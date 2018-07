TransferTalk 19/07. Liverpool stelt Braziliaanse doelman Alisson voor, die duurste keeper ooit wordt De voetbalredactie

19 juli 2018

22u59 17 Voetbal Het WK zit erop, het sein voor de clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Liverpool haalt doelman Alisson voor 62,5 miljoen euro (zonder bonussen)

Liverpool heeft zonet doelman Alisson Becker voorgesteld. "Ik ben echt gelukkig", vertelde de Braziliaanse doelman op de website van de Premier League-club. "Het is een droom die uitkomt om zo'n prestigieus shirt te dragen van een club van deze grootte dat het gewoon is om te winnen. Het is een grote stap om deel uit te maken van deze club en deze familie. Je kan er zeker van zijn dat ik alles zal geven."

Zijn voormalige club AS Roma gaf meteen ook de transferprijs mee. "De Braziliaanse doelman gaat naar de Engelse club voor een vast bedrag van 62,5 miljoen euro en bonussen van in totaal 10 miljoen euro die door club en speler werden vastgelegd met het behalen van bepaalde doelen." Zo wordt Alisson Becker de duurste doelman uit de geschiedenis. Gianluigi Buffon had voor vanavond dat record op zijn naam staan. Hij ruilde in 2001 Parma in voor Juventus voor 53 miljoen euro.

Jürgen Klopp, die ook nog Simon Mignolet en Loris Karius onder zijn hoede heeft, is alvast in de wolken. "Hij is een van de beste keepers ter wereld", vertelde de Duitse trainer van Liverpool. "Hij zal zich net als iedereen moeten aanpassen aan de Premier League. We hebben hem aangetrokken om zijn kwaliteiten die in alle opzichten tot het hoogste niveau behoren."

De Romeinse club zwaaide eerder op de avond de 25-jarige doelman al uit in een video op Twitter. "Bedankt voor alles en succes met je nieuwe avontuur", klonk het. Volgens Sky Sports bracht Liverpool al een bod van liefst 75 miljoen euro uit.

Becker speelde sinds 2016 bij de club uit de Italiaanse hoofdstad. Op het WK in Rusland was hij de vaste nummer 1 tussen de palen bij Brazilië. De Seleção sneuvelde op het toernooi in de kwartfinales tegen België.

Grazie di tutto @AlissonBecker e in bocca al lupo per la tua nuova avventura 🧤 pic.twitter.com/9gAcsEvd0a AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Neemt Keylor Navas afscheid van Real Madrid?

Thibaut Courtois lijkt steeds dichter en dichter bij Real Madrid te staan. Zeker aangezien Keylor Navas een compilatievideo van zijn periode bij de 'Koninklijke' op Instagram plaatste. Daarin lijkt de doelman van Costa Rica afscheid te nemen van de club uit Madrid.

#HalaMadrid Een foto die is geplaatst door null (@keylornavas1) op 19 jul 2018 om 20:36 CEST

Hervé Kage trekt naar Turkije

Hervé Kage verlaat Kortrijk. De 29-jarige flankspeler zal zijn carrière verderzetten bij het Turkse Adana Demirspor. Kortrijk wenste de speler nog veel succes op Twitter.

Portugese globetrotter strijkt neer in Lommel

SK Lommel heeft zich versterkt met de Portugees Leonardo Rocha, zo maakte de nieuwkomer in de Proximus League (1B) bekend. De boomlange aanvaller overtuigde Lommel na een succesvolle testperiode.

De 21-jarige Rocha speelde bij zeven verschillende jeugdclubs om in 2015 uiteindelijk bij de U19 van AS Monaco terecht te komen. Nadat de spits van 1m96 de B-kern van de Monegasken bereikte trok hij naar het Italiaanse Vicenza (2017), het Spaanse Leganés (2017) en het Spaanse Ontinyent (2018). SK Lommel is zijn elfde voetbalclcub in amper acht jaar.

Rocha versierde in Limburg een contract voor een seizoen met optie voor een tweede jaar na een positieve test in de oefenpot tegen Lokeren. Lommel won die match gisterenavond met 2-1.

Orlando Sá terug naar Standard

Standard heeft Orlando Sá (30) terug naar Luik gehaald. De Portugese spits verkaste in de winter nog naar het Chinese Henan Jianye, dat zo'n acht miljoen voor hem betaalde. Sá speelde voordien sinds de zomer van 2016 voor de Rouches dat hem toen weghaalde bij Maccabi Tel Aviv. Hij kwam tot 62 wedstrijden, waarin hij goed was voor 30 doelpunten.

