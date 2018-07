TransferTalk 23/07. Lestienne tekent voor vier jaar bij Standard - Gent huurt Liverpool-speler De voetbalredactie

23 juli 2018

16u02 14 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen nadert met rasse schreden, het sein voor sommige clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Gent huurt Liverpool-speler Awoniyi

Taiwo Awoniyi keert terug naar de Belgische velden. De 20-jarige Nigeriaan werd vorig seizoen door zijn huidige club Liverpool al uitgeleend aan Moeskroen en wordt nu een jaar bij KAA Gent gestald. Awoniyi maakte indruk bij Moeskroen met tien goals en zeven assists in 31 wedstrijden. Hij speelde zich daarmee in de belangstelling van zowat alle Belgische topclubs en het leverde hem ook een contractverlenging bij Liverpool op. Vorige maand tekende hij voor drie jaar bij. De ploeg van Divock Origi en Simon Mignolet haalde Awoniyi in 2015 al naar Engeland. Na uitleenbeurten aan Frankfurt, NEC Nijmegen en ook Moeskroen kiest de Nigeriaan nu opnieuw voor de Jupiler Pro League.

Kylian Hazard ziet broer Eden liever niet naar Real Madrid trekken

Als het van Kylian Hazard afhangt, gaat Eden Hazard niet naar Real Madrid. Tenminste als we mogen afgaan op de Instagramactiviteit van de 22-jarige broer van Eden. Op sociale media werd bij een foto, waarin Hazard al werd afgebeeld in een truitje van de Koninklijke, gevraagd of de overgang van de Rode Duivel naar Real Madrid de juiste zet zou zijn. Daarop antwoordde Kylian met een emoji waarbij een ventje de armen kruist. Kylian Hazard speelt zelf ook bij Chelsea en ziet zijn grote broer dan ook liever in Londen blijven.

"Matz Sels trekt naar Strasbourg"

Volgens de Daily Mail on Sunday trekt Matz Sels naar het Franse Strasbourg. De 26-jarige Belgische doelman werd afgelopen seizoen door Newcastle United uitgeleend aan Anderlecht, maar trekt nu wellicht naar de Ligue 1. Volgens de Britse krant legt Strasbourg 4,5 miljoen euro op tafel voor de overgang.

Reza zet carrière verder bij APOEL Nicosia

Reza Ghoochannejhad zet zijn carrière in Cyprus verder bij APOEL Nicosia. De 30-jarige Iraniër komt over van het Nederlandse Heerenveen, waar zijn contract afliep, en ondertekent een contract tot 2020. Reza verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland en speelde daar voor onder meer Go Ahead Eagles, FC Emmen en SC Cambuur. Nadien trok de spits naar België, waar hij uitkwam voor Sint-Truiden en Standard. In 2014 verliet hij Luik voor Charlton Athletic. Afgelopen seizoen was de Iraniër opnieuw in Nederland actief bij Heerenveen, waar zijn contract deze zomer afliep. Hij behoorde tot de WK-kern van Iran, maar kwam in Rusland niet in actie. Na het toernooi maakte hij bekend te stoppen als international. Reza speelde 44 interlands en maakte daarin zestien doelpunten.

Charleroi haalt Franse middenvelder in Engeland

Dorian Dervite: dat wordt de nieuwste aanwinst van Charleroi. De Carolo's trekken de 29-jarige middenvelder transfervrij aan na een passage bij het Engelse Bolton, waar hij vorig seizoen veertien competitiewedstrijden speelde. In het verleden lag Fransman Dervite ook onder contract bij onder meer Lille, Tottenham en Villarreal. (PJC)

Oostende huurt Vanlerberghe

Jordi Vanlerberghe (22) gaat een jaar aan het zeetje voetballen. Oostende huurt de verdedigende middenvelder voor één seizoen van Club Brugge. Vanlerberghe werd vorig seizoen door blauw-zwart weggeplukt bij KV Mechelen, maar kon zich nooit doorzetten. Bij de ploeg van Gert Verheyen moet hij minuten sprokkelen.

"Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik minuten moet krijgen", zegt Vanlerberghe. "Ik ben dan ook blij dat deze oplossing uit de bus is gekomen. Bovendien ken ik Verheyen nog van bij de Belgische U19. Ik weet hoe hij wil spelen en wat hij verwacht van zijn spelers. Dat is toch een pluspunt."

"Vanlerberghe is polyvalent en heeft het juiste KVO-DNA, iemand die wil werken en progressie maken", vult Verheyen aan. "Met zijn komst hebben we in één klap meer mogelijkheden, zowel achterin als op het middenveld. Dat is zeker geen overbodige luxe, zeker als je weet dat Michiel Jonckheere wellicht opnieuw een hele tijd out zal zijn." Morgen traint Vanlerberghe een eerste keer mee.

