TransferTalk: bekende Portugese krant is zeker: "Ronaldo verlaat Real" - Club Brugge haalt winger uit Nederland

07 juni 2018

19u06

Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Club Brugge versterkt zich met Arnaut Groeneveld

Landskampioen Club Brugge heeft zijn tweede transfer van de zomermercato aangekondigd. Blauw-zwart plukt de Nederlandse flankspeler Arnaut Groeneveld weg bij de Nederlandse tweedeklasser NEC. De 21-jarige Groeneveld tekende in het Jan Breydelstadion een contract voor vier seizoenen.

"Ik ben echt héél blij dat ik naar Club kan komen", liet de nieuwe aanwinst op de transfer van de Bruggelingen optekenen. "Ik had heel wat aanbiedingen, maar heb bewust gekozen voor Club Brugge. De historie en resultaten van het afgelopen seizoen waren al mooi, maar ik heb enkele wedstrijden kunnen zien en was echt onder de indruk van de fans. In Brugge zijn die uniek."

Groeneveld is een jeugdproduct van PSV, maar maakte de voorbije twee seizoenen zijn debuut in het professioneel voetbal in Nijmegen. De flankspeler kwam bij NEC tot 46 officiële optredens, waaronder twaalf in de Eredivisie in het seizoen 2016-2017. De afgelopen jaargang was hij goed voor 13 goals en 17 assists in 30 duels in de Eerste Divisie. Daarmee werd hij de assistenkoning van de Nederlandse tweede klasse. Groeneveld is de tweede zomeraankoop van Club Brugge, na Mats Rits (KV Mechelen).

#WelkomDanjuma! 🇳🇱



Arnaut Danjuma Groeneveld tekent een contract voor 4 jaar bij Club!https://t.co/eDcA9HjstZ pic.twitter.com/JuKlaC6FaY Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

KV Mechelen houdt kapitein Seth De Witte aan boord en geeft hem nieuwe rol

KV Mechelen heeft op zijn website laten weten volgend seizoen in de Proximus League nog steeds te rekenen op Seth De Witte. De kapitein van Malinwa, die nog een lopend contract tot juni 2019 heeft, krijgt een nieuwe rol binnen het team en zal voortaan uitgespeeld worden als verdedigende middenvelder.

"Bedoeling is om Seth voortaan als breker op het middenveld uit te spelen", zo zegt hoofd van de sportieve cel Stefaan Vanroy. "We zijn overtuigd dat hij op die positie met zijn mentaliteit en ervaring het team heel wat kan bijdragen." Dit seizoen kwam de kapitein van Malinwa na Nieuwjaar niet meer in actie door een spierscheur in de kuit.

De Witte gaat zijn negende jaar bij KV Mechelen in. Hij heeft 214 officiële wedstrijden voor KVM op zijn teller. Daarin scoorde hij 24 keer en zorgde hij voor 6 assists. Voordien was het jeugdproduct van Germinal Beerschot aan de slag bij onder meer KFCO Wilrijk (2005-2006) en Lierse (2006-2010).

Borussia Dortmund versterkt zich met Deense international

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Thomas Delaney (26). De Deense international komt over van Werder Bremen en tekende een contract bij de 'Borussen' tot 2022. De Duitse kampioen van 2012 zou 20 miljoen euro overhebben voor de middenvelder. Delaney speelde lange tijd voor FC Kopenhagen (2008-2017). U kent hem misschien nog van zijn heerlijke knal tegen Club Brugge twee jaar geleden in de Champions League.

"Ik wilde eigenlijk naar de Premier League trekken, en ik heb trouwens ook aanbieden gekregen uit Engeland. Maar toen Borussia Dortmund interesse toonde, twijfelde ik niet. Dortmund hoort voor mij bij de tien grootste clubs ter wereld en het Signal Iduna Park is sowieso het beste stadion uit Europa ", reageerde de kersverse aanwinst van Borussia Dortmund op zijn transfer. Delaney is een vaste waarde bij de Deense nationale ploeg en trekt naar het WK in Rusland.

📝 BVB verpflichtet Thomas #Delaney!



Der dänische Nationalspieler @delaneydk kommt von @werderbremen und hat bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis 2022 unterschrieben! #Delaney2022 - alle Infos 👉 https://t.co/3pWkMVcsr6 pic.twitter.com/Z2LOCvWgtl Borussia Dortmund(@ BVB) link

FC Barcelona stelt oud-speler Eric Abidal aan als nieuwe sportief directeur

FC Barcelona heeft bekendgemaakt dat Eric Abidal de nieuwe sportief directeur van het eerste elftal wordt. De Franse oud-verdediger was tussen 2007 en 2013 al als speler aan de slag bij de Blaugrana. Hij volgt in zijn nieuwe functie Robert Fernandez op, wiens contract niet verlengd werd. Abidal was het voorbije jaar aan de slag als ambassadeur van de club.

