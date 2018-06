TransferTalk. Coosemans dicht bij AA Gent - Engels blijft bij Olympiakos De voetbalredactie

28 juni 2018

09u42 0 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Coosemans dicht bij AA Gent

Colin Coosemans (25) is op weg naar AA Gent. De doelman van KV Mechelen wordt Achter de Kazerne naar de uitgang geduwd omwille van een te veel aan keepers. AA Gent kent de voorwaarden voor een overname. Volgens Gentse bronnen worden die voorwaarden onderzocht, maar in de entourage van Coosemans valt te horen dat er al een akkoord op clubniveau is. Met Coosemens zelf - een geboren en getogen Gentenaar - is er in elk geval nog geen akkoord. AA Gent zoekt een opvolger voor Lovre Kalinic, die deze zomer bij een goed bod weg mag. Thomas Kaminski was de eerste keuze om Kalinic bij Gent op te volgen, maar als er met Coosemans een akkoord gevonden wordt, wordt die piste verlaten. (RN/FDZ)

Engels blijft bij Olympiakos

Björn Engels blijft zo goed als zeker bij Olympiakos. In tegenstelling tot Silvio Proto, Guillaume Gillet, Vadis Odjidja en Kevin Mirallas mag de verdediger straks aan zijn tweede seizoen bij de Griekse club beginnen. (TTV)

Sassuolo wil Van Crombrugge

Sassuolo blijft aandringen voor Hendrik Van Crombrugge (25). De Italiaanse club bracht ook een bod uit, maar dat was voor Eupen ruim onvoldoende. Wellicht volgt snel een tweede poging. (VDVJ)

♦ KV Kortrijk is geïnteresseerd in centrale verdediger Teddy Mézague(28), einde contract bij Moeskroen. Ook met Joseph Akpala(31), werd gepraat. (ESK)