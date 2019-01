TransferTalk. “Anderlecht praat met Oostenrijks international” - Waasland-Beveren strikt Montenegrijnse spits - Chelsea ligt dwars bij verhuur Batshuayi aan AS Monaco De voetbalredactie

15 januari 2019

18u58

Bron: Eigen berichtgeving 0

Waasland-Beveren strikt Montenegrijnse spits

Waasland-Beveren heeft zijn aanvallende versterking beet. Stefan Milosevic, een 22-jarige spits van 1m90, komt over van het Montenegrijnse Iskra en tekent op de Freethiel een contract voor 3,5 seizoenen. In Montenegro was hij dit seizoen al goed voor 9 goals in 18 wedstrijden.

BREAKING!@WaaslandBeveren heeft een nieuwe spits. Stefan MILOSEVIC (1m90, Montenegro, 22, 9 goals in 18 matchen) komt over van Iskra en tekent voor 3,5 jaar.@hlnsport (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link

“Anderlecht volgt Oostenrijks international”

Volgens Oostenrijkse media heeft Anderlecht zijn oog laten vallen op Peter Zulj (25). De spelverdeler staat momenteel onder contract bij Sturm Graz, waar hij sinds het begin van het seizoen 2017/2018 goed was voor 13 goals en 21 assists. Na dat seizoen werd hij verkozen tot beste speler van de Oostenrijkse Bundesliga. Hij heeft ook vier caps bij de nationale ploeg op de teller. Zulj heeft nog een contract tot de zomer van 2020, maar zou openstaan voor een transfer. Anderlecht zou volgens diezelfde bronnen vandaag met het management van de 1m85 grote middenvelder rond de tafel zitten. Ook het Italiaanse Empoli toont interesse.

Chelsea weigert deal rond Batshuayi te beklinken

Nog steeds geen witte rook rond de uitleenbeurt van Michy Batshuayi (25). De Rode Duivel wil graag op uitleenbeurt naar AS Monaco en ook de Franse eersteklasser wenst de spits op huurbasis maar zonder aankoopoptie maar al te graag in te lijven. Chelsea blijft echter dwarsliggen en weigert voorlopig de deal te tekenen. Het schemert met aanbiedingen van andere geïnteresseerden. Batshuayi heeft er zonet een ongelukkige passage bij Valencia opzitten.

Still no clearance from Chelsea for the Michy Batshuayi loan deal. Michy wants to join Monaco. Monaco want Michy on loan (without an option) and a deal is virtually done. But doing business with Chelsea is never simple. #cfc pic.twitter.com/3vpEYmmvBB Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

KV Oostende verhuurt Banda aan Franse tweedeklasser

KV Oostende leent zijn middenvelder Emmanuel Banda tot het einde van het seizoen uit aan de Franse tweedeklasser AS Béziers. Dat meldt KVO op de clubwebsite. De 21-jarige Zambiaanse international kwam in de zomer van 2017 terecht bij de kustploeg, dat hem wegplukte bij de Portugese amateurclub Esmoriz. Dit seizoen kwam Banda in actie in acht wedstrijden, goed voor slechts 298 minuten. Hij hoopt er meer te vergaren bij AS Béziers. “Als Emmanuel zich daar kan profileren, verwelkomen we hem volgend seizoen met plezier terug in Oostende,” verklaart sportief directeur Hugo Broos.

Waasland-Beveren stalt Heymans bij Lommel in 1B

Daan Heymans maakt het seizoen vol bij Lommel SK. De club uit de Proximus League neemt de aanvallende middenvelder op huurbasis over van Waasland-Beveren, zo is vandaag bekendgemaakt. Heymans, een 19-jarig jeugdproduct van Westerlo, kwam dit seizoen weinig in actie bij de Waaslanders. Alleen in de uitwedstrijden tegen Zulte Waregem en Lokeren mocht hij invallen.

