TransferTalk: Agenten van Dembélé betrapt bij Inter - Newcastle is getalm rond Sels beu - Chinese interesse voor Benteke? De voetbalredactie

14 juni 2018

06u32 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Dembélé’s agenten betrapt bij Inter

Op heterdaad betrapt. De zaakwaarnemers van Mousa Dembélé zijn tijdens hun tournee door Italië gefotografeerd door Sky Sports. Ze spotten ex-spelers Tom De Mul en Yaya Sharifi aan het hoofdkwartier van Inter, in hartje Milaan. De Italiaanse club is één van de drie Serie A-ploegen die de Rode Duivel ergens op een lijst hebben staan. Ook Napoli en Juventus hebben een lijntje uitliggen - met hen stonden er ook verkennende gesprekken gepland. Dinsdag werden De Mul en Sharifi ook al in Rome (bij AS Roma) en in Napels (onder andere om de transfer van Andy Kawaya naar Avellino af te ronden) opgemerkt.

Of de toekomst van Dembélé in Italië ligt, is maar de vraag. Of de clubs aan de hoge eisen van Tottenham kunnen voldoen, is onzeker. Dembélé wil niet bijtekenen bij Tottenham. Hij vreest dat zijn lichaam niet nog een seizoen in de Premier League aankan. Hij hoopt ook dat Chinese clubs in de dans springen. Beijing Guoan toonde in januari interesse, maar die club heeft geen plaats meer vrij voor buitenlanders. Ook een andere Chinese ploeg overweegt een bod uit te brengen.(NP/KTH)

Newcastle is getalm rond Sels beu

De kans dat Matz Sels volgend seizoen nog voor Anderlecht speelt, is zo goed als onbestaande. Paars-wit bood zes miljoen voor Sels (2 miljoen) en Mbemba (4 miljoen) samen, maar pakt zo goed als zeker naast beiden. Na het afspringen van de transfer van Mbemba - Marc Coucke heeft de hoop nog niet helemaal opgegeven, maar de verdediger trekt zo goed als zeker naar Porto - bleef Luc Devroe met de Engelse club onderhandelen over Sels.

Newcastle lachte het initiële bod van 2 miljoen voor Sels weg, maar gaf Anderlecht de kans een tweede bod te doen. Toen Devroe in zijn tweede bod bij die 2 miljoen bleef en er enkel een paar bonussen aan toevoegde, werden ze pas echt kwaad over het Kanaal. Het vertrouwen tussen beide clubs is na dit nieuwe incident dan ook ver zoek - Anderlecht en Newcastle clashten in januari ook al over Mitrovic. Luc Devroe liet alvast weten geen hoger bod te zullen doen.

Intussen is Matz Sels zwaar teleurgesteld in de onderhandelingsstrategie van paars-wit. Sels was wel gecharmeerd door het persoonlijk akkoord voor vijf jaar dat hij onlangs met Anderlecht bereikte, maar stelt zich vragen bij het feit dat Anderlecht nu geen extra inspanning voor hem wil doen. (MJR)

Chinese interesse voor Benteke?

Volgens enkele Engelse agenten is Christian Benteke een target van het Chinese Hebei Fortune. Nieuwe coach Chris Coleman (ex-Wales) wil er graag een stevige spits bij. Voor Hebei echter een buitenlander kan strikken, moet het één van zijn vier niet-Chinese spelers (Lavezzi, Mascherano, Hernanes, Gervinho) zien te lozen. Crystal Palace is bij een lucratief bod (circa 30 miljoen) bereid mee te werken aan een oplossing voor zijn recordaanwinst. Zeker na zijn ondermaats seizoen dat hem ook zijn WK-stek kostte. Hebei nam nog geen contact op met de entourage van 'Big Ben'. (KTH)

"Inter biedt op Nainggolan", AS Roma ontkent

Inter Milaan blijft trekken aan Radja Nainggolan. Op vraag van Luciano Spalletti, zijn ex-trainer bij AS Roma. De Milanese club fluistert zelfs dat het al een eerste bod van 22 miljoen euro deed op de gewezen Rode Duivel. Roma zou ook een jonge speler van Inter in de deal mogen betrekken. Alleen... Italiaanse bronnen melden dat de Romeinen geen weet hebben van een bod op Nainggolan. Ze zijn ook niet bereid om één van hun publiekslievelingen zomaar te verkopen aan een rechtstreekse concurrent.

Hoe dan ook: Inter weet van geen ophouden. Het wilde vorig jaar al Nainggolan (30) strikken en lijkt nu nog meer overtuigd van zijn meerwaarde. In de entourage van de middenvelder klinkt het evenwel dat ook hijzelf niet op de hoogte is van een concrete aanbieding. De interesse van Inter is Nainggolan naar verluidt wel bekend. Vertrekt 'Il Ninja' deze mercato toch bij Roma - na járen vol speculaties - dan denkt de halvefinalist uit de Champions League aan Nicolò Barella, het 21-jarige talent van Cagliari, als vervanger. (NP/FDZ)