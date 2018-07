TransferTalk 26/07. Hasi wordt trainer in Saoedi-Arabië - Transfer van Sels naar Strasbourg afgerond De voetbalredactie

26 juli 2018

19u25 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen nadert met rasse schreden, het sein voor sommige clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Cercle Brugge plukt Belgische jeugdinternational weg bij PSV

Cercle Brugge heeft de inkomende transfer van Andi Koshi aangekondigd. De Belgische jeugdinternational komt over van het Nederlandse PSV. Over de contractmodaliteiten werd niet gecommuniceerd.

De 17-jarige Koshi werd grotendeels opgeleid door RSC Anderlecht, maar verkaste vorige zomer naar PSV. In 2018 scoorde de aanvallende middenvelder 3 keer in 12 wedstrijden voor de PSV-junioren. Koshi is aanvoerder van de Belgische U17, maar kan ook nog voor Kosovo uitkomen.

"We zijn erg blij dat Andi ervoor gekozen heeft om zijn ontwikkeling bij Cercle Brugge voort te zetten", reageerde sportief directeur François Vitali. "We zijn er dan ook van overtuigd dat Cercle Brugge de ideale stap is voor Andi om het hoogste niveau te bereiken. Deze transfer kadert dan ook in de continuïteit van ons project door een jonge, beloftevolle en Belgische voetballer op te leiden."

🤝 Groen-Zwart is trots om het Belgische toptalent Andi Koshi te contracteren! #levecercle #ollemolletope



➡️ https://t.co/keYQ9k4rLr pic.twitter.com/e7znRcXMAX Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Matz Sels zet loopbaan voort bij RC Strasbourg

Matz Sels gaat in de Franse Ligue 1 voetballen. Dat maakte het management van de doelman zonet bekend. De 26-doelman maakt de overstap van het Engelse Newcastle naar RC Strasbourg. Sels, vorig seizoen tussen de palen bij Anderlechtn zette zijn handtekening onder een verbintenis voor vier seizoenen.

Strasbourg werd vorig seizoen vijftiende in de Franse Ligue 1. De traditieclub, die tweewekelijks voor 27.000 fans speelt, levert een serieuze inspanning om Sels' Engelse monstercontract bijna volledig over te nemen. Sels maakte deze zomer deel uit van de voorselectie van de Rode Duivels voor het WK in Rusland, maar hij viel in laatste instantie af.

"Ik ben heel tevreden dat Matz Strasbourg gekozen heeft", reageert voorzitter Marc Keller op de clubwebsite. "We zochten een doelman met ervaring, dat was voor onze club een prioriteit. Matz moet zijn internationale ervaring meenemen die hij bij zijn verschillende teams en de Belgische nationale ploeg opdeed. Ik wens hem alle succes toe."

Chers supporters du RC Strasbourg Alsace, nous sommes très fiers de vous présenter Matz Sels, un des meilleurs gardiens belges. Merci aussi de nous donner l'excuse parfaite pour visiter régulièrement votre ville... https://t.co/DZcgV4h7Zh Atticus Sports Mngt(@ AtticusSM) link

Hasi naar Saoedi-Arabië

Besnik Hasi zet zijn trainerscarrière voort bij het Saoedische Al-Raed. De Albanese Kosovaar zat een klein jaar zonder club na in september vorig jaar aan de deur te zijn gezet bij de Griekse topclub Olympiacos. Zijn contract loopt voor één jaar.

De 46-jarige Hasi was een groot deel van zijn carrière, zowel als speler als als trainer, in België actief. De voormalige middenvelder verdedigde op het veld de kleuren van Racing Genk (1994-1997 en 1998-2000), Anderlecht (2000-2006), Sporting Lokeren (2006-2007) en Cercle Brugge (2007-2008). Als trainer stootte hij als assistent bij Anderlecht (2008-2014) door tot hoofdcoach (maart 2014-mei 2016). Hij was meteen succesvol met een titel in 2014, maar kon nadien niet bevestigen. Buitenlandse avonturen bij Legia Warschau (2016) en Olympiacos (2017) liepen vervolgens al snel op niets uit.

