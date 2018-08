TransferTalk (21/8). KV Oostende haalt Laurens De Bock terug naar België - Opstapclausule van 60 miljoen euro voor Diaby bij Sporting De voetbalredactie

21 augustus 2018

16u08 38 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Pjanic verlengt contract bij Juventus tot 2023

Miralem Pjanic heeft zijn contract bij Juventus tot medio 2023 verlengd, zo maakte de Italiaanse landskampioen bekend. 'Juve' nam de Bosnische international in de zomer van 2016 over van AS Roma, voor een bedrag van 32 miljoen euro. De 28-jarige middenvelder lag er nog tot 2021 onder contract, maar die overeenkomst werd nu dus opengebroken. Zijn tweejarig verblijf in Turijn leverde Pjanic al twee landstitels en evenveel bekers op. Voordien verdedigde Pjanic sinds 2011 de kleuren van AS Roma en was de in Luxemburg opgegroeide Bosniër in Frankrijk bij Metz (2007-2008) en Lyon (2008-2011) aan de slag. Met AS Roma werd hij in 2014 en 2015 vicekampioen.

Laurens De Bock trekt naar KV Oostende

Na zes maanden in de Championship is Laurens De Bock (25) terug in België. De linkerflank ruilt Leeds United op huurbasis voor KV Oostende, waar hij tot het einde van het seizoen onder Gert Verheyen zal spelen. De Oost-Vlaming zag vorig seizoen niet langer speelkansen bij Club Brugge door de ontwikkeling van Limbombe en het systeem van Leko waar hij niet langer in paste. In de winterstop trok De Bock naar de Engelse tweede klasse, maar bij Leeds kon hij zich mede door blessureleed niet doorzetten. Ook de voorbije weken bleek dat De Bock onder de nieuwe coach Bielsa weinig of geen kansen zou krijgen. Een terugkeer naar de Belgische competitie was voor de speler in kwestie, die nog tot 2022 onder contract ligt in Leeds, dan ook een goeie oplossing.

In Oostende luidt de komst van De Bock wellicht het vertrek van Bjelica in. Die belandde in onmin met Gert Verheyen tijdens de voorbereiding, maar werd de jongste weken toch in ere hersteld. Nu De Bock straks tekent in de Versluys Arena, lijkt Bjelica de kustploeg definitief te verlaten.

OFFICIEEL: Laurens De Bock tot eind dit seizoen bij KV Oostende. #KVODNA https://t.co/9Mg2BNt0Ug pic.twitter.com/8WbM5Cz36P KV Oostende(@ kvoostende) link

City bevestigt vertrek Denayer

Manchester City en Olympique Lyon hebben een akkoord bereikt over de transfer van Jason Denayer. De Brusselaar slaat de deur in Manchester na vijf jaar definitief achter zich dicht zonder één wedstrijd in het eerste elftal te hebben gespeeld.

Voor de 23-jarige Denayer komt een einde aan een periode van vier uitleenbeurten. De verdediger, die de beloften van Manchester City in de zomer van 2013 vervoegde, werd door de Citizens sinds het seizoen 2014-2015 elke jaargang uitgeleend. Hij kwam zo terecht bij Celtic (2014-2015), Galatasaray (2015-2016), Sunderland (2016-2017) en opnieuw Galatasaray (2017-2018). Met de Turkse topclub won Denayer vorig seizoen de titel, zelf kwam hij - ondanks enkele blessures - tot 22 competitiewedstrijden.

Les premiers pas de Jason Denayer à Lyon #BienvenueJason 🔴🔵 pic.twitter.com/EpHTh4kuo7 Olympique Lyonnais(@ OL) link

Denayer debuteerde in maart 2015 ook als Rode Duivel. De verdediger ontpopte zich tot een vaste waarde in de selectie van Marc Wilmots en veroverde acht caps. Sinds het EK van 2016, waar Denayer in de verloren kwartfinale tegen Wales matig voor de dag kwam, werd hij door nieuwe bondscoach Roberto Martinez niet meer opgeroepen.

