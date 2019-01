TransferTalk. Batshuayi wil bij Valencia blijven, Sarri: “Ik heb hem niet nodig” - De Norre even duur als Vanaken - Martin Jol in beeld bij Anderlecht De voetbalredactie

02 januari 2019

Batshuayi wil bij Valencia blijven, Chelsea-coach: “Ik heb hem niet nodig”

Ondanks een moeilijke eerste seizoenshelft wil Michy Batshuayi (25) graag op huurbasis bij Valencia blijven. Dat heeft hij de club laten weten. Maurizio Sarri sluit een terugkeer naar Chelsea: “Ik heb hem niet nodig.”

Valencia en Chelsea stonden de voorbije weken in contact om een oplossing te zoeken voor de situatie van de spits. Die pendelt er tussen bank en basis. De Spanjaarden vinden hem een te dure optie om maar halftijds te gebruiken. The Blues vrezen dat zijn marktwaarde zal kelderen. Daarom dat ze hem vergeefs aanboden bij Crystal Palace. Valencia had gehoopt dat Batsman zelf zou willen vertrekken, maar die wil vechten voor zijn plaats. Onder andere Thierry Henry belde de voorbije weken met Batshuayi om hem te overtuigen om naar Monaco te komen. Na het seizoen keert hij sowieso terug naar Chelsea.

Een vroegtijdige terugkeer naar Chelsea is uitgesloten. Zelfs nu Olivier Giroud mogelijk een tijdje aan de kant staat met een enkelblessure. Gevraagd naar Batshuayi antwoordt Maurizio Sarri: “Ik heb opties genoeg. Ik heb Eden Hazard, die daar erg goed speelt. En ik heb Alvaro Morata. Ik heb eerder een extra winger nodig.”

Martin Jol in beeld bij Anderlecht

Phillip Cocu is sinds een dag of twee niet langer kandidaat om trainer te worden van Anderlecht. De Nederlander is duur en staat na zijn vroege ontslag bij Fenerbahçe niet te springen om meteen weer aan de slag te gaan bij een club in crisis. Sportieve baas Michael Verschueren en zijn nieuwe technisch directeur Frank Arnesen zoeken de komende dagen verder naar een opvolger van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck. In het ideale scenario staat die coach al voor de groep wanneer Anderlecht op 7 januari op stage vertrekt naar Spanje. Mogelijk is dat een andere Nederlander. Met Martin Jol (62 en ex-coach van onder meer Tottenham en Fulham) is sinds enkele dagen een nieuwe naam in beeld. De Nederlander is close met Arnesen, maar witte rook hoeven we vandaag nog niet te verwachten. “Met Frank Arnesen hebben we beslist om ons niet te laten opjagen en pas na 3 januari een nieuwe trainer aan te duiden”, aldus Michael Verschueren.

De Norre voor 4 miljoen naar Genk

Als alles goed gaat, wordt Casper De Norre (21) nog deze week één van de duurste transfers tussen Belgische clubs uit de geschiedenis. STVV en Racing Genk staan op het punt om een overeenkomst te vinden. In alle kringen wordt nu verwacht dat de overgang eerstdaags officieel gemaakt wordt. De transfersom zou oplopen tot maar liefst 4 miljoen. De beloftevolle flankspeler moet op het lijstje met duurste transfers tussen Belgische clubs enkel Ilombe Mboyo (4,9 miljoen) laten voorgaan. Die koos toen ook voor Genk, maar zijn transfer werd geen voltreffer. Hans Vanaken en Koen Daerden deelden tot dusver met 4 miljoen euro de tweede plek, maar moeten nu dus ook De Norre naast zich dulden.

De Limburger is pas aan zijn tweede volwaardige seizoen in eerste klasse toe, maar zette de voorbije maanden serieuze stappen. Ook bij de nationale beloften was hij de voorbije vijf duels niet weg te denken uit de basiself van Johan Walem. Alleen in oefenwedstrijden kreeg hij wat rust. (SJH)

Origi mag weg bij Liverpool, maar wil blijven

Divock Origi (24) mag vertrekken bij Liverpool, maar er is geen haast mee gemoeid. Liefst blijft de spits tot het einde van dit seizoen op Anfield.

Hij kijkt de kat uit de boom. Wolverhampton heeft nog altijd interesse om hem definitief over te nemen, zoals vorige zomer, maar Origi mikt hoger. Bij Schalke 04, waar hij eveneens op een lijstje stond, maken ze zich ook niet te veel illusies. De Rode Duivel kreeg een tijdje geleden van de clubleiding te horen dat hij mag beschikken bij Liverpool, maar een vertrek hoeft niet meteen voor hem. Origi maakte zijn entourage duidelijk dat hij liever wil wachten tot de zomer. Zijn contract loopt nog anderhalf jaar. En een zomertransfer biedt meer perspectieven.

Bovendien gelooft Origi dat hij in 2019 nog zijn minuten zal meepikken bij Liverpool. Dominic Solanke, die andere jonge aanvaller op de loonlijst, vertrekt wellicht op huurbasis naar Crystal Palace. Met de blessuregevoelige Daniel Sturridge zal hij vechten om die plaats op de bank en die minuten in de bekercompetities. Sinds november behoort Origi weer vast tot de wedstrijdkern en mag hij mondjesmaat meedoen. In december was hij vooral ‘unused sub’, ongebruikte invaller. Hij stond een keer in de basis, tegen Burnley, en besliste als invaller de derby tegen Everton in de slotminuut. Mogelijk een sleuteldoelpunt in de strijd om de titel. Ook het uitzicht op prijzen speelt mee. De Premier League op je palmares laat je niet zomaar schieten. De daaraan verbonden bonussen evenmin.

Ook Simon Mignolet zoekt deze winter geen andere oorden op. Hij weet al sinds eind augustus dat Klopp hem wil houden als nummer twee en een transfer in januari onbespreekbaar is. Mignolet verdween een jaar geleden uit doel. (KTH)

Vist Fulham weer achter Boyata?

Keert Dedryck Boyata (28) nog deze maand terug naar de Premier League? Volgens Britse media is Fulham nog steeds geïnteresseerd. Celtic weigerde vorige zomer een bod van 10 miljoen euro van de Londense club. Nu het contract van Boyata over zes maanden zijn einddatum bereikt, zou Fulham opnieuw en aan een gunstiger tarief, een nieuwe poging overwegen. (SJH)

Essevee denkt aan Peeters

Zulte Waregem blijft speuren naar versterkingen met een directe meerwaarde. Geoffry Hairemans en Ibrahima Seck passen in dat profiel. En ook Stef Peeters (26) is een piste. De middenvelder komt dit seizoen amper in actie bij het Franse SM Caen - hij stond vijf keer aan de aftrap in de Ligue 1. De voormalige spelmaker van STVV staat zelf open voor een terugkeer naar België. Bij Essevee overwegen ze verschillende opties. (VDVJ/SJH)

Monaco trekt aan Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas is op weg naar Monaco. De Spaanse middenvelder van Chelsea moet de in verval geraakte Franse topclub, in de Ligue 1 in degradatiegevaar, weer uit het slop trekken. Dat meldt de Franse sportkrant L’Équipe. De 31-jarige Fàbregas zou de lokroep van zijn oude ploeggenoot en huidige Monaco-trainer Thierry Henry - de twee speelden samen bij Arsenal - niet willen weerstaan.