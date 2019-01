TransferTalk 24/01. Club Brugge laat piste Cardoso varen - Jordan Lukaku op huurbasis naar Newcastle - River Plate haalt Suárez De voetbalredactie

24 januari 2019

20u23 3

Club Brugge laat piste Cardoso varen

Club Brugge heeft een punt gezet achter de onderhandelingen over Gonçalo Cardozo. Blauw-zwart was concreet geïnteresseerd in het 18-jarige talent van Boavista, maar wil niet tegemoetkomen aan de hoge eisen van de Portugese club. Die liet de gevraagde transfersom deze week zakken van 3 miljoen naar 2,5 miljoen euro, maar ook dat bedrag vindt Club te hoog. De Bruggelingen laten de piste varen, waardoor de linksbenige centrale verdediger van de shortlist mag geschrapt. Cardoso zou pas na dit seizoen de oversteek maken naar Olympia, maar de potentiële transfer is bij deze helemaal van de baan. (TTV)

UPDATE: vergeet de piste Cardoso. #clubbrugge wil niet tegemoetkomen aan de hoge eisen van @boavistaoficial (2.5mio) en laat de piste definitief varen @hlnsport @ClubBrugge Tomas Taecke(@ FooTTomaz) link

Broer Sanneh op proef in Estland

Breekt er straks een tweede Sanneh door in Europa? Nadat Anderlecht afgelopen zomer 8 miljoen euro betaalde voor Bubacarr, is zijn broer Muhammed (18) op proef in Estland. De centrale verdediger probeert Paide Linnameeskond te overtuigen, wellicht zal dat lukken en komt er een contract van. Muhammed is een product van de Serrekunda United-academie. (PJC)

Matias Suárez zet carrière verder bij River Plate

Matias Suárez heeft op zijn 30e een mooie transfer versierd. De voormalige Anderlechtspits en laureaat van de Gouden Schoen 2011 gaat aan de slag bij River Plate. De Argentijnse topclub, vorige maand winnaar van de Copa Libertadores, verspreidde vandaag via de sociale media foto’s waarop Suárez medisch wordt gekeurd.

De aanvaller maakt in eigen land de overstap van Belgrano naar River Plate. Bij de traditieclub uit Buenos Aires ligt voor hem een contract van drie seizoenen klaar. Belgrano zou zo’n 2,6 miljoen euro voor Suarez krijgen.

📸 Continúa la evaluación de Matías Suárez:



Ergometría ☑️

Densitometría ☑️ pic.twitter.com/rwFsw3PeRJ River Plate(@ CARPoficial) link

Newcastle United huurt Jordan Lukaku

Voortaan speelt er niet één, maar wel twee Lukaku’s in de Premier League. Jordan Lukaku verhuist op huurbasis van Lazio naar Newcastle United. Dat werd ons in Noord-Engeland bevestigd. Grote broer Romelu speelt al langer voor Manchester United. De huurdeal met optie wordt normaal gezien de komende 24 uur geofficialiseerd. De medische testen zijn ingepland. Jordan was bij Lazio geen vaste waarde. Hij miste de voorbereiding door een slepende knieblessure en pendelde nadien tussen bank en basis. Bij de Engelse degradatiekandidaat hoopt hij, onder Rafa Benitez, zijn carrière nieuw leven in te blazen. De coach van Newcastle drong aan op een extra linksachter. Ook Antonio Barreca van Monaco was in beeld.

Both United and not united. Jordan Lukaku, Romelu’s brother, is on the verge of joining Newcastle United on loan. #nufc #mufc pic.twitter.com/IrWXwf0gMv Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

De Ligt naar Juventus?

In de race om Matthijs de Ligt gaat Juventus momenteel aan kop. De Italiaanse club heeft verrassend goede papieren om onder andere Manchester City, Paris Saint Germain en Barcelona af te troeven. Het ziet De Ligt als de perfecte opvolger van routinier Giorgio Chiellini, schrijft Sjoerd Mossou van Algemeen Dagblad.

Juventus heeft nog moeilijk met de vraagprijs voor De Ligt, naar verluidt zo’n 60 miljoen euro, maar het heeft een belangrijke troef in handen: Mino Raiola. De zaakwaarnemer van De Ligt is uiterst machtig in het miljoenenspel in de top van Europa, en zijn banden met Juventus zijn zeer nauw. Sportief directeur Pavel Nedved was jarenlang een belangrijke pupil van Raiola, die eerder ook sterspeler Paul Pogba onderbracht in Turijn. Bij Juventus hebben ze er inmiddels steeds meer vertrouwen in dat ze ook De Ligt, na een aantal constructieve gesprekken te hebben gevoerd, kunnen overtuigen.

De aanwezigheid van Cristiano Ronaldo is daarbij één van de troeven in dat verhaal: een speler met wie De Ligt dolgraag zou willen trainen en spelen, om zo alles uit zijn fysieke en sportieve mogelijkheden te halen. Juventus heeft daarnaast een helder plan met de Nederlander: De Ligt moet een prominente, concrete rol gaan krijgen op de plek van Chiellini. Voor een verdediger is de stap van de Eredivisie naar de Serie A bovendien al vaker een succesvolle gebleken, zoals recent Stefan de Vrij nog bewees.

