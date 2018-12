TransferTalk 30/12. Barcelona bevestigt interesse in Rabiot, maar ontkent regels te hebben geschonden De voetbalredactie

30 december 2018

15u38 0

NAC neemt afscheid van Olivier Rommens

Eredivisieclub NAC Breda heeft afscheid genomen van Olivier Rommens. Het contract van onze landgenoot werd in onderling overleg ontbonden. Mede door een aantal hardnekkige blessures kwam Rommens het afgelopen anderhalf jaar niet in actie voor NAC.

NAC nam de Antwerpse middenvelder in de zomer van 2016 transfervrij over van PSV. In zijn eerste seizoen - in de Nederlandse tweede klasse - kwam Rommens tot 24 wedstrijden in het geel-zwart. Hij had zo een aandeel in de terugkeer van NAC in de Eredivisie. Blessures zorgden ervoor dat Rommens daarna uit beeld raakte. Omdat de middenvelder geen uitzicht had op speeltijd in het elftal van trainer Mitchell van der Gaag, heeft hij zijn contract laten ontbinden. Rommens kan zo met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe uitdaging.

“Ondanks dat het de afgelopen anderhalf jaar niet is gelopen zoals ik had verwacht, kijk ik toch met een positief gevoel terug op mijn periode in Breda”, liet Rommens op de clubwebsite optekenen. NAC staat halverwege de competitie in Nederland op een zeventiende en voorlaatste plaats. Die plek betekent op het einde van het seizoen deelname aan de nacompetitie.

Olivier Rommens en @NACnl zijn in onderling overleg een ontbinding van het contract overeengekomen. De 23-jarige middenvelder vertrekt per direct bij de Parel van het Zuiden. #NACpraat



ℹhttps://t.co/fUqiJInxzi pic.twitter.com/CgphOf8iAC NAC Breda 💛🖤(@ NACnl) link

Barcelona: “Geen geheime gesprekken met Rabiot”

FC Barcelona laat zondag in een officieel bericht op zijn website weten twee keer contact te hebben gehad met PSG omtrent een mogelijke transfer van Adrien Rabiot. De Spaanse topclub ontkent tegelijk dat er niet-reglementaire contacten met de speler zouden hebben plaatsgevonden.

Barça reageert met het communiqué op berichten in Franse media over gesprekken tussen de club en de entourage van de speler, zonder dat PSG daarover zou geïnformeerd zijn. "We hebben geen enkele regel geschonden", benadrukt Barcelona. "Er was alleen contact in augustus en vorige week. In beide gevallen ging het om een contact met het sportieve management van PSG om de interesse van Barcelona in speler Adrien Rabiot kenbaar te maken. FC Barcelona is altijd heel transparant te werk gegaan in zijn zaken met PSG en andere clubs. FC Barcelona ontkent elke vorm van akkoord met PSG-speler Adrien Rabiot.” De 23-jarige Rabiot is komende zomer einde contract bij PSG. De centrale middenvelder kan dan transfervrij vertrekken.

Guardiola: “Brahim moet zelf kiezen”

Met Brahim Diaz dreigt Manchester City voor de tweede keer in korte tijd een toptalent aan een Europese concurrent te verliezen. Nadat Jadon Sancho vorig jaar zomer voor een transfer naar Borussia Dortmund koos, staat nu Brahim Diaz (19) op het punt voor Real Madrid te tekenen. Op een persconferentie reageerde City-manager Pep Guardiola op de geruchten uit de Spaanse sportkrant Marca (zie cover). ,,Het is een simpel verhaal: wij willen hem houden”, zei de Spanjaard over zijn talentvolle landgenoot. ,,We willen dat Brahim voor vier of vijf jaar bijtekent en zullen er alles aan doen hem te houden, maar het is uiteindelijk zijn beslissing. Als hij niet bij de club wil blijven, kan hij beter vertrekken.”