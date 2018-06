TransferTalk 18/06: Ex-Evertonspeler traint mee met Antwerp - Atlético breekt spaarpot open voor Frans international De voetbalredactie

Griezmann en Hernández verlengen bij Atlético, ook Lemar zet krabbel

Atlético Madrid heeft tijdens het WK in Rusland zaken gedaan in het Franse spelershotel. Met toestemming van de Franse bond en bondscoach Didier Deschamps ondertekende de directie van de Spaanse topclub nieuwe contracten met aanvaller Antoine Griezmann en verdediger Lucas Hernández.

Ook werd een verbintenis met middenvelder Thomas Lemar gesigneerd, in afwachting van diens definitieve overstap van AS Monaco. Lemar (22) komt voor een bedrag van naar verluidt 60 miljoen euro over van Monaco, waar zijn contract tot medio 2020 doorliep. Hij speelde sinds 2015 voor de club uit het prinsdom.

Griezmann (27) tekende bij tot medio 2023. Zijn oude contract had een looptijd tot de zomer van 2022. Hij speelt sinds 2014 voor Atlético. Hernández (22) verlengde zijn contract tot medio 2024. Zijn vorige verbintenis zou in de zomer van 2022 aflopen. Hij komt sinds 2007 voor Atlético uit. Griezmann en Hernández waren in de eerste WK-wedstrijd tegen Australië (2-1) basisspelers. Lemar bleef op de bank. Frankrijk speelt donderdag tegen Peru.

Sinisa Mihajlovic is nieuwe coach Sporting Lissabon

Sinisa Mihajlovic (49) is de nieuwe coach van het in crisis verkerende Sporting Lissabon. De Serviër ondertekende een driejarig contract. Dat heeft de Portugese topclub bekendgemaakt.

Mihajlovic is de opvolger van Jorge Jesus, die vertrok naar Al-Hilal, de kampioen van Saoedi-Arabië. De voormalige Servische international coachte eerder Italiaanse clubs zoals AC Milan en Fiorentina, en de Servische nationale ploeg. In januari werd hij ontslagen bij Torino.

Sporting Lissabon verkeert momenteel in crisis. Midden mei vielen enkele supporters de coach en spelers aan op training om zo hun onvrede te uiten over de sportieve gang van zaken. Sindsdien hebben negen spelers, onder wie de Portugese internationals Rui Patricio, William Carvalho, Bruno Fernandes en Gelson Martins, hun contract laten verbreken.

Vorige week werd voorzitter Bruno de Carvalho uit zijn functie ontheven door een clubinstantie. Maar hij vecht die beslissing aan en weigert op te stappen. De socio's van Sporting proberen komende zaterdag een uitweg uit de crisis te vinden op een algemene vergadering.

Rui Patricio ruilt Sporting voor Wolverhampton

Wolverhampton heeft zich versterkt met Rui Patricio (30). De doelman van de Portugese nationale ploeg verbrak onlangs zijn contract bij Sporting Lissabon nadat enkele supporters van de club de spelers hadden aangevallen op training. Hij ondertekende bij Wolverhampton een contract voor vier seizoenen.

Rui Patricio kende tot dusver maar één club in zijn carrière. Eerder wou de doelman al naar Wolverhampton vertrekken, maar de onderhandelingen tussen beide clubs liepen spaak. Volgens Sporting-voorzitter Bruno de Carvalho was Rui Patricio's makelaar Jorge Mendes verantwoordelijk voor het falen. Mendes zou zich te gulzig gedragen hebben en aan chantage gedaan hebben. "Wolverhampton wilde 18 miljoen euro op tafel leggen voor Rui Patricio, maar Jorge Mendes wou er daarvan zelf zeven incasseren", aldus De Carvalho. Wolverhampton, dat afgelopen seizoen de promotie naar de Premier League afdwong, haalt nu toch zijn slag thuis.

Ex-Evertonspeler traint mee met Antwerp

David Henen (ex-Everton) traint vanavond als vrije speler mee met Antwerp. De onderhandelingen met de club lopen nog. Henen is een aanvaller, die meestal op de linkerflank wordt uitgespeeld. Het jeugdproduct van Anderlecht kon nooit doorbreken in de Premier League.

Union legt eerste twee aanwinsten voor komend seizoen vast

1B-club Union heeft afgelopen weekend haar eerste twee transfers voor het nieuwe seizoen aangekondigd. De Brusselaars contracteerden de Franse aanvaller Nils Bouekou en de Noorse doelman Anders Kristiansen. Bouekou tekende voor drie seizoenen, met een optie op nog een vierde seizoen. Kristiansen kreeg een vierjarige overeenkomst voorgeschoteld. De 22-jarige Bouekou komt over van Créteil, waarmee hij het voorbije seizoen uit de Franse derde klasse zakte. Voordien maakte hij deel uit van de befaamde jeugdacademie van Auxerre. De 28-jarige Kristiansen maakt de overstap van het Noorse Sarpsborg, dat het voorbije seizoen als derde eindigde in de Noorse eerste divisie. Voordien kwam hij ook al uit voor Viking en Bryne. De doelman was in het verleden een vaste waarde bij de Noorse nationale jeugdelftallen.

Dubbele D-day voor Courtois: winnen en naar Real?

D-day. België-Panama. Maar ook de dag dat Real Madrid de knoop doorhakt over een nieuwe doelman. De operatie zal de club 120 miljoen euro kosten, transferprijs en salaris voor vijf jaar. Op Bernabéu liggen twee namen op tafel: Alisson en Thibaut Courtois. De eerste met enkele streepjes voor op de Rode Duivel.

Waasland-Beveren shopt bij KV Mechelen

De transfermarkt gaat officieel pas op 1 juli open, maar bij Waasland-Beveren piekte de transferactiviteit de voorbije maand al naar grote hoogte. De Waaslanders stelden maandag hun elfde zomeraanwinst voor. De jonge Belgische middenvelder Denzel Jubitana komt over van degradant KV Mechelen.

De 19-jarige Jubitana moet zijn debuut in de Jupiler Pro League nog maken. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij achtereenvolgens SK Beveren, Lierse en KV Mechelen. Jubitana tekende op de Freethiel een contract voor drie seizoenen.

Jubitana is al de elfde zomertransfer voor Waasland-Beveren. Eerder versterkte de club zich met Daan Heymans, de Deen Tobias Salquist, de Rwandees Djihad Bizimana, de Costa Ricaan Alexis Gamboa, de Nederlander Milan Massop, de Senegalezen Paul Keita en Lamine Ndao, de Brit Oscar Threkeld, de Serviër Aleksandar Vukotic en de Kroaat Karlo Lulic. Doelman Davy Roef werd daarbovenop voor een extra seizoen gehuurd van Anderlecht.

