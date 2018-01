TransferTalk: Charly Musonda wacht op betere aanbiedingen - Beciraj tekent vandaag bij KV Mechelen De voetbalredactie

08u55 0 Photo News Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Musonda wacht op betere aanbiedingen

Charly Musonda Junior (21) wacht nog even af. Onder andere tweedeklasser Nottingham Forest zou hem de komende vijf maanden graag huren van Chelsea, maar de speler hoopt stiekem op betere aanbiedingen. Bournemouth-coach Eddie Howe scoutte hem dinsdag bij de beloften. Ook bij West Bromwich, Newcastle en Watford werd hij aangeboden. Chelsea wil Musonda in Engeland stallen, zodat hij kan wennen aan de karakteristieken van het Engels voetbal. Zelf hoopte hij opnieuw in Spanje te kunnen spelen. (KTH)

Getty Images

Ligue 1-club wil Seck

Komt er dan toch nog beweging rond Ibrahima Seck? De middenvelder leek in de belangstelling te staan van verschillende clubs, Standard en Genk gooiden eerder wel al voorzichtig een visje uit, maar nu pas lijkt alles in een stroomversnelling te komen. Een niet nader genoemde club uit de Franse Ligue 1 benaderde gisteravond immers Waasland-Beveren. De club zou zelfs al een bod hebben gedaan op de Senegalese middenvelder. (MVS/KDZ)

Photo News

Beciraj tekent vandaag bij KVM

Fatos Beciraj is gisterenavond laat geland in België. Hij tekent vandaag voor 3,5 jaar bij KV Mechelen. (FDZ)

rv