TransferTalk (22/01). Egyptische club kondigt komst Benavente aan, Charleroi zou 6 miljoen krijgen - Bezus van STVV naar AA Gent

22 januari 2019

Pyramids FC kondigt komst Benavente aan

Cristian Benavente verlaat Charleroi voor Pyramids FC, afgaande op de Twitteraccount van de ambitieuze Egyptische eersteklasser. De Zebra’s lieten weten dat er deze wintermercato in principe niemand vertrekt, tenzij het om een aanbieding zou gaan die zowel voor club als speler erg lucratief is. Dat moet het geval zijn voor de 24-jarige Peruviaanse international, waarvoor Charleroi een slordige 6 miljoen euro zou ontvangen. Recent wou ook Al Ahli uit Saoedi-Arabië dat bedrag betalen voor de aanvaller van de Karolo’s, die eerder dit seizoen ook al Kaveh Rezaei naar Club Brugge lieten vertrekken voor om en bij de 5 miljoen euro.

سابع صفقات بيراميدز في يناير 🔵⚪🔥



لاعب خط الوسط ومنتخب بيرو وناشيء ريال مدريد كرستيان بينافينتي pic.twitter.com/cNQTW6YTjb Pyramids F.C.(@ pyramidsfc) link

Onder meer Racing Genk en AA Gent toonden recent ook interesse in Benavente, maar door de vraagprijs van meer dan vijf miljoen euro leek het er wel al op dat de bestemming in het buitenland zou liggen. Charleroi verliest zo wel zijn sterspeler in de strijd om de plaatsen voor Play-off I. Dit seizoen was hij bij de Karolo’s al goed voor tien doelpunten en drie assists.

Pyramids FC is een club uit de hoofdstad Caïro die in september vorig jaar een poging ondernam om Zlatan Ibrahimovic te strikken. Momenteel staan ze op de tweede plaats in de Egyptische Super League.

رحبوا معنا بلاعبنا الجديد .. كرستيان بينافينتي نجم خط وسط منتخب بيرو ونادي شارلروا البلجيكي صاحب الـ 24 عاماً 🔵⚪🔥 pic.twitter.com/lEc9dC5fVq Pyramids F.C.(@ pyramidsfc) link

Roman Bezus naar AA Gent, Mamadou Sylla naar STVV

Roman Bezus is van AA Gent. STVV en AA Gent bereikten deze middag een akkoord over de overgang van de 28-jarige Oekraïnse spelmaker. Bezus zelf was er eerder al uit met de Buffalo’s, maar de transferprijs bleek een struikelblok. STVV vroeg op een bepaald moment meer dan aanvankelijk was afgesproken toen de optie in het contract van Bezus gelicht werd, maar uiteindelijk kwamen beide partijen er nu toch uit. In principe maakt Mamadou Sylla (24) deel uit van het akkoord, hij zou naar STVV verhuizen. De Senegalese spits werd het voorbije halfjaar door AA Gent verhuurd aan Zulte Waregem, maar die overeenkomst werd stopgezet. Bij Essevee wordt voorlopig wel ontkend dat de overgang van de spits naar STVV helemaal rond is.

De duur van het contract van Roman Bezus ligt nog niet vast. Daarmee wordt gewacht tot na zijn medische tests. Bezus zelf hoopt bij AA Gent ook een stap te kunnen zetten naar de Oekraïnse nationale ploeg, zoals zijn landgenoten Roman Yaremchuk en Igor Plastun dat al eerder deden. (RN)

Balotelli op weg naar Olympique Marseille

Mario Balotelli en zijn makelaar Mino Raiola hebben na lange onderhandelingen een akkoord gevonden met Olympique Marseille voor een contract van een half jaar, zo maakten La Provence en RMC bekend. Morgen zouden de medische testen volgen, waarna het contract ondertekend kan worden en het Italiaanse enfant terrible officieel voorgesteld kan worden. Super Mario zou zo vrijdag al kunnen debuteren voor l’OM in de Ligue 1 tegen Lille.

