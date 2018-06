TransferTalk. Coopman niet mee op stage met Club en op weg naar Genk - Leye wordt richting uitgang geduwd bij Eupen Voetbalredactiea

30 juni 2018

08u05 0 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Coopman niet mee op stage en op weg naar Genk

Club Brugge vertrekt morgen op stage zonder Sander Coopman. De middenvelder staat dicht bij een overgang naar Racing Genk, al moeten de Limburgers en blauw-zwart nog een akkoord vinden. Club wil vermijden dat Coopman de stage (meermaals) moet verlaten, zoals vorig seizoen het geval was toen hij eerst in Antwerp ging praten en later voor Zulte Waregem tekende. Naast Coopman gaat ook Touba, omwille van dezelfde reden, niet mee naar Garderen. De linkerflank staat dicht bij een akkoord met een club en zal Club wellicht op huurbasis verlaten. Van de vier trainees blijven ook Schoonbaert en Ngonge thuis. Baiye en Openda reizen wel mee naar Nederland. Dat geldt ook voor Nakamba, Limbombe, Poulain, Vlietinck en Diaby, die nog niet helemaal fit zijn. Verder trekt belofte en gewezen jeugdinternational Daouda Peeters naar Sampdoria. De middenvelder trainde in het verleden in periodes met de A-kern mee, maar behoort dit seizoen niet tot de trainees die hun kans krijgen. Peeters genoot de interesse van Cercle Brugge, maar gaat in Italië aan de slag. Gisterochtend hielden Wesley en Scholz het bij rondjes lopen. Vandaag oefent Club om 19 uur in Torhout. (TTV)

Leye niet mee op stage met Eupen

Het huwelijk tussen Mbaye Leye (35) en AS Eupen staat onder druk. Coach Claude Makélélé heeft besloten om de aanvaller niet mee te nemen op stage naar Bitburg. Een uitleg kreeg Leye niet, maar het ziet ernaar uit dat Makélélé, die het nooit op de Senegalees begrepen had, niet meer op de spits rekent. Nochtans ligt Leye nog twee jaar onder contract bij Eupen en had hij vorig seizoen een groot aandeel in de redding. Wellicht komt het nu tot een definitieve breuk, Leye is bereid te vertrekken, maar niet naar eender welke bestemming. Tot dusver kreeg hij geen concreet aanbod. Eupen haalde met David Pollet reeds een potentiële vervanger binnen. (PJC)