De 38-jarige Fransman maakte als speler een uiterst succesvolle periode van Barcelona mee. Abidal veroverde met de Catalanen onder meer vier nationale titels, één Spaanse beker, twee Champions League-trofeeën en twee Wereldbekers voor clubteams. Toch kende hij ook een donkere periode als speler van Barcelona. In maart 2011 werd een tumor op zijn lever vastgesteld. De tumor werd met succes en zonder complicaties verwijderd, maar een jaar later maakte de club bekend dat Abidal een levertransplantatie moest ondergaan. Ook die werd succesvol uitgevoerd, waarna hij in oktober van datzelfde jaar opnieuw zijn rentree kon maken.

Abidal was verder ook actief voor Monaco (2000-2002 en 2013-2014), Lille (2002-2004), Olympique Lyon (2004-2007) en Olympiacos (2014). De verdediger kwam 67 keer uit voor Les Bleus en was erbij op de WK's van 2006 en 2010 en het EK van 2008. Hij zal officieel gepresenteerd worden in Nou Camp op maandag 18 juli.

[BREAKING NEWS] @EAbidalOfficial will be the new first team technical secretary at FC Barcelona. More details 👇 https://t.co/6nWHlp2VNv FC Barcelona 🏆🏆(@ FCBarcelona) link

Justin Kluivert bijna ploegmaat Nainggolan

Justin Kluivert mag zich weldra een speler van AS Roma noemen. Dat meldt onder meer het Gazzetta dello Sport. De Romeinen zouden 25 miljoen euro neertellen voor het jeugdproduct van Ajax. Enkel de laatste punten en komma's dienen nog afgehandeld te worden. "Roma hoopt de zaak komend weekend af te ronden en Kluivert naar Rome te halen voor de medische testen", klinkt het. De 19-jarige zoon van Patrick Kluivert had nog een contract voor één seizoen in Amsterdam, maar maakte vorige maand bekend klaar te zijn voor een stap hogerop.

Eupen haalt verdediger uit Spaanse tweede klasse

KAS Eupen versterkt zijn selectie met de 31-jarige Spanjaard Xavi Molina. Hij komt over van de Spaanse tweedeklasser Gimnastic de Tarragona, waar de centrale verdediger aanvoerder was. Molina moet in de defensie van de Panda's voor rust en ervaring zorgen. Hij heeft 113 wedstrijden in La Liga 2 op zijn actief. De Spanjaard, landgenoot van Eupen-captain Luis Garcia, ondertekende aan de Kehrweg een contract tot 30 juni 2020.

Herzlich Willkommen! 🍀🐼

Xavi Molina kommt aus der zweithöchsten spanischen Spielklasse Laliga2 zur KAS Eupen.



Bienvenue! 🍀🐼

Xavi Molina rejoint la KAS Eupen en venant de la division 2 espagnole. #XaviMolina #Laliga2 @ProLeagueBE pic.twitter.com/sv9ge6jayr KAS Eupen(@ kas_eupen) link

AS Roma trekt geldbeugel open voor middenvelder van Atalanta

AS Roma, het team van Radja Nainggolan, heeft zich versterkt met Bryan Cirstante (23). De Italiaanse middenvelder komt over van Atalanta Bergamo, dat afgelopen seizoen zevende werd in de Serie A. Cristante werd met meerdere topclubs in verband gebracht, maar het is toch AS Roma dat hem kon overtuigen. De Romeinen zouden zo'n 30 miljoen euro overhebben voor Cristante, die vandaag zijn medische testen aflegde.

Bryan Cristante undergoes his medical this morning at Villa Stuart... 🏥

#ASRoma pic.twitter.com/oRuIV7qwHG AS Roma English(@ ASRomaEN) link

"Ronaldo vertrekt bij Real"

De geruchten over een vertrek van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid klinken almaar luider en nu doet ook de bekende Portugese krant 'Record' nog een stevige duit in het zakje. "Ronaldo vertrekt bij Madrid", klinkt het fors op de voorpagina. "De beslissing is onvermijdbaar en onomkeerbaar." De krant stelt dat Frankrijk, Engeland en Italië de mogelijke bestemmingen worden voor een nieuwe uitdaging voor 'CR7'. Zijn beslissing zou te maken hebben met het feit dat "voorzitter Florentino Pérez er niet in slaagde zijn beloftes na te komen."

