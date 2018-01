TransferTalk: Arsenal biedt op Aubameyang - Barcelona ontkent transfer Griezmann - Haalt Chelsea Dzeko? De voetbalredactie

20 januari 2018

16u40 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Dortmund: "Arsenal doet bod"

Arsenal heeft een bod uitgebracht op Pierre-Emerick Aubameyang. Dat heeft directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund toegegeven. "Ik kan bevestigen dat we in gesprek zijn. Over de hoogte van een eventueel transferbedrag doe ik geen mededelingen." In Duitse media wordt gezegd dat met de overgang van de Gabonees 50 miljoen euro gemoeid is.

Aubameyang speelde vrijdag niet mee met Dortmund tegen Hertha BSC (1-1). Volgens de clubleiding had hij niet de juiste focus om voor zijn club in actie te komen. Dortmund-coach Peter Stöger verklaarde gisteren na dat duel nog dat er "niets concreets" op tafel lag. Zijn woorden haalt directeur Watzke nu dus onderuit.

Goretzka komt, Vidal gaat?

Nu Leon Goretzka komende zomer naar Bayern München vertrekt, kan dat een katalysator zijn zijn voor meer transfergeweld. Volgens Bild betekent de komst van de speler van Schalke 04 goed nieuws voor Arturo Vidal. De Chileen claimt in de belangstelling van Chelsea, maar zijn grootste voorstander coach Antonio Conte, vertrekt zo goed als zeker aan het eind van het seizoen. Vidal kwam in 2015 naar Duitsland voor zo'n 37 miljoen euro.

Barcelona ontkent akkoord over Griezmann

FC Barcelona heeft deze middag op haar website ontkend een akkoord te hebben met Atlético Madrid voor de transfer van de Franse aanvaller Antoine Griezmann. Diverse Spaanse media schreven vandaag over een 'geheim pact' tussen Griezmann en Barcelona. De Fransman zou een akkoord hebben om volgend seizoen de Catalanen te vervoegen.

"FC Barcelona ontkent de informatie die de voorbije uren in diverse media is verschenen met betrekking tot Atlético Madrid-speler Antoine Griezmann en een deal met FC Barcelona. De club benadrukt haar respect voor het instituut Atlético Madrid." Half december klaagde Atlético Madrid Barcelona nog aan bij de FIFA omwille van aanhoudend geflirt met Griezmann.

Chelsea duwt door voor Edin Dzeko

De spits van AS Roma, die in maart 32 wordt, moet de concurrentie aangaan met Alvaro Morata en de weg vrijmaken voor de verhuur van Michy Batshuayi. Dzeko’s zaakwaarnemer: “Edin wil eigenlijk bij Roma blijven. Ik kan niet onthullen of er al contact is geweest tussen de clubs. Ik heb een specifieke rol. Wat ik wel kan zeggen is dat Antonio Conte een boon heeft voor Edin. Maar wie niet?"

Dzeko heeft naar verluidt wel oren naar de aanbieding van Chelsea. In de Champions League zou hij wel niet speelgerechtigd zijn. Dinsdag praat de Engelse kampioen verder met Roma over de transferprijs. In zijn zoektocht naar een kopbalsterke spits polste Chelsea de voorbije weken onder anderen Christian Benteke, Andy Carroll en Peter Crouch, maar geen van de clubs was bereid mee te werken aan een verhuur. Batshuayi, die vandaag op Brighton start, hoopt op een snelle afhandeling van de transfers. Hij wil elders meer aan spelen toekomen. Sevilla, Dortmund en Schalke zijn opties. (KTH)