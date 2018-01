TransferTalk: Charleroi kondigt tweede aanwinst aan - Verdier en Camus naar Mechelen - Chelsea heeft toptalent beet De voetbalredactie

21u00 65 Twitter Mogi Bayat Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Charleroi legt tweede aanwinst van de dag vast

Na de huurovereenkomst met Anthony D'Alberto heeft Sporting Charleroi nog een tweede inkomende transfer bevestigd. De Franse middenvelder Romain Grange vervoegt de Carolo's. Grange komt over van de Franse tweedeklasser Niort en tekende op Mambour een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen.

Eerder op de avond bevestigde Niort ook al dat er een akkoord was tussen beide clubs over de 29-jarige middenvelder. Grange debuteerde negen seizoenen geleden in het Franse profvoetbal bij zijn opleidingsclub Châteauroux. Nadien volgden ook nog passages bij AS Nancy en Paris FC, alvorens in de zomer van 2016 neer te strijken in Niort. Grange kwam het voorbije anderhalf seizoen tot 54 optredens voor de nummer elf in de Ligue 2.

Félicitations @SportCharleroi et @MehdiBayat79 pour la signature de Romain Grange pic.twitter.com/xzMa7ReqIb Mogi Bayat(@ BayatMogi) link

Jérémy Menez zet carrière voort bij het Mexicaanse América

De Franse oud-international Jérémy Menez zet zijn carrière verder bij het Mexicaanse Club América. Dat maakte de Midden-Amerikaanse club bekend op haar website. De 30-jarige Menez komt over van het Turkse Antalyaspor, waar hij het voorbije half seizoen maar tot negen officiële optredens kwam. Zijn contractduur in Mexico werd niet bekendgemaakt.

Na zijn doorbraak bij Sochaux (2004-2006) versleet Menez ettelijke clubs in zijn carrière. Na passages bij Monaco (2006-2008), AS Roma (2008-2011), PSG (2011-2014), AC Milan (2014-2016), Bordeaux (2016-2017) en Antalyaspor (2017) volgt nu een oversteek naar Mexico.

De 24-voudig Frans international zal in Mexico de tweede gedeelte van de competitie afwerken bij één van de twee meest gelauwerde clubs van Midden-Amerika. In het openingsgedeelte van de Mexicaanse eerste klasse werd América derde, in de daaropvolgende play-offs gingen ze er in de halve finales uit.

AP

Ajax heeft Argentijnse verdediger Tagliafico binnen

Ajax heeft de transfer van de Argentijnse verdediger Nicolás Tagliafico afgerond. Ajax betaalt naar verluidt ruim 4 miljoen euro om Tagliafico, die afgelopen jaar debuteerde in de nationale ploeg van Argentinië, over te nemen van Independiente.

De linksbenige verdediger ondertekende in Amsterdam een contract voor 4,5 jaar, tot de zomer van 2022. Het is de bedoeling dat Tagliafico komende week meegaat op trainingskamp naar Portugal. Hij kan dan direct kennismaken met de nieuwe trainer Erik ten Hag en diens assistent Alfred Schreuder. Met de komst van Tagliafico heeft technisch directeur Marc Overmars eindelijk zijn zoektocht naar een nieuwe linksback afgerond.

Chelsea plukt toptalent Ross Barkley weg bij Everton

Everton en Chelsea hebben de transfer van middenvelder Ross Barkley bevestigd. De Engelsman, die dit seizoen nog niet in actie kwam voor de Toffees door een hamstringblessure, had een aflopend contract bij Everton. In Londen tekende Barkley een contract voor 5,5 seizoenen. Met zijn transfer zou volgens Engelse media toch nog zo'n zeventien miljoen euro gemoeid zijn.

De 24-jarige Barkley maakte in augustus 2011 zijn debuut in de hoofdmacht van Everton. Nadien volgden nog uitleenbeurten aan tweedeklassers Sheffield Wednesday en Leeds United alvorens Barkley een vaste kracht werd bij de Toffees. De aanvallende middenvelder stond de voorbije vier seizoenen steevast in de basis bij Everton, en kwam tot 179 officiële wedstrijden (en 27 goals). Dit seizoen speelde hij nog niet door een operatie aan zijn hamstrings, maar hij zou bijna opnieuw fit zijn.

Barkley speelde ook al 22 interlands voor het Engels nationaal elftal. Hij was met de Three Lions aanwezig op het EK van 2016 in Frankrijk.