Lestienne tekent voor vier jaar bij Standard

Standard blijft niet bij de pakken zitten na het vertrek van Junior Edmilson naar Qatar. De Rouches hebben Maxime Lestienne aangeworven, hij tekent voor vier seizoenen. De flankaanvaller zat zonder club en kent Michel Preud’homme van in zijn periode bij Club Brugge. Ook afgelopen winter probeerde Standard Lestienne te strikken. Lestienne kwam vorig seizoen uit voor het Spaanse Malaga, dat degradeerde uit de Primera Division. In ons land speelde hij in het verleden voor Moeskroen en Club Brugge. (TTV/FDZ/SJH)

Porto snoept Mbemba voor de neus van Anderlecht weg

Het voorbije weekend raakten Porto en Newcastle het eens over de transfer van Chancel Memba. De Portugese club snoept de Congolese verdediger voor de neus van Anderlecht weg. Paars-wit deed de voorbije dagen nog een poging om Mbemba binnen te halen en deed een bod van 6 miljoen plus een aanzienlijk percentage op de doorverkoop maar tevergeefs. Mbemba tekent voor 4 jaar bij Porto. "Ik zal mijn uiterste best doen in dit shirt", reageerde de verdediger. "Ik ben heel blij. Porto is een grote club die iedereen kent. Ik ben erg tevreden dat ik hier getekend heb." (MJR)

Roeselare stalt Marko Maletic bij FC Dordrecht

Roeselare leent de Bosnische aanvaller Marko Maletic voor een seizoen uit aan het Nederlandse FC Dordrecht. Dat laat het team uit de Proximus League weten.

De 24-jarige Maletic speelde afgelopen zaterdag al mee met de Nederlandse tweedeklasser in een oefenwedstrijd tegen NEC. De Bosniër scoorde vorig seizoen in twintig wedstrijden slechts een keer voor de West-Vlamingen. Roeselare opent de competitie in 1B op 4 augustus met een verplaatsing naar Westerlo.

Maaroufi (landgenoot én ex-Inter) test bij Eindhoven

Ibrahim Maaroufi en Dani Koks zijn aangesloten bij de training van het eerste elftal van FC Eindhoven. De komende periode mogen de twee hun kwaliteiten laten zien aan de technische staf.

Dani Koks (20) speelde afgelopen seizoenen voor Willem II. De laatste club van Ibrahim Maaroufi (29), bekend als ex-jeugdspeler van PSV en Internationale, was Toulouse Rodeo FC.

Racing Genk heeft interesse in Kaminski

Racing Genk polste vorige week of een overgang van Thomas Kaminski (25) tot de mogelijkheden behoort. De doelman presteerde vorig seizoen sterk bij KV Kortrijk en was eerder al in beeld bij AA Gent. Nu overwoog dus ook Genk om een bod op hem uit te brengen, alleen wil Kortrijk niet meewerken aan een transfer. Het feit dat de Limburgers info inwonnen over een eventuele transfer van Kaminski, wijst erop dat ze in Genk niet zeker zijn dat Danny Vukovic aan boord blijft. (KDZ/ESK)

Anderlecht aast op jonge Kroaat

Anderlecht toont interesse voor de Kroaat Luka Ivanusec, een 19-jarige aanvallende middenvelder die nog tot juni 2020 onder contract ligt bij NK Lokomotiva Zagreb. Hij staat hoog op het verlanglijstje bij paars-wit, waar hij voor de nodige creativiteit op het middenveld zou kunnen zorgen. Vrijdag trad Ivanusec, die maar net een selectie voor het WK miste, aan tegen KV Oostende. Marc Coucke zou daar geïnformeerd hebben naar zijn diensten. Alleen zijn er twee hindernissen: de vraagprijs van 6 miljoen euro en de concurrentie van PSV. (PJC)

STVV dicht bij Arsenal-spits

Engelse media melden dat aanvaller Chuba Akpom van Arsenal dicht bij een overeenkomst met STVV staat. Akpom speelde na de winter al op huurbasis op Stayen. De 25-jarige Japanse international Wataru Endo legt deze week zijn medische testen af en zal vervolgens een 3-jarig contract ondertekenen op Stayen. De verdedigende middenvelder komt over van de Urawa Red Diamonds uit de J1 League, de Japanse hoogste klasse. (FKS)

Ochoa naar Argentinië?

Guillermo Ochoa (33) staat in de belangstelling van Boca Juniors. De Argentijnse topclub hoopt om de doelman na zijn sterk WK los te weken bij Standard. Maar de Mexicaan zelf wil niet per se weg uit Luik en vooral: hij zou graag in Europa blijven voetballen. Ochoa speelde vorig jaar al bij al een uitstekend seizoen bij de Rouches. Voorlopig heeft Boca nog geen bod gedaan op de nationale doelman van Mexico - die overigens ook interesse geniet van andere Europese ploegen.

Bailly en Moeskroen uit elkaar?

Alles wijst erop dat doelman Logan Bailly (32) Moeskroen zal verlaten. Defays gaat verder met Werner als titularis, Butez en Libertiaux als doublures. Bailly werd nog voor de mercato gelinkt aan Eupen, maar heeft momenteel nog geen nieuwe bestemming. Zijn contract bij Moeskroen loopt nog een seizoen. (ESK)

Kaya op een zucht van KVM

KV Mechelen staat zeer dicht bij Onur Kaya (32). Een definitief akkoord met de middenvelder is er nog niet, maar in principe wordt de transfer eerstdaags afgerond. Kaya komt over van Zulte Waregem. Met deze transfer anticipeert KVM op een mogelijk lange afwezigheid van Berrier (hartproblemen). (FDZ/VDVJ)

Lokeren heeft nieuwe spits vast

Lokeren heeft zijn nieuwe spits beet. De 26-jarige Wit-Rus Anton Saroka van Dinamo Minsk tekende een driejarige overeenkomst. Saroka hielp Minsk vorige donderdag nog aan de kwalificatie voor de tweede voorronde van de Europa Leauge en scoorde ook vier keer in acht interlands voor Wit-Rusland. (LUVM)