TransferTalk. Chelsea hoopt op 45 miljoen voor Batshuayi - Anderlecht leent Musona aan Lokeren uit De voetbalredactie

16 januari 2019

Galatasaray bevestigt overgang Ozan Kabak naar Stuttgart

De Turk Ozan Kabak verlaat Galatasaray en trekt naar Stuttgart, nummer zestien in de Duitse Bundesliga. Het was Galatasaray dat de transfer van de 18-jarige verdediger bekendmaakte. Volgens de Turkse pers is met de deal om en bij de twaalf miljoen euro gemoeid.

Stuttgart ziet komende zomer de Fransman Benjamin Pavard naar Bayern München vertrekken, en dus werd alvast naar een vervanger gezocht achterin. Kabak geldt als een van de grote talenten van Turkije. Als het effectief om een transfer van twaalf miljoen euro gaat, is dat een record voor VfB.

Dit seizoen kwam Kabak dertien keer in actie in de Turkse competitie, vier keer in de Champions League. Als derde in groep D stroomt Galatasaray door naar de Europa League.

Sascha Kotysch naar OHL

Centrale verdediger en publiekslieveling Sascha Kotysch (30) trekt na negen jaar STVV de deur achter zich dicht en gaat spelen voor OH Leuven waar hij een contract ondertekende voor anderhalf seizoen. Al voor de start van het seizoen kreeg de Duitser te horen dat STVV niet meer op hem rekende. Hij sloeg toen een voorstel van RWDM af en koos ervoor om verder zijn kans te gaan bij de kanaries. Die kreeg hij enkel in de beker. Omdat hij absoluut wilde spelen koos hij uiteindelijk voor OHL. (FKS)

Chelsea hoopt op 45 miljoen voor Batshuayi

De verhuur van Michy Batshuayi aan Monaco zit nog altijd geblokkeerd. Vadim Vasilyev, de vice-president van Monaco, bevestigde wat we hier schreven. Vasilyev: “We hebben een akkoord met Valencia en met de speler, alleen niet met Chelsea. Zij hopen de speler liever de verkopen. In het voetbal kan alles snel veranderen, maar momenteel zit de transfer geblokkeerd.” Chelsea pokert. Zij hopen 45 miljoen euro te kunnen vangen voor Batshuayi. Enkele Premier Leagueclubs zoeken naar een spits: Everton, West Ham, Tottenham en ook Crystal Palace. Bij een aantal van hen heeft CEO Marina Granovskaia Batsman aangeboden. De Rode Duivel (25) zelf heeft weinig zin in een Engels avontuur. Hij heeft zijn woord gegeven aan Monaco en Thierry Henry. Hij wil in het prinsdom aan de slag. (KTH)

Anderlecht leent Knowledge Musona aan Lokeren uit

Knowledge Musona wordt tot het einde van het seizoen door RSC Anderlecht aan Lokeren uitgeleend. Dat deelde Lokeren vandaag mee. Anderlecht nam Musona afgelopen zomer over van KVO Oostende, maar de 28-jarige Zimbabwaan kon niet overtuigen in het Astridpark, waar hij nog een contract tot 2022 heeft.

“Zijn uitleenbeurt betekent een win-winsituatie voor alle partijen”, stelt Lokeren, na 21 speeldagen hekkensluiter in de competitie. “We hopen met hem aan offensieve slagkracht te winnen. Zijn favoriete positie is linksbuiten, maar hij kan ook ingezet worden als rechtsbuiten en als schaduwspits. We hebben een zware inspanning gedaan met het aantrekken van deze speler. Het is dan ook de bedoeling dat hij maximaal rendeert tijdens de resterende negen wedstrijden van de reguliere competitie, inclusief tegen Anderlecht. Ook tijdens de play-offs zou hij ons nog goede diensten kunnen bewijzen.”

Lokeren gaat er nu alles aan doen om Musona speelgerechtigd te krijgen voor de uitmatch van zaterdag in Eupen. Na de Tsjech Jakub Reznicek (Viktoria Plzen) is Musona de tweede aanvallende versterking voor Lokeren in drie dagen tijd.

