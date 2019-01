TransferTalk. Beweging bij Real? Koninklijke wil “Modric ruilen voor Icardi” en “Eriksen wegkapen bij Tottenham” - Barça haalt talentvolle Fransman De voetbalredactie

Franse doelman Jules Raux op proef bij RSCA

Nooit genoeg talent, toch? En dus heeft Anderlecht bij de jeugdploegen de Franse doelman Jules Raux op proef. Raux is amper 15 en speelt bij Lille. In Frankrijk klinkt het dat hij veel potentieel heeft en in de belangstelling staat van onder meer Manchester City en Manchester United. De stage bij Anderlecht duurt zeven dagen.

FC Barcelona neemt Jean-Clair Todibo transfervrij over van Toulouse

FC Barcelona neemt de Franse verdediger Jean-Clair Todibo na dit seizoen transfervrij over van FC Toulouse, zo maakte de Catalaanse grootmacht vandaag bekend.

De negentienjarige Todibo ligt nog tot 30 juni 2019 onder contract bij de Zuid-Fransen, nadien kan hij enkele honderden kilometers verderop in Nou Camp aan de slag. Todibo is een Frans jeugdinternational met Zuid-Amerikaanse roots. “Hij is rechtsvoetig en kan zowel centraal in de verdediging als op het middenveld spelen”, klinkt het in een mededeling. “Op zijn positie is hij een van de grootste beloften in het Europese voetbal.”

Pepe terug bij FC Porto

Pepe keert terug bij FC Porto. De 35-jarige verdediger tekende een contract tot medio 2021 bij de huidige koploper van de Portugese competitie. Pepe liet drie weken geleden zijn contract bij het Turkse Besiktas ontbinden. FC Porto verwelkomde Pepe met de woorden ‘welkom thuis’. De geboren Braziliaan debuteerde als prof bij Maritimo, maar brak door in het blauw-wit van Porto. Hij speelde tussen 2004 en 2007 drie seizoenen bij de club, waarmee hij twee keer kampioen werd en in 2006 de ‘dubbel’ pakte. De verdediger kwam daarna tien jaar uit voor Real Madrid. Met de Spaanse grootmacht pakte de spijkerharde verdediger drie landstitels. Ook won hij met Real drie keer de Champions League. In 2017 stapte Pepe over naar Besiktas.

“Real wil Eriksen”

Christian Eriksen staat in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid. De Deense spelmaker heeft nog een contract tot 2020 bij Tottenham Hotspur en zou een verlenging (en bijbehorend weeksalaris van 280.000 euro) hebben afgewezen. Volgens The Independent heeft Real Madrid al contact gezocht met de leiding van Tottenham. Voor de overstap van het ene witte shirt naar het andere zou Real meer dan 110 miljoen euro moeten neerleggen.

Belgische jeugdinternational verlengt contract bij PSV

Belgisch jeugdinternational Yorbe Vertessen heeft zijn contract bij de Nederlandse competitieleider PSV Eindhoven tot 2022 verlengd, zo maakte PSV bekend.

Vertessen ondertekende begin 2017 zijn eerste profcontract bij de lampenclub, dat medio dit jaar zou aflopen. De spits mocht onlangs echter met de Eindhovenaren mee vertrekken op trainingskamp naar Qatar en dus oordeelde de clubleiding dat het tijd was om de overeenkomst open te breken, net op zijn achttiende verjaardag.

De talentvolle aanvaller streek in 2009 neer in Eindhoven. PSV plukte hem weg bij de jeugd van Westerlo. Eerder speelde Vertessen bij FC Rillaar Sport.

Een mooi verjaardagscadeau.



Ruil tussen Modric en Icardi in de maak?

