TransferTalk. “Barça wil 90 miljoen euro betalen voor De Jong” - Duurste Buffalo ooit naar Waasland-Beveren - Benavente kon elders wellicht nóg meer verdienen

"Barça wil 90 miljoen euro betalen voor De Jong" - Duurste Buffalo ooit naar Waasland-Beveren - Benavente kon elders wellicht nóg meer verdienen

23 januari 2019

“De Jong voor 90 miljoen naar Barcelona”

FC Barcelona heeft Paris Saint-Germain afgetroefd in de strijd om Frenkie de Jong, een 21-jarig Nederlands toptalent, binnen te halen. De Catalanen zijn bereid de door Ajax gevraagde transfersom te betalen, schrijft De Telegraaf. Waar de Franse kampioen afhaakte bij 75 miljoen euro, zou Barça volgens Spaanse bronnen bijna 90 miljoen euro overmaken aan Ajax. Daarmee zou De Jong, vijfvoudig international, de duurste Nederlandse speler ooit worden en Virgil van Dijk aflossen. Voor de 27-jarige verdediger betaalde Liverpool eind 2017 aan Southampton 84,4 miljoen euro. Dit record gaat dus uit de boeken voor de creatieve middenvelder van Ajax.

Ook bij Manchester City en Juventus stond De Jong op de radar, maar zij vielen al in een eerder stadium af. De Italiaanse kampioen vond de vraagprijs te gortig en de kampioen in de Premier League kan zich financieel geen grote uitgaven permitteren nu de UEFA in het kader van Financial Fair Play een boekenonderzoek doet bij de werkgever van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany.

De duurste Belgische voetballer is Romelu Lukaku. Manchester United legde in de zomer van 2017 een transfersom van bijna 85 miljoen euro op tafel om de spits los te weken bij Everton.

Duurste Buffalo ooit naar... Beveren

Van een verrassende transfer gesproken. Waasland-Beveren heeft vandaag normaal gezien een nieuwe nummer 10, en het is niet de eerste de beste. De Waaslanders huren Franko Andrijasevic tot het einde van het seizoen zonder aankoopoptie van AA Gent. Andrijasevic, een 27-jarige Kroaat, was (en is nog altijd) de duurste inkomende transfer uit de Gentse geschiedenis. De Buffalo’s betaalden in juni 2017 liefst 4,25 miljoen euro aan Rijeka, waar Andrijasevic dat seizoen 16 keer scoorde in 28 wedstrijden. In Gent kon de drievoudige international zich echter nooit doorzetten. Dit seizoen startte hij bij Gent slechts zeven keer, hij viel ook driemaal in. Scoren lukte hem nog niet.

Bij Waasland-Beveren hopen ze dat Andrijasevic op erg korte termijn voor de nodige creativiteit en aanvallende impulsen op het middenveld zal zorgen. De schaduw van Ryota Morioka hangt nog steeds over het Wase middenveld. Als deze middag de laatste plooien worden gladgestreken - en niets wijst erop dat dat niét zal gebeuren - tekent Andrijasevic meteen zijn contract. ‘s Namiddags traint hij dan een eerste keer mee, normaal raakt hij ook zonder problemen speelgerechtigd tegen de uitmatch van zaterdag op Charleroi.

Waasland-Beveren betaalt enkel een huursom, naar verluidt om en bij de 200.000 euro. De Buffalo’s blijven het riante loon dat Andrijasevic bij AA Gent verdient, een slordige 1,2 miljoen euro bruto per seizoen, voor hun rekening nemen. (MVS)

Bezus is van AA Gent (als testen goed zijn)

Na Thomas Kaminski en Alexander Sørloth heeft AA Gent met Roman Bezus (28) zijn derde beoogde wintertransfer beet. De Oekraïner had zelf al een akkoord met AA Gent, maar op clubniveau moest er de voorbije dagen nog stevig onderhandeld worden. Gisteren bereikten de Buffalo’s ook een overeenkomst met Sint-Truiden, dat zijn offensieve middenvelder uiteindelijk voor 1 miljoen euro laat vertrekken.

Met de handtekeningen onder de overeenkomst wordt nog gewacht tot vandaag. AA Gent wil zekerheid over de medische en fysieke toestand van de speler in kwestie. Bezus legde gisteren al een aantal tests af in het Gentse UZ. Vanochtend volgt een tweede reeks. Als die goed verlopen, kunnen de laatste details van de transfer afgerond worden. Bezus wou zelf bijzonder graag naar AA Gent, waar hij zijn landgenoten Igor Plastun en Roman Yaremchuk hun eerste selecties zag veroveren voor de Oekraïense nationale ploeg.

Even leek de transfer van Bezus nog gehypothekeerd te worden door Zulte Waregem. AA Gent verhuurde Mamadou Sylla (24) het voorbije halfjaar aan Zulte Waregem, maar Sint-Truiden wil de Senegalese spits graag overnemen voor de rest van het seizoen. Zulte Waregem wou daar niet meteen aan meewerken, omdat het zijn investering in Sylla wil recupereren. Daarover is er voorlopig geen financieel akkoord met Gent. Sylla stuurde gisteren zijn kat naar de training, in een poging om de overgang te forceren. Zulte Waregem verwacht hem vandaag terug op het veld. Uiteindelijk werd het dossier Sylla losgekoppeld van dat van Bezus, die allicht zondag al met AA Gent kan aantreden in Kortrijk. (RN/FKS/VDVJ)

Benavente voor 6 miljoen van Charleroi naar Egypte

AA Gent en Anderlecht zullen blij zijn. Concurrent voor play-off 1 Charleroi ziet sterkhouder Cristian Benavente (24) vertrekken. Hij gaat naar Pyramids FC in Egypte. Nadat Racing Genk en Anderlecht waren afgehaakt op de hoge vraagprijs, koos de Peruaanse international voor Pyramids, met dank aan de financiële inbreng van een miljardair stilaan een grootmacht in het Afrikaanse voetbal. Hij zou er twee miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Benavente kon ook naar Saoedische Al Ahli. Ook die club had een akkoord met Charleroi en Benavente kon er wellicht nog meer verdienen, maar gisteren stapte hij toch op het vliegtuig naar Caïro. De Carolo’s vangen ongeveer 6 miljoen euro. Nadat het in de zomer al Kaveh Rezaei voor vijf miljoen euro aan Club Brugge verkocht had, is dit wederom een financiële meevaller.