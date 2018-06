TransferTalk 19/6: Georges Leekens niet langer bondscoach van Hongarije - Dompé op weg naar AA Gent - Club Brugge leent middenvelder uit De voetbalredactie

19 juni 2018

Jack Wilshere verlaat Arsenal na zeventien jaar

Jack Wilshere vertrekt bij Arsenal. De offensieve middenvelder heeft dat zelf laten weten op de sociale media. Wilshere, die niet tot de WK-selectie van Engeland behoort, is tot het besluit gekomen na een gesprek met de nieuwe coach Unai Emery.

"Eerlijk gezegd had ik geen keus", zei de 26-jarige speler, die in 2008 in de hoofdmacht van de Londense club debuteerde. "Ik was bereid om voor minder geld bij te tekenen, want ik hoor bij Arsenal. De nieuwe manager liet echter weten dat er niet alleen flink gekort zou worden op mijn salaris, maar ook op mijn speeltijd. Daarmee hield het voor mij op."

Club leent jonge Australiër opnieuw uit

Club Brugge leent de Australiër Riley McGree (18) opnieuw uit, dit keer aan Melbourne City. Dat maakte blauw-zwart zonet bekend op de clubwebsite. De Australische middenvelder wordt tot het einde van het seizoen ter beschikking gesteld aan de ploeg uit de A-league. Melbourne City FC eindigde vorig seizoen derde in de Australische hoogste klasse. McGree (19) speelde ook het afgelopen seizoen op uitleenbasis in thuisland Australië, bij Newcastle Jets. Daar viel hij vooral op met een fantastische goal (zie video onder).

Dompé op weg naar AA Gent

AA Gent staat op het punt om de transfer van Jean-Luc Dompé af te sluiten. De Franse flankaanvaller legde gisteren al medische tests af. Dompé is pas 22, maar hij heeft al een heel parcours achter de rug. Hij maakte drie jaar geleden furore bij STVV en hield daar een transfer naar Standard aan over. Op Sclessin kon Dompé zich evenwel niet doorzetten. Hij werd eerst uitgeleend aan Eupen en bracht de voorbije maanden door bij het Franse Amiens. Daar kwam hij maar 28 minuten aan spelen toe. Toch ziet AA Gent blijkbaar een opportuniteit in Dompé, die ondanks een nog lopend contract gratis weg mag bij Standard. Ook verdediger Ofir Davidzada, die het voorbije halfjaar uitgeleend werd aan Maccabi Tel Aviv, legde gisteren overigens zijn tests af in het Gentse UZ.

Leekens weg bij Hongarije

Georges Leekens is niet langer de bondscoach van Hongarije. De voormalige coach van de Rode Duivels moet na zeven maanden plaatsmaken voor de Italiaan Marco Rossi. Dat deelde de Hongaarse voetbalfederatie vandaag mee. De 69-jarige Leekens trad op 15 november in dienst bij Hongarije, als opvolger van de Duitser Bernd Storck, maar slaagde er niet in het land naar een overwinning te leiden. In oefenmatchen werd verloren van Kazachstan (2-3), Schotland (0-1) en Australië (1-2) en gelijkgespeeld tegen Wit-Rusland (1-1).

"De vier wedstrijden waren bemoedigend, maar echte progressie was niet merkbaar. De verjonging en de speelstijl zijn niet in het verwachte tempo vooruitgegaan", oordeelde de federatie. "We hebben alle respect voor de professionele vaardigheden en menselijke kwaliteiten van Leekens en danken hem voor de geleverde inspanningen."

Hongarije rekent nu op Rossi om hen naar het EK 2020 te loodsen. De 53-jarige ex-speler van Brescia, Sampdoria en Piacenza was van 2012 tot 2017 al in Hongarije aan het werk als trainer van Boedapest Honved. In zijn laatste seizoen leidde hij die club naar de titel. Afgelopen seizoen was hij het Slovaakse Dunajska Streda aan de slag.

Arsenal plukt doelman Leno weg bij Bayer Leverkusen

Arsenal heeft zijn tweede versterking voor volgend seizoen afgerond. De Duitse doelman Bernd Leno komt over van Bayer Leverkusen en ondertekende een "contract van lange duur" bij de Gunners.

