TransferTalk 17/7. Liverpool doet miljoenenbod op Alisson (en dat kan gevolgen hebben voor Mignolet én Courtois) De voetbalredactie

17 juli 2018

16u38 30 Voetbal Het WK zit erop, het sein voor de clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Awoniyi, afgelopen seizoen uitgeleend aan Moeskroen, blijft Liverpool trouw

Taiwo Awoniyi heeft een nieuw contract van "lange termijn" ondertekend bij Liverpool. Dat hebben 'The Reds' vandaag bekendgemaakt. De 20-jarige Nigeriaan maakte het afgelopen seizoen indruk bij Moeskroen met tien goals en zeven assists in 31 wedstrijden.

Awoniyi is al sinds 2015 eigendom van Liverpool, maar werd achtereenvolgens uitgeleend aan het Duitse Frankfurt (2015-2016), het Nederlandse NEC Nijmegen (2016-2017) en vorig jaar Moeskroen. De aanvaller staat naar verluidt in de belangstelling van meerdere Belgische topclubs.

"Ik ben blij en enthousiast met deze verlenging", reageerde Awoniyi op de site van Liverpool. "Ik moer elk jaar hard blijven werken en dan geloof ik dat mijn droom uitkomt. Afgelopen seizoen was het beste voor mij en ik hoop nu een nog beter jaar te hebben."

Taiwo Awoniyi has signed a new long-term contract with #LFC.



➡️ https://t.co/muHgDMABph pic.twitter.com/IDcJqncSmC Liverpool FC(@ LFC) link

Saint-Étienne trekt Tunesiër Wahbi Khazri aan

Saint-Étienne heeft zich versterkt met de Tunesiër Wahbi Khazri. Dat heeft het Franse team vandaag bekendgemaakt. De 27-jarige aanvallende middenvelder ondertekent een contract tot 2022.

Khazri komt over van Sunderland. Afgelopen seizoen was hij echter op uitleenbasis in Frankrijk actief, bij Rennes. Eerder in zijn carrière verdedigde hij de kleuren van Bastia en Bordeaux.

Bij de nationale ploeg van Tunesië telt Khazri 39 caps. Hij vertegenwoordigde zijn land recent op het WK in Rusland. Tunesië sneuvelde in de groepsfase, na nederlagen tegen Engeland (2-1) en België (5-2) en een zege tegen Panama (2-1). Tegen de Rode Duivels en Panama trof Khazri raak.

Stevance naar Tours

Florent Stevance verlaat Charleroi en zal het komende voetbalseizoen voor de Franse derdeklasser Tours FC voetballen. De 29-jarige aanvaller tekent er een contract voor twee seizoenen.

Antwerp trekt Noorse flankverdediger aan

Simen Kristiansen Jukleröd is de laatste nieuwe aanwinst voor de Great Old. Antwerp neemt de polyvalente Noorse linkerflankverdediger over van Vålerenga IF, dat uitkomt in de Noorse eerste klasse. De 24-jarige Noor tekende een contract voor twee seizoenen, met een optie op een extra jaar.

De linksvoetige Noor brak in 2013 door bij Baerum SK. In totaal speelde hij daar 79 wedstrijden, waarin hij acht keer wist te scoren. In 2016 stapte hij over naar Vålerenga. Daar kwam de Noor negen keer tot scoren in 63 wedstrijden.

Uruguayaan Rolan ruilt Bordeaux voor Spaanse tweedeklasser Deportivo La Coruña

De Uruguayaanse international Diego Rolan maakt de overstap van Bordeaux naar