.@RBarkley20: ‘To be given a fresh start at a new club like Chelsea, it's unbelievable for me.' #WelcomeBarkley pic.twitter.com/6piWqWkPMS Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Verdier keert terug naar Mechelen, ook Camus komt

Afgelopen zomer moest Nicolas Verdier nog vertrekken bij Malinwa, maar nu lijkt hij de reddende engel voor KV. De Fransman keert terug naar zijn ex-club, na vier maanden bij die andere degradatiekandidaat, Eupen. Daar wilde het niet vlotten voor de opportunistische spits, met slechts 1 goal en 1 assist in 16 competitiewedstrijden. De Panda's trokken daarom al een nieuwe spits aan, Florian Raspentino, die Eupen in hun laatste competitiewedstrijd meteen drie gouden punten opleverde. KV Mechelen had nood aan een nieuwe diepe spits, vooral dan één met snelheid en diepgang en dat heeft Verdier in overvloed. De Fransman zou morgen aansluiten op stage in het Spaanse Lepe.

Photo News Nicolas Verdier.

Daarnaast komt ook Fabien Camus naar Mechelen. De 32-jarige aanvallende middenvelder speelde tot vorig seizoen bij R. Antwerp FC en eerder voor Troyes, Evian, Genk en Charleroi. Hij tekende een contract tot het einde van dit seizoen. Ook hij sluit morgen meteen aan op stage. Zoals verwacht maakte Malinwa ook bekend dat de uitleenbeurt van Silvère Ganvoula is beëindigd. De spits keert terug naar Anderlecht.

BELGA Fabien Camus.

Charleroi huurt Anthony D'Alberto voor de rest van het seizoen

Sporting Charleroi huurt onze landgenoot Anthony D'Alberto van de Portugese topclub Sporting Braga. De Carolo's bedongen ook een aankoopoptie. D'Alberto kwam vooralsnog vooral in de media omdat hij in januari 2015 de bestuurder van de wagen was waarin Junior Malanda overleed. De verdediger reed destijds veel te snel op een natte weg en slipte tegen een vangrail. Malanda, die zijn gordel niet droeg, vloog uit de wagen en overleefde de klap niet.

De 23-jarige D'Alberto is een rechtsachter, die Anderlecht verliet in augustus 2015 om Braga te vervoegen. Hij speelde 70 keer voor het B-elftal van de Portugese club, maar kon nooit doorbreken in het eerste elftal. D'Alberto is de eerste versterking van de Zebra's in de wintermercato. Wel zagen de troepen van Felice Mazzu Clément Tainmont vertrekken naar KV Mechelen.

Charleroi is na 21 speeldagen de trotse nummer twee in de Jupiler Pro League. De Henegouwers tellen 42 punten, elf minder dan leider Club Brugge.

@Dalberto27 rejoint @SportCharleroi en prêt avec option d'achat de @SCBragaOficial. Bienvenue.... pic.twitter.com/Y5GrPHtLAB Mehdi Bayat(@ MehdiBayat79) link

Nigel de Jong ontbindt contract bij Galatasaray

Nigel de Jong is niet langer voetballer van Galatasaray. Het contract van de Nederlandse middenvelder bij de Turkse club is, met wederzijdse toestemming, ontbonden. De Jong had nog een verbintenis tot komende zomer.

De Jong heeft anderhalf jaar bij Galatasaray gespeeld. In augustus 2016 kwam hij over van LA Galaxy. De geboren Amsterdammer kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Ajax, Hamburg, Manchester City en AC Milan. Hij speelde 81 interlands. Met Oranje eindigde hij bij het WK in 2010 op de tweede plaats. Vier jaar later veroverde De Jong met het Nederlands elftal WK-brons. Waar de 33-jarige De Jong zijn loopbaan vervolgt, is nog niet duidelijk.

ANP Bruno Martins Indi en Nigel de Jong (rechts) in duel met Lionel Messi.

Sneijder verkast naar Qatar

Het ongelukkige huwelijk tussen Wesley Sneijder en OGC Nice blijft beperkt tot slechts acht wedstrijden. De 33-jarige middenvelder tekent binnen afzienbare tijd een contract voor anderhalf jaar bij Al-Gharafa, de huidige nummer zeven van de Qatarese competitie.

Sneijder tekent bij Al-Gharafa een contract tot de zomer van 2019. Zijn contract bij OGC Nice liep tot de zomer van 2018, maar de Franse club zal een transfer niet in de weg staan. OGC Nice pikte Sneijder afgelopen zomer transfervrij op bij Galatasaray, waar hij op een zijspoor was beland. De recordinternational van Oranje (133 interlands) hoopte in eerste instantie op een transfer naar de nieuwe Amerikaanse club Los Angeles FC, maar die overstap is van de baan.