Leno neemt zo na zeven jaar afscheid van Leverkusen. Het jeugdproduct van Stuttgart debuteerde op negentienjarige leeftijd in de Bundesliga. Sindsdien was hij niet meer weg te denken uit het elftal van de Duitse subtopper. Leno stond 304 wedstrijden tussen de palen bij Leverkusen en hield liefst 100 keer de nul. Ondanks de sterke concurrentie van onder meer Manuel Neuer stond hij zes keer in doel van het Duitse nationale elftal.

"Bernd Leno is een doelman van uitzonderlijke kwaliteit die ondanks zijn jonge leeftijd al ontzettend veel ervaring heeft. Het is een topatleet en we kijken ernaar uit om met hem te werken", aldus Arsenal-coach Unai Emery. Bij De Gunners moet Leno de concurrentiestrijd aangaan met de Tsjech Petr Cech en de Colombiaan David Ospina. Eerder wierf de Londense traditieclub al de Zwitserse rechtsback Stephan Lichtsteiner aan.

De 26-jarige Leno behoort niet tot de 23-koppige selectie van de Duitse bondscoach Joachim Löw. De doelman haalde wel de voorselectie, maar verloor de concurrentiestrijd tegen Manuel Neuer (Bayern), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) en Kevin Trapp (PSG).

Versterking voor Genk

Racing Genk heeft zich versterkt met Vladimir Screciu, een Roemeense verdediger van 18 die overkomt van CS U Craiova. Hij tekent in de Luminus Arena een contract voor 3 jaar + 1 jaar optie.

"Screciu is een polyvalente verdediger, 1m83 groot. Hij is wendbaar, snel en tweevoetig waardoor hij op verschillende posities kan uitgespeeld worden. Vladimir speelde 44 wedstrijden in de hoogste Roemeense competitie waar hij gezien wordt als één van de grote talenten. Hij is ook Roemeens jeugdinternational met wedstrijden bij de U17, U19 en U21", zo klinkt het op de website van de Limburgers.

West Ham betaalt recordbedrag voor Franse verdediger van Toulouse

West Ham United heeft de transfer van Issa Diop afgerond. De Franse verdediger komt over van Toulouse en tekende een contract voor vijf seizoenen bij de Hammers. De Londense club zou zo'n 29 miljoen euro neergelegd hebben voor de 21-jarige Diop, dat is een clubrecord.

"Ik ben heel blij dat ik voor zo'n historische, Engelse traditieclub kan spelen. Ik hoop dat ik hier mijn beste niveau haal en de club aan overwinningen kan helpen", reageerde de Franse belofte-international op de website van de Hammers. "Ik ben heel ambitieus, net als deze club. Dat blijkt uit de organisatie van deze club en mijn ontmoeting met de nieuwe coach."

Diop is de eerste aanwinst voor West Ham sinds de komst van de Chileense coach Manuel Pellegrini. De talentrijke verdediger met Senegalese roots genoot zijn jeugdopleiding bij Toulouse. Drie jaar geleden tekende hij er zijn eerste profcontract. Voor de Zuid-Franse club kwam Diop 95 keer in actie. Daarin scoorde hij zes doelpunten. Diop droeg sinds oktober 2017 de aanvoerdersband bij Toulouse ondanks zijn jonge leeftijd.

"Heel wat grote clubs waren geïnteresseerd in hem. We zijn verheugd dat hij voor ons gekozen heeft", aldus sportief directeur Mario Husillos. "Diop heeft zoveel potentieel en toonde zijn kwaliteiten al op zo'n jonge leeftijd. We hopen dat hij volgend seizoen al een grote impact kan maken."

Recordinternational Aline Zeler verlaat RSCA Ladies voor PSV

Belgiës recordinternational Aline Zeler zet haar indrukwekkende carrière voort in het buitenland bij PSV Eindhoven. Dat kondigde de Lampenclub vandaag aan. De verdedigster trekt na een jaar de deur al dicht bij landskampioen RSCA Ladies.

De 35-jarige Zeler speelde in het verleden achtereenvolgens voor Standard (2004-2006), Anderlecht (2006-2009), STVV (2009-2010), opnieuw Standard (2010-2017) en opnieuw Anderlecht (2017-2018). Op haar palmares staan negen landstitels, waarvan acht behaald werden met de Rouches. Vorig jaar groeide de ervaren verdedigster uit tot een sleutelspeelster bij RSCA Ladies. Zeler hielp paars-wit aan de eerste landstitel in 20 jaar tijd, de negende op rij al voor Zeler. Bij PSV kiest de Red Flame voor haar eerste buitenlandse avontuur. Zeler tekende in Eindhoven een contract voor een seizoen. PSV eindigde afgelopen seizoen op de vijfde plaats in de Eredivisie voor vrouwenteams.

