft Anderlecht nog minstens 4 nieuwe spelers - KVO gokt met alternatief voor Coosemans De voetbalredactie

27 juni 2018

07u53 1 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Oostende gokt met alternatief voor Coosemans

KV Oostende heeft zijn nieuwe eerste doelman beet. Met de 22-jarige Kameroener Fabrice Ondoa maakt de kustploeg een opmerkelijke keuze, want de sluitpost verzamelde de jongste twee seizoenen slechts vijf basisplaatsen in de Spaanse tweede klasse.

Technisch directeur Hugo Broos steekt zijn hand in het vuur voor Ondoa, die bij Kameroen anders dan bij Sevilla B de jongste jaren wél een vaste waarde was. Ondoa won in 2017 als basisspeler samen met Broos de Afrika Cup, al had dat veel te maken met de afzegging van Ajaxdoelman Onana. Sinds die Afrika Cup speelde Ondoa zelden of nooit meer een officiële wedstrijd en dat maakt de keuze van KVO voor hem opmerkelijk, zeker in de wetenschap dat zowel Mike Vanhamel als William Dutoit eind vorig seizoen van Broos te horen kregen dat er een nieuwe nummer één op komst was.

Voorzitter Peter Callant hoopt via Twitter dat ‘de nieuwe zwarte panter’ het even goed zal doen als de in Oostende geliefde Didier Ovono, maar dat valt af te wachten. In ieder geval heeft de kustploeg met William Dutoit voorlopig nog een valabel alternatief achter de hand mocht de nieuwste aanwinst van KVO, die later vandaag wordt voorgesteld, floppen. (TTV)

Anderlecht krijgt nog zeker 2 nieuwe verdedigers en 2 aanvallers

Luc Devroe wilde dat voor de stage in Mierlo 80% van de spelerskern van Anderlecht vastlag. Volgens zijn baas Marc Coucke zit de sportief manager zelfs al aan 85%. Maar op de échte kwaliteitsinjectie is het nog wachten. Vertrekken de WK-gangers, dan komt er meer budget vrij.

Luc Devroe realiseerde al 10 zomertransfers, de lichting van de optie op Saief bij Gent meegerekend. "Er zit nu al meer evenwicht in de selectie dan vorig seizoen", zei Vanhaezebrouck gisteren. Maar ook Hein ziet - net als de fans - de vier aangekondigde kwaliteitsinjecties liever vandaag dan morgen neerstrijken. "De transferperiode duurt tot 31 augustus. De kans dat we de competitie starten met een onvolledige kern is reëel", temperde Luc Devroe.

Voor de aanval haalde Anderlecht tot hiertoe enkel Dimata op huurbasis. "Dat de deal met Wolfsburg nog niet helemaal is afgerond, heeft met het beslissingsproces binnen de Duitse club te maken", aldus Luc Devroe. "De huurovereenkomst met optie moet ook formeel worden goedgekeurd door de raad van bestuur van Volkswagen. En dat vraagt tijd." Devroe en Coucke willen de supporters evenwel geruststellen. Er komen nog zeker twee verdedigers en twee aanvallers bij. (MJR)

Vranjes krijgt individueel programma

Weinig blessurezorgen momenteel voor Hein Vanhaezebrouck, ondanks de intensieve trainingsarbeid op oefenkamp. Cobbaut (blaar op de hiel), Obradovic (lies) en Vranjes trainden niet. Vranjes, wiens seizoen omwille van interlands langer duurde, wordt gespaard en krijgt een individueel programma. Vandaag wordt Chipciu opnieuw bij de selectie verwacht. Omwille van veiligheidsredenen werd beslist om de wedstrijd van vrijdag tegen PAOK Saloniki achter gesloten deuren te spelen. (MJR)

Neville junior naar Manchester United

Harvey Neville, de zoon van Phil Neville, heeft een contract getekend bij Manchester United. De 16-jarige, die deel zal uitmaken van de United Academy, deelde een foto van zichzelf terwijl hij het contract tekent. "Ik ben trots dat ik voor de club getekend heb waar ik mijn hele leven voor gesupporterd heb'', klonk het. Neville speelde eerder al bij United voor hij naar rivaal Manchester City trok. Daarna verhuisde hij naar Valencia toen zijn vader daar trainer werd.

Proud of you @harvey.neville 🔴⚪️⚫️ go follow your dreams!!! Een foto die is geplaatst door null (@philipneville18) op 26 jun 2018 om 09:44 CEST

Harm van Veldhoven tijdelijk directeur bij Roda JC

Harm van Veldhoven is vanaf 1 juli tijdelijk algemeen directeur van Roda JC. Hij volgt de vertrekkende Wim Collard op. Van Veldhoven combineert die functie met zijn bestaande rol als technisch directeur van de Nederlandse club, die is gedegradeerd naar de tweede klasse.

De oud-trainer van Roda is naar voren geschoven door het collectief van regionale ondernemers dat de club uit Kerkrade wil hervormen. "Harm van Veldhoven is een persoon die breed gedragen wordt binnen alle geledingen van Roda JC. Wij zijn dan ook erg blij dat hij in het belang van de club deze rol aanvaard heeft", verklaarde woordvoerder Carel Bouckaert van het ondernemerscollectief. "Het betreft een tijdelijke functie, hetgeen ons de tijd geeft om de komende maanden op zoek te gaan naar een geschikte algemeen directeur die voldoet aan het profiel dat wij voor ogen hebben."

De 55-jarige Van Veldhoven was lange tijd actief in België, zowel als speler als coach. Hij verdedigde de kleuren van Lommel, Germinal Ekeren en RWDM. Nadien trainde de Nederbelg in ons land Lommel, Strombeek, Brussels, Cercle Brugge, Germinal Beerschot, KV Mechelen en Westerlo. Sinds juni 2017 is Van Veldhoven technisch directeur bij Roda.

📝 | Harm van Veldhoven ad interim Algemeen Directeur Roda JC



Meer info 👉 https://t.co/qzieSLpUQg pic.twitter.com/ENaQfKlLxc RODA JC KERKRADE(@ rodajckerkrade) link

AS Roma en Napoli hebben oogje op Cillessen

Een transfer van doelman Jasper Cillessen hangt nog steeds in de lucht. Volgens Mundo Deportivo. zouden ook AS Roma en Napoli interesse hebben in de Nederlander. Bij Roma is er interesse van Real Madrid voor doelman Alisson Becker die Keylor Navas in Madrid moet opvolgen. Bij een overgang komt Cilessen bij AS Roma in beeld.

Clubs die Cillessen willen vastleggen, moeten de afkoopsom van zestig miljoen euro betalen aan Barcelona. Mocht Cillessen vertrekken, dan hebben de Catalanen volgens Mundo Deportivo twee alternatieven in beeld: Alban Lafont, de 19-jarige keeper van Toulouse, en Rode Duivel Koen Casteels, doelman van VfL Wolfsburg. Eerder was ook Jeroen Zoet (PSV) in beeld, die naam wordt nu niet meer genoemd.