TransferTalk 6/6: Cercle Brugge stelt Fransman aan als nieuwe trainer - Belg uit Italië dicht bij overgang naar Standard - Charleroi haalt Iraniër

06 juni 2018

17u36 61 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Bryan Cristante wordt ploegmaat van Radja Nainggolan

AS Roma heeft een akkoord bereikt met Atalanta over de overgang van Italiaans international Bryan Cristante. De middenvelder wordt in eerste instantie gehuurd van de club uit Bergamo, die hem nog maar recent overnam van het Portugese Benfica. Roma publiceerde al foto's van de 23-jarige Cristante, die zijn contract kwam ondertekenen.

Cristante zal op het middenveld van AS Roma onze landgenoot Radja Nainggolan tegenkomen. De vijfvoudige Italiaanse international wordt in eerste instantie voor vijf miljoen euro gehuurd van Atalanta, daarna betaalt Roma volgens de Italiaanse kranten nog eens 25 miljoen euro om hem definitief over te nemen. Hij zou dan voor vijf jaar tekenen in Rome.

"Naar hier komen was een van mijn doelen, en ik ben blij dat dat gelukt is. Ik kan niet wachten om in mijn nieuwe truitje in de Champions League te spelen", liet Cristante optekenen bij aankomst. De voorbije jaren was hij in Italië behalve voor Atalanta ook voor Pescara en Palermo actief, telkens op huurbasis. Dit seizoen nam Atalanta hem pas definitief over van de Portugezen, voor vier miljoen euro.

Bayern zet hoofdprijs op Lewandowski

Ondanks zijn wens om te vertrekken, wil Bayern München Robert Lewandowski niet laten gaan. Volgens Bild nemen ze bij de Duitse club de telefoon niet op als er niet minstens 200 miljoen euro wordt geboden. Paris Saint-Germain, Manchester United en Chelsea zouden interesse hebben in de trefzekere Poolse spits, die zelf graag naar Real Madrid wil. Zinedine Zidane was echter niet overtuigd van zijn kwaliteiten, maar de Fransman vertrok eerder deze week als trainer van Real Madrid. Dat zou de weg weer vrijmaken voor een transfer naar Madrid

Charleroi trekt met Omid Noorafkan opnieuw Iraniër aan

Charleroi heeft de Iraniër Omid Noorafkan aangetrokken. Dat meldt Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat op Twitter. De 21-jarige linksachter komt over van het Iraanse Esteghlal.

Noorafkan ondertekende bij Charleroi een contract voor twee seizoenen met een optie op nog eens twee seizoenen. De Portugese bondscoach van Iran Carlos Queiroz liet Noorafkan in maart nog debuteren voor de nationale ploeg tegen Sierra Leone en nam hem op in zijn voorselectie voor het WK in Rusland. Noorafkan haalde uiteindelijk de WK-selectie niet.

Noorafkan wordt na Kaveh Rezaei en de pas aangetrokken Ali Gholizadeh de derde Iraniër bij Charleroi.

✍️ Omid Noorafkan signs with @SportCharleroi of the 🇧🇪#BelgianProLeague.



The versatile midfielder is 21 years old and last played for Esteghlal. He will join countrymen Kaveh Rezaei and Ali Gholizadeh in Charleroi. pic.twitter.com/mAqBWGgplY PersianFootball.com 🇮🇷(@ FootballPersian) link

Cercle Brugge in zee met Laurent Guyot

Cercle Brugge heeft Laurent Guyot aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van groen-zwart. De 48-jarige Fransman speelde in zijn actieve carrière 300 wedstrijden bij onder meer FC Nantes, een ploeg waarmee hij in seizoen 1994-1995 kampioen van Frankrijk werd. Daarna volgden nog Toulouse en Guingamp, waar hij zijn carrière afsloot. Daarna was Laurent Guyot vier seizoenen lang beloftetrainer van FC Nantes. Vervolgens ging hij in Ligue 1 als hoofdtrainer aan de slag bij Boulogne-Sur-Mer, waarna Sedan volgde in Ligue 2. Nadien werkte hij met de grootste Franse talenten bij de Franse nationale jeugdselecties U16 en U17. Aansluitend werd Laurent Guyot in 2015 directeur van het opleidingscentrum van Toronto FC, een club uitkomend in de Major League Soccer, waar hij in januari 2018 beloftecoach werd. Deze functie ruilt hij nu in om hoofdtrainer te worden van Cercle Brugge.

