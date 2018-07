TransferTalk. AA Gent pikt talent op bij Barcelona - Lokeren laat verdediger gaan - Mitrovic definitief van Fulham De voetbalredactie

30 juli 2018

18u34 16 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Nederlandse tweedeklasser trekt Siebe Van der Heyden aan

Siebe Van der Heyden zet zijn carrière verder in Nederland. De 20-jarige Belg werd vandaag aangetrokken door de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven dat hem overneemt van KV Oostende. De defensieve middenvelder/centrale verdediger doorliep eerder de jeugdreeksen van Anderlecht en tekent bij Eindhoven een contract van een jaar met een optie voor een extra seizoen.

Siebe Van der Heyden tekent bij FC Eindhoven. Welkom @SiebeHeyden!https://t.co/GbKPWoQKKU #FCEindhoven pic.twitter.com/jG6JHhCNyu FC Eindhoven(@ FCEindhoven) link

Fulham neemt Mitrovic definitief over

Aleksandar Mitrovic heeft een vijfjarig contract ondertekend bij Fulham. De aanvaller speelde sinds januari al op huurbasis voor de Londense club en had een belangrijk aandeel in de promotie naar de Premier League. Naar verluidt ontvangt Newcastle United zo'n 22 miljoen euro voor de Servische aanvaller.

Mitrovic (23) maakte naam in onze Belgische competitie. In de twee seizoenen dat hij voor Anderlecht uitkwam maakte de Serviër zestien en twintig competitiedoelpunten. Newcastle betaalde in 2015 zo'n 18 miljoen euro voor de aanvaller, die met zijn nieuwe club degradeerde en het jaar erop weer promoveerde. Zijn rol was beperkt waarna de club hem verhuurde aan Fulham.

"Ik ben blij dat ik nu officieel een Fulham-speler ben. We hebben het afgelopen seizoen geweldige dingen laten zien en willen die lijn doortrekken", zei Mitrovic bij zijn presentatie. In januari zat hij ei zo na terug bij paars-wit.

Club Brugge leent 19-jarige Serviër uit

Erhan Masovic wil graag speelminuten vergaren en wordt door Club Brugge dan ook uitgeleend aan AS Trencin. De 19-jarige Servische verdediger zal er in de Slovaakse eerste klasse aan de slag gaan.

🤝 Erhan Masovic op uitleenbasis naar AS Trenčín!



MEER | https://t.co/WMFvE7btGW pic.twitter.com/UtEsegyniq Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

AA Gent pikt Amerikaan op bij Barcelona

AA Gent heeft de 18-jarige Amerikaan Ben Lederman vastgelegd. Het jeugdproduct van FC Barcelona was al even op de proef in de Ghelamco Arena, maar is sinds vandaag ook officieel een Buffalo.

Ben Lederman sloot zich op zijn elfde aan bij de jeugdopleiding van Barcelona. In 2014 moest hij La Masia even verlaten nadat Barcelona een straf had gekregen voor het vastleggen van minderjarige jeugdspelers, waarop hij anderhalf jaar in eigen land actief was bij IMG Bradenton. Nadat hij een Pools paspoort wist te verkrijgen keerde hij in januari 2017 terug naar het befaamde opleidingscentrum. Daar liep zijn contract eind juni af, waardoor AA Gent hem nu transfervrij inlijft.

De 18-jarige centrale middenvelder zal voorlopig bij de beloften gestald worden.

New chapter @KAAGent 🔵⚪️ pic.twitter.com/uY7z0bbnic Ben Lederman(@ Ben_Lederman10) link

Branislav Ninaj verlaat Lokeren voor Fortuna Sittard

De 24-jarige Slovaak Branislav Ninaj verlaat Lokeren voor het Nederlandse Fortuna Sittard. Dat meldden beide clubs op hun website. De centrale verdediger tekende een contract voor drie jaar bij de kersverse eersteklasser. In Lokeren had hij nog een contract tot het einde van het pas gestarte seizoen.

Lokeren nam Ninaj in 2015 over van het Slovaakse Slovan Bratislava. In zijn eerste twee seizoenen speelde hij veertig wedstrijden, maar daarna kwam hij op een zijspoor terecht. Vorig seizoen werd hij achtereenvolgens aan het Turkse Osmanlispor en het Slovaakse MSK Zilina uitgeleend.

✍🏼 NEW SIGNING!



🇸🇰 Branislav Ninaj versterkt de gelederen!



📝 De Slowaakse verdediger tekent tot medio 2021.