📰 "RONALDO IS LEAVING REAL"



"Irreversible decision from the captain of the team and best in the world"



"Non-fulfillment of promises from Florentino Pérez"



"It is not about money but yes of the recognition of his status" [@Record_Portugal] pic.twitter.com/oZIfLLzheL Spectating Madrid(@ spectatemadrid) link

Mousa Dembélé naar Inter?

Het contract van de 30-jarige middenvelder van Tottenham loopt af in 2019. Dembele heeft aangegeven dat hij zijn nog een jaar lopende contract niet wil verlengen, dus wordt er langs alle kanten aan hem getrokken. In een meeting in Londen tussen een invloedrijk zaakwaarnemer en een delegatie van de Italiaanse club kwam een aantal weken geleden ook de Rode Duivel (30) ter sprake. De agent polste in opdracht van Inter bij Tottenham naar de vraagprijs, maar de Spurs houden het been stijf. Tottenham wil Dembélé liever houden en zal enkel verkopen bij een lucratief aanbod.

La Gazzetta dello Sport schrijft vandaag dat het Inter-speler Joao Mario wil betrekken in een ruildeal om Dembélé los te kweken bij de nummer drie van Engeland - eerder werd dezelfde constructie met Ivan Perisic geopperd. De Portugese international werd vorig seizoen uitgeleend aan West Ham en is dus al vertrouwd met de Premier League. Constructies die Tottenham voorlopig afwimpelt. Voorzitter Daniel Levy hoopt dat er een Chinese club in de dans springt. Beijing Guoan is al een tijdje geïnteresseerd in onze landgenoot.

Nainggolan grof wild op de transfermarkt

Ook de veelbesproken Radja Nainggolan kan op heel wat interesse rekenen. Volgens La Gazetta heeft het Chinese Evergrande van coach Fabio Cannavaro 30 miljoen geboden voor 'Il Ninja' en een jaarsalaris van maar liefst 12 miljoen euro. Dat is drie keer zoveel dan wat hij in Rome verdient.

Maar ook Internazionale toont vergaande interesse in de veelzijdige middenvelder. Zijn ex-coach Luciano Spalleti, die momenteel aan het roer staat bij de club, is altijd een grote fan geweest van Radja. De Italiaanse coach zou hem zelfs persoonlijk gebeld hebben om hem te overtuigen naar Milaan te verhuizen. Er zou voor Nainggolan een sleutelrol weggelegd zijn als spelmaker achter Mauro Icardi, die net als Radja onverwacht naast een plaatsje op het WK greep.

Mertens naar Premier League?

Ook Dries Mertens zou deze zomer wel eens van club kunnen veranderen. Zijn huidige club, Napoli wil namelijk Santi Mina, de 22-jarige goalgetter van Valencia binnenhalen. Om deze transfer te kunnen verwezenlijken moet de Italiaanse nummer twee enkele spelers verkopen. De verkoop van de kleine Rode Duivel zou één van de opties zijn. Mertens heeft in zijn contract een afkoopclausule staan van slechts 28 miljoen euro, maar die geldt enkel voor buitenlandse clubs en is maar voor een bepaalde periode geldig. La Gazzetta noemt Manchester United en Tottenham als overnemers, maar bij geen enkele van de twee Engelse clubs staat hij op de verlanglijst.

Rene Eijer nieuwe coach van promovendus Fortuna Sittard, krijgt Belg als assistent

Fortuna Sittard, volgend seizoen nieuw in de Eredivisie van het Nederlands voetbal, heeft Rene Eijer aangesteld als nieuwe coach. Met Leuvenaar Kristof Aelbrecht (37) krijgt hij een Belg als assistent naast zich.

Eijer ondertekende een contract voor twee seizoenen, Aelbrecht voor vier seizoenen. Die laatste wordt assistent naast Kevin Hofland en keeperstrainer Sieb Dijkstra. Hofland had in februari ad interim overgenomen van de ontslagen Nigeriaan Sunday Oliseh (ex-Club Luik en Genk) en Sittard naar de promotie geleid.