"Ik ben verheugd met deze stap", zei Zeler aan PSV TV. "In het verleden ben ik onder de indruk geraakt van het Nederlandse spel, dat altijd vol op de aanval gericht is. Het is mooi om dat type voetbal te spelen. Ik hoop dat ik PSV met mijn ervaring dichter bij een prijs kan brengen."

Begin mei zorgde Belgiës recordinternational met 105 caps voor een kleine schokgolf in het Belgisch vrouwenvoetbal. Ze kondigde zelf aan dat Marc Coucke van plan was de vrouwenploeg van Anderlecht op te doeken. Daarmee sprak ze evenwel voor haar beurt. Intussen maakte Coucke bekend dat RSCA Ladies blijft voortbestaan met een budget van 450.000 euro per jaar. "Dat is het grootste budget van het hele land", aldus de voorzitter op zijn beleidsverklaring in mei.

Anderlecht zo goed als rond met Vranjes

Ognjen Vranjes: dat is de naam van de man die de nieuwe leider in de verdediging van Anderlecht moet worden. Paars-wit betaalt 3,2 miljoen euro plus bonussen aan AEK Athene en de Bosnisch international tekent een contract voor vier jaar in het Astridpark. De komende dagen worden de laatste details uitgeklaard, waarna de overgang geofficialiseerd kan worden.

Genk laat Colley naar Sampdoria vertrekken

Omar Colley verlaat KRC Genk en trekt naar het Italiaanse Sampdoria, de ploeg van Dennis Praet. Dat maakten de Limburgers zonet bekend op de clubwebsite. De 25-jarige Gambiaanse centrale verdediger maakte in 2016 de overstap van het Zweedse Djugårdens IF en wist in zijn eerste seizoen met Genk tot de kwartfinale van Europa League door te stoten. Colley speelde in 2 seizoenen 95 wedstrijden voor de Limburgers en wist 5 keer te scoren. De transfer hing al een tijd in de lucht en is nu dus helemaal rond.

KV Mechelen haalt Nederlandse doelman in huis

Degradant KV Mechelen heeft zich versterkt met de Nederlandse doelman Michael Verrips. De 21-jarige Verrips komt over van het Nederlandse Sparta Rotterdam, dat hem vorig seizoen uitleende aan tweedeklasser MVV. Verrips tekende in het AFAS Stadion een overeenkomst tot medio 2021.

Verrips kreeg zijn opleiding bij achtereenvolgens Vitesse, PSV en FC Twente, maar had het moeilijker door te stoten tot het eerste elftal van een eredivisionist. Sparta, dat hem in de zomer van 2016 overnam van Twente, verhuurde hem afgelopen seizoen aan tweedeklasser MVV Maastricht. Daar stond Verrips wel 41 keer onder de lat.

Verrips wordt bij Mechelen mogelijk de opvolger van Colin Coosemans, die de belangstelling van KV Oostende geniet. De Nederlander is voor Malinwa de achtste inkomende zomertransfer. Eerder haalden de Mechelaars ook al doelman Bram Castro (Heracles), verdedigers Laurent Lemoine (Club Brugge), Lucas Bijker (Cadiz) en Arjan Swinkels (Beerschot Wilrijk), middenvelders Niko Storm (Club Brugge) en Franck Berrier (Oostende) en aanvaller Igor De Camargo (APOEL Nicosia) in huis.

Waasland-Beveren neemt afscheid van Laurent Jans

Waasland-Beveren heeft laten weten volgend seizoen niet meer te kunnen beschikken over rechtsachter Laurent Jans. De Luxemburger verlaat de Freethiel voor FC Metz, dat het voorbije seizoen uit de Ligue 1 degradeerde. De 25-jarige Jans tekende voor drie seizoenen in het noordoosten van Frankrijk.

Jans arriveerde in de zomer van 2015 bij Waasland-Beveren. Voordien was hij in eigen land aan de slag Fola Esch. Jans kwam bij de Waaslanders tot 108 officiële wedstrijden. De voorbije twee jaar werd hij door de supporters telkens tot Speler van het Jaar verkozen. Jans is ook 47-voudig Luxemburgs international.

Beerschot Wilrijk haalt "beste speler uit Nederlandse Eerste Divisie"

Beerschot Wilrijk neemt de Nederlandse buitenspeler Tarik Tissoudali over. Dat maakten de Ratten bekend op hun website. Tissoudali, die in de terugronde De Graafschap met tien goals en zes assists aan de promotie hielp in de Nederlandse tweede klasse, tekende op het Kiel een contract voor drie seizoenen.