Leandro definitief weg bij Club

Club Brugge laat Leandro Pereira definitief gaan. De Braziliaanse aanvaller tekende een contract bij de Japanse eersteklasser Matsumoto Yamaga. Het voorbije seizoen speelde Leandro op uitleenbasis voor Chapecoense, de Braziliaanse club die eind november 2016 zwaar getroffen werd door een vliegtuigramp. Leandro tekende in augustus 2015 een contract voor drie seizoenen bij Club, maar kon er nooit doorbreken. In 23 wedstrijden voor blauw-zwart maakte hij geen enkel doelpunt, waarna Club hem al na één seizoen uitleende aan zijn Braziliaanse ex-club Palmeiras. Daarna volgden nog uitleenbeurten bij Sport Recife en Chapecoense.

Transfer: Leandro Pereira naar Matsumoto Yamaga



MEER | https://t.co/WGomLBgJFX pic.twitter.com/76VR0hi16q Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Kinoshita Kosuke nieuwe spits van STVV

STVV heeft een nieuwe spits beet. Het betreft de Japanner Kinoshita Kusuke (24), die overkomt van de Zweedse tweedeklasser Halmstads BK. Kusuke speelde eerder ook bij de tweede ploeg van SC Freiburg, bij Homburg in de Duitse Regionalliga en bij de Japanse nationale U19. (FKS)

Willem II laat Spaanse topschutter gaan naar Dinamo Kiev

De Spaanse aanvaller Fran Sol vertrekt bij Willem II. De eredivisieclub, getraind door Adrie Koster (ex-Club Brugge en Beerschot), heeft met Dinamo Kiev een akkoord bereikt over de overgang van de 26-jarige centrumspits. Sol vliegt vandaag naar Kiev om zich medisch te laten keuren. Hij zal daarna een contract tekenen bij de club uit Oekraïne. Dinamo Kiev had eerder al een miljoenenbod gedaan op Sol. Tot ontgoocheling van de speler weigerde Willem II hem aanvankelijk te laten gaan, maar het nummer 12 uit de Nederlandse topklasse kwam uiteindelijk toch tot overeenstemming met Kiev. “We laten hem met pijn in ons hart gaan”, aldus een woordvoerder van Willem II. Sol speelde sinds 2016 bij Willem II. Hij groeide uit tot een zeer populaire speler, mede dankzij de doelpunten die hij maakte. In 79 competitieduels scoorde hij 39 keer. Dit seizoen trof hij dertien keer raak in zeventien competitieduels en vier keer in drie bekermatchen.

Antwerp leent Bernier uit

Antoine Bernier (21) wordt door Antwerp een jaar uitgeleend aan amateurclub Lierse Kempenzonen. Het jeugdproduct van Anderlecht kwam deze zomer naar de Bosuil, waar hij in de heenronde vooral bij de beloften aantrad. Bernier scoorde viermaal in elf wedstrijden. “Nu wordt hij een halfjaar uitgeleend om ervaring op te doen”, klinkt het bij Antwerp. (SJH)

Anderlecht ziet wat in ex-Buffalo Zukanovic

De terugkeer van Kara Mbodj volstaat schijnbaar niet. Anderlecht heeft in Pinatar gesproken met Ervin Zukanovic (31), die er op stage was met Genoa. De Bosnische ex-verdediger van KV Kortrijk en AA Gent geniet ook belangstelling van Udinese en SPAL, maar verkiest volgens Italiaanse bronnen een overgang naar België. Het geflirt met Zukanovic toont aan dat Ognjen Vranjes (29) weg mag. Hij was de voorbije week ‘ziek’, de laatste maanden viel hij enkel op met incidenten naast het veld. Of Lawrence en/of Milic mogen blijven, is onduidelijk. (PJC)

Musona vandaag van Lokeren?

Gisteren tekende centrumspits Jakub Reznicek zijn contract bij Lokeren (2,5 jaar, van Viktoria Plzen), vandaag legt er opnieuw een speler medische testen af. Het zou gaan om Knowledge Musona. Anderlecht en Lokeren bereikten op winterstage een (huur)overeenkomst, de Zimbabwaan zou nu ook overstag gaan. Musona kwam bij Anderlecht niet verder dan één doelpunt in acht wedstrijden. (MVS)

Kanu naar Saudi-Arabië

De Braziliaan Kanu (31) stapt definitief over van Kortrijk naar een club in Saudi-Arabië, dat liet hij gisteren voor de training weten. Kanu was vaak invaller in het laatste kwartier bij Kortrijk. (ESK)