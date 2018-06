TransferTalk 28/06. Coosemans voor drie jaar naar AA Gent - STVV trekt Samy Mmaee aan - Engels blijft bij Olympiakos De voetbalredactie

28 juni 2018

16u22 121 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

AS Roma neemt Franse verdediger William Bianda over van Lens

AS Roma heeft de Franse verdediger William Bianda (18) aangetrokken. Hij verlaat Lens en ondertekende een contract voor vijf seizoenen. Roma legt voor het jonge talent 6 miljoen euro op tafel, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 11 miljoen. Voor de gewezen club van Radja Nainggolan, die naar Inter Milaan verhuisde, is het de negende aanwinst.

Schalke plukt Mascarell weg bij Frankfurt

Schalke 04 heeft middenvelder Omar Mascarell van Eintracht Frankfurt aangetrokken. De 25-jarige Mascarell, die nog voor Real Madrid heeft gespeeld, krijgt een contract van vier jaar bij Schalke.

"We zijn erg blij dat Omar zich bij ons op onze weg heeft gevoegd. Hij zal goed zijn voor de ploeg en hij heeft zijn kwaliteit in de Bundesliga al getoond", aldus coach Domenico Tedesco in een verklaring op de website van Schalke 04. Omar "is sterk in de tackle en heeft verstand van voetbal", klinkt het nog.

Mascarell is al de vijfde aanwinst voor Schalke. Hij kwam over van Madrid naar Frankfurt in 2016 en speelde 37 keer. Hij stond in de basis bij de winst in de Duitse beker tegen Bayern München in mei.

Schalke 04 heeft middenvelder Omar Mascarell van Eintracht Frankfurt aangetrokken.

Valencia betaalt 15 miljoen euro voor Diakhaby

De Franse verdediger Mouctar Diakhaby heeft een contract voor vijf jaar ondertekend bij Valencia. De Spaanse club neemt hem voor 15 miljoen euro over van Lyon. Het bedrag kan nog met 2 miljoen euro verhogen door bonussen.

Valencia, afgelopen seizoen vierde in La Liga, nam in het contract een afkoopclausule van 100 miljoen euro op. De 21-jarige Franse belofteninternational werd in 2016 prof bij Lyon. De centrale verdediger speelde in totaal 54 matchen (7 goals) voor l'OL.

Cercle Brugge versterkt selectie met Ivoriaan Franck Irie

Cercle Brugge heeft de Ivoriaan Franck Irie (20) aangetrokken, zo laat de Vereniging vandaag op zijn website weten. Hij ondertekende een contract voor twee jaar bij de promovendus.

Irie komt over van AS Monaco, de Franse topclub die Cercle in 2017 overnam. De aanvallende middenvelder speelde er afgelopen seizoen achttien duels voor de tweede ploeg.

"We zijn blij om Franck Irie definitief te verwelkomen bij Cercle Brugge. Dit unieke spelersprofiel past perfect in deze groep en geeft ons bijgevolg meer mogelijkheden. Een aanwinst voor ons team", aldus de sportief directeur van groen-zwart François Vitali.

Cercle Brugge heeft de Ivoriaan Franck Irie (20) aangetrokken.



Cercle Brugge heeft de Ivoriaan Franck Irie (20) aangetrokken.

Mainz betaalt clubrecord voor Lyon-spits Mateta

Mainz neemt de Franse aanvaller Jean-Philippe Mateta over van Lyon. De Bundesligaclub legt voor de speler 10 miljoen euro op tafel, waarmee hij de duurste transfer ooit van Mainz is.

Mateta, die vandaag zijn 21e verjaardag viert, was afgelopen seizoen op huurbasis aan de slag voor tweedeklasser Le Havre. Hij was er goed voor 19 goals in 37 wedstrijden. Bij Mainz ondertekende de Fransman een contract voor vier seizoenen.

Coosemans voor drie jaar naar AA Gent

AA Gent bereikte een mondeling akkoord met Colin Coosemans, voor wie een contract voor drie jaar klaar ligt in de Ghelamco Arena. Eerder geraakte AA Gent het al eens over de transfervoorwaarden die KV Mechelen voor de 25-jarige doelman stelde. Coosemans legt nog medische tests af en ondertekent dan zijn contract. Hij moet de vervanger worden van Lovre Kalinic, aan wie beloofd is dat hij bij een goed bod mag vertrekken. (RN)

Zweed Engvall nieuwe spits KV Mechelen

Gustav Engvall is de nieuwe spits van KV Mechelen. De 22-jarige Zweed komt over van IFK Göteborg, waarvoor hij sinds maart van dit jaar op huurbasis uitkwam. Engvall is eigendom van het Engelse Bristol City.