OFFICIEEL: Knowledge Musona speelt tot het einde van dit seizoen voor Sporting Lokeren. #WelcomeKnowledge

Meer info 👉 https://t.co/EVfqEvnjxI 👈 pic.twitter.com/yxh4w97Q8f Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

Monaco is rond met Batshuayi, “maar Chelsea houdt het tegen”

Rode Duivel Michy Batshuayi wordt al enkele dagen genoemd bij AS Monaco, en nu zijn de Fransen ook rond met de aanvaller van Chelsea, die de afgelopen maanden aan Valencia werd verhuurd. Chelsea houdt de transfer voorlopig echter tegen, zo zegt Vadim Vasilyev, vice-voorzitter van Monaco.

“We zijn akkoord met de speler en met Valencia”, zegt Vasilyev. “Momenteel houdt Chelsea het tegen, omdat zij een definitieve overgang verkiezen. Maar in voetbal kan het snel verkeren.” Monaco, waar ook Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli actief zijn, wil Batshuayi voor een half seizoen huren.

De geplaagde Monegasken van coach Thierry Henry wisten deze transferperiode al Cesc Fabregas, Nadlo, Fodé Ballo-Touré en William Vainquer te strikken. Toch is het werk nog niet gedaan. “We gaan niet meer eender wat doen, en handelen alleen nog bij een mooie oppurtuniteit, maar een extra aanvaller zou helpen. De volgende stap is het afronden van uitgaande transfers.”

Vadim Vasilyev on Michy Batshuayi at a press conference: “We have an agreement with Valencia and Batshuayi, but not with Chelsea, who prefer a permanent move.” #cfc #asm pic.twitter.com/H8u0ha7LDg Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Pech voor STVV: deal met Jeppe Moe gaat niet door

STVV dacht met de 23-jarige Noor Jeppe Moe de vervanger van Casper De Norre beet te hebben. De deal gaat echter niet door. Hij kreeg immers een verbeterd voorstel van zijn club Stabaek en besloot niet af te reizen naar Stayen. (FKS)

Doumbia naar Sporting Lissabon

De Ivoriaanse middenvelder Idrissa Doumbia heeft een contract tot 2024 ondertekend bij Sporting Lissabon. Doumbia komt over van Akhmat Grozny, volgens de Portugese vakpers zou Sporting 4,3 miljoen euro betalen aan de Russische club. In het nieuwe contract van Doumbia staat een opstapclausule van 60 miljoen euro. Vorige zomer vertrok de middenvelder voor amper 1,25 miljoen euro van Anderlecht naar Grozny, waar hij in een half seizoen indruk maakte. Bij paars-wit kon hij zich nooit helemaal doorzetten. Vorig seizoen werd hij dan ook uitgeleend aan Zulte Waregem.

Marouane Fellaini weg bij Manchester United?

Als er de komende 14 dagen een aantrekkelijke aanbieding binnenrolt, wil Manchester United nadenken over een vertrek van Marouane Fellaini (31). Dat circuleert in makelaarscircuits. De Rode Duivel tekende tijdens het WK een nieuw tweejarig contract op voorspraak van José Mourinho, maar na het ontslag van zijn beschermheer ligt Fellaini niet meer in de bovenste schuif. Hij sukkelde eerst met een blessure en dit weekend werd hij door Solskjaer gepasseerd. United weigert wel om hem voor een spotprijs te laten vertrekken. Bovendien verdient Fellaini op Old Trafford goed zijn boterham. Hij werd aangeboden bij AC Milan, waar nieuwe baas Ivan Gazidis niet happig is om fors te investeren in dertigers, en FC Porto. Fellaini heeft ook altijd goed in de markt gelegen in China en Turkije, onder andere bij Fenerbahce, maar het is nog afwachten of één van die clubs met voldoende ponden over de brug komen of plaats heeft voor een extra buitenlander. (KTH)

De Roeck: eerstdaags overleg met Verschueren

Anderlecht heeft de intentie om met Jonas De Roeck (39) door te gaan als assistent bij het eerste elftal. Vraag is of dat ook past binnen de ambities van de ex-STVV-trainer zelf. Eerstdaags wordt De Roeck, die aanvankelijk de U21 onder zijn hoede had, verwacht bij Michael Verschueren om te overleggen over de toekomst. De verwachting is dat RSCA sowieso op zoek moet naar een nieuwe beloftecoach. (PJC)