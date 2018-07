TransferTalk. Club plooit voor Vormer: aanvoerder tekent bij tot 2022 - Bild: "Dortmund wil Witsel naar Bundesliga halen" De voetbalredactie

22 juli 2018

14u45 9 Voetbal Het WK zit erop, het sein voor de clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Club plooit voor Vormer: aanvoerder tekent bij tot 2022

Ruud Vormer en Club Brugge zijn het eens over een nieuw contract. De Nederlander tekent bij tot 2022, dit terwijl blauw-zwart hem eerst een voorstel deed voor één extra seizoen. Zo krijgen Vormer en zijn entourage, die het voorstel tot 2021 nogal oneerbiedig vonden, na intense onderhandelingen hun zin.

Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer staat op het punt om zijn huidige verbintenis tot 2020 open te breken tot 2022. Zo komt er een einde aan de moeilijke contractbesprekingen waarover uw krant enkele weken terug berichtte. Vormer kon zich niet vinden in het voorstel om zijn huidige contract met één seizoen te verlengen. Uiteindelijk zwichtte Club voor kamp Vormer en kan de Nederlander nu toch bijtekenen tot 2022.

Als Vormer straks zijn contract in Brugge uitdoet, dan blijft de op dit moment 30-jarige middenvelder tot zijn 34ste bij Club. De Gouden Schoen werd door de Bruggelingen in augustus 2014 opgehaald bij Feyenoord Rotterdam. (TTV)

Bild: "Dortmund wil Witsel"

Borussia Dortmund wil Axel Witsel naar de Bundesliga halen. Dat meldt het Duitse Bild. Onze landgenoot, die een sterke indruk op het WK maakte, zou zo'n twintig miljoen euro kosten. Witsel gaf eerder aan een terugkeer naar Europa te zien zitten. Momenteel is hij nog aangesloten bij het Chinese Tianjin Quanjian. Voordien was hij actief bij Zenit, Benfica en Standard.

Klopp verdedigt uitgaven Liverpool

De afgelopen twaalf maanden heeft Liverpool meer dan 280 miljoen euro uitgegeven. Op de koop toe is de nieuwste aanwinst Alisson Becker de duurste doelman uit de geschiedenis. Vreemd, want twee jaar geleden gaf coach Jürgen Klopp vlak na de transfer van Paul Pogba naar Manchester United aan dat hij de voetbalwereld zou verlaten mochten hoge bedragen de norm worden. The Reds betaalden toen 105 miljoen euro voor de Fransman. "Zelf als ik zoveel geld mocht uitgeven, zou ik het toch anders aanpakken", zei hij toen.

Nu de verliezende finalist van de Champions League zelf de portefeuille stevig opentrok, wordt de Duitser geconfronteerd met zijn eigen woorden. "Ben ik van mening veranderd? Ja, ik denk het wel. Maar het is beter om je opinie te wijzigen dan er helemaal geen te hebben. Eigenlijk trekken we het ons niet aan wat de wereld nu over ons denkt, zoals Manchester United het zich ook niet aantrok toen ik hen twee jaar geleden onder vuur nam."

"Weet je, dat is net het probleem de dag van vandaag. Welke onzin je vroeger ook uitkraamde, niemand vergeet het. Langs de andere kant zat er ook wel waarheid in. Toen was 100 miljoen euro nu eenmaal een gek bedrag. Maar sindsdien is de wereld volledig veranderd. Maar soit. Ik ben heel tevreden nu, we hebben de spelers die we wilden."