Of de deal snel rondkomt, moet de komende weken gaan blijken. Als Manchester City en Paris Saint Germain hun oliegeld zouden aangrijpen om de prijs tot nog grotere hoogte op te stuwen, zou Juventus af kunnen haken in de ratrace. Maar de Italiaanse club put vertrouwen uit de gesprekken die het voerde met het kamp rond De Ligt. Oud-Ajacied Barry Hulshoff is al jaren de persoonlijk begeleider van de verdediger, maar zakelijk gezien heeft Raiola de touwtjes in handen.

Zaha op weg naar Dortmund?

Borussia Dortmund wil volgens Sky Sports deze zomer Wilfried Zaha overnemen van Crystal Palace. De 26-jarige aanvaller moet meer dan vijftig miljoen euro kosten, mede omdat Zaha recent een contract tot 2023 ondertekende bij de Engelse club. Sportief directeur Michael Zorc van Borussia Dortmund hield zijn lippen stijf op elkaar, toen een journalist van het Engelse medium naar de geruchten rondom Zaha vroeg. “Waarschijnlijk ben je hier voor het eerst, anders zou je weten dat we nooit reageren op transfergeruchten. Het enige wat ik kan zeggen is dat hij een goede speler is.”

Betis Sevilla leent Japanse WK-revelatie uit aan Alaves

Real Betis leent de Japanner Takashi Inui, die momenteel actief is op de Asian Cup, voor de rest van het seizoen uit aan Deportivo Alaves. Beide clubs bereikten een akkoord. Inui was vorige zomer één van de Japanse smaakmakers op het WK voetbal in Rusland. Hij scoorde onder meer de tweede Japanse treffer in de achtste finale tegen de Rode Duivels.

De dertigjarige Inui vervoegde Betis na het WK. Hij kwam over van reeksgenoot Eibar en tekende in Andalusië voor drie seizoenen. Zijn transfer werd geen voltreffer en de buitenspeler kwam in veertien officiële duels maar tot één assist en geen enkel doelpunt. De 33-voudig Japans international was voordien in Duitsland aan de slag bij VfL Bochum (2011-2012) en Eintracht Frankfurt (2012-2015).

Inui is momenteel met Japan actief op de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. In de kwartfinale tegen Vietnam (1-0 winst) viel hij tien minuten voor tijd in. Betis en Alaves staan beiden in de subtop van La Liga. Na twintig speeldagen staat Betis zevende (29 ptn) en Alaves vijfde (32 ptn).

PSG wel dicht bij Paredes

Paris Saint-Germain lijkt na de verloren strijd om Frenkie de Jong wel succes te hebben in het pokerspel rond Leandro Paredes van Zenit Sint-Petersburg. Volgens Franse en Engelse kranten vervolgt de 24-jarige middenvelder uit Argentinië zijn loopbaan bij PSG, nadat de Russische club een akkoord heeft bereikt met de Parijse club. De transfersom bedraagt naar verluidt 40 miljoen euro. Eerder speelde Paredes in Europa voor Chievo, Empoli en AS Roma.

Middlesbrough haalt John Obi Mikel binnen

De Engelse tweedeklasser Middlesbrough heeft de komst van John Obi Mikel bekendgemaakt. De 31-jarige Nigeriaan zat sinds Nieuwjaar zonder club, nadat zijn overeenkomst bij het Chinese Tianjin Teda afliep. Mikel tekende tot het einde van het seizoen. Voor de middenvelder is het een terugkeer naar Engeland na twee seizoenen China. Voordien verdedigde hij elf jaar (2006-2017) de kleuren van Chelsea. Mikel won met de ‘Blues’ twee Engelse titels (2010 en 2015), drie FA Cups (2007, 2009 en 2012), de Champions League (2012) en de Europa League (2013). Middlesbrough strijdt in de Championship nog volop mee voor promotie naar de Premier League. ‘Boro’ is na 28 speeldagen vijfde met 47 punten, zeven minder dan leider Leeds. De eerste twee teams in de Engelse tweede klasse promoveren rechtstreeks naar de Premier League. De ploegen op plaatsen drie tot en met zes spelen play-offs voor het laatste promotieticket.

Vranjes naar B-kern

Wat Anderlecht nog niet officieel maakte, lichtte Zetterberg gisteren toch toe. Ognjen Vranjes (29) traint met de beloften. “Er is een beslissing genomen”, zei de Zweed. “Momenteel loopt hij mee met de U21. Er zijn gesprekken tussen zijn manager en Anderlecht aan de gang. Wat daar gaat uitkomen, weet ik niet, ik moei me niet. Dat zijn beslissingen die Michael (Verschueren red.) en co moeten nemen.” (SJH)

Charleroi denkt aan Morioka

In de zoektocht naar een vervanger voor de vertrokken Christian Benavente is Ryota Morioka (27) een optie voor Charleroi. De Japanse spelmaker van Anderlecht staat op de ruime verlanglijst, met die nuance dat hij niet plan A heet te zijn. Morioka mag vertrekken bij RSCA. Sinds de komst van Peter Zulj heeft hij er geen toekomst meer. (PJC)