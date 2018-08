TransferTalk. Club slaat twee vliegen in één klap en vangt zo'n 15 miljoen voor z'n voormalige goudhaantjes De voetbalredactie

21 augustus 2018

Nantes haalt Limbombe voor 10 miljoen euro

Anthony Limbombe (24) staat op het punt om voor Nantes te tekenen. Al de hele zomer lang traint hij individueel nadat hij zelf had aangegeven de club te willen verlaten. Gisteren doorstond hij de medische keuring in de West-Franse stad en zijn handtekening volgt snel. Limbombe en Club Brugge hoopten nochtans allebei op meer. De speler zelf had zijn zinnen op de Premier League gezet en Huddersfield meldde zich, maar een deal kwam er niet.

Uiteindelijk belandt hij bij de huidige rode lantaarn in de Ligue 1. Daar vindt hij onder meer Kalifa Coulibaly (ex-AA Gent) en Joris Kayembe terug. Club Brugge van zijn kant hoopte de recordtransfer van José Izquierdo van de tabellen te vegen of te evenaren. De oorspronkelijke vraagprijs was 15 miljoen euro. Evenveel als het vorig seizoen opstreek voor José Izquierdo, maar de overgang van de Colombiaan naar Brighton blijft de recordtransfer van blauw-zwart.

Nantes betaalt wél een som van acht cijfers. Het transferbedrag van 10 miljoen euro kan nog oplopen door bonussen, maar niet genoeg om uit te groeien tot duurste in de clubgeschiedenis. Met 10 miljoen en extra's wordt Limbombe samen met Carlos Bacca wel de op één na duurste uitgaande transfer ooit van Club Brugge.

Diaby arriveert in Lissabon: "Grote stap in mijn carrière"

Abdoulay Diaby (27) is gisteravond laat geland in Lissabon, waar hij een meerjarig contract bij de Portugese topclub Sporting tekent. "Ik hoop met deze club kampioen te spelen. Dit is alvast een grote stap in mijn carrière", aldus de snelle aanvaller.

Er zou ongeveer 5 miljoen euro met de overgang gemoeid zijn. Voor Diaby is de transfer alvast een financiële voltreffer: bij Sporting kan hij jaarlijks meer dan 2 miljoen euro verdienen. De Malinees, die een groot aandeel had in de laatste twee landstitels, was toe aan een nieuwe uitdaging. Nadat hij dat aan Club verteld had, rekende Leko niet meer op de spits.

