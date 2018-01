TransferTalk: Contract Bongonda verbroken, weg naar Essevee - dat Noor én Duitse jeugdinternational beet heeft - ligt open De voetbalredactie

24 januari 2018

18u45 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Trabzonspor ontbindt contract Bongonda: weg naar Essevee ligt open

Witte rook in het dossier Theo Bongonda. Het contract van de flankaanvaller bij Trabzonspor werd deze namiddag in onderling overleg ontbonden. Dat maakte de Turkse club via de officiële kanalen bekend. Dit weekend was Bongonda zelf naar Trabzon afgereisd om een doorbraak te forceren. Door een financiële kwestie bleef zijn overgang naar Zulte Waregem een hele tijd aanslepen. Nu het dispuut van de baan is, staat niks de transfer nog in de weg. Essevee zal Bongonda huren met een aankoopoptie. (VDVJ)

"Ajax ziet Amin Younes vertrekken naar Napoli"

De Duitse vleugelspeler Amin Younes stapt van Ajax over naar Napoli. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport hebben beide clubs na lange onderhandelingen een akkoord bereikt over de afkoopsom. Het zou gaan om een bedrag van vijf miljoen euro.

Younes staat nog tot komende zomer onder contract bij Ajax. De 24-jarige international streek in 2015 neer bij de Amsterdamse club. Hij was afkomstig van Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde destijds ongeveer drie miljoen euro voor de buitenspeler. Younes, die afgelopen zondag tegen Feyenoord (2-0) op de bank bleef, stond bij meerdere buitenlandse clubs in de belangstelling, maar zijn voorkeur ging uit naar het Napoli van Rode Duivel en smaakmaker Dries Mertens.

Coutinho zal met rugnummer 14 spelen

Philippe Coutinho neemt bij FC Barcelona het rugnummer van de naar China vertrekkende Javier Mascherano over. Nederlander Jordi Cruijff speelde ook met nummer 14. Bij de Catalaanse grootmacht had zijn vader Johan Cruijff nummer 9. Ook Thierry Henry had bij Barça 14 op zijn rug staan.

Faysel Kasmi verlaat Lierse voor Waterford

Middenvelder Faysel Kasmi verlaat tweedeklasser Lierse om in de Ierse hoogste afdeling bij Waterford aan de slag te gaan, zo maakte het management van de speler woensdag bekend.

De 22-jarige Kasmi is een product van de academie van Jean-Marc Guillou en werd in 2013 profvoetballer bij Lierse. Na een veelbelovend debuut werd hij in 2015 met een uitleenbeurt reeds weggeplukt door Standard, waar hij niet kon doorbreken. Ook een uitleenbeurt aan Omonia Nicosia bleek geen voltreffer. De speler met de dubbele Belgisch-Marokkaanse nationaliteit keerde terug naar het Lisp, waar hij dit seizoen voor de reserven moest uitkomen.

Henry zegt dat hij niets te maken heeft met transfer Sanchez

De toptransfer is een feit. Alexis Sanchez trok maandag de deur achter zich dicht bij Arsenal om bij Manchester United te tekenen. Kwatongen beweerden eerder al dat voormalig Arsenal-legende Thierry Henry een aandeel had in die transfer. Maar de T3 van de Rode Duivels ontkent dat op Twitter. "Ik weet dat ik dit niet moet uitleggen voor het merendeel van de Arsenal-fans, maar in tegenstelling tot de speculatie heb ik op geen enkel moment aan Alexis Sanchez vertelt om Arsenal te verlaten. Ik had er geen idee van dat hij bij Manchester United zou tekenen totdat het ik het net zoals jullie op het nieuws zag."

Buyl ruilt Cercle voor Westerlo

Vleugelspits Stephen Buyl gaat aan de slag bij Westerlo. De Oost-Vlaming ruilt koploper in 1B Cercle Brugge voor de reeksgenoot uit de Kempen. Buyl keerde begin dit seizoen terug naar het oude nest na omzwervingen bij Zulte Waregem en Antwerp. In het begin van het seizoen kwam de aanvaller nog aan spelen toe, maar eens Vercauteren overnam, verdween hij helemaal uit beeld. Buyl wordt nu voor zes maanden verhuurd aan Westerlo.

