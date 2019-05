TransferTalk (28/5). Doet Nantes Anderlecht transfercadeau? - Genk heeft akkoord over Zweeds toptalent van 5 miljoen De voetbalredactie

28 mei 2019

11u26 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Pusic: ontslagen bij Twente, nu aan de slag in Eredivisie

Marino Pusic wordt de nieuwe assistent-trainer van AZ, dat dit seizoen vierde eindigde in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft een mondeling akkoord bereikt met de voormalig hoofdtrainer van FC Twente, zo meldt het op de eigen website. De Bosnisch-Kroatische coach gaat vanaf aankomend seizoen fungeren als rechterhand van de nieuwe hoofdtrainer van AZ, Arne Slot uit Bergentheim.

Pusic zegt uit te kijken naar zijn nieuwe functie. “AZ is in mijn ogen een grote club die al jaren in de top van de Eredivisie presteert. Ik vind het een eer dat zo’n club mij benadert”, laat de coach weten op de website van zijn nieuwe club. “AZ heeft een stabiele organisatie en een duidelijke visie. Ook het ambitieuze en innovatieve karakter van de club spreekt mij enorm aan.”

Afgelopen seizoen won Pusic de titel met FC Twente in de Nederlandse tweede klasse. Begin mei werd zijn contract echter ontbonden, vanwege een slechte verhouding met spelers en staf.

📢 NIEUWS



Marino Pusic nieuwe assistent AZ.



➡️ https://t.co/PZXx69kBVB#WelkomMarino pic.twitter.com/hXFn3oAgjg AZ(@ AZAlkmaar) link

Einde verhaal voor Boateng bij Bayern

Uli Hoeness, voorzitter van Bayern München, heeft verdediger Jérôme Boateng met zijn kritiek weer een beetje verder naar de uitgang geduwd. De 30-jarige Duitser raakte dit seizoen zijn basisplaats in de defensie bij Bayern kwijt en volgens de voorzitter wordt de concurrentie volgend seizoen alleen maar groter.

“Ik heb hem een goede raad gegeven en die zal ik nog eens herhalen’’, zei Hoeness. “Hij heeft laten zien dat hij geen goede wisselspeler is en de concurrentie wordt eerder groter dan kleiner.” De frustratie die Boateng nu al voelt, zal volgend jaar alleen maar groter worden, vermoedt hij.

Met de komst van Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) en Lucas Hernández (Atlético Madrid) lijkt Boateng nog minder aan spelen toe te komen. Boateng ontbrak bij een benefietwedstrijd van Bayern in Kaiserslautern maandagavond, volgens de club om privéredenen. “Momenteel lijkt het alsof hij er niet bij hoort. Ik raad hem als vriend aan om een andere club te zoeken”, zei Hoeness.

Degradant Hannover zoekt heil bij ex-coach Slomka

Hannover 96 gaat opnieuw in zee met Mirko Slomka. De 51-jarige Duitser ondertekende een contract bij de degradant uit de Bundesliga. Slomka keert zo terug naar de club die hij tussen 2010 en 2013 coachte en waarmee hij in 2011 op een verrassende vierde plaats eindigde in de Duitse hoogste klasse.

De Duitser vervangt zijn landgenoot Thomas Doll, die in januari op zijn beurt de plaats had ingenomen van Andre Breitenreiter. De wissels hielpen niet want Hannover kon de degradatie niet ontlopen. Slomka krijgt naast zich Jan Schlaudraff als nieuwe sportief directeur. Schlaudraff speelde nog onder Slomka bij Hannover.