STVV trekt Samy Mmaee aan

STVV heeft zich versterkt met Samy Mmaee (21). De centrale verdediger komt over van Standard dat hem vorig jaar uitleende aan het Nederlandse MVV. Voor Mmaee ligt een contract voor drie jaar met een jaar optie klaar op Stayen. Mmaee werd in België geboren als zoon van een Kameroense vader en een Marokkaanse moeder. Hij speelde bij de jeugd van AA Gent. In 2013 ruilde hij de Buffalo's samen met zijn broer Ryan in voor Standard. Een jaar later maakte hij zijn officiële debuut voor de Luikse club. In het openingsduel van het seizoen 2014-2015, tegen Sporting Charleroi. mocht hij van trainer Guy Luzon na 88 minuten invallen voor Igor De Camargo. Mmaee verzamelde ook enkele caps voor de nationale U19. (FKS)

Van Marwijk gaat Van Bommel helpen bij PSV

Bert van Marwijk gaat Mark van Bommel helpen als trainer van PSV. Van Marwijk zal regelmatig te zien zijn op de training en op de tribune van PSV, kondigde Van Bommel aan na zijn eerste training als hoofdcoach van de Nederlandse kampioen uit Eindhoven.

"Hij gaat mij ondersteunen, al zal hij niet dagelijks op het veld te zien zijn. Het is mooi als je iemand in de familie hebt die alles heeft meegemaakt en het zou dom zijn om daar geen gebruik van te maken", aldus Van Bommel op een persconferentie.

Van Bommel is de schoonzoon van Bert van Marwijk. Eerder assisteerde hij zijn schoonvader toen die bondscoach was van Saoedi-Arabië en Australië. 'The Socceroos' sneuvelden in Rusland in de groepsfase. Van Marwijk was tussen 2008 en 2012 Nederlands bondscoach en leidde Oranje naar de WK-finale in 2010 in Zuid-Afrika. Hij trainde onder meer Feyenoord, Dortmund en Hamburg.

Standard haalt Belgische linksachter

Het is nu officieel: Standard heeft een nieuwe (Belgische) linksachter. De Rouches huren Senna Miangue van Cagliari, mét aankoopoptie. De 21-jarige belofteninternational moet de concurrentie aangaan met Pocognoli en Fai.

Miangue begon te voetballen bij Beerschot, maar hij trok al op 16-jarige leeftijd naar Italië. Hij tekende er een contract bij topclub Inter Milaan. Voor hen speelde hij drie wedstrijden in de Serie A. Door een gebrek aan speeltijd koos Miangue vorig jaar - na een eerdere uitleenbeurt - voor een vertrek naar Cagliari. Een definitieve doorbraak bleef echter uit - vorig seizoen speelde hij elf matchen. Miangue staat vooral bekend om zijn duelkracht, zijn fysieke présence en zijn offensieve impulsen.

Standard heeft een nieuwe (Belgische) linksachter. De Rouches huren Senna Miangue van Cagliari, mét aankoopoptie.

Rooney naar MLS

Wayne Rooney verlaat Everton en kiest voor een avontuur in de Amerikaanse MLS (Major League Soccer). De 32-jarige Brit tekent straks een contract voor 3,5 jaar bij DC United, de ex-club van Andy Najar.

Coosemans dicht bij AA Gent

Colin Coosemans (25) is op weg naar AA Gent. De doelman van KV Mechelen wordt Achter de Kazerne naar de uitgang geduwd omwille van een te veel aan keepers. AA Gent kent de voorwaarden voor een overname. Volgens Gentse bronnen worden die voorwaarden onderzocht, maar in de entourage van Coosemans valt te horen dat er al een akkoord op clubniveau is. Met Coosemens zelf - een geboren en getogen Gentenaar - is er in elk geval nog geen akkoord. AA Gent zoekt een opvolger voor Lovre Kalinic, die deze zomer bij een goed bod weg mag. Thomas Kaminski was de eerste keuze om Kalinic bij Gent op te volgen, maar als er met Coosemans een akkoord gevonden wordt, wordt die piste verlaten. (RN/FDZ)

Engels blijft bij Olympiakos

Björn Engels blijft zo goed als zeker bij Olympiakos. In tegenstelling tot Silvio Proto, Guillaume Gillet, Vadis Odjidja en Kevin Mirallas mag de verdediger straks aan zijn tweede seizoen bij de Griekse club beginnen. (TTV)

Sassuolo wil Van Crombrugge

Sassuolo blijft aandringen voor Hendrik Van Crombrugge (25). De Italiaanse club bracht ook een bod uit, maar dat was voor Eupen ruim onvoldoende. Wellicht volgt snel een tweede poging. (VDVJ)

♦ KV Kortrijk is geïnteresseerd in centrale verdediger Teddy Mézague(28), einde contract bij Moeskroen. Ook met Joseph Akpala(31), werd gepraat. (ESK)