Bij Al-Raed komt Hasi terecht bij de nummer dertien van het voorbije seizoen in de Saoedische hoogste divisie. Hasi volgt als hoofdcoach de Serviër Aleksandar Ilic (ex-Club Brugge en Anderlecht) op. Het nieuwe seizoen in Saoedi-Arabië start op 9 augustus.

Welcome Besnik Hasi 🇧🇪#الرائد pic.twitter.com/QCC22PcIqO نادي الرائد السعودي(@ alraedclub) link

Udinese plukt Mandragora voor 20 miljoen euro weg bij Juventus

De Italiaanse international Rolando Mandragora ruilt Juventus voor Udinese. Met de overgang van de talentrijke middenvelder is 20 miljoen euro gemoeid, zo maakte Juve donderdag bekend. De 21-jarige Mandragora maakte begin juni zijn debuut bij "La Squadra Azzurra".

Het jeugdproduct van Genoa debuteerde in 2014 als zeventienjarige tegen Juventus in de Serie A. In de zomer van 2015 leende Genoa Mandragora uit aan Pescara om hem nadien niet meer terug te zien. Juventus kocht de meervoudige jeugdinternational in januari immers voor 6,5 miljoen euro. Zijn uitleenbeurt bij Pescara maakte hij af, het jaar erop speelde Mandragora op huurbasis voor Crotone. Verder dan vier minuten tegen zijn jeudgploeg Genoa kwam het toptalent bij Juve niet.

Toch is een terugkeer naar de Oude Dame helemaal niet van de baan. Hoewel Mandragora voor 20 miljoen euro verkocht werd, beschikt Juventus over een optie om de middenvelder voor 26 miljoen euro terug te kopen na het seizoen 2019-2020. Indien Udinese hem voor die datum van de hand doet, strijkt Juventus alsnog de helft van het transferbedrag op.

Mandragora maakte vorig seizoen indruk in de Serie A. Als verdedigende middenvelder van Crotone veroverde hij 86 keer het leer. Geen enkele speler deed beter in de vijf grote competities. Bij de Azzurri maakte hij op 1 juni zijn debuut in een oefeninterland tegen de latere wereldkampioen Frankrijk (3-1 nederlaag).

✍️ Adesso possiamo dire ufficialmente: Benvenuto @OfficialRolly38!

📰 👉 https://t.co/Ye7LipTOSC#BenvenutoRolando pic.twitter.com/hkKint676r Udinese Calcio(@ Udinese_1896) link

Trainer Raphael Wicky moet opkrassen bij Basel

Raphael Wicky is niet langer de trainer van FC Basel. Dat heeft de Zwitserse club bekendgemaakt. De 41-jarige Wicky stond sinds vorig jaar aan het hoofd van het team maar kreeg de motor deze jaargang niet aan het draaien.

Basel, dat de laatste jaren geregeld sterk presteerde in Europa, verloor deze week de heenmatch in de tweede voorronde van de Champions League van het Griekse PAOK Saloniki. Ook de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in Zwitserland ging verloren, na een thuisnederlaag tegen Sankt Gallen. Vorig seizoen greep Basel na acht succesvolle jaren op rij naast de titel. Young Boys ging met de eerste plaats aan de haal.

De 39-jarige Alexander Frei, die zijn profloopbaan bij Basel afsloot en de U18 onder zijn hoede heeft, neemt de taken van Wicky voorlopig over.

Der FC Basel 1893 trennt sich per sofort von Cheftrainer Raphael Wicky. Alle Informationen dazu gibt es auf https://t.co/mcp14DTD6m. #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/GI9caLDcUd FC Basel 1893(@ FCBasel1893) link

Gedegradeerd Swansea City verhuurt sterspeler André Ayew aan Fenerbahçe

Fenerbahçe huurt komend seizoen de Ghanese aanvaller André Ayew van het uit de Premier League gedegradeerde Swansea City. Dat maakten beide clubs bekend. De Turken bedongen ook een aankoopoptie. Swansea had de 28-jarige Ayew in januari nog maar voor een recordsom van 23 miljoen euro terug naar Wales gehaald.