Nun ist es offiziell: Die wichtigsten Entscheidungen für die Gestaltung der sportlichen Zukunft von #H96 sind getroffen. Sportdirektor Jan #Schlaudraff und Trainer Mirko #Slomka werden das neue Führungsduo. Herzlich willkommen! 🤗 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/Pg1fVEPx99 Hannover 96(@ Hannover96) link

Atlético Madrid neemt Braziliaan Felipe over van Porto

Atlético Madrid heeft zijn defensie versterkt met de 30-jarige Braziliaan Felipe. Hij komt voor 20 miljoen euro over van FC Porto, dat het nieuws gisteravond bevestigde in een bericht aan de beursautoriteiten. Felipe werd in de zomer van 2016 door Porto weggeplukt bij Corinthians. Hij moet bij Atlético het vertrek opvangen van Diego Godin. De 33-jarige Uruguayaanse aanvoerder zoekt na negen seizoenen andere oorden op.

Porto maakte midden maart al bekend dat zijn andere centrale verdediger Eder Militao (21) naar Real Madrid verhuist. De jonge Braziliaan kostte de Koninklijke 50 miljoen euro.

Acuerdo con el @FCPorto por Felipe, pendiente de la recepción de Certificado de Transferencia Internacional (CTI); el central se incorporaría a partir del 4 de julio para las tres próximas temporadas

➡ https://t.co/BVe3IdP0Mf#AúpaAtleti pic.twitter.com/DP4iy2Yw1Q Atlético de Madrid(@ Atleti) link

Gattuso stopt als trainer van AC Milan, ook technisch directeur stapt op

In een interview met La Repubblica zei Gennaro Gattuso een einde te willen maken aan zijn contract bij AC Milan, dat nog twee jaar zou moeten lopen. “Het was een moeilijke keuze, maar wel een goed doordachte”, zei hij zelf.

Gattuso slaagde er met de Rossoneri niet in om Champions League te bereiken en eindigde op een vijfde plaats, dat wel recht geeft op de groepsfase van de Europa League. Maar niet enkel het sportief mindere succes lijkt de ex-speler te storen. Er hangen ook sancties boven de Lombardijse club wegens het niet naleven van de financiële fair play-regels van de FIFA. Daardoor zal er op de transfermarkt geen al te grote investeringen kunnen worden gedaan en acht Gattuso het onmogelijk om een beter resultaat neer te zetten dan dit jaar.

“Als ik op geen te grote versterkingen kan rekenen, zal het moeilijk zijn om volgend seizoen meer dan 68 punten te behalen (het totaal van dit seizoen). Mijn vertrek heeft dus niets te maken met een persoonlijke financiële situatie. Het zijn achttien onvergetelijke maanden geweest bij de club die met geen andere te vergelijken is.”

Gattuso speelde zelf tussen 1999 en 2012 maar liefst dertien jaar bij de Noord-Italiaanse ploeg. Als speler kon hij wel schitteren met AC Milan in de Champions League door de Beker met de Grote Oren in 2003 en 2007 in de lucht te mogen steken.

In navolging van Gattuso is ook technisch directeur Leonardo opgestapt bij AC Milan. De 49-jarige Braziliaan trok eveneens zijn conclusies na het teleurstellende seizoen van de Italiaanse grootmacht. In zijn tweede periode als technisch directeur bij AC Milan was de oud-speler slechts één jaar actief.

Florentino Peréz over Ramos, Neymar & Mbappé

Florentino Peréz, de voorzitter van Real Madrid, had het op de Spaanse radio gisteravond niet enkel over Eden Hazard. Ook het erg lucratieve aanbod dat aanvoerder Sergio Ramos kreeg van een Chinese club kwam ter sprake. De 33-jarige verdediger vroeg het bestuur gratis te mogen vertrekken maar dat stuitte op een njet bij Perez. “Ik heb hem gezegd dat het niet mogelijk is. We zullen met de Chinese club praten maar het kan niet dat Real Madrid zijn aanvoerder gratis laat vertrekken.”

Over de vermeende interesse van Real in PSG-vedetten Neymar en Kylian Mbappé was Perez ook duidelijk. Hij ontkende dat er gesprekken worden gevoerd tussen de clubs. Met coach Zinédine Zidane sprak hij evenmin over een mogelijke transfer van de topspitsen. “Ik heb met Zidane niet gesproken over Mbappé of Neymar. Niet met Zidane en ook niet met iemand anders”, aldus nog Perez.