De sportieve vrije val van Real Madrid gaat wereldvoetballer van het jaar Luka Modric aan het hart. De Kroatische middenvelder zou bij de Koninklijke met zijn ziel onder de arm lopen en aansturen op een vertrek, zo meldt La Gazzetta dello Sport vandaag. Volgens de Italiaanse sportkrant zou Modric in beeld zijn bij Internazionale. De Nerazzurri zouden op hun beurt genegen zijn mee te werken aan een transfer door de Argentijnse aanvoerder én Serie A-topscorer Mauro Icardi - die sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo al met Real in verband wordt gebracht - als ‘ruilobject’ in te brengen.

Chinezen pushen voor Dembélé

De finale beslissing is nog niet gevallen, maar Beijing Sinobo Guoan pusht voor Moussa Dembélé. China lonkt. Er ligt een bod van meer dan 10 miljoen euro op tafel bij Tottenham.

Sörloth aangekomen op luchthaven London Gatwick

De Deense spits Alexander Sörloth is gearriveerd op London Gatwick-luchthaven. Van daar vliegt de 23-jarige targetspits door naar Valencia, dat op een uurtje rijden ligt van Oliva (de stageplaats van AA Gent, red.). De Buffalo’s gaan de aanvaller tot het einde van het seizoen huren van Crystal Palace, waar hij zich nog kon opwerken tot onbetwiste titularis.

PSG verhuurt zoon van Weah aan Celtic

Timothy Weah maakt het seizoen op huurbasis af bij Celtic. De 18-jarige zoon van de gewezen topspits George Weah, nu president van Liberia, gaat naar de Schotse kampioen om ervaring op te doen. Weah komt weinig aan spelen toe bij PSG, waar hij geduchte concurrentie heeft van Edinson Cavani, Neymar en Kylian Mbappé. Voor zijn vertrek naar Glasgow ondertekende de spits eerst een nieuw contract bij de Franse topclub. Zijn verbintenis werd verlengd tot de zomer van 2021. Weah junior debuteerde vorig jaar in de hoofdmacht van PSG. Begin dit seizoen kwam hij in de Franse competitie twee keer in actie. Hij scoorde als invaller tegen Caen (3-0) en mocht een week daarna tegen Guingamp starten. De tiener werd geboren in New York en speelde inmiddels acht interlands voor de VS. Weah scoorde één keer voor ‘Team USA’.

Roef straks duurste transfer ooit Waasland-Beveren?

Waasland-Beveren wil verder met Davy Roef. Daarvoor moet (en wil) het voor het einde van de maand de aankoopoptie in het contract van de doelman, die wordt gehuurd van Anderlecht, lichten. Prijskaartje: 750.000 euro. Het zou van de keeper meteen de duurste transfer uit de clubgeschiedenis maken - nu is dat nog Francesco Forte (400.000 euro). Roef is een godsgeschenk voor Waasland-Beveren dit seizoen. De doelman keepte continu op een hoog niveau en pakte op die manier al enkele broodnodige punten voor zijn ploeg. Dat beseffen de Waaslanders maar al te goed.

De aankoopoptie moet gelicht worden voor 31 januari. Volgende week zit Waasland-Beveren aan tafel met Roef en zijn zaakwaarnemer. De doelman van zijn kant liet al meermaals blijken dat hij zich uitstekend in zijn vel voelt op de Freethiel. Komen hij en de Waaslanders er volgende week ook wat de cijfertjes betreft uit, staat niets een langere verbintenis in de weg. (MVS)

Dauda op weg naar het buitenland

Zijn afwezigheid op stage blijkt geen toeval. Mohammed Dauda (20) is op weg naar het buitenland. De Ghanese spits, die bij de beloften aan de lopende band scoort maar bij het eerste elftal nooit een echte kans kreeg, wordt wellicht verhuurd met aankoopoptie. Vitesse is één van de kandidaten, al maakt het minimumsalaris van 400.000 euro een overgang moeilijker. Ook clubs uit Duitsland en Oostenrijk trekken aan zijn mouw. Ook Adzic, Dante en Abazaj willen elders speelminuten verzamelen. (NVK/PJC)