"Het voelt aan als thuiskomen", zegt Sá op de website van Standard. "Ik kijk ernaar uit om al mijn vrienden uit Luik, mijn teamgenoten en onze hevige supporters terug te zien. Ik wil in het bijzonder Henan Jianye bedanken voor het feit dat ze rekening hielden met mijn gevoelens."

Te Wierik op radar van Gent

"Er zijn een aantal dossiers lopende", klonk het gisteren bij Michel Louwagie. Eén daarvan is Mike te Wierik (26) van FC Groningen. Momenteel bidt Gent dat Plastun en Rosted niks overkomt, want door de blessure van Dylan Bronn is de spoeling achterin dun. Te Wierik, een no-nonsense verdediger met leiderskwaliteiten, moet voor meer keuze zorgen. Alleen is Groningen niet happig om de sterkhouder zomaar te laten gaan - het wees al meerdere aanbiedingen af. Ook in het sleutel-dossier van Vadis Odjidja - dé prioriteit van Gent deze zomer - is er tot dusver geen doorbraak.

Voorts moet Michel Louwagie aan uitgaande kant eveneens zijn koopmanskunsten bovenhalen. Met 34 spelers is de Gentse kern te breed. Zeker voor Moses Simon is het zoeken naar een oplossing. Er is interesse uit Duitsland en Engeland voor de Nigeriaan, maar vooralsnog geen akkoord. Ook Sylla, Janga en Andrijasevic zoeken idealiter nog andere oorden op. Acht dagen voor de competitiestart weten ze in de Ghelamco Arena wat doen. (VDVJ)

“Transfer Neymar niet langer onbespreekbaar voor PSG”

De transfer van Neymar is niet langer onbespreekbaar voor PSG. Dat meldt het Spaanse El Mundo Deportivo. De club uit Parijs wacht aanbiedingen van Real Madrid af. De uitgang in het Parc des Princes is dus niet langer gesloten voor de Braziliaan. Reden? De nieuwe coach Thomas Tuchel vindt dat er slechts één speler onmisbaar is: Kylian Mbappé. Indien Neymar vertrekt, kan de Duitse oefenmeester zo’n vier transfers realiseren om zo de selectie in de breedte sterker te maken. Wordt vervolgd.

Chelsea mikt nu op Schmeichel

Liverpool heeft een akkoord met AS Roma over de transfer van Alisson (25). Het prijskaartje van 70 miljoen euro is meteen een record. De Braziliaan wordt de duurste doelman aller tijden. Dat was tot voor kort nog altijd Gianluigi Buffon die 17 jaar geleden voor 53 miljoen van Parma naar Juventus trok. Chelsea had het ook op Alisson gemunt, maar haakte naar verluidt af toen het vernam dat coach Klopp er al in slaagde om de keeper van de Seleçao over de streep te trekken. Dat had slecht nieuws kunnen zijn voor Thibaut Courtois, maar Chelsea is er zich van bewust dat de Rode Duivel zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Real Madrid. Daarom activeerden de Blues meteen een nieuwe piste. Kasper Schmeichel (31) is nu het doelwit. De Deen presteerde ook sterk op het WK en als Chelsea - dat gisteren met Maurizio Sarri zijn nieuwe coach voorstelde - hem kan losweken, ligt de weg naar Bernabéu alsnog open voor Courtois. De Koninklijke is alvast zinnens een tandje bij te steken voor de beste doelman van het WK, die momenteel van wat vakantie geniet met zijn kinderen. (KTH/SJH)

Spaanse en Engelse clubs azen op Diaby

Naast Limbombe en Wesley geniet ook Abdoulay Diaby (27) de interesse van diverse clubs. Naast het Spaanse Levante en Léganes azen ook West Bromwich Albion en een andere Engelse club op de spits van Club Brugge. Diaby gaf zelf eerder aan dat hij sowieso bij Club wil vertrekken, terwijl blauw-zwart van plan is om de Franse Malinees tegen de juiste prijs te laten gaan. Dit verklaart wellicht waarom Diaby in de voorbereiding niet in de plannen van Ivan Leko voorkomt en niet wordt ingezet in de oefenwedstrijden. De spits trainde bij de start van de oefencampagne individueel, maar is nu nochtans helemaal fit. (TTV/PJC)

Cercle huurt Bongiovanni van Monaco

AS Monaco besliste om ook de Belgische jeugdinternational Adrien Bongiovanni (18) bij Cercle Brugge te stallen. Bongiovanni is een aanvallende middenvelder die werd opgeleid bij Standard. De Rouches hoopten hem terug te halen, maar hij komt voor één seizoen bij Cercle terecht. (LUVM)