Mascherano verlaat Barcelona voor Chinese Hebei China Fortune

Javier Mascherano zet zijn carrière verder in China. De Argentijnse verdediger verlaat Barcelona na 7,5 seizoenen en trekt naar Hebei China Fortune. Dat hebben beide teams vandaag bevestigd. Gisteren had Barça al gemeld dat Mascherano de club zou verlaten.

Bij Hebei China Fortune zal Mascherano de kleedkamer onder meer delen met zijn landgenoot Ezequiel Lavezzi. De Chileen Manuel Pellegrini, ex-Manchester City, staat aan het hoofd van het team.

De Argentijnse international werd in de zomer van 2010 door de Blaugrana overgenomen van Liverpool. Met de Catalanen won hij achttien prijzen en kwam hij tot 334 officiële wedstrijden. Aanvankelijk werd Mascherano als verdedigende middenvelder en regulator uitgespeeld en kwam hij enkel als depanneur achterin terecht. Naarmate de jaren vorderden, werd hij steeds meer als verdediger beschouwd en sinds de zomer van 2014 kreeg hij er een concurrentie van Rode Duivel Thomas Vermaelen.

🎥 [LIVE] Farewell for Javier Mascherano from the Auditori 1899 https://t.co/cKs75JLU1w #FCBlive pic.twitter.com/KgQ1SaSIkG FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Essevee haalt twee versterkingen

Zulte Waregem heeft eindelijk zijn defensieve versterking beet. Johan Laedre Bjørdal (31), die gisteren medische testen aflegde, tekende deze middag een contract van 2,5 seizoenen aan de Gaverbeek. De drievoudig Noors international is transfervrij en was voorheen drie seizoenen bij Rosenborg actief. Zijn komst staat los van de interesse in Jon Gudni Fjoluson.

TRANSFERNIEUWS⎪Welkom bij #TeamEssevee Johan Lædre Bjørdal



🇳🇴 Noor

✒️ 2,5 seizoenen

⚽️ centrale verdediger

🔁 Rosenborg BK pic.twitter.com/tbqFC7jT1S SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Voorts heeft de bekerwinnaar ook een oplossing gevonden voor de keeperskwestie. Eike Bansen (19) komt over van Borussia Dortmund. De boomlange doelman (1m95) kwam dit seizoen uit voor het tweede elftal van de Duitse topclub en maakte eerder deze maand een prima indruk in het oefenduel tegen Zulte Waregem. De Duitse jeugdinternational ondertekende vandaag een verbintenis van 3,5 jaar. Zijn komst is goed nieuws voor Nicola Leali: hij kreeg eindelijk toestemming om eindelijk naar Perugia te trekken. Grigoris Kastanos keerde definitief terug naar Juventus. (VDVJ/PJC)

TRANSFERNIEUWS⎪Welkom bij #TeamEssevee Eike Bansen



🇩🇪 19-jarige Duitse jeugdinternational

✒️ 3,5 seizoenen

⚽️ doelman

🔁 @BVB pic.twitter.com/kiYknjIg2i SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Deur voor verhuur Batshuayi helemaal open

Antonio Conte heeft de deur voor een verhuur van Michy Batshuayi helemaal open gezwierd. Chelsea is in vergevorderde gesprekken met AS Roma over Edin Dzeko (31) en als de clubleiding de deal over de lijn krijgt, mag 'Batsman' beschikken. Dat geeft Conte voor het eerst openlijk toe. "Als er een nieuwe aanvaller komt, zal Batshuayi uitgeleend worden. Hij wil de kans grijpen om meer te spelen. Ik kan hem begrijpen, maar als er geen nieuwe aanvaller komt, blijft alles bij het oude."

Batshuayi had vorige week al een oplossing verwacht, maar moet nog altijd wachten, net als Sevilla. De Spaanse club wordt stilaan ongerust, maar de Rode Duivel (24) is nog altijd eerste keus. Sevilla wil hem huren zonder optie. In de Champions League is hij wel niet speelgerechtigd. Chelsea bood hem ook bij Roma aan, als onderdeel van de deal van Dzeko, maar de Italianen happen voorlopig niet. Ondanks de rugblessure van Morata en een bevredigende match op Brighton start Batshuayi vanavond niet in de halve finale van de League Cup op Arsenal. Eden Hazard is valse '9'. "Ik denk niet dat dit het ideale moment is om Michy te laten starten", zei Conte. "Iedereen heeft zijn kansen gehad." Thibaut Courtois sukkelt met de enkel en raakt mogelijk niet fit. (KTH)