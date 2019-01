TransferTalk. Anderlecht bevestigt terugkeer van Kara - Moeskroen huurt Awoniyi - Clement ziet Pozuelo niet vertrekken De voetbalredactie

11 januari 2019

18u05 1

Moeskroen huurt Awoniyi opnieuw van Liverpool

Moeskroen huurt Taiwo Awoniyi (21) voor de rest van het seizoen van Liverpool. Dat nieuws maakt de leider uit de Premier League vandaag bekend. Voor de aanvaller, die ook op interesse van Waasland-Beveren kon rekenen, wordt het zijn tweede passage op Le Canonnier. AA Gent huurde Awoniyi eerder dit seizoen, maar daar kon hij zich nooit doorzetten.

Sampdoria geeft Manolo Gabbiadini nieuwe kans

Enkele uren na het beklinken van de transfer van middenvelder Morten Thorsby, die volgende zomer overkomt van Heerenveen, heeft Sampdoria Genua ook de overgang van aanvaller Manolo Gabbiadini afgerond. De Italiaan maakt de overstap van Premier League-club Southampton. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt.

Voor de 27-jarige Gabbiadini, elfvoudig Italiaans international, is het een terugkeer naar Genua na eerder al voor Sampdoria te hebben gespeeld tussen 2013 en 2015. De aanvaller stond verder al onder contract bij onder meer Atalanta, Juventus, Bologna en Napoli. De voorbije twee kalenderjaren was hij in de Premier League actief bij Southampton. Hij kwam er in zestig officiële duels tot twaalf doelpunten, maar was sinds de komst van nieuwe hoofdcoach Ralph Hasenhüttl (ex-Lierse en KV Mechelen) begin december overbodig geworden.

Sampdoria, het team van Rode Duivel Dennis Praet, sloot de heenronde af op een zevende plaats. Het hervat de Serie A volgende week zondag met een de verplaatsing naar Fiorentina.

Jaadi trekt naar Dinamo Boekarest

Antwerp heeft bekendgemaakt afscheid te nemen van aanvaller Reda Jaadi. De 23-jarige Brusselaar trekt naar het Roemeense Dinamo Boekarest van coach Mircea Rednic. Jaadi, vorig seizoen geregeld basisspeler bij de Great Old, kwam in de heenronde maar tot één luttel minuutje officiële speeltijd.

Jaadi stond de voorbije jaren onder contract bij onder meer Standard, Club Brugge en KV Mechelen, maar kon pas vorig seizoen zijn doorbraak forceren bij Antwerp. Bij de terugkeer van het stamnummer één naar het hoogste niveau was hij goed voor 21 optredens (en twee goals).

Dinamo Boekarest is na de heenronde elfde (op veertien teams) in de Roemeense eerste klasse. De traditieclub, achttien landstitels, werd voor het laatst Roemeens kampioen in 2007.

Anderlecht bevestigt terugkeer van Kara

RSC Anderlecht kan in het nieuwe jaar opnieuw een beroep doen op Kara Mbodji. De Senegalese verdediger speelde de voorbije vier maanden op uitleenbasis voor het Franse Nantes, maar daar moest hij na een conflict met coach Vahid Halilhodzic vertrekken.

Eergisteren raakte al bekend dat Anderlecht en Nantes de laatste details over een terugkeer van de 29-jarige Kara naar paars-wit aan het regelen waren. Die deal is nu beklonken.

“Vandaag heeft de directie van RSC Anderlecht de overname van Kara Mbodji afgerond. In overleg met de speler heeft de directie beslist om Kara, die vier maanden op uitleenbasis voor FC Nantes speelde, terug te verwelkomen. Hij heeft de ploeg in Pinatar vervoegd en heeft al meegetraind met de groep”, bevestigt Anderlecht vrijdag op zijn website.

“Met Kara halen we niet alleen een toptalent terug naar het Astridpark”, vult sportief directeur Michael Verschueren aan. “Het is een ervaren speler, die in de verdediging de nodige maturiteit zal bijbrengen.”