Balotelli werd door Nice vrijgegeven, ondanks een nog lopende overeenkomst tot het einde van het seizoen. Bij Nice speelde hij zijn laatste wedstrijd op 4 december. Dit seizoen kwam hij nog niet tot scoren in de Ligue 1.

De 28-jarige Balotelli streek in de zomer van 2016 neer in Nice. Hij ontpopte zich er meteen tot aanvalsleider, met 43 doelpunten. Voordien had de 35-voudig Italiaans international wisselend succes bij achtereenvolgens Internazionale (2007-2010), Manchester City (2010-2013), AC Milan (2013-2014 en 2015-2016) en Liverpool (2014-2015).

Cercle Brugge heeft met Issa Marega eerste wintertransfer beet

Cercle Brugge versterkt de rangen met de Fransman Issa Marega. De 20-jarige centrale verdediger komt over van SM Caen uit de Ligue 1 en is voor de Vereniging de eerste aanwinst deze winter. Marega speelde in de jeugd bij Porto en stapte in 2016 over naar Caen. Daar kreeg hij echter geen speeltijd in het A-elftal.

“Ik ben zeer gelukkig om een speler van Cercle Brugge te worden. Ik zal dan ook het beste van mezelf geven om dit team naar mijn kunnen zoveel mogelijk bij te brengen”, zegt Marega op de website van groenzwart. “Cercle Brugge is voor mij alvast niet onbekend: met Guévin Tormin vind ik hier bovendien een vriend terug. Dit is een belangrijke stap in mijn carrière.”

“We zijn erg blij om Issa Marega bij Cercle Brugge te verwelkomen. We zochten de voorbije maanden naar het profiel van een jonge centrale verdediger en met Marega hebben we een speler gevonden die enerzijds beantwoordt aan onze verwachtingen maar anderzijds ook past binnen het project”, legt sportief directeur François Vitali uit. “Issa Marega heeft atletische kwaliteiten die hij ten dienste zal kunnen stellen van het team. Hij zal hier in de beste omstandigheden kunnen werken om zich verder te ontwikkelen als profvoetballer. We heten hem van harte welkom.”

🤜🤛 Welkom bij Groen-Zwart, Issa Marega! #levecercle



🌐 https://t.co/N2thY9gsGa pic.twitter.com/5BrXOaP5XS Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Didillon charmeert AC Milan

Op zich hoeft het niet te verbazen dat scouts zijn naam noteerden - zo sterk was Thomas Didillon (23). Ook de man van AC Milan in de Ghelamco Arena raakte gecharmeerd door de Anderlecht-doelman.De Italiaanse topclub zoekt op dit moment geen keeper - het grote talent Gianluigi Donnarumma (19) staat er onder de lat -, maar het laat ons wel weten “Didillon te zullen blijven volgen”. Voor Anderlecht is een vertrek van Didillon voor de zomer onbespreekbaar. (PJC)

Bayern wil Pavard nú al halen

Volgens berichten in de Franse media stapt Benjamin Pavard nog deze winter over van VfB Stuttgart naar Bayern München. De Duitse kampioen zou de Franse international per direct willen hebben en heeft daar een aardig bedrag voor over. Pavard stapt in de zomer in elk geval over naar Bayern, dat daarvoor 35 miljoen euro betaalt. De club biedt Stuttgart naar verluidt 10 miljoen extra voor een directe overstap. VfB Stuttgart zegt in een reactie dat Pavard tot het einde van het seizoen blijft.

Cardoso (Boavista) kan voor vier jaar tekenen bij Club

Je kan er nooit vroeg genoeg aan beginnen. Club Brugge maakt al werk van zijn kern voor volgend seizoen. Het voert daarvoor verregaande onderhandelingen met Gonçalo Cardoso, de 18-jarige centrale verdediger van Boavista. Cardoso (1m85, 81kg) geldt als een talent. Volgens Portugese bronnen heeft Club een slordige 2 miljoen euro over voor de jeugdinternational (-19), die naar verluidt voor vier jaar kan tekenen en eerstdaags al zijn medische testen zou afleggen in België. Mogelijk doet hij wel nog het seizoen uit bij Boavista, want Club ziet in de linksvoetige verdediger vooral een versterking voor komende zomer.