#️⃣ #SamenNaoVeure #WelcomeBranislav https://t.co/bfcN3PPzVs Fortuna Sittard(@ FortunaSittard) link

Stekelenburg verlengt bij Everton tot 2020

Everton heeft het contract van Maarten Stekelenburg opengebroken. De Nederlandse doelman kan leven met zijn rol als doublure en tekende bij tot 2020 bij The Toffees.

De 35-jarige Stekelenburg is al sinds 2002 actief op het hoogste niveau, met tonnen ervaring als gevolg. Vorig seizoen kwam hij echter geen enkele keer aan spelen toe in de Premier League: hij werd gebarreerd door Jordan Pickford, die zich op het afgelopen WK in Rusland aan de wereld toonde. "Jordan heeft een heel goed seizoen achter de rug en ook een prima WK", vertelde Stekelenburg aan Everton TV. "Ik begrijp mijn rol hier bij Everton. Ik zal proberen te concurreren met Jordan en zo hoop ik ook hem naar een hoger niveau te pushen".

"Ik heb een moeilijk seizoen achter de rug: ik ben geblesseerd geraakt, en daardoor heb ik enkele maanden nodig gehad om terug te komen", gaat de vicewereldkampioen van 2010 voort. "Maar nu ben ik fit, ik heb enkele oefenwedstrijden achter de rug en ik kijk ernaar uit om Jordan hoger te stuwen."

Lewandowski mag niet weg bij Bayern

Robert Lewandowski mag dan wel aansturen op een vertrek, bij Bayern München zijn ze niet van plan hun topschutter een transfer te gunnen. "Hij zal dit team niet verlaten", vertelde Bayern-coach Niko Kovac gisteren in Miami bij de terugkeer van de Rekordmeister na een tour in de Verenigde Staten.

"We willen hem niet afstaan, al weten we dat hij met een transfer in het hoofd zit. Hij heeft echter nog een contract (tot 2021, red) en we verwachten dat hij dat respecteert. Lewandowski staat garant voor doelpunten en dat zal hij hier ook in de toekomst bewijzen", aldus Kovac bij Sky Sports.

De 29-jarige Lewandowski zou zich niet helemaal geapprecieerd voelen bij Bayern en aast daarom op een transfer. Real Madrid zou volgens de geruchtenmolen op de loer liggen om de Poolse international naar Bernabeu te halen.

Alderweireld in beeld bij Manchester United

Manchester United pokert met verdedigers. En er is ook een landgenoot bij betrokken, Toby Alderweireld (29). José Mourinho klaagt al weken over het niveau van zijn spelerskern en heeft bij CEO Ed Woodward nog eens aangedrongen op een bijkomende centrale verdediger. United meldde zich bij Leicester voor Engels international Harry Maguire (26), eerste optie voor de clubleiding, informeerde naar Yerry Mina (Barcelona) en heeft ook nog altijd een lijntje uit liggen naar Tottenham over Alderweireld. De Engelse topclub speelde vorig seizoen een gelijkaardig spel met Alvaro Morata (toen nog bij Real) en Romelu Lukaku. Alderweireld weigerde rond de jaarwisseling een nieuw contract en wil sowieso weg bij Tottenham, maar de vraagprijs van voorzitter Levy was tot voor dit weekend te hoog voor United. Bovendien zouden de Spurs graag Anthony Martial in de omgekeerde richting hebben zien komen.

Origi op lijstje van Watford

Ook Watford heeft Divock Origi (23) op een lijst van mogelijke versterkingen staan. De club van Christian Kabasele wil wel geen 30 miljoen betalen. Als Origi daadwerkelijk een concrete piste wordt, zou Watford hem in de eerste plaats willen huren. Liverpool wil liever meteen van de Rode Duivel af.

Moet Hazard vertrek bij Chelsea forceren?

Terwijl Chelseatrainer Maurizio Sarri eraan denkt om Eden Hazard (27) te promoveren tot aanvoerder om hem gelukkig te houden, heeft Real Madrid nog altijd geen offensief ingezet. Door de hoge vraagprijs en de weigering van Chelsea om te onderhandelen ligt de bal in het kamp van de speler. Als hij zijn droomtransfer naar Real wil, zal hij die moeten forceren. Met een statement of een werkweigering, zoals Gareth Bale destijds. Andere mogelijkheden ziet Real niet - de club wil niet overbetalen. Hazard heeft nog 10 dagen.

Komend weekend moeten de laatste WK-gangers, onder wie Hazard en Thibaut Courtois, zich normaal gezien weer aanmelden in Londen. Chelsea heeft diverse voelsprieten uitgestoken voor een mogelijke vervanger van Courtois, maar Sarri wil maar een bepaald type. En 'The Blues' hebben nog geen betaalbare opvolger gevonden, dus mag de nationale nummer één nog altijd niet beschikken. De voorbije dagen was er in Nice op de boot van Roman Abramovich druk overleg over de toekomstplannen. De eigenaar woonde zaterdag de oefenmatch tegen Inter bij. Ondanks visumproblemen met de Engelse autoriteiten wil de Rus zijn club voorlopig niet verkopen.