Ayew, de zoon van drievoudig Afrikaans voetballer van het jaar Abedi Pele Ayew, begon zijn carrière in Frankrijk bij Marseille (2007-2008 en 2010-2015), dat hem tussendoor uitleende aan Lorient (2008-2009) en Arles-Avignon (2009-2010). In de zomer van 2015 streek hij een eerste keer neer bij Swansea (2015-2016), dat hem na een sterk seizoen meteen verkocht aan West Ham (2016-2018). Daar plukten de Swans hem begin dit jaar voor een - voor de club - recordbedrag opnieuw weg.

Ook Ayew kon Swansea echter niet behoeden voor de degradatie. De Welshe club werd achttiende (op twintig clubs) en speelt zo komend seizoen in de Championship.

Fenerbahçe, dat komend seizoen getraind wordt door de Nederlander Philip Cocu, beëindigde de Turkse Süper Lig het voorbije seizoen op de tweede plek, op drie punten van kampioen Galatasaray. Fener komt zo uit in de derde voorronde van de Champions League.

Waasland-Beveren strikt met Francesco Forte nieuwe spits

Het is officieel: Waasland-Beveren heeft met de Italiaan Francesco Forte (25) een nieuwe aanvaller aangetrokken. Hij ondertekende op de Freethiel een contract voor drie seizoenen.

Forte begon zijn profcarrière bij AC Pisa. In augustus 2011 werd hij weggeplukt door grootmacht Internazionale. In Milaan mocht hij in het seizoen 2012-2013 debuteren in de Serie A. Het daaropvolgende seizoen werd de spits uitgeleend aan zijn vorige club AC Pisa. Nadien volgden nog uitleenbeurten naar Cremonese, Teramo, Lucchese en Perugia. Afgelopen seizoen speelde hij voor Spezia Calcio, een Italiaanse tweedeklasser. Hij kon daar zes keer de netten doen trillen in 33 matchen. De linksvoetige centrumspits krijgt bij de Waaslanders nummer 9.

"Het bestuur van Waasland-Beveren rekent er keihard op dat de Italiaanse spits voor doelpunten zal zorgen. Hij heeft al meermaals bewezen over de nodige kwaliteiten te beschikken. Aan hem om die nu aan de Beverse supporters te laten zien. We hopen dat hij zijn naam niet gestolen heeft en kijken er alvast naar uit om het te ontdekken. Welkom op de Freethiel, Francesco!", luidt het. Waasland-Beveren opent de competitie zaterdagavond op het veld van Zulte Waregem.

Zwitsers international Schär ruilt Deportivo voor Newcastle

Newcastle United heeft de Zwitserse international Fabian Schär aangetrokken. De centrale verdediger ondertekende een contract voor drie jaar bij de Magpies. Schär komt over van Deportivo La Coruna. Hij speelde afgelopen seizoen 25 wedstrijden (2 goals, 2 assists) in La Liga. Daarvoor droeg de Zwitser het shirt van Hoffenheim.

De 26-jarige Schär telt 42 caps achter zijn naam (7 goals). Op het WK in Rusland stond hij in de basis in de groepsduels tegen Brazilië (1-1), Servië (2-1) en Costa Rica (2-2). De (verloren) achtste finale tegen Zweden (0-1) miste Schär door een gele schorsing.

De Zwitser is de vierde aanwinst van Newcastle dit seizoen. De ploeg van Rafa Benitez haalde eerder de Zuid-Koreaanse middenvelder Ki Sung-yueng, de Slovaakse doelman Martin Dubravka en de Braziliaanse aanvaller Kenedy.

