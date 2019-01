TransferTalk. Clement ziet Pozuelo niet vertrekken - Harbaoui kan loon verdubbelen bij Turkse tweedeklasser, Essevee weigert transfer De voetbalredactie

Daar is de versterking Reznicek moet voor goals zorgen bij Lokeren

Vergeet Simy Tochukwu. De Nigeriaanse spits van Crotone raakt voorlopig niet weg bij z’n club en Lokeren is het beu te wachten. Het richtte zijn pijlen op een andere aanvaller, met succes zo lijkt. Jakub Reznicek moet de nieuwe aanvalsleider van de Waaslanders worden. Deze 30-jarige spits komt over van de Tsjechische kampioen Viktoria Plzen, waar hij dit seizoen zesmaal bij inviel in de Champions League. In Campoamor zullen we hem niet meer zien, maar Reznicek moet normaal maandag aansluiten bij de groep. Er ligt een contract tot juni 2021 klaar voor hem op Daknam. Intussen deed Lokeren bij Antwerp ook een nieuw bod op Hairemans.

⚠️ Útočník Jakub Řezníček (30) odchází z Plzně do belgického Lokerenu. Více brzy na https://t.co/AsPa4jshoh. #prestupy pic.twitter.com/bq46OZp56k Jakub Konečný(@ jakub_konecny) link

Clement maakt zich geen zorgen over Pozuelo

Philippe Clement reageerde na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard kort op het dossier Pozuelo. Zijn Spaanse smaakmaker staat in de belangstelling van een club uit het Midden-Oosten (dat blijkt het Saudische Al-Ahli te zijn, red.), vraag is of hij zich laat verleiden door de oliedollars. “Er zijn gewoon heel veel geruchten en dat is eigen aan spelers die al een heel seizoen sterk presteren én die zoals Pozuelo een vastgelegde opstapclausule in hun contract hebben staan”, zei Clement. “Ik heb niet de indruk dat hij op dit moment met zijn hoofd bij een andere club zit.” Al is een vertrek nooit voor 100 procent uit te sluiten. “100 procent bestaat niet in het voetbal. Als Man United morgen acht miljoen op tafel legt voor Pozuelo, dan is hij weg. Of dat ook het geval is voor een sportief minder interessant project in het Midden-Oosten? Dan zal dat van de cijfertjes afhangen. Maar op dit moment maak ik mij geen zorgen.” Pozuelo zelf wilde liever niet reageren. (KDZ)

Zulte Waregem wil Harbaoui niet laten gaan

Bij Zulte Waregem sluimert een probleem-Hamdi Harbaoui. De spits wil ingaan op een lucratief aanbod uit Turkije. Alleen is dat voor Essevee onbespreekbaar gezien het degradatiegevaar.

Wanneer de nood bij Zulte Waregem het hoogst was, schoot Hamdi Harbaoui ter hulp. Hij sloot 2018 af met een straf aantal van 31 doelpunten op de teller. Ook in de aankomende strijd voor het behoud rekenen ze aan de Gaverbeek op goals van de sluipschutter. Maar: er zijn kapers op de kust. Het Turkse Adana Demirspor, dat eerder Legear wegplukte bij STVV, trekt flink aan de mouw van de Tunesiër. “Ik heb momenteel een serieus aanbod”, bevestigt Harbaoui. “Kijk, ik ben 34 jaar en moet denken aan het leven na mijn voetbalcarrière. Ik krijg de mogelijkheid om er beter mijn brood te verdienen.” Véél beter. Harbaoui zou zijn loonstrookje verdubbeld zien bij de tweedeklasser. “Maar ik besef ook dat Zulte Waregem mij absoluut nodig heeft. We verkeren in degradatiegevaar, dan zou het egoïstisch zijn om enkel aan mezelf te denken. We moeten onderhandelen om een goede oplossing te vinden.” Bij Essevee, dat wel nog wacht op een concreet bod, zijn ze in geen geval bereid om Harbaoui te laten gaan. “Er is een vraag binnengekomen, maar we hebben vriendelijk bedankt voor de interesse”, aldus CEO Eddy Cordier. “Een vertrek is voor ons onbespreekbaar. We hebben de ploeg niet versterkt om vervolgens onze topschutter te laten gaan. Iedereen binnen de club wil zo snel mogelijk het behoud realiseren. En daar hebben we Hamdi voor nodig.” Vraag is hoe de tweevoudig topschutter met die beslissing omgaat. Op stage in Marbella had het vooralsnog geen invloed op zijn werkijver. Maar wat als Demirspor blijft zwaaien met Turkse lira’s? (VDVJ)