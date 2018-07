TransferTalk. Club Brugge haalt Braziliaanse verdediger - Ogunjimi gaat in Vietnam aan de slag De voetbalredactie

01 juli 2018

11u05

Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Club strikt Braziliaanse verdediger

Club Brugge heeft vandaag een akkoord bereikt met Ituano Futebol Clube over de onmiddellijke overgang van Luan Peres Petroni (23). De Braziliaanse verdediger tekent een contract voor vier seizoenen bij blauw-zwart.

Petroni speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij de Braziliaanse topclub Fluminense. Hij kwam er 36 keer in actie in de Série A en 4 keer in de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van onze Champions League.

Marvin Ogunjimi gaat in Vietnam aan de slag

Aanvaller Marvin Ogunjimi heeft een nieuwe club aan zijn toch al erg exotische spelerscarrière toegevoegd. De 30-jarige Belg heeft met Saigon FC een nieuwe werkgever in Thailand gevonden.

"Terug in Azië", reageerde Ogunjimi op Instagram. "Ik besliste naar de andere kant van de wereld te gaan omdat het juist aanvoelde. Ik kan niet wachten om dit nieuwe hoofdstuk tot het einde van het seizoen aan te vatten."

Ogunjimi was sinds april aan de slag bij Dinamo Brest, maar het avontuur in Wit-Rusland werd geen succes. De Mechelaar kende de voorbije jaren een enigszins afwijkend carrièrepad. Na te zijn doorgebroken bij Racing Genk volgde in januari 2012 een miljoenentransfer naar het Spaanse Mallorca. Daar kon hij in het eerste half jaar zijn stempel niet drukken, waarop eveneens weinig succesvolle uitleenbeurten volgden aan Standard, Beerschot en OH Leuven. Vanaf juni 2014 begon Ogunjimi dan aan zijn odyssee doorheen exotische voetballanden. Na het Noorse Strömgodset volgden het Zuid-Koreaanse Suwon, het Thaise Ratchaburi Mitr Pol, het Albanese Skënderbeu en het Kazachse Okzhetpes. In augustus vorig jaar streek hij in Nederland bij MVV Maastricht neer.