STVV vindt aanvallende versterking bij amateurclub Heist

Mathieu Troonbeeckx is een Kanarie. De 21-jarige (16/02/1998) aanvaller komt over van Eerste Amateurclub KSK Heist waar hij negen keer wist te scoren op 28 wedstrijden. Troonbeeckx speelde sinds het seizoen 2015/2016 voor Heist en in totaal kwam hij er aan 83 wedstrijden en 12 doelpunten. Hij tekent een contract op Stayen voor twee seizoenen met één seizoen in optie.

❗️ Transfernews!



👉 Mathieu Troonbeeckx komt over van Eerste Amateurclub KSK Heist.



➡️ Meer info via https://t.co/TrwO3E0qXH.#STVV #WelcomeMathieu pic.twitter.com/eOGIbZt3Z4 STVV(@ stvv) link

Nantes wil Trebel overnemen

Het zou het vervolg van de mercato een pak eenvoudiger maken. Nantes wil ex-speler Adrien Trebel (28) wegplukken bij Anderlecht. De middenvelder was afgelopen vrijdag aanwezig tijdens Nantes-Strasbourg (0-1), samen met zijn makelaar Mogi Bayat, die erg goeie contacten heeft bij de Franse club. RSCA heeft Trebel laten weten dat hij de club mag verlaten. Dat heeft grotendeels te maken met zijn forse loon - twee miljoen euro netto per seizoen -, het valt af te wachten of Nantes hetzelfde kan bieden en of Trebel wil inleveren. Daarnaast een factor waarom paars-wit zijn Franse pitbull liever kwijt dan rijk is: zijn publieke steun aan de omstreden Bayat leidt tot irritatie. Trebel vertrok vijf jaar geleden bij Nantes door de achterdeur, nu is een rentree door de grote poort mogelijk.

RC Genk heeft akkoord over Nygren

Volgens Zweedse media heeft Racing Genk een akkoord bereikt met IFK Göteborg over de transfer van de 17-jarige flankaanvaller Benjamin Nygren. Met de overgang zou een bedrag van rond de vijf miljoen euro gemoeid zijn. Nygren staat in Zweden bekend als een absoluut toptalent. Met de speler zelf moet Genk wel nog een overeenkomst zien te bereiken. Met vier doelpunten en vier assists in negen wedstrijden is Nygren heel sterk aan het seizoen begonnen in Zweden. (KDZ)

Antwerp neemt tijd voor dossier Bölöni

De beslissing of Laszlo Bölöni (66) al dan niet aanblijft als coach van Antwerp is nog niet gevallen en dat lijkt ook niet eerstdaags te gaan gebeuren. De Roemeen vertrok intussen met vakantie. Na een eerste kort gesprek werden er nog geen knopen doorgehakt. Bölöni heeft zoals bekend nog een contract voor volgend seizoen. Daar verbergen ze zich bij Antwerp voorlopig nog achter. De twijfels die intern leven, worden zo voorlopig nog de kop ingedrukt. Er komt nog een onderhoud, maar wanneer de beslissing valt, is nog niet uitgestippeld. D’Onofrio heeft hoe dan ook nog tot 19 juni. Dan worden de spelers weer op de club verwacht voor hun fysieke testen en een dag later hervatten de trainingen op de Bosuil. (SJH)

Maehle overweegt vertrek bij juiste bod

Joakim Maehle geniet momenteel van zijn vakantie in thuisland Denemarken. De 22-jarige rechtsachter van de landskampioen sprak er uitgebreid met de lokale pers over zijn topseizoen in Genk. Daarbij ging het ook over een mogelijke transfer. “Ik wil Genk niet per se verlaten, want ik heb het er echt goed naar mijn zin”, zegt de ex-speler van Aalborg. “Maar als het juiste bod op tafel komt en iedereen kan zich daarin vinden, dan wil ik er zeker over nadenken.” In de winterstop wilde Southampton al tien miljoen op tafel leggen, maar Genk veegde dat aanbod toen van tafel. (KDZ)