🤝 Welkom aan onze nieuwe hoofdtrainer: Laurent Guyot! #levecercle #ollemolletope #VorOltied



➡️ https://t.co/l12GoKQ7dq pic.twitter.com/UhzrtvOtMI Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

"Ik ben trots om de nieuwe trainer van Cercle Brugge te zijn. Al vanaf de eerste gesprekken die ik met de bestuurders voerde, begreep ik de ambitie van dit project en kon ik constateren dat deze ambitie perfect overeenstemt met mijn visie", aldus Guyot.

Vadim Vasilyev, gedelegeerd bestuurder: "In onze zoektocht hadden we vooraf de benodigde kwalificaties voor deze functie goed gedefinieerd. Tijdens de gesprekken die we met verschillende kandidaten hebben gevoerd, leek Laurent ons onmiddellijk de ideale persoon voor deze functie omdat hij enerzijds beschikt over ervaring als speler op hoog niveau en anderzijds een aardig parcours als trainer kan voorleggen. De komende dagen zullen we de verdere samenstelling van de technische staf aankondigen, alsook de komst van nieuwe spelers."

Heleen Jaques verlaat Anderlecht voor Fiorentina

Red Flame Heleen Jaques speelt volgend seizoen voor Fiorentina. Dat maakte de Italiaanse club vandaag bekend op zijn website. De 30-jarige verdedigster maakt de overstap van landskampioen Anderlecht.

Jaques, die 84 caps heeft voor de Red Flames, verlaat Anderlecht na drie seizoenen. Dit jaar pakte ze met paars-wit voor het eerst in twintig jaar de landstitel. In 2010 werd Jaques voor het eerst kampioen met Sint-Truiden. Nadien trok ze naar de Duitse clubs Herforder SC en Turbine Potsdam. In 2013 keerde ze terug naar België en ging ze voor twee seizoenen aan de slag bij Club Brugge. Daar werd ze in de zomer van 2015 weggeplukt door paars-wit.

Jaques wordt na Davina Philtjens de tweede Red Flame bij Fiorentina. Philtjens, een 28-jarige linksback, maakte begin mei bekend dat ze na het seizoen haar Nederlandse club Ajax zou verlaten voor Fiorentina.

Jaques is deze zomer ook te zien in het WK-omkaderingsprogramma van de VRT, waarin ze een van de analisten zal zijn.

Man United trekt Portugese tiener Diogo Dalot (FC Porto) aan

Manchester United heeft de 19-jarige Portugees Diogo Dalot aangetrokken. De verdediger komt over van FC Porto en ondertekende bij de club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini een contract voor vijf seizoenen (met een seizoen optie).

De U21-international maakte eerder dit jaar zijn debuut in de Primeira Liga en wordt door Man United-coach José Mourinho omschreven als "een extreem getalenteerde jonge verdediger".

"Hij beschikt over de kwaliteiten om snel een grote speler te worden voor deze club", zegt Mourinho, ex-coach van Porto, over zijn jonge landgenoot. "Hij heeft alles in huis wat een full-back nodig heeft: fysiek, tactische intelligentie en technische kwaliteiten. Dat gecombineerd met de mentaliteit van de academie van Porto, die spelers voorbereidt op de maturiteit die vereist is op profniveau."

Manchester United legt naar verluidt 19 miljoen pond (21,5 miljoen euro) op tafel voor Diogo.