"Er was veel interesse voor Tarik", legde Jan Van Winckel, voorzitter van de technische commisse uit. "Wij speelden het kortst op de bal en Tarik koos voor het project Beerschot Wilrijk. Je merkt aan heel wat spelers dat het Kiel en de supporters vaak een doorslaggevende factor zijn. Tissoudali is een vaardige buitenspeler met statistieken. Net als Loris Brogno heeft hij in de voorbije jaren heel wat goals gemaakt en assists gegeven. Beiden moeten er voor zorgen dat er vanuit meer posities kan gescoord worden."

Tissoudali wordt overgenomen van de Franse tweedeklasser Le Havre waar hij nog tot 2020 onder contract lag. Le Havre leende hem het voorbije anderhalf seizoen achtereenvolgens uit aan Cambuur, VVV en De Graafschap. De Fransen ontdekten hem in het seizoen 2015-2016 in de Eerste Divisie bij Telstar. Als vleugelspeler tekende hij toen voor 18 goals en 9 assists.

"Dat betekende mijn doorbraak", verklaarde Tissoudali zelf. "Net als toen kon ik ook nu naar enkele ploegen in de Eredivisie, maar ik viel voor KFCO Beerschot Wilrijk. Ik ben bijzonder ambitieus en leg mezelf doelen op. Ook al ben ik geen spits, ik zal teleurgesteld zijn als ik geen 8 doelpunten maak."

Voor Beerschot Wilrijk, dat het voorbije seizoen de promotiefinale in 1B verloor van Cercle Brugge, is Tissoudali de negende inkomende transfer. Eerder trokken de Antwerpenaars ook al doelmannen Mike Vanhamel (Oostende) en Antoine Lejoly (Standard), verdedigers Emeric Dudouit (Tubeke), Pierre Bourdin (Lierse) en Gregory Grisez (Roeselare), middenvelders Dani Wilms (KV Mechelen) en Faysel Kasmi (Waterford) en aanvaller Loris Brogno (Sparta Rotterdam) aan.

Eric Smith op proef bij AA Gent

Bij AA Gent is nog een mogelijke versterking neergestreken. De 21-jarige Zweedse middenvelder Eric Smith is op proef bij de Buffalo's. Smith is afkomstig van Norrköping en was jeugdinternational bij de Zweedse U19. De 1m91 grote Zweed is op zijn best als verdedigende middenvelder. Net als de andere spelers neemt Smith deel aan de medische en fysieke tests die gisteren en vandaag worden afgelegd. (RN)

Bovendien gaat Herman De Landtsheer per direct als videoanalist aan de slag bij AA Gent. De Landtsheer nam kort voor het WK afscheid als videoanalist voor de Rode Duivels, nadat hij niet tot een akkoord kwam over de voorwaarden van zijn overeenkomst met de KBVB. De Landtsheer was de voorbije acht jaar videoanalist bij de nationale ploeg. Tot 2013 combineerde hij dat met een job bij Club Brugge, maar nadien ging hij fulltime voor de bond aan de slag. Bij Gent heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden.

Peter Maes en Lokeren willen nog versterking

Sporting Lokeren heeft op haar jeugdterreinen de voorbereiding op het nieuwe seizoen aangevat. Coach Peter Maes hield er meteen een meer dan twee uur durende eerste training op na. Tim Van Damme vervangt voorlopig Erwin Lemmens als keerperstrainer bij de club. Lemmens zit op het WK met de Rode Duivels. Deze namiddag volgt een tweede oefensessie op Daknam. De twee nieuwkomers, rechtsachter Mickaël Tirpan en derde doelman Robin Mantel, trainden gretig mee.

"Zo'n eerste training is toch altijd iets speciaals", legde Peter Maes uit. "De meesten van ons hebben er drie weken zonder voetbal opzitten. Ik verwachtte een hongerige, speelse kern. De kopjes moeten fris zijn na een korte vakantie en dat is bij iedereen wel het geval. Het is trouwens niet meer van deze tijd dat je het als voetballer helemaal los kan laten. Zeker niet over een termijn van meerdere weken. De fysische testen hebben echter uitgewezen dat de jongens hun werk wel hebben gedaan."