Aelbrecht kende als spits een bescheiden carrière in de Nederlandse tweede klasse. De voorbije negen jaren was hij actief binnen de jeugdopleiding van PSV. "Deze stap past heel goed bij mijn ambities. In mijn negen jaren bij PSV heb ik bijna alle jeugdteams gehad en mocht ik twee jaar assistent zijn bij Jong PSV. In dat licht is het een logische en tegelijk mooie vervolgstap in mijn carrière om bij Fortuna aan de slag te gaan", zegt hij. "Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met René en Kevin, want ik mag gaan samenwerken met mensen die ik al langere tijd ken, waardeer en vertrouw. Dan weet je op voorhand al dat het een prettige samenwerking wordt."

✍🏼 De handtekeningen staan op papier:



🆕 René Eijer (tot medio 2020)

🆕 Kristof Aelbrecht (tot medio 2022)



📝 Kevin Hofland (tot medio 2022)

📝 Siebe Dijkstra (tot medio 2020)



Lees meer!👇🏼



#️⃣ #SamenNaoVeurehttps://t.co/PNnbRU42DF Fortuna Sittard(@ FortunaSittard) link

OHL versterkt rangen met Frédéric Duplus

Oud-Heverlee Leuven heeft de Franse verdediger Frédéric Duplus aangetrokken. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen, zo maakte de club uit de Proximus League vandaag bekend.

De 28-jarige Duplus komt over van de Franse tweedeklasser Lens. Hij tekende voor die club in de zomer van 2017 nadat de Fransman met Antwerp de promotie naar de hoogste klasse had afgedwongen. Hij heeft in België ook een verleden bij Zulte Waregem en White Star.

"Frédéric heeft ervaring met de uitdagende Proximus League én de Jupiler Pro League. Die ervaring zal van onschatbare waarde voor ons zijn komend seizoen", zegt OHL-coach Nigel Pearson. "We weten wat hij ons team kan bijbrengen wat betreft voetbalkwaliteiten en mentaliteit. We zijn ontzettend blij dat we een extra troef kunnen toevoegen aan onze -nu al- sterke spelerskern."

OH Leuven is blij dat het kan aankondigen dat Frédéric Duplus een contract voor twee jaar heeft getekend bij de club. Hij komt over van @RCLens. #WelkomFrédéric pic.twitter.com/dCZJY5nx2w Oud-Heverlee Leuven(@ OHLeuven) link

Buffel (37) kan naar Antwerp en Cercle

Thomas Buffel heeft aangegeven dat hij na zijn afscheid bij RC Genk graag nog een jaar op het hoogste niveau wil voetballen. Maar dan wel bij een ambitieuze club. Zowel Antwerp als Cercle Brugge hebben al geïnformeerd bij de 37-jarige flankaanvaller en willen hem graag binnenhalen. Buffel, die zijn carrière bij Cercle Brugge begon, heeft nog geen keuze gemaakt. (KDZ/PJC)

Derijck mag weg bij Zulte Waregem

Sterkhouder Timothy Derijck (31) mag verrassend vertrekken. Oorzaak van de mogelijke breuk is het feit dat Derijck zijn contract, dat nog één seizoen loopt, niet wil verlengen, waardoor Essevee hoopt nu nog een transfersom te vangen voor de centrale verdediger. Derijck geniet interesse uit binnen- en buitenland, maar wacht op concrete aanbiedingen. (PJC)

Genk krijgt zware concurrentie voor Paintsil

RC Genk leek lange tijd op weg om de Ghanees Joseph Paintsil (20) binnen te halen, maar de Limburgers krijgen voor de snelle flankaanvaller nu stevige concurrentie van FC Köln en vooral FC Basel. (KDZ)

EXCLUSIVE: Joseph Paintsil to join Belgian giants KRC Genk https://t.co/x1Lxzt1KzJ pic.twitter.com/nUaytCFHom Kickgh.com(@ Kickgh) link

Buatu (W.-Beveren) naar Rio Ave

Uitgaande transfer op Waasland-Beveren vandaag. Jonathan Buatu (24) bereikt immers normaal gezien een akkoord met Rio Ave. De centrale verdediger ligt nog een jaar onder contract op de Freethiel, en dus zal het Portugese nummer 5 een transfersom betalen. De Angolese Belg (ex-Standard, Genk en Fulham) kwam drie seizoenen uit voor Waasland-Beveren en speelde daarin 76 wedstrijden. (MVS)

Vancamp naar Beerschot?

Jeugdinternational Jorn Vancamp (19) is nadrukkelijk in beeld bij Beerschot-Wilrijk. De spits werd afgelopen seizoen verhuurd aan Roda JC en nu volgt dus mogelijk een uitleenbeurt op het Kiel. (PJC)