👋 A big #MUFC welcome to @DalotDiogo!#BemvindoDalot 🇵🇹 pic.twitter.com/kYPAfmdapk Manchester United(@ ManUtd) link

Toyokawa, die met hattrick Eupen in eerste klasse hield, verlengt contract

KAS Eupen heeft het contract van de Japanse aanvaller Yuta Toyokawa met een jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot 30 juni 2020, zo bevestigen de Panda's op de clubwebsite.

De 23-jarige Toyokawa ruilde afgelopen winter het Japanse Kashima Antlers voor Eupen. De pocketspits verwierf aan de Kehrweg een heldenstatus door, als invaller, op de slotspeeldag van de reguliere competitie drie keer te scoren (en een assist te geven) tegen Moeskroen. Dankzij die 4-1-zege verzekerde Eupen en niet KV Mechelen zich van het behoud in de hoogste klasse.

In play-off II scoorde de Japanner vervolgens nog vier keer. "Een spits als Yuta Toyokawa kan iedere club gebruiken", zegt Christoph Henkel, algemeen directeur van Eupen. "Wij zijn blij dat hij nog twee jaar voor Eupen zal voetballen."

Brian Vandenbussche verlengt bij Cercle Brugge

Doelman Brian Vandenbussche heeft zijn aflopend contract bij Cercle Brugge met een jaar verlengd. Dat meldt de Vereniging op haar website. De 36-jarige Vandenbussche kwam vorig jaar over van AA Gent.

Vandenbussche, die eerder ook voor de Nederlandse clubs Sparta Rotterdam en Heerenveen uitkwam, speelde vorig seizoen geen enkele wedstrijd voor Cercle Brugge. Voormalig Cercle-coach Frank Vercauteren gaf in doel namelijk steeds de voorkeur aan de Fransman Paul Nardi of Miguel Van Damme.

Volgens sportief directeur François Vitali is de ervaring van Vandenbussche zeer belangrijk voor de ploeg. "Brian is een echte professional. Al sinds vorig seizoen deelt hij zijn ervaring met Paul Nardi en Miguel Van Damme en droeg hij eveneens bij aan de doelstellingen van de ploeg", zegt Vitali op de website van Cercle Brugge. "Onze wens was dan ook dat Brian komend seizoen zou blijven, gezien hij deze spelersgroep nog heel veel zaken kan bijbrengen."

🤝✒️ DEAL! Brian Vandenbussche verlengt z'n contract bij Cercle Brugge met één seizoen! #levecercle #ollemolletope



➡️ https://t.co/V7oDlPtDVe pic.twitter.com/uBvVI4NIqB Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Sporting verliest coach Jorge Jesus aan Saoedische Al-Hilal

Jorge Jesus is niet langer trainer van het Portugese Sporting. Hij zette zijn handtekening onder een contract voor een jaar (met optie) bij Al-Hilal, de kampioen van Saoedi-Arabië.

De 63-jarige Jesus was sinds de zomer van 2015 aan de slag bij Sporting. In drie seizoenen kon hij de topclub uit Lissabon, na eerdere successen bij rivaal Benfica, alleen de Portugese ligabeker en supercup schenken. Onlangs werden spelers en staf op training aangevallen door ontevreden supporters. Die konden niet leven met de derde plaats in de competitie. Nu kiest Jesus dus, ondanks een doorlopend contract, voor een vertrek richting Saoedi-Arabië. Eerder liet ook doelman Rui Patricio zijn verbintenis beëindigen.

Als vervanger voor Jesus valt in de Portugese media de naam van Ricardo Sa Pinto, ex-speler van het team en vrij sinds zijn contract bij Standard onlangs werd stopgezet.

Jonge middenvelder voor STVV?

