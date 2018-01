TransferTalk: "AC Milan toont interesse in Mousa Dembélé" - Meité en Lerager vormen opnieuw een duo De voetbalredactie

Kongolo naar Huddersfield

Kongolo komt bij het team van Laurent Depoitre terecht, de nummer elf in de Premier League. De drievoudig Nederlands international kwam in de heenronde maar tot zes optredens voor Monaco. Voordien had hij met Feyenoord een Nederlandse titel (2017) en beker (2016) gewonnen en was hij met Oranje aanwezig op het WK van 2014 in Brazilië, waar Nederland brons behaalde.

"AC Milan toont interesse in Rode Duivel Mousa Dembélé"

Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport wil coach Gennaro Gattuso graag Mousa Dembélé halen om het middenveld van AC Milan te versterken. De middenvelder van Tottenham geniet de interesse van de Milanese club. "Mousa Dembélé is niet langer in de gunst van Pochettino", vertelt Corriere dello Sport. "De Belg is altijd al een basisspeler geweest, maar had dit seizoen last van zijn enkel. Hij is een complete middenvelder met internationale ervaring en persoonlijkheid. Zijn contract vervalt op 30 juni 2019." Toch is de kans dat Dembélé Tottenham verlaat redelijk klein. De kern van de Spurs is al niet te breed en het is nog maar de vraag of AC Milan nog een budget heeft dat groot genoeg is om toe te slaan tijdens de wintermercato.

Meité op huurbasis naar Bordeaux

De 23-jarige Soualiho Meité speelt de komende zes maanden bij Bordeaux. De middenvelder wordt voor een half jaar gehuurd van AS Monaco, waarbij de Zuid-Franse club geen aankoopoptie bedong. Bij het nummer vijftien uit de Ligue 1 vindt Meité na Nieuwjaar zijn voormalig maatje Lukas Lerager terug. Beiden maakten vorig seizoen indruk op het middenveld van Zulte Waregem.

Meité kwam in totaal amper drie keer in actie bij de Monegasken, goed voor 161 minuten. Bij Bordeaux mag hij ongetwijfeld op meer speelkansen rekenen.

Beric terug naar Saint-Étienne

Wat al een poosje in de lucht hing, is nu ook officieel: Robert Beric keert terug naar Saint-Étienne. De uitleenbeurt van de Sloveen duurde normaal tot eind juni, maar Anderlecht en zijn Franse moederclub besloten nu al de verbintenis te verbreken.

"Saint-Etienne en Anderlecht hebben een akkoord bereikt om de leningsovereenkomst van Robert Beric stop te zetten", aldus het nummer 16 uit de Ligue 1 op haar website. "Beric vliegt zelfs mee naar Spanje, waar Saint-Etienne een trainingskamp tot vrijdag afwerkt."

Beric speelde amper zes keer in het truitje van paars-wit. Hij startte in de competitie één keer in de basis, in de met 5-0-verloren topper op het veld van Club Brugge. Scoren lukte niet en dus keert Beric nu met de staart tussen de benen terug naar Frankrijk.

Buyens en Genk ontbinden contract

Yoni Buyens gaat niet langer door het leven als speler van Racing Genk. De verdedigende middenvelder kwam bij de Limburgers al langer niet meer aan spelen toe. Beide partijen hebben het contract van Buyens nu in onderling overleg verbroken.

"De ontbinding van mijn contract is voor beide partijen de beste zaak", vertelt Buyens in Het Belang van Limburg. "Ik had natuurlijk meer verwacht van mijn Genkse periode, maar ik wil nu vooruitkijken. Ik wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Er is interesse van een Belgische club en twee buitenlandse clubs."

Zulte Waregem wil 1 miljoen euro betalen voor Marcq

Het is Zulte Waregem menens deze wintermercato. De bekerwinnaar heeft een akkoord met AA Gent over de transfer van Damien Marcq (29). Essevee zou een slordige 1 miljoen euro neertellen voor de middenvelder. Een half jaar eerder kochten de Buffalo's Marcq nog voor ruim het dubbele weg bij Charleroi. Aan de Gaverbeek ligt er voor de Fransman - net als voor Hamdi Harbaoui - een contract voor 3,5 seizoenen klaar. Op uitgaand vlak werkt de fusieclub aan de uitdunning van zijn kern. Zo lijken Juventus-huurlingen Nicola Leali en Grigoris Kastanos op weg naar de uitgang. Voor de Italiaanse doelman, die concrete interesse geniet van Perugia, is dat wel onder voorwaarden. Francky Dury wil namelijk drie competitieve doelmannen in zijn kern. (VDVJ/NP/PJC)

Diatta via Club naar Mechelen?

Als alles volgens plan verloopt, presenteert Club Brugge een van de komende dagen zijn eerste winteraanwinst. De 18-jarige Krepin Diatta heeft zijn medische tests al achter de rug en staat op het punt om een overeenkomst bij blauw-zwart te tekenen. Wél zal het nog even wachten zijn op het debuut van Diatta in Jan Breydel, want de Bruggelingen zijn van plan om het talent van het Noorse Sarpsborg eerst een half seizoen uit te lenen. Voornaamste kandidaat daarvoor is KV Mechelen, met wie blauw-zwart nog de laatste details moet uitklaren. Diatta is een polyvalente aanvaller en daar heeft blauw-zwart er op dit moment - met Vossen, Diaby, Dennis en Wesley -genoeg van. Club had de Senegalees al een tijdje in het vizier en besloot nu uiteindelijk toe te slaan. De competitieleider is nog op zoek naar een nieuwe doelman en een vleugelspeler. (TTV/FDZ)

Deense international voor Gent?

Anders Christiansen (27) wordt wellicht de nieuwste middenvelder van AA Gent - het dossier gaat de goede richting uit. Christiansen, een 4-voudig Deens international, werd afgelopen seizoen kampioen van Zweden met Malmö en werd nadien verkozen tot Speler van het Jaar. Hij moet bij de Buffalo's centraal de concurrentie aangaan met Dejaegere. Voorts werd het Egyptische talent Salah Mohsen (19) door Mido (ex-Gent, Ajax, Tottenham...) aangeboden in de Ghelamco Arena. De spits, die ook op rechts en als schaduwaanvaller kan spelen, zit in eigen land bij Enppi Club aan 7 goals en 2 assists in 15 competitiewedstrijden. (NP)

