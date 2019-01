TransferTalk 21/01. Opvallende transfer van Boateng naar Barça is rond - Real heeft bijna Braziliaan van 50 miljoen beet - Malinwa ziet Cocalic vertrekken De voetbalredactie

21 januari 2019

23u05 9

Officieel: Kevin-Prince Boateng op uitleenbasis naar FC Barcelona

Kevin-Prince Boateng wordt door de Spaanse competitieleider FC Barcelona tot het einde van het seizoen gehuurd van Sassuolo, zo maakte de club bekend. In de overeenkomst zit ook een aankoopoptie voor acht miljoen euro.

De komst van de 31-jarige Ghanees moet wat gewicht van de schouders van Luis Suarez halen, de enige overgebleven diepe spits bij de Catalanen sinds het vertrek van Munir El Haddadi naar Sevilla.

Een tiental jaren geleden maakte Boateng lange tijd het mooie weer bij onder meer Portsmouth, Genoa, AC Milan en Schalke 04. Nadien ging het echter bergaf met zijn carrière. De Spaanse La Liga kent hij wel goed, want eerder kwam hij al uit voor Las Palmas.

⚠️ All the details about the new @FCBarcelona player @KPBofficial

⚽️ #EnjoyPrince 🔵🔴https://t.co/sKC2y1Evxw FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Genoa leent Stephane Omeonga uit aan Hibernian

Onze landgenoot Stephane Omeonga wordt door de Italiaanse eersteklasser Genoa tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het Schotse Hibernian, zo maakte de club vandaag bekend. Omeonga is een 22-jarige Belgische belofteninternational die in de zomer van 2017 door Genoa werd overgenomen van Avellino. Voordien kwam hij in eigen land uit voor de jeugd van RSC Anderlecht. In totaal kwam Omeonga in 22 Serie A-wedstrijden in actie. Dit seizoen zijn er dat slechts drie en dus redeneerde Genoa dat een uitleenbeurt van een half jaar de beste oplossing was. Zijn laatste speelminuten in de Serie A dateren alweer van medio november tegen Napoli. Bij Genoa ligt Omeonga nog tot medio 2022 onder contract.

4⃣0⃣| Stephane Omeonga has requested the number 40 shirt and is available to play on Wednesday against Motherwell. pic.twitter.com/JSx3H34ljm Hibernian FC(@ HibernianFC) link

Ashley Cole trekt naar Derby County

Voormalig Engels international Ashley Cole heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij Derby County, de nummer zes in The Championship, zo maakte de club bekend.

De 38-jarige veteraan zat sinds begin deze maand zonder club nadat zijn afgelopen contract bij LA Galaxy niet verlengd werd. Vervolgens kwam Derby al snel op de proppen. Bij de ambitieuze tweedeklasser is zijn voormalige ploegmaat Frank Lampard immers trainer.

Linkerflankverdediger Cole droeg het shirt van de Californiërs sinds januari 2016. Daarvoor was de linksachter aan de slag bij Arsenal (1999-2006), Crystal Palace (2000), Chelsea (2006-2014) en AS Roma (2014-2016). Op de erelijst van de 107-voudig international prijken onder meer drie Premier Leaguetitels, zeven FA Cups en de Champions League (in 2012 met Chelsea).

Ashley Cole is a Ram. 🐏#WelcomeAshley pic.twitter.com/HEuwvjUAd5 Derby County(@ dcfcofficial) link

Edin Cocalic ruilt KVM voor Turkse eersteklasser

Na vier jaar in Mechelse loondienst ruilt Edin Cocalic (31) KV Mechelen in voor Akhisarspor - de nummer 15 in de Turkse eerste klasse. Hij zette in Turkije zijn handtekening onder een contract van 2,5 seizoenen. De Bosnische centrale verdediger kwam dit seizoen amper in actie voor Malinwa, waar hij sinds 2015 speelde. Cocalic stond in totaal 115 keer tussen de lijnen voor KVM en was goed voor vier doelpunten.

Spitsencarrousel trekt zich op gang

De spitsencarrousel, met daarin ook Michy Batshuayi (nu toch weer dicht bij AS Monaco) gaat deze week ongetwijfeld aan het draaien. Haast alle belangrijke sportmedia in Engeland, Italië en Spanje melden dat Chelsea een akkoord heeft bereikt met Juventus én AC Milan over de huur van Gonzalo Higuaín. De Argentijnse spits wordt door Juve verhuurd aan Milan. Krzysztof Piatek zou in Milaan Higuaín dan opvolgen. Volgens Sky Italia gaan de rossoneri 35 miljoen euro betalen aan Genoa voor de 23-jarige Pool. Álvaro Morata wordt hoogstwaarschijnlijk door Chelsea verhuurd aan Atlético Madrid. Deze week kunnen al deze deals afgerond worden.

Balotelli kan tekenen bij Marseille

Mario Balotelli lijkt een nieuwe club te hebben gevonden. De Italiaanse rebel speelt nu nog bij Nice, maar kan snel tekenen bij Olympique Marseille, zo meldt L’Equipe. Volgens de Franse krant zou Marseille de salariseisen van Balotelli inwilligen. De Italiaan zou zelfs meer kunnen verdienen dan in Nice, uiteraard met dank aan zaakwaarnemer Mino Raiola. Rudi Garcia, de coach van Marseille, hoopt zelfs dat Balotelli vrijdag al kan spelen tegen Lille.

De Roeck blijft bij A-kern én U21

Een dag zou meer dan 24 uur mogen tellen voor Jonas De Roeck (39). Hij blijft actief als assistent van Fred Rutten bij de A-ploeg - gisteren zat hij bij de videoanalisten op de tribune - en hij behoudt ook de leiding over de beloften. Omdat hij niet op twee velden tegelijk kan staan, zal hij niet alle trainingen bij de U21 geven. Hij heeft zich wel geëngageerd om de matchen voor zijn rekening te nemen. (PJC)

New York Red Bulls lonkt naar Van Der Bruggen

Een club uit de Amerikaanse MLS wil Hannes Van Der Bruggen (25) inlijven. De New York Red Bulls praten met zijn makelaar. Zij zoeken een vervanger voor Tyler Adams, die naar Leipzig verkast. De Kortrijkse captain ligt nog wel tot 2021 onder contract. “Ik wil zelfs niet weten over welke club het gaat. Ik wil met mijn gedachten bij mijn huidige club blijven”, zegt hij. Als hij dan toch naar de States kan, dan liever pas tijdens de zomertransferperiode. (ESK)

Real dicht bij Braziliaanse verdediger

Éder Militao, de talentvolle verdediger van Porto, is eruit. Volgens de Spaanse sportkrant AS heeft de Braziliaan, die afgelopen week 21 jaar werd, ‘ja’ gezegd tegen Real Madrid. Hij maakt dit seizoen indruk bij Porto en geldt als een van de grootste defensieve talenten van Europa. Porto nam hem afgelopen zomer over van São Paulo en nam een clausule ter waarde van vijftig miljoen euro op in zijn contract. Omdat ook Manchester United en Chelsea verregaande interesse tonen in Militão, wil ‘de Koninklijke’ snel handelen. De Braziliaan zou het seizoen afmaken bij Porto en dan in de zomer de overstap maken naar het Bernabéu, waar een contract tot 2025 voor hem klaarligt.