Sporting Lokeren won vorige maand zijn groep in Play-Off 2. Die lijn wil de club komend seizoen verder doortrekken. "Die PO2 was goed", vervolgde Maes. "We hebben goed voetbal laten zien en veel gescoord. Dat moeten we nu proberen ook te brengen in de reguliere competitie. We toonden dat we resultaten kunnen halen, vooral thuis. Die thuisreputatie moet opnieuw neergezet worden."

Er zijn voorlopig nog maar twee inkomende transfers. Maar daar zal het zeker niet bij blijven. "Dat is zo. Velen stellen zich de vraag waar die spits blijft, maar die zal er wel komen. Een echte afwerker en een speerpunt is zeker aan de orde", besloot Peter Maes.

Sporting Lokeren traint deze week telkens twee keer, om 10u30 en 15u00. Zondag zijn de spelers vrij. De eerste oefenwedstrijd is volgende week dinsdag om 19u30 op het terrein van Sporting Lochristi. Daarna volgen op zaterdag 29 juni (om 19u00 op Avanti Stekene) en zondag 1 juli (om 16u00 op Zelzate) snel het tweede en derde oefenduel.

Club plukt Mata weg

Club Brugge heeft z'n vijfde transfer beet. De kampioen bereikte immers een akkoord met Charleroi over de transfer van Clinton Mata (25). De Belgisch-Angolese rechterflank speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Genk en tekent een contract voor vier jaar bij blauw-zwart. Mata zou volgens de medische staf van Club wel pas in oktober volledig fit zijn.

Ivan Leko: “Ik ben zeer blij met deze transfer. Clinton is een van de beste aanvallende backs uit onze competitie. Met zijn capaciteiten en profiel past hij perfect in het voetbal dat we willen spelen. Bovendien zie ik nog groeimarge. Samen met Dion Cools hebben we nu twee volwaardige spelers voor de rechterflank, wat zeker geen overbodige luxe is met het drukke programma die eraan komt. ”

Mata is voor Club Brugge de vijfde inkomende transfer, na eerdere overgangen van de Kroatische doelman Karlo Letica, Siebe Schrijvers, Mats Rits en de Nederlandse buitenspeler Arnaut Groeneveld.

Cercle haalt Ivoriaan Irie bij Monaco

Na de huurlingen Etienne, Appin en Nguinda komt ook Franck Irie van Monaco naar Cercle Brugge. Maar deze 20-jarige Ivoriaanse spelmaker wordt niet gehuurd, wel met een contract voor twee seizoenen definitief aangetrokken. Ook het contract van Tormin werd verlengd. Wesley Van Belle, één van de zes Belgen in de voorlopige kern, onderging een knieoperatie en mist dus de voorbereiding en de start van de competitie. Cercle sloot een zevende oefenwedstrijd af, tegen KV Kortrijk, op 7 juli om 19 uur in Lichtervelde. De ministage op 20 en 21 juni (met wedstrijden tegen Boulogne en Reims) gaat door in Le Touquet. (LUVM)

Georges Leekens op de wip in Hongarije?

Hongaarse websites meldden gisteren dat Georges Leekens op de wip zit als bondscoach van Hongarije, maar onze landgenoot zelf ontkent dat. Leekens ging eind 2017 aan de slag in Hongarije, maar de resultaten vielen dit jaar tegen. Hongarije speelde 1-1 gelijk in Wit-Rusland, maar verder werden er nederlagen geleden tegen Kazachstan (2-3), Schotland (0-1) en Australië (1-2). "Maar we zijn ons aan het voorbereiden op de Nations Cup in september", reageert Leekens. "Op 8 juli ga ik weer aan de slag. Het verhaal dat ik ontslagen zou worden, komt van enkele internetsites, nadat ik een manager buiten heb gezet die niet in ons hotel hoorde. Mijn band met de voorzitter en de secretaris-generaal van de Hongaarse bond is goed, ze zouden me zeker iets laten weten als er een probleem zou zijn. En dat is niet gebeurd." (RN/KDZ)

Lazio Roma wil Silvio Proto

Silvio Proto (35) heeft er een goed seizoen opzitten bij het Griekse Olympiakos en dat is ook andere Europese ploegen niet ontgaan. Zo toont het Italiaanse Lazio Roma meer dan gewone belangstelling voor de Belgische doelman. Lazio is de ploeg van Jordan Lukaku en Milinkovic-Savic. Het eindigde vorig seizoen vijfde en speelt Europa League. Proto staat ook in de belangstelling van een aantal Belgische ploegen. (MJR)