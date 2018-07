TransferTalk 30/06. Coopman niet mee op stage met Club en op weg naar Genk - Leye wordt richting uitgang geduwd bij Eupen Voetbalredactie

30 juni 2018

08u05 2 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Club Brugge ziet jong talent naar Nederlandse tweede klasse vertrekken

SC Telstar heeft zich zaterdag verzekerd van de diensten van Belgisch jeugdinternational Senne Lysen. De 19-jarige middenvelder, die het afgelopen seizoen al door blauw-zwart werd uitgeleend aan Telstar, tekende een contract voor twee seizoenen.

"Uiteraard maakt dit ons enorm trots", vertelde technisch directeur Piet Buter. "Deze overgang is niet iets wat binnen een aantal dagen bedacht is. Lang zijn wij met meerdere partijen bezig geweest Senne binnenboord te houden. Wij hebben Senne kunnen overtuigen het afgelopen seizoen met onze visie, speelwijze en de rol die hij daarin speelt. Wij gaan nog veel plezier aan elkaar beleven."

Telstar laat weten dat Lynen ook in Brugge een tweejarig contract kon tekenen. "Maar de sportieve ambities en mogelijkheden bij ons overtuigden hem om een contract bij Telstar te tekenen."

Leysen, die als jeugdspeler ook onder meer uitkwam voor Antwerp, Westerlo en Lierse, kwam de voorbije jaargang tot elf officiële duels voor Telstar, dat de Eerste Divisie beëindigde op de zesde plaats en er in de nacompetitie niet in slaagde te promoveren naar de Eredivisie.

Inter huurt Politano van Sassuolo

Inter Milaan heeft aangekondigd komend seizoen de Italiaanse aanvaller Matteo Politano te huren van Sassuolo. De constructie kost de Nerazzurri vijf miljoen euro. Inter bedong ook een aankooopoptie van 15 miljoen euro, zo meldden diverse Italiaanse media.

De 24-jarige Politano is een jeugdproduct van AS Roma, dat de voorbije jaren uitkwam voor Perugia, Pescara en Sassuolo. Voor die laatste club kwam hij de laatste drie seizoenen tot 110 officiële duels (en 24 goals).

Politano kreeg onder nieuwbakken bondscoach Roberto Mancini in mei zijn eerste oproeping voor de Squadra Azzurra. De Romein stond aan de aftrap tijdens het met 2-1 gewonnen oefenduel tegen Saoedi-Arabië.

Inter haalde vorige week ook al Radja Nainggolan (AS Roma) binnen. De Nederlandse verdediger Stefan De Vrij werd dan weer bij Lazio Roma weggeplukt.

Sevilla haalt Rijsel-kapitein Amadou naar Andalusië

Sevilla heeft zich verzekerd van de diensten van Lille-aanvoerder Ibrahim Amadou. De 25-jarige verdediger moet zijn medische testen nog afleggen, waarna hij tekent voor vier seizoenen.

De Franse Kameroener werd in de zomer van 2015 door LOSC weggeplukt bij AS Nancy. In Noord-Frankrijk groeide hij snel uit tot een belangrijke pion. Hij kwam de voorbije drie seizoenen tot 102 officiële duels (en drie goals).

Amadou was in het verleden Frans jeugdinternational. Hij kreeg ook al oproepingsbrieven voor het nationale team van Kameroen, maar legde die naast zich neer.

Sevilla beëindigde La Liga het voorbije seizoen op de zevende stek, en plaatste zich zo voor de tweede voorronde van de Europa League. Lille kon in de Ligue 1 met een zeventiende stek maar nipt het behoud verzekeren.

Japanse international Yuto Nagatomo voor twee jaar naar Galatasaray

De Japanse international Yuto Nagatomo, die maandag op het terrein wordt verwacht voor de achtste finale-wedstrijd van het WK tegen België, heeft voor twee seizoenen getekend bij de Turkse topclub Galatasaray. De 31-jarige verdediger speelde reeds sinds januari voor de club uit Istanboel, maar op uitleenbasis. Voor 2,45 miljoen euro verlaat hij nu definitief Inter Milaan. Nagatomo was, toen hij in 2011 bij de Milanese club arriveerde, de eerste Aziatische speler ooit bij Inter.

Met 108 caps voor de Blauwe Samoeraï geldt Nagatomo als een van de meest ervaren spelers van het Japanse nationale elftal. In de drie voorrondewedstrijden van Japan op het WK in Rusland stond hij telkens aan de aftrap.

Coopman niet mee op stage en op weg naar Genk

Club Brugge vertrekt morgen op stage zonder Sander Coopman. De middenvelder staat dicht bij een overgang naar Racing Genk, al moeten de Limburgers en blauw-zwart nog een akkoord vinden. Club wil vermijden dat Coopman de stage (meermaals) moet verlaten, zoals vorig seizoen het geval was toen hij eerst in Antwerp ging praten en later voor Zulte Waregem tekende. Naast Coopman gaat ook Touba, omwille van dezelfde reden, niet mee naar Garderen. De linkerflank staat dicht bij een akkoord met een club en zal Club wellicht op huurbasis verlaten. Van de vier trainees blijven ook Schoonbaert en Ngonge thuis. Baiye en Openda reizen wel mee naar Nederland. Dat geldt ook voor Nakamba, Limbombe, Poulain, Vlietinck en Diaby, die nog niet helemaal fit zijn. Verder trekt belofte en gewezen jeugdinternational Daouda Peeters naar Sampdoria. De middenvelder trainde in het verleden in periodes met de A-kern mee, maar behoort dit seizoen niet tot de trainees die hun kans krijgen. Peeters genoot de interesse van Cercle Brugge, maar gaat in Italië aan de slag. Gisterochtend hielden Wesley en Scholz het bij rondjes lopen. Vandaag oefent Club om 19 uur in Torhout. (TTV)

Leye niet mee op stage met Eupen

Het huwelijk tussen Mbaye Leye (35) en AS Eupen staat onder druk. Coach Claude Makélélé heeft besloten om de aanvaller niet mee te nemen op stage naar Bitburg. Een uitleg kreeg Leye niet, maar het ziet ernaar uit dat Makélélé, die het nooit op de Senegalees begrepen had, niet meer op de spits rekent. Nochtans ligt Leye nog twee jaar onder contract bij Eupen en had hij vorig seizoen een groot aandeel in de redding. Wellicht komt het nu tot een definitieve breuk, Leye is bereid te vertrekken, maar niet naar eender welke bestemming. Tot dusver kreeg hij geen concreet aanbod. Eupen haalde met David Pollet reeds een potentiële vervanger binnen. (PJC)