TransferTalk 25/01. Deal tussen Jordan Lukaku en Newcastle springt af - Chelsea leent Victor Moses uit aan Fenerbahçe - Batshuayi mag transfer naar prinsdom vergeten De voetbalredactie

25 januari 2019

22u38 4

Deal tussen Jordan Lukaku en Newcastle afgesprongen

Jordan Lukaku leek op huurbasis van Lazio naar Newcastle United te gaan, maar die deal is nu afgesprongen. De jongere broer van Romelu reisde vandaag naar Engeland voor zijn medische testen, maar er werd geen akkoord bereikt. Het is niet geweten of de oorzaak daar moet gevonden worden. Newcastle wil niet bevestigde dat hij voor de testen faalde. Jordan miste bij Lazio de voorbereiding door een slepende knieblessure en pendelde nadien tussen bank en basis. Bij de Engelse degradatiekandidaat hoopte hij, onder Rafa Benitez, zijn carrière nieuw leven in te blazen. Benitez weigerde op de persconferentie in te gaan op het thema. Toen al rezen er vermoedens dat de deal door zou gaan.

Troubles in paradise. Jordan Lukaku travelled to Newcastle today for his medical, but there is no final agreement. Deal off? #nufc pic.twitter.com/Qv2jkuHHpx Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Chelsea leent Victor Moses uit aan Fenerbahçe

Chelsea leent Victor Moses tot het einde van het seizoen 2019-20 uit aan Fenerbahçe. Dat melden de Blues. De 28-jarige vleugelspeler, die bij Chelsea nog een contract heeft tot juni 2021, kwam dit seizoen nauwelijks in de plannen voor van Maurizio Sarri.

Moses werd in 2012 door Chelsea weggeplukt bij Wigan Athletic. De voormalige Nigeriaanse international (37 caps) had een groot aandeel in de Premier League-titel in 2017 en het veroveren van de FA Cup in 2018. Dit seizoen kreeg Moses nauwelijks speelkansen. Hij verzamelde slechts 176 speelminuten en sinds eind oktober verdween hij helemaal van de radar. In het Chelsea-shirt speelde hij in totaal 128 wedstrijden, daarin maakte hij 18 doelpunten.

De Nigeriaan wordt voor de vierde keer uitgeleend door Chelsea. Eerder stalde de Londense club hem bij Liverpool (2013-14), Stoke City (2014-15) en West Ham United (2015-16).

Fenerbahçe is momenteel op de sukkel. In de Turkse Süper Lig staat de topclub na 18 speeldagen pas op de 15e plaats. Het houdt slechts drie teams achter zich en staat enkel op basis van het doelsaldo net buiten de degradatiezone. In de Europa League neemt Fenerbahçe het in de 16e finales op tegen Zenit Sint-Petersburg. In groep D werd de Turkse club tweede achter Dinamo Zagreb. Anderlecht eindigde in die poule op de laatste plaats.

Nu ook officieel: Bezus ruilt STVV voor AA Gent, Sylla op huurbasis naar Stayen

Het is nu ook officieel: de Oekraïner Roman Bezus (28) verlaat STVV na 2,5 jaar voor AA Gent, waar hij een contract ondertekende tot 2022. “Bezus zorgde tijdens zijn periode bij de Kanaries voor enkele mooie doelpunten en knappe assists”, zo klinkt het op de website van STVV. Voor Sint-Truiden speelde de aanvallende middenvelder in totaal 70 wedstrijden. daarin scoorde hij twaalf keer. STVV nam Bezus in de zomer van 2016 over van de Oekraïense club Dnipro Dnipropetrovsk. Hij verzamelde 19 caps voor de Oekraïense nationale ploeg.

De Senegalees Mamadou Sylla (24) maakt dan weer op huurbasis de omgekeerde beweging. Zo komt er einde aan een complex transferdossier. Zulte Waregem weigerde eerste om de huurovereenkomst vroegtijdig stop te zetten, omdat het geen honderd procent zekerheid had over de toekomst van Hamdi Harbaoui. Makelaar Jordi Alburquerque (tweede van links op de foto) en tussenpersoon Frederic Avellino (helemaal links) slaagden er toch in om de overgang naar STVV af te ronden. Sylla moet hij coach Marc Brys voorin meer opties geven.

Batshuayi mag transfer naar prinsdom vergeten

Rien ne va plus. Amper 15 weken nadat Thierry Henry coach werd van AS Monaco, zet de club hem op non-actief. De aanleiding is duidelijk: niet alleen waren de resultaten schabouwelijk (amper vier overwinningen in twintig wedstrijden), ook Henry’s harde taalgebruik op en naast het veld werd niet door iedereen in dank afgenomen. De 1-3-bekervernedering tegen tweedeklasser Metz was de laatste druppel.

Dat de Fransman op non-actief gezet wordt, heeft louter een juridische betekenis. In de praktijk betekent het met zekerheid zijn ontslag. Dat heeft ook gevolgen voor de transfer van Rode Duivel Michy Batshuayi. Op voorspraak van Henry, die de spits goed kent van zijn tijd in de technische staf van de Belgische nationale ploeg, stond Batshuayi erg dicht bij een overgang naar het prinsdom. Het vertrek van Henry betekent daarom het einde van die onderhandelingen.

Een kwalijke zaak. Batshuayi viel de voorbije maanden uit de gratie bij Valencia, dat hem huurt van Chelsea. De Spaanse club wil van hem af. Alleen zijn er niet veel clubs die financieel sterk genoeg staan om hem er weg te halen. Chelsea wil graag zo’n 45 miljoen vangen voor zijn spits. (KTH/NVK)

RC Genk doet bod op Nigeriaanse spits

Volgens Deense media heeft Racing Genk een bod gedaan op de Nigeriaanse spits Paul Onuachu. Hij is 24, meet 2m01 en komt uit voor FC Midtjylland. Hij scoorde dit seizoen al 11 keer in 17 wedstrijden. Genk zou tussen de vier en de vijf miljoen hebben geboden, een bedrag dat door Midtjylland van tafel werd geveegd. (KDZ/PJC)

Cercle haalt Bassong (ex-RSCA)

De deal zit in een afrondende fase. Cercle Brugge staat op het punt om Zohrang Bassong (19) aan te trekken. De Belgische jeugdinternational, die vandaag nog wat medische testen moet afleggen, komt over van Lille. Bassong is een linksachter, in het verleden kwam hij uit voor Anderlecht en Moeskroen. (PJC)