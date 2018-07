TransferTalk. AA Gent leent Machado uit - Ronaldo op 7/7 dan tóch niet voorgesteld bij Juventus, "maar laatste details wel in afrondende fase" De voetbalredactie

08 juli 2018

15u07 0 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Buffalo's lenen Machado uit

AA Gent leent Deiver Machado (24) voor één jaar uit aan het Colombiaanse Atlético Nacional. De linksachter keert daarmee tijdelijk terug naar zijn thuisland, nadat hij vorige zomer overgenomen werd van Millonarios. Machado heeft in de Ghelamco Arena nog een contract tot 2021, maar hij kon het voorbije seizoen niet overtuigen. (RN)

Nikola Jambor verlaat Lokeren voor Rio Ave

Nikola Jambor verlaat Lokeren en trekt definitief naar de Portugese eersteklasser Rio Ave. Dat maakten de Waaslanders bekend.

De 22-jarige Kroaat kwam in 2016 over van het Kroatische Slaven Belupo. Vorig seizoen werd de verdedigende middenvelder verhuurd aan NK Osijek.

Jambor speelde negen wedstrijden voor Lokeren en gaf daarin één assist.

OFFICIEEL: Jambor verlaat Sporting Lokeren en gaat voor het Portugese @RioAve_FC voetballen. Veel succes bij dit avontuur Nikola!

Meer info 👉 https://t.co/1ojSDztOWE 👈 pic.twitter.com/0ZN4GrHhlv Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

José Riga gaat in Tunesië aan de slag

Het Tunesische Club Africain heeft José Riga aangesteld als coach. Hij zette zijn handtekening onder een contract voor twee jaar. Dat meldt de club op Twitter.

De 60-jarige Riga zat zonder club sinds hij in oktober van vorig jaar werd ontslagen door Cercle Brugge. Eerder coachte hij Bergen, Standard, Charlton Athletic, Blackpool en Metz.

Club Africain is één van de meest populaire voetbalclubs in Tunesië. Het voorbije seizoen eindigde de club op de tweede plaats in de Tunesische eerste klasse. Club Africain won daarnaast de Tunesische beker na een 4-1-zege in de finale tegen Étoile du Sahel.

Maandag wordt Riga in Tunis voorgesteld.

Cristiano werd gisteren niet aangekondigd bij Juventus

Cristiano Ronaldo werd gisteren niet gepresenteerd als de nieuwe aanvalsleider van Juventus. Spaanse en Italiaanse media waren ervan overtuigd dat 'CR7' op 7 juli (7/7) als zevende Portugese speler in de Serie A voorgesteld zou worden in Turijn. Symbolischer kon haast niet. Toch meldt de Spaanse krant Marca dat de overgang allerminst van de baan is. Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Ronaldo, is in druk overleg om van Real Madrid gepast afscheid te nemen.

"Een aantal delicate details moeten nog worden besproken", aldus de Spaanse sportkrant. "Real Madrid wil dat de wegen in overeenstemming scheiden. Eigenlijk is Cristiano al langer klaar om te vertrekken. 'Als kind hield ik van Juventus', liet hij een keer vallen. Real wil allerminst een soap creëren rond de speler die in Madrid een legende is. Een uitzwaai met wederzijds respect is dus de beste oplossing voor iedereen."

"Verwacht wordt dat, ondanks de afkoopsom van 1 miljard euro, een transferbedrag van iets meer dan 100 miljoen euro daarom voldoende is. Nog enkele details, dan volgt de laatste stap: een officiële voorstelling bij Juventus."

AC Milan geeft Halilovic kans

De Kroaat Alen Halilovic heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij AC Milan. De 22-jarige middenvelder verlaat de Duitse degradant Hamburg. Die club leende hem de voorbije twee seizoenen uit aan de Spaanse topklasser Las Palmas. Halilovic, die in 2014 door Barcelona werd gekocht maar daar nooit doorbrak, heeft negen caps achter zijn naam maar werd niet geselecteerd voor het WK.

Paulinho terug naar China?

Het lijkt erop dat het verblijf van Paulinho in Spanje beperkt blijft tot één seizoen. De Braziliaanse middenvelder van FC Barcelona kan terugkeren naar China. Het Catalaanse El Mundo Deportivo meldt dat Paulinho dichtbij een terugkeer naar Guangzhou Evergrande is. De Chinese club verkocht hem een jaar geleden voor veertig miljoen euro aan Barcelona, maar wil hem deze zomer terughalen.

De kans lijkt niet groot dat de Catalaanse grootmacht tegenstribbelt als Guangzhou Evergrande bereid is om de hoofdprijs te betalen voor de 29-jarige middenvelder. Hoeveel de Chinese topclub precies voor hem over heeft, is niet bekend. Paulinho werd gisteren door onze Rode Duivels uit het WK geknikkerd.

Sint-Truiden heeft verdediger van Juventus bijna beet

Transfernieuws bij STVV. De 23-jarige centrale verdediger Pol Garcia Tena van Juventus legt maandag zijn medische testen af. Daarna tekent hij een contract voor drie jaar. (FKS)