Als zijn visum in orde komt en de medische testen goed lijken, tekent de de 22-jarige middenvelder Ibrahima Sory Sankhon van het Guinese Horaya AC een contract van drie jaar op Stayen. Hij stond eerder ook al in de belangstelling van Beerschot-Wilrijk. (FKS)

Simon in belangstelling van Liverpool

Moses Simon staat volgens de 'Liverpool Echo' op het verlanglijstje van Liverpool. De 22-jarige Nigeriaan van AA Gent mist het WK omwille van een blessure, maar dat staat de interesse van de Reds niet in de weg volgens de krant. Klopp wil meer offensieve opties en zou daarom Simon willen aantrekken. De 'Liverpool Echo' maakt gewag van een transfersom van 10 miljoen pond (11,4 miljoen euro). (KTH/RN)

Belg voor Standard?

De kans is reëel dat Samuel Bastien volgend seizoen voor Standard voetbalt. De 21-jarige middenvelder groeide op bij de jeugd van Anderlecht en speelde één keer voor het eerste elftal van paars-wit. Hij werd daarna uitgeleend aan Avellino en vertrok in de zomer van 2016 met een definitieve transfer naar Chievo Verona. Daar kwam hij het afgelopen seizoen 21 keer in actie. Standard onderhandelt momenteel met Chievo over de transfer van Bastien. Eens de clubs er onderling uit zijn, zou het snel kunnen gaan. (RN/FDZ)

Mbemba en Sels in, Chipciu via Turkije naar de uitgang?

Anderlecht legt alles in de schaal om Chancel Mbemba (23) terug naar het Astridpark te halen. Paars-wit heeft een contract voor vier jaar klaarliggen en heeft - op een paar details na - een akkoord met de speler. Eind deze week wil voorzitter Marc Coucke zelf de laatste obstakels wegwerken.

Met de niet-selectie van Matz Sels voor het WK wordt het voor Anderlecht nu iets makkelijker om met Newcastle de 'package deal' Mbemba/Sels te bespreken. Voor de aanval blijven Landry Dimata van Wolfsburg en Carlos Eduardo (Goias) de prioriteit. Dimata mag alvast weg bij de Duitse club. (MJR)

Anderlecht vindt de oplossing voor de overbodige Alexandru Chipicu (29) dan weer mogelijk in Turkije. De Roemeen, momenteel bij zijn nationale ploeg, kreeg twee aanbiedingen van Turkse subtoppers, maar eerst wil hij interessantere voorstellen afwachten - liefst blijft hij in West-Europa voetballen. Ook een verlengd verblijf bij paars-wit sluit hij niet uit. (PJC)

KVO denkt aan belofteninternational

Als alternatief voor Colin Coosemans (25) van KV Mechelen - hij is mogelijk te duur - denkt KV Oostende aan Jens Teunckens (20). De belofteninternational van Club Brugge, de voorbije maanden op uitleenbasis bij Antwerp, staat hoog op de verlanglijst van Gert Verheyen. Bij Club mag Teunckens vertrekken. (PJC/FDZ)

Kortrijk zet zinnen op Franse linksachter

In de zoektocht naar een linksachter toont KV Kortrijk concrete interesse voor Nicolas Gavory (23). De Fransman is een vaste waarde bij de Franse tweedeklasser Clermont, waar hij dit seizoen twaalf assists gaf. Net die goeie prestaties kunnen een probleem zijn voor KVK: Clermont wil Gavory enkel bij een goed bod laten vertrekken. Het wordt bijgevolg geen goedkoop dossier. (PJC)

Vanzeir kan tijdelijk naar Beerschot-Wilrijk

Dante Vanzeir is nadrukkelijk in beeld bij Beerschot-Wilrijk. De jeugdinternational heeft zin in een uitleenbeurt, maar op clubniveau is er nog geen akkoord. (KDC/KDZ)

Miric blijft bij Lokeren

Ook volgend seizoen nog in loondienst van Sporting Lokeren: Marko Miric. Het contract van de 31-jarige Servische aanvaller liep af, maar wordt nu, na z'n vakantie, verlengd. Miric kwam de voorbije drie seizoenen 84 keer in actie voor Lokeren, hij scoorde daarin 16 keer. (MVS)