Entourage Witsel ontkent nakend akkoord met Dortmund

Volgt er eerstdaags witte rook in het transferdossier van Axel Witsel (29)? De RTBF meldde gisteren dat de Rode Duivel vandaag medische testen aflegt bij Borussia Dortmund, al werd dat nieuws intussen wel ontkend door het Duitse nieuwsagentschap DPA.

In elk geval zouden de Duitsers twintig miljoen euro betalen om de middenvelder los te weken bij het Chinese Tianjin Quanjian. Witsel moet wel inleveren om terug naar Europa te keren: in Azië verdiende hij 18 miljoen euro per jaar, in Duitsland kan hij hoogstens 12 miljoen euro vangen, maar de Luikenaar liet eerder verstaan graag opnieuw dichter bij huis en op een hoger niveau te voetballen.

In tegenstelling tot de geruchten blijft de entourage van Witsel wel ontkennen dat er een nakend akkoord is. Volgens onze bronnen bij Tianjin Quanjian zou Witsel zich volgende week gewoon weer bij de club aanmelden voor een stage. Verder toonde naast Dortmund ook PSG vage interesse. (PJC/KTH/MGA)

Club wil Portugese middenvelder

Griekse bronnen melden dat Club Brugge zijn oog heeft laten vallen op André Simões (28), defensieve middenvelder van het Griekse AEK Athene en vorig seizoen in actie tegen Club tijdens de voorrondes van de Europa League. Club is op zoek naar een doublure voor Nakamba voor de verdediging en zou in die zoektocht uitgekomen zijn bij het Portugese jeugdproduct van Porto, die eind dit seizoen einde contract is. Afwachten of blauw-zwart straks de piste Simões effectief bewandelt. (TTV)

Josué Sá mag vertrekken

Opvallende afwezige in de Anderlecht-selectie voor KV Kortrijk: Josué Sá. De 26-jarige Portugees werd gepasseerd door jeugdproducten Bornauw (in de basis) en Delcroix (op de bank). Navraag leert ons dan ook dat Anderlecht niet moeilijk zal doen als Sá een nieuwe ploeg vindt. Hij mag, maar moet niet vertrekken. Sá speelde vorig seizoen 22 competitiewedstrijden, waarvan zeventien in de basis. Nooit maakte hij een geweldige indruk. (PJC)

Derijck mag gaan bij Zulte Waregem

Een half medisch mirakel: een fitte Timothy Derijck voor de seizoensopener van Zulte Waregem. Nochtans liep de verdediger twee weken eerder een teenbreuk op. "Normaal zou ik 4 tot 6 weken out geweest zijn, maar ik heb er alles aan gedaan om te kunnen spelen." Misschien kan Derijck zo nog een transfer versieren. "De club heeft heel duidelijk gezegd dat ik mag vertrekken, want ik heb nog maar één jaar contract." (VDVJ)

Union haalt spits uit Franse derde klasse

Union Sint-Gillis toonde zich deze zomer al zeer bedrijvig op de transfermarkt, maar haalde tot dusver nog geen nieuwe spits. Daar komt nu verandering in: de club uit 1B kondigde vandaag aan dat het de Malinese Fransman Youssouf Niakaté van US Boulogne heeft binnengehaald. Niakaté tekende een contract voor drie jaar met optie op een jaar extra.

De 25-jarige Niakaté komt over van de Franse derdeklasser US Boulogne, de club waar onder meer Franck Ribéry en N'Golo Kanté hun eerste stappen in het profvoetbal zetten. Vorig seizoen maakte de centrumspits zes goals in 25 competitiewedstrijden. Niakaté genoot zijn jeugdopleiding bij US Lusitanos, waarna hij in de Franse lagere divisies voor FCM Aubervilliers (2012-2014), US Avranches (2014-2016) en US Créteil (2016-2017) uitkwam.

Niakaté zal bij Union, dat vrijdagavond zijn seizoen opent met een uitwedstrijd in Lommel, de concurrentie moeten aangaan met Roman Ferber en Mathias Fixelles.

L'attaquant Youssouf Niakaté débarque !



2️⃣5️⃣ ans

🇫🇷 Français

📍 Attaquant

✍🏻 Contrat jusqu'en 2021 + un an en option

🔙 Avranches - Créteil - Boulogne-sur-Mer



Plus d'infos : https://t.co/ch9dPwLlBC#BienvenueYoussouf pic.twitter.com/SdVvhdlH6A Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link