Nicolas Verdier zet carrière voort in Frankrijk

De Franse aanvaller Nicolas Verdier (31) zet zijn carrière in eigen land verder. De ex-spits van KV Mechelen en Eupen ondertekende een contract bij Stade Lavallois, een club die uitkomt in het Championnat National, de Franse derde klasse. Verdier werd begin 2015 door KV Mechelen weggeplukt bij Ligue 2-club Brest. In de zomer van 2017 verhuurde Malinwa de aanvaller aan Eupen. Daar bleef hij zes maanden, om dan weer terug te keren naar Mechelen. Met geel-rood degradeerde Verdier, die afgelopen seizoen amper één competitiegoal maakte, uit de hoogste klasse.

Servische verdediger voor KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft de Servische verdediger Petar Golubovic aangetrokken. Hij tekende in het Guldensporenstadion een contract voor drie seizoenen. Golubovic (24) is een rechtsachter die ook als centrale verdediger kan worden uitgespeeld.

Het jeugdproduct van Rode Ster Belgrado debuteerde als 18-jarige bij OFK Belgrado. Daar kreeg de Serviër een profcontract nadat hij had deelgenomen aan een selectiewedstrijd van Nike waar hij Aleksandar Jankovic (ex-coach van Lokeren, Mechelen en Standard) had als mentor. Nadat Golubovic met de Servische U19 Europees kampioen werd (aan de zijde van Sergej Milenkovic-Savic en Aleksandar Mitrovic) verhuisde hij naar AS Roma. Die topclub stalde hem de afgelopen seizoenen bij Serie B-teams Pistoiese, Pisa en Novara. Bij Kortrijk krijgt de Serviër rugnummer 72.

Limbombe niet naar Huddersfield

Anthony Limbombe, op de radar van diverse Franse en Duitse clubs, trekt behoudens verrassingen alvast niet naar het Engelse Huddersfield. De club uit de Premier League had dan wel een mondeling akkoord met Club Brugge, maar vond dat de jongste weken niet met de speler in kwestie. Huddersfield ziet voorlopig dan ook af van de piste Limbombe, die verder veel interesse, maar geen concrete aanbiedingen geniet. Zo informeerden ook het Engelse Southampton en Newcastle in het tussenseizoen naar de diensten van de flankaanvaller, maar werd geen van beiden tot dusver concreet. Afwachten waar de toekomst ligt van Limbombe, die momenteel geen deel uitmaakt van de plannen van Ivan Leko en Club Brugge dit seizoen. (TTV)

Thelin wil niet weg bij Anderlecht

Anderlecht ziet hem liever vertrekken, maar dat is buiten Isaac Kiese Thelin (26) zelf gerekend. De Zweedse WK-ganger, vorig seizoen op uitleenbeurt bij Waasland-Beveren goed voor 19 goals, wil geen transfer. "Isaac blijft gewoon bij Anderlecht", aldus zijn makelaar Miro Jacagnac. "Zelfs als het bestuur hem vertelt dat hij weg mag - dat is niet gebeurd -, dan zal hij vechten voor zijn plek." (PJC)

Chelsea haalt 38-jarige doelman

Chelsea heeft zijn selectie in de breedte versterkt met Robert Green. De 38-jarige Engelsman komt over van Huddersfield Town en wordt in principe derde keeper na Thibaut Courtois (tenzij die vertrekt) en Willy Caballero.

Green ondertekende bij de Blues een contract voor één seizoen. Hij speelde in de Premier League voor Norwich City, West Ham United en Queens Park Rangers en was er met de Engelse selectie bij op het WK 2010 en het EK 2012. Op dat eerste groot toernooi ging Green stevig in de fout. Tegen de Verenigde Staten kreeg hij geen controle over een hobbelend schotje van Clint Dempsey. Een dure misser, want daardoor eindigde Engeland in haar groep niet op een eerste stek.

"Het zijn 24 hevige uren geweest", zegt Green. "Je denkt na over je carrière en wat je wil doen. Plots krijg je zo'n telefoontje en dan ben je snel uitgesproken", aldus de ervaren rot over zijn overgang naar de Londense topclub.

Chelsea FC has today completed the signing of Rob Green, who joins to provide backup for Thibaut Courtois and Willy Caballero... https://t.co/EzkhZxBHu6 Chelsea FC(@ ChelseaFC) link