De verdediger komt bij Olympique Lyon terecht bij de nummer drie van de Franse Ligue 1 van vorig seizoen. Lyon verzekerde zo zich van rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. L'OL begon het nieuwe seizoen in Frankrijk de voorbije twee weken met 3/6. "Jason is een speler die we al drie seizoenen volgen", legde Florian Maurice, die de transfer tot stand bracht, uit. "Hij heeft alle kwaliteiten die onze coach, Bruno Génésio, zoekt. Hij is polyvalent en kan op verschillende plekken in de verdediging spelen. Verder is hij snel, sterk in de duels en heeft hij een goed positiespel."

Best of luck to @Jasondenayer who has today joined Lyon on a permanent deal. #mancity pic.twitter.com/4a3uzXxYNF Manchester City(@ ManCity) link

📝 Jason Denayer s’engage pour 4 ans ! https://t.co/3wLfMLvPHw Olympique Lyonnais(@ OL) link

Henry naar Bordeaux of twee jaar langer bij de Rode Duivels?

Op dit moment is hij nog op reis in de Verenigde Staten, maar Thierry Henry wordt door de Franse krant L'Equipe nadrukkelijk genoemd bij Bordeaux. De tegenstander van AA Gent in de laatste voorronde van de Europa League nam vorige week afscheid van trainer Gustavo Poyet en is op zoek naar een nieuwe oefenmeester.

Graag eentje met naam, zo bericht L'Equipe vandaag. Henry zou op een shortlist staan tussen Laurent Blanc, Jürgen Klinsmann, Claudio Ranieri en Rémi Garde. Volgens de Franse krant is er contact geweest tussen Henry en Bordeaux en daarbij zou de T3 van de Rode Duivels zeker "geen neen hebben gezegd". Het voordeel voor Bordeaux is dat Henry Frans- en Engelstalig is en dat hij op dit moment vrij aan te werven is.

Aan de andere kant wil de Belgische Voetbalbond Henry graag nog twee jaar langer aan zich binden als assistent-coach van bondscoach Roberto Martínez bij de Rode Duivels. Henry zou er na het vertrek van T2 Graeme Jones naar West Brom een rij hoger kunnen schuiven in de pikorde. Afwachten voor Bordeaux en Henry wat het wordt. Wat wel al vaststaat, is dat de Franse troepen donderdag in de Ghelamco Arena zullen worden geleid door Eric Bedouet, een 64-jarige fysiektrainer die al een paar keer eerder het roer overnam als interimcoach bij Bordeaux.

STVV strikt vierde Japanner

STVV heeft de komst van de Japanse verdediger Yuta Koike aangekondigd. De 21-jarige Koike komt over van de Ryutsu Keizai University. Eerder speelde hij ook al voor de Japanse topclub Kashima Antlers. Voor STVV is Koike de vierde Japanner in de kern, na verdediger Takehiro Tomiyasu en middenvelders Takahiro Sekine en Wataru Endo. De Limburgse club werd vorig seizoen overgenomen door de Japanse investeringsgroep DMM. Sint-Truiden beëindigde de reguliere competitie vorig seizoen als tiende. Deze jaargang openden de Truienaars met vier puntendelingen op rij.

Nantes haalt Limbombe voor 10 miljoen euro

Anthony Limbombe (24) staat op het punt om voor Nantes te tekenen. Al de hele zomer lang traint hij individueel nadat hij zelf had aangegeven de club te willen verlaten. Gisteren doorstond hij de medische keuring in de West-Franse stad en zijn handtekening volgt snel. Limbombe en Club Brugge hoopten nochtans allebei op meer. De speler zelf had zijn zinnen op de Premier League gezet en Huddersfield meldde zich, maar een deal kwam er niet.

Uiteindelijk belandt hij bij de huidige rode lantaarn in de Ligue 1. Daar vindt hij onder meer Kalifa Coulibaly (ex-AA Gent) en Joris Kayembe terug. Club Brugge van zijn kant hoopte de recordtransfer van José Izquierdo van de tabellen te vegen of te evenaren. De oorspronkelijke vraagprijs was 15 miljoen euro. Evenveel als het vorig seizoen opstreek voor José Izquierdo, maar de overgang van de Colombiaan naar Brighton blijft de recordtransfer van blauw-zwart.

Nantes betaalt wél een som van acht cijfers. Het transferbedrag van 10 miljoen euro kan nog oplopen door bonussen, maar niet genoeg om uit te groeien tot duurste in de clubgeschiedenis. Met 10 miljoen en extra's wordt Limbombe samen met Carlos Bacca wel de op één na duurste uitgaande transfer ooit van Club Brugge.