’t Is niet het enige dossier waarmee CEO Vincent Mannaert de jongste weken bezig is. Ook de piste-Luis Diaz blijft actueel. De 21-jarige Colombiaan wordt al langer gelinkt aan Club. Diaz (1m78, 65kg) is net als Izquierdo, Limbombe en Danjuma een rechtsvoet die het liefst op links speelt. Net als Cardoso hoopt Club ook met hem aan het volgende seizoen te beginnen. (NP/TTV)

Gonçalo Cardoso a caminho do Club Brugge.

De acordo com o jornal 'Record', o defesa de 18 anos deixou o Boavista e ruma ao emblema belga por uma verba de 2,5 milhões de euros. pic.twitter.com/LPx65Uo1bL Diário de Transferências(@ DTransferencias) link

Domper voor KVO: transfer Zivkovic ketst af

Veel meer een verrassing dan een pak sneeuw zal vanmiddag op de Schorre de aanwezigheid van Richairo Zivkovic zijn. De deal tussen de Nederlander en het Zwitserse FC Sion was helemaal rond, maar alsnog is de transfer afgesprongen. Zivkovic keerde gisteravond laat terug uit Zwitserland en hervat vandaag de training bij de kustploeg, daar waar men in de wolken was na de verkoop van de dure spits. Oostende leek een aanzienlijk deel van het betaalde transferbedrag (ongeveer één miljoen euro) te recupereren bij een verkoop, maar dat gaat nu dus niet door. Het is aannemelijk dat Zivkovic en Sion er in extremis dan toch niet zijn uitgeraakt, dit terwijl beide partijen er zondag van overtuigd waren dat de transfer gisteren zou worden afgerond. Bizarre wending in het dossier, dit ruim één week voor het sluiten van de transfermarkt. Oostende hoopt dat er alsnog een oplossing komt voor de aanvaller, die zwaar doorweegt op de loonlijst en dit seizoen slechts drie keer tot scoren kwam. (TTV)

Wesley Hoedt (Southampton) stapt over naar Celta de Vigo

De Nederlandse centrale verdediger Wesley Hoedt zet zijn carrière verder bij Celta de Vigo. De nummer 17 uit La Liga neemt hem op huurbasis (met aankoopoptie) over van Southampton, zo raakte bekend.

Bij Southampton was Hoedt dit seizoen een vaste waarde tot eind november. Daarna verdween hij onder Ralph Hasenhüttl, de opvolger van de ontslagen Mark Hughes, uit beeld. Hoedt (24) kwam eerder uit voor AZ en Lazio. Hij verzamelde in 2017 zes caps voor Oranje.

🚨 OFICIAL | El #Celta apuntala su defensa con la calidad y solidez de @wesleyhoedt. Welkom! #BenvidoHoedt RC Celta(@ RCCelta) link

Turkse competitieleider haalt Demba Ba terug naar Europa

Basaksehirspor, momenteel koploper in de Turkse Süper Lig, heeft de transfer van Demba Ba afgerond. De Senegalese aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Chinese Shanghai Shenhua.

Voor de 33-jarige Ba is het zijn derde club in Turkije na twee eerdere passages bij Besiktas (2014-2015 en 2017) en een half seizoen bij Göztepe vorig voorjaar. Met Besiktas werd hij 2017 kampioen.

In België is de Senegalees nog bekend omwille van zijn seizoen bij Moeskroen (2006-2007). Verder verdedigde de aanvaller de kleuren van Hoffenheim (2007-2011), West Ham United (2011), Newcastle United (2011-2013), Chelsea (2013-2014) en Shanghai Shenhua (2015-2017 en 2018).

Basaksehirspor staat momenteel soeverein aan de leiding in de Turkse Süper Lig. Het telt na achttien speeldagen 38 punten, zes meer dan eerste achtervolgers Galatasaray en Malatyaspor. Naast nieuwkomer Ba staat met Karim Hafez (ex-Lierse) nog een oude bekende van de Jupiler Pro League op de loonlijst van Basaksehirspor. Het team heeft daarnaast ook enkele (voormalige) topspelers als Gael Clichy, Arda Türan, Eljero Elia en Robinho in haar rangen.