Kara had zich bij Nantes onmogelijk gemaakt nadat hij dinsdagavond tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Montpellier (2-0) in de clinch ging met coach Halilhodzic. Die haalde hem vroegtijdig naar de kant, waarna de verdediger de uitgestoken hand van zijn trainer weigerde. Vervolgens gingen de twee in de gang naar de kleedkamers ei zo na met elkaar op de vuist.

Kara werd door Nantes voor een seizoen gehuurd van Anderlecht, met aankoopoptie. De Senegalees kon zich bij bij de Kanaries echter nooit opwerken tot een basisspeler en bleef steken op acht officiële duels. Tussen de zomer van 2015 en zijn transfer naar Nantes was Kara een vaste waarde bij Anderlecht. Vorig seizoen was hij wel lange tijd uit met knieproblemen.

Morten Thorsby (Heerenveen) vervoegt Praet bij Sampdoria

De Deen Morten Thorsby speelt vanaf volgend seizoen aan de zijde van Dennis Praet op het middenveld van Sampdoria. De 22-jarige Noor stapt komende zomer transfervrij over van Heerenveen. In Genua ondertekende hij een contract tot juni 2023.

Thorsby ging niet mee met Heerenveen op trainingskamp naar La Manga, omdat hij in Italië een gesprek had met Sampdoria over een transfer. Die komt er in de zomer wanneer zijn contract bij Heerenveen afloopt. De huidige nummer zeven van de Serie A maakte vandaag via de officiële kanalen bekend dat de Noor vanaf volgend seizoen in het blauw-wit van Sampdoria is te bewonderen.

Thorsby speelt sinds 2014 bij sc Heerenveen. In 107 competitiewedstrijden scoorde hij twaalf keer. De blonde Noor, eind 2017 eenmalig international, maakte dit seizoen vijf doelpunten, maar werd ook al twee keer van het veld gestuurd met rood.

Kortrijk verhuurt Ajagun voor de rest van het seizoen aan Omonia Nicosia

Omonia Nicosia huurt tot het einde van het seizoen Abdul Ajagun van KV Kortrijk. In juni is de middenvelder vervolgens einde contract en vrij om een nieuwe club uit te kiezen. De 25-jarige Nigeriaan komt in Cyprus zijn ex-coach Yannis Anastasiou tegen.

Ajagun streek in de zomer van 2017 op voorspraak van Anastasiou neer in Kortrijk. Het duo had voordien ook al samengewerkt bij Panathinaikos en Roda JC. Ajagun ontpopte zich in Kortrijk snel tot een vaste pion en behield die status, na het ontslag van Anastasiou in november, ook onder nieuwe coach Glen De Boeck. Dit seizoen had de Nigeriaan het moeilijker in het Guldensporenstadion en onder Yves Vanderhaeghe, die in november vorig jaar Glen De Boeck opvolgde, verdween hij helemaal naar het achterplan. In totaal kwam hij in anderhalf seizoen tot 52 officiële duels (en negen goals) voor de Kerels.

Omonia Nicosia staat na vijftien speeldagen zevende in de Cypriotische eerste divisie. Het team van Anastasiou telt met Dimitris Kolovos (ex-KV Mechelen) nog een oude bekende van de Jupiler Pro League in haar rangen.

Monaco ziet af van transfer Vainqueur

William Vainqueur zal dan toch niet door Monaco gehuurd worden van het Turkse Antalyaspor. De Monegasken maakten op hun website bekend dat Vainqueur niet slaagde voor de medische testen door een blessure aan de linkerkuit. De 30-jarige Fransman, tussen 2011 en 2014 een sterkhouder op het middenvelder van Standard, staat sinds september 2017 onder contract in Turkije en heeft er nog een overeenkomst tot medio volgend jaar. Bij het krasselende Monaco van voormalig assistent-bondscoach Thierry Henry moest Vainqueur op het middenveld een concurrent van Youri Tielemans worden. De Monegasken leken vorig weekend ook op weg om Cesc Fabregas binnen te halen, maar omtrent de transfer van de Spaanse middenvelder van Chelsea is het al enkele dagen stil. Verdedigers Naldo (Schalke) en Fodé Ballo-Touré (Lille) kwamen wel de rangen versterken.