Le @FCNantes et @ClubBrugge ont trouvé ce jour un accord financier pour le transfert d'Anthony Limbombé. Cependant, la validité de cet accord reste notamment soumise à un test physique et à un examen médical du joueur aux résultats satisfaisants. On vous informe au plus vite ! pic.twitter.com/ADG1RLQ3KJ FC Nantes(@ FCNantes) link

Diaby arriveert in Lissabon: "Grote stap in mijn carrière"

Abdoulay Diaby (27) is gisteravond laat geland in Lissabon, waar hij een meerjarig contract bij de Portugese topclub Sporting tekent. "Ik hoop met deze club kampioen te spelen. Dit is alvast een grote stap in mijn carrière", aldus de snelle aanvaller gisteren.

Nauwelijks enkele uren later is de transfer ook officieel. Club Brugge bevestigde de overgang op de Twitterpagina van de Club. "Merci, Abdou!" Er zou ongeveer 5 miljoen euro met de overgang gemoeid zijn. Voor Diaby is de transfer alvast een financiële voltreffer: bij Sporting kan hij jaarlijks meer dan 2 miljoen euro verdienen. Bovendien is met zijn contract van 5 jaar een opslagclausule gemoeid van 60 miljoen euro. De Malinees, die een groot aandeel had in de laatste twee landstitels, was toe aan een nieuwe uitdaging. Nadat hij dat aan Club verteld had, rekende Leko niet meer op de spits.

.@diaby_abdoulay é 🦁! #BemVindoDiaby pic.twitter.com/7TclOqrmyh Sporting Clube de Portugal(@ Sporting_CP) link

🤝 @diaby_abdoulay gaat naar @Sporting_CP!



Merci Abdou!



TRANSFER | https://t.co/rssz6A0Dfh pic.twitter.com/IpUJbz7iSX Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Abdoulay Diaby chegou esta segunda feira a Lisboa para assinar pelo Sporting. O avançado de 27 anos, marcou 16 golos e fez 8 assistências em 41 jogos na última época ao serviço do Brugge. pic.twitter.com/WiyhMvjX8g Sporting CP Adeptos(@ sportingcp_adep) link

Anderlecht laat Josué Sa naar Turkije vertrekken

De Turkse eersteklasser Kasimpasa heeft vandaag verdediger Josué Sa voorgesteld als nieuwe aanwinst. De Portugees wordt voor één seizoen gehuurd van Anderlecht, met aankoopoptie.

De 26-jarige Sa vervoegde Anderlecht vorige zomer op de laatste dag van de zomermercato. Hij kwam over van Vitoria Guimaraes in eigen land, waar hij al enkele jaren een vaste pion in de verdediging was. Bij Anderlecht kon hij zich nooit helemaal manifesteren. De voormalige jeugdinternational kwam toch nog tot 26 officiële duels voor de Brusselaars, maar mocht deze zomer vertrekken na de komst van concurrenten als Antonio Milic en Ognjen Vranjes en de doorbraak van jeugdproduct Sebastiaan Bornauw.

Kasimpasa begon het seizoen in Turkije de voorbije twee weken foutloos (6/6). Vorig seizoen werd het team, dat de voorbije zomer ook de Egyptenaar Mahmoud Trezeguet definitief overnam van Anderlecht, achtste.

Westerlo neemt Kurt Abrahams over van STVV

Kurt Abrahams ruilt STVV in voor KVC Westerlo. De 21-jarige aanvaller uit Zuid-Afrika kwam vorig seizoen slechts acht keer in actie voor de Kanaries en hoopt in 1B aan meer speelminuten te komen. Abrahams vertrekt op definitieve basis naar 't Kuipje.

Kurt Abrahams ruilde in 2015 het Zuid-Afrikaanse Cape United FC voor de beloften van STVV. Tijdens de play-offs van het seizoen 2016-2017 liet hij zich opmerken met drie doelpunten, maar die goede vorm kon hij niet doortrekken naar het seizoen daarop, waarin hij slechts 140 speelminuten vergaarde. Daarin scoorde hij geen enkele keer.

Westerlo begon het seizoen in 1B met 4/9.