TransferTalk. Bölöni luidt alarmbel en laat zich uit over Mbokani - Brugse transferhonger lijkt gestild - Kroatische creatieve middenvelder voor Genk? De voetbalredactie

24 augustus 2018

06u39 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Enkel nog uitgaande transfers bij Club

Wanneer de transfer van Amrabat straks officieel is, rest Club - tenzij het nog een opportuniteit kan strikken - enkel nog uitgaande transfers. Blauw-zwart is nog steeds op zoek naar onderdak voor een handvol overbodige spelers en heeft nog een week de tijd om voor hen een oplossing te vinden. Zo keert de Russische doelman Gabulov zo goed als zeker terug naar eigen land, terwijl Horvath in Brugge zal blijven. Van Rhijn hoopt op een nieuwe kans bij AZ, waar hij nog steeds meetraint. De transfer van Touba naar het Italiaanse Salernitana laat op zich wachten. Refaelov trekt volgende week naar Standard of Israël, afhankelijk van de wil van de Rouches. Coopman ten slotte heeft de clubs voor het uitkiezen, terwijl Vlietinck en Tomecak niet hoeven te vertrekken. (TTV)

Bölöni luidt de alarmbel: "Heb maar 2,5 spitsen"

De laatste week van de transferperiode gaat vandaag in en bij Antwerp zitten ze nog verlegen om enkele versterkingen. De Great Old haalde vorige week Omar Govea (22) nog in huis, maar Bölöni hoopt dat er straks voorin ook nog versterking komt. Een centrale verdediger en vooral één of twee extra aanvallers staan bovenaan het verlanglijstje. "Los van de blessure van Batubinsika willen we nog een verdediger", zegt de Roemeen. "Maar als je onze spelersgroep eens oplijst, dan kom je tot de conclusie dat we vooral voorin erg krap zitten. Ik tel momenteel 2,5 aanvallers in mijn selectie en dat is niet veel." Eén van de spelers die kans maakt om op de Bosuil neer te strijken is Dieumerci Mbokani (32). Bölöni werkte tussen 2008 en 2010 al met hem samen. "De Mbokani die ik toen gekend heb, zou een interessante versterking zijn, maar ik zeg wel degelijk de Mbokani die ik gekend héb." Obbi Oulare komt niet terug naar de Bosuil. Hij tekende gisteren voor Standard. "Of ik dat jammer vind? Dat doet er niet toe." (SJH)

Fiolic bijna van Genk

Volgens Kroatische media zou Racing Genk op het punt staan om de transfer van Ivan Fiolic (22) af te ronden. De creatieve middenvelder zou voor één seizoen worden gehuurd van Dinamo Zagreb met een optie tot aankoop. Bij Genk bevestigen ze enkel dat de gesprekken 'lopende' zijn. (KDZ)