Daar is de versterking: Reznicek moet voor goals zorgen bij Lokeren

Vergeet Simy Tochukwu. De Nigeriaanse spits van Crotone raakt voorlopig niet weg bij z’n club en Lokeren is het beu te wachten. Het richtte zijn pijlen op een andere aanvaller, met succes zo lijkt. Jakub Reznicek moet de nieuwe aanvalsleider van de Waaslanders worden. Deze 30-jarige spits komt over van de Tsjechische kampioen Viktoria Plzen, waar hij dit seizoen zesmaal bij inviel in de Champions League. In Campoamor zullen we hem niet meer zien, maar Reznicek moet normaal maandag aansluiten bij de groep. Er ligt een contract tot juni 2021 klaar voor hem op Daknam. Intussen deed Lokeren bij Antwerp ook een nieuw bod op Hairemans.

Clement maakt zich geen zorgen over Pozuelo

Philippe Clement reageerde na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard kort op het dossier Pozuelo. Zijn Spaanse smaakmaker staat in de belangstelling van een club uit het Midden-Oosten (dat blijkt het Saudische Al-Ahli te zijn, red.), vraag is of hij zich laat verleiden door de oliedollars. “Er zijn gewoon heel veel geruchten en dat is eigen aan spelers die al een heel seizoen sterk presteren én die zoals Pozuelo een vastgelegde opstapclausule in hun contract hebben staan”, zei Clement. “Ik heb niet de indruk dat hij op dit moment met zijn hoofd bij een andere club zit.” Al is een vertrek nooit voor 100 procent uit te sluiten. “100 procent bestaat niet in het voetbal. Als Man United morgen acht miljoen op tafel legt voor Pozuelo, dan is hij weg. Of dat ook het geval is voor een sportief minder interessant project in het Midden-Oosten? Dan zal dat van de cijfertjes afhangen. Maar op dit moment maak ik mij geen zorgen.” Pozuelo zelf wilde liever niet reageren. (KDZ)

Zulte Waregem wil Harbaoui niet laten gaan

Bij Zulte Waregem sluimert een probleem-Hamdi Harbaoui. De spits wil ingaan op een lucratief aanbod uit Turkije. Alleen is dat voor Essevee onbespreekbaar gezien het degradatiegevaar.

Wanneer de nood bij Zulte Waregem het hoogst was, schoot Hamdi Harbaoui ter hulp. Hij sloot 2018 af met een straf aantal van 31 doelpunten op de teller. Ook in de aankomende strijd voor het behoud rekenen ze aan de Gaverbeek op goals van de sluipschutter. Maar: er zijn kapers op de kust. Het Turkse Adana Demirspor, dat eerder Legear wegplukte bij STVV, trekt flink aan de mouw van de Tunesiër. “Ik heb momenteel een serieus aanbod”, bevestigt Harbaoui. “Kijk, ik ben 34 jaar en moet denken aan het leven na mijn voetbalcarrière. Ik krijg de mogelijkheid om er beter mijn brood te verdienen.” Véél beter. Harbaoui zou zijn loonstrookje verdubbeld zien bij de tweedeklasser. “Maar ik besef ook dat Zulte Waregem mij absoluut nodig heeft. We verkeren in degradatiegevaar, dan zou het egoïstisch zijn om enkel aan mezelf te denken. We moeten onderhandelen om een goede oplossing te vinden.” Bij Essevee, dat wel nog wacht op een concreet bod, zijn ze in geen geval bereid om Harbaoui te laten gaan. “Er is een vraag binnengekomen, maar we hebben vriendelijk bedankt voor de interesse”, aldus CEO Eddy Cordier. “Een vertrek is voor ons onbespreekbaar. We hebben de ploeg niet versterkt om vervolgens onze topschutter te laten gaan. Iedereen binnen de club wil zo snel mogelijk het behoud realiseren. En daar hebben we Hamdi voor nodig.” Vraag is hoe de tweevoudig topschutter met die beslissing omgaat. Op stage in Marbella had het vooralsnog geen invloed op zijn werkijver. Maar wat als Demirspor blijft zwaaien met Turkse lira’s? (VDVJ)