Trainer van Al-Gharafa is de 46-jarige Turk Bülent Uygun, voormalig spits van Fenerbahçe. De bekendste naam in de selectie van Al-Gharafa is de Slowaakse middenvelder Vladimír Weiss.

Photo News

"Real Madrid neemt doelman Kepa over van Bilbao"

Real Madrid staat op het punt zich te versterken met doelman Kepa Arrizabalaga. De Koninklijke legt voor het sluitstuk van Bilbao 20 miljoen euro op tafel, de afkoopclausule die in zijn contract is opgenomen. Dat melden meerdere Spaanse media vandaag.

Volgens het dagblad As ligt bij Real een contract van zes seizoenen klaar voor Kepa, die al medische testen zou hebben afgelegd. Zijn verbintenis bij Bilbao loopt in juni af en hij weigert te verlengen. De 23-jarige Bask (1m89, 84kg) is een jeugdproduct van Athletic Bilbao. In november werd hij voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg. Hij stond in doel in de oefenmatch tegen Costa Rica (5-0).

Kepa moet bij Real de concurrentie aangaan met de Costaricaan Keylor Navas. Huidig invallersdoelman Kiko Casilla zou mogen vertrekken.

Rode Duivel Thibaut Courtois zou volgens sommige bronnen ook in beeld zijn bij de Spaanse kampioen en Champions League-winnaar. Als de komst van Kepa wordt bevestigd, lijken de kansen op een transfer van de huidige Chelsea-doelman evenwel erg gering.

Photo News Kepa probeert Messi hier van een goal te houden.

Coutinho steeds dichter bij FC Barcelona

Maken we ons deze winter op voor de derde duurste transfer ooit in het voetbal? Na Neymar en Mbappé zou Philippe Coutinho de overstap van Liverpool naar FC Barcelona maken voor 160 miljoen euro. Volgens het gerespecteerde The Times verlopen de onderhandelingen tussen beide clubs nu wel vlot, in tegenstelling tot voorbije zomer. Wat er dan veranderd is? Naast de 120 miljoen die de blaugrana vast zouden overmaken, zijn de overige 40 miljoen nu vastgelegd in meer realistische clausules. Een half jaartje geleden was dat nog afhankelijk van het winnen van de Gouden Bal voor Coutinho, nu zijn het de meer gebruikelijke aantal matchen en prijzen die de 25-jarige Braziliaan in Camp Nou zou gaan winnen. Coutinho miste de zege van Liverpool in Burnley met een lichte dijblessure. Speelde hij zijn laatste match voor de Reds tegen Leicester? Het lijkt er steeds meer op.

Getty Images Het laatste beeld van Coutinho in Liverpool-shirt? Zijn wissel in de slotminuten van Liverpool - Leicester.

Eupen versterkt rangen met Japanse aanvaller Yuta Toyokawa

KAS Eupen heeft de Japanse aanvaller Yuta Toyokawa aangetrokken. Dat bevestigt de rode lantaarn uit de Jupiler Pro League vandaag op de teamwebsite.

Eupen neemt de 23-jarige spits op huurbasis over van de Engelse tweedeklasser Leeds United. Die club trok de speler op zijn beurt aan van de Japanse tweedeklasser Fagiono Okayama. Daarvoor kwam hij uit voor eersteklasser Kashima Antlers.

"Na Florian Raspentino is hij onze tweede aanvallende versterking", zegt Eupen-directeur Christoph Henkel. "Yuta Toyokawa is een snelle, gevaarlijke aanvaller en vergroot zeker onze kansen op het behoud in de hoogste afdeling." De Japanner neemt vanaf 7 januari deel aan het trainingskamp van Eupen in de Aspire Academy in het Qatarese Doha.

Herzlich Willkommen! Bienvenue! Welcome!

⚫️⚪️🐼

KAS Eupen verpflichtet Japaner Yuta Toyokawa

La KAS Eupen engage le japonais Yuta Toyokawa

KAS Eupen signs Yuta Toyokawa from Japan: https://t.co/TgQ65PHP8P#kaseupen #newstriker @Aspire_Academy @JPLeagueFR pic.twitter.com/mXq7aH94Fw KAS Eupen(@ kas_eupen) link

"Chinese Evergrande heeft bod van 40 miljoen klaar voor Nainggolan"

Na de hetze rond zijn filmpje met oudjaar komt Radja Nainggolan nu voor een heel andere zaak in het nieuws. Het Chinese Guangzhou Evergrande heeft volgens de Gazzetta dello Sport namelijk een bedrag van 40 miljoen euro klaarliggen om 'Il Ninja' weg te kapen bij AS Roma. Guangzhou Evergrande is de club waar de Italiaanse ex-topverdediger Fabio Cannavaro als coach aan het roer staat. De Gazzetta dello Sport vertelt ook echter dat AS Roma niet staat te springen om het bod meteen aan te nemen. Ze willen minstens 50 miljoen euro voor de Rode Duivel vangen.

Photo News

Ajax heeft met Alfred Schreuder T2 binnen

Ajax heeft een akkoord bereikt met Alfred Schreuder. De Nederlander komt over van de Duitse club Hoffenheim en gaat bij de Amsterdammers aan de slag als assistent van de nieuwe hoofdcoach Erik ten Hag. Schreuder ondertekent op korte termijn een contract voor 2,5 jaar. Ajax meldt in hoofdlijnen akkoord te zijn met de assistent-coach.

De periode voor Hoffenheim was Schreuder als trainer werkzaam bij Vitesse en FC Twente. Bij de Enschedeërs werkte hij in het seizoen 2014-2015 als hoofdcoach. Eind augustus 2015 werd Schreuder ontslagen bij Twente, waarna hij naar Hoffenheim vertrok. De voormalige middenvelder voetbalde zelf bij Feyenoord, RKC Waalwijk, NAC Breda, FC Twente en Vitesse.

ANP Pro Shots Alfred Schreuder, hier op een archiefbeeld.

Anderlecht 'huurt' Saief

Door de overname moet Anderlecht in eerste instantie huren. Dat is ook zo bij Kenny Saief (24), die met 'aankoopverplichting' overkomt van AA Gent. Vanmiddag stapt Saief op het vliegtuig met Anderlecht richting Spanje, waar de landskampioen op stage gaat in La Manga. De Amerikaanse international moet bij paars-wit de langdurig geblesseerde Henry Onyekuru vervangen. Opvallend: Anderlecht huurt Saief voor zes maanden bij de Buffalo's, met aankoopoptie. Al is het woord 'optie' eigenlijk niet het juiste: in de overeenkomst staan bepaalde voorwaarden, waardoor de huidige nummer drie van het klassement normaal gezien verplicht is om de linkerflankspeler met groot volume aan het einde van het seizoen definitief aan te trekken. De prijs is niet bekend.

Rest de vraag waarom Anderlecht zulke constructies toepast. Het antwoord ligt bij de overname door Marc Coucke. Pas op 1 maart mag de KV Oostende-voorzitter zich officieel moeien met de dagelijkse werking op Neerpede. Tot dan mogen de activa en passiva, zoals bij elke overname, nauwelijks wijzigingen ondergaan. Dat betekent dat paars-wit pas forse inkomende transfers kan doen als er spelers definitief vertrekken. Op dit moment is dat niet het geval - Sparta Praag biedt veel te weinig voor Nicolae Stanciu -, waardoor Herman Van Holsbeeck genoodzaakt is creatief te zijn.

Prioriteit de komende weken is de komst van een nieuwe spits. Zeker na het vertrek van Robert Beric (Saint-Étienne) en Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) moet er concurrentie bij voor Lukasz Teodorczyk. Daarnaast wil Vanhaezebrouck, na de operatie van Kara Mbodj, nog een verdediger met persoonlijkheid. (PJC/NP/MJR)

PHOTO NEWS Sparta Praag biedt voorlopig te weinig voor Stanciu.

Bongonda terug naar Gaverbeek?

Het transferoffensief van Essevee duurt voort. Na Damien Marcq en Hamdi Harbaoui wil de bekerwinnaar zich nu versterken met oude bekende Theo Bongonda (22). Het voorbije halfjaar werd de flankaanvaller door Celta De Vigo uitgeleend aan het Turkse Trabzonspor, maar daar kwam Bongonda zelden aan de bak. Voor de belofte-international, die droomt van het WK in Rusland, is het een prioriteit om na Nieuwjaar wel opnieuw aan spelen toe te komen. Bij het vertrouwde Zulte Waregem kan dat perfect. Enkele seizoenen geleden ontbolsterde Bongonda helemaal onder de vleugels van Dury. De fusieclub zou Bongonda huren met een aankoopoptie. Er is al een mondeling akkoord tussen alle partijen - op schriftelijke overeenkomsten is het nog wachten. Eerstdaags legt de Belg zijn medische testen af. Onder meer Deportivo La Coruña toonde eveneens interesse. Essevee maakt ook nog werk van een nieuwe centrale verdediger. De Noor Sigurd Rosted (23) van Sarpsborg is het plan B. Zomeraankoop Faustin, die nog geen minuut in actie kwam, kan dan weer naar Westerlo. Voor Juventus-huurling Kastanos is er interesse van Leganés en Getafe.

Om half acht vanavond neemt Zulte Waregem, met nieuwkomers Marcq en Harbaoui, het vliegtuig richting Spanje. Gisteravond laat lag wel nog niet vast wie effectief meereist. Enkele overbodige jongens, zoals Reichtert en Madu, blijven wellicht thuis. (VDVJ/PJC/SJH)

EPA Bongonda in het shirt van Celta tegen de Sloveen Krhin van Granada.

JJLANFOCO Theo Bongonda.

Antwerp ziet Owusu misschien vertrekken

Verlaat William Owusu (28) Antwerp voor een transfer naar Turkije? Die kans is niet onbestaande. Turkse kranten linken de Ghanese topschutter van Antwerp aan Denizlispor, dat momenteel in de tweede afdeling tegen de degradatie vecht. Owusu is dit seizoen topschutter van Antwerp met zes treffers. Zijn contract loopt af, maar Antwerp heeft een optie om er nog een jaartje aan vast te breien en is niet geneigd om Owusu meteen te laten gaan.

De Great Old hervatte de trainingen gisteren nog aan de Bosuil en stapt vandaag op het vliegtuig naar Spanje. Dequevy, maar ook N'Diaye en Mañas (mogen weg), Stojanovic (geblesseerd) en Ofosuhene gaan niet mee op stage. De nieuwkomers Pitroipa, Habran en Nazaryna nemen hun plek in. Ook de jonge en nog onbekende Mendy vergezelt de groep. In de vooravond stijgt het vliegtuig met de 27-koppige kern vanuit Deurne op met bestemming Alicante. Daar resideren ze tot zondag 14 januari in Algorfa. Tien dagen lang en daarmee vertoeft Antwerp het langst van alle Belgische teams in het zuiden. (SJH)

BELGA

Belofte van Anderlecht naar Freethiel

De eerste transfer van 2018 is een feit voor Waasland-Beveren. Daam Foulon (18) komt over van de beloften van Anderlecht en tekent een contract voor 3 jaar bij de Waaslanders, dat ingaat vanaf 30 juni. Jeugdinternational Foulon, een linksback, vindt dat hij klaar is voor speelgelegenheid op het hoogste niveau, iets wat bij Anderlecht niet mogelijk was. (MVS)

rv Daam Foulon in actie bij de -17.

Buffalo's betalen miljoen euro voor Deen

Anders Christiansen (27) is de eerste wintertransfer van AA Gent. De laatste komma's werden gisterochtend gezet. De Deense middenvelder komt over van Malmö FF, tekende voor 3,5 jaar en kost naar verluidt iets meer dan 1 miljoen euro. Christiansen moet de Buffalo's loopvermogen, techniek en efficiëntie bijbrengen. Hij wordt intern beschouwd als een concurrent voor Brecht Dejaegere. Malmö verloste hem in de winter van 2016 uit zijn lijden bij Chievo - na amper twee basisplaatsen en even weinig invalbeurten in de Serie A. Twee landstitels in Zweden en een individuele bekroning (Speler van het Jaar) later, hoopt Christiansen nu ook eens buiten Scandinavië succesvol te zijn.

photo news Anders Christiansen (l).

Intussen blijft het wachten op de officiële bekendmaking van Rangelo Janga (25), de spits van AS Trencin. Janga trainde gisterennamiddag al mee met AA Gent en stapt vandaag ook mee op het vliegtuig naar Spanje. Het is evenwel nog wachten op enkele handtekeningen, vooraleer de Buffalo's willen communiceren.

Drie vertrekkers bij Gent: Saief, Milicevic en Mitrovic

Gent heeft dus zijn beoogde versterkingen beet en maakt tegelijk werk van de uitdunning van zijn kern. Kenny Saief wordt uitgeleend aan Anderlecht, met een quasi verplichte aankoopoptie. Danijel Milicevic (vandaag 32) trekt dan weer naar FC Metz, laatste in de Franse Ligue 1 met 11 punten uit 19 wedstrijden. Die deal doet overigens denken aan die van Saief, want ook Milicevic wordt in eerste instantie verhuurd met voorwaarden die Metz bijna verplichten om hem later definitief aan te trekken.

En nog was het niet gedaan in de Ghelamco Arena. Ook Stefan Mitrovic zal AA Gent verlaten - hij reist evenmin mee naar Oliva op stage. De Serviër legt vandaag zijn medische tests af bij Saint-Étienne. De Franse club telt 3,7 miljoen euro neer voor Mitrovic, die er een contract kan/zal tekenen voor 4,5 jaar. (NP/RN)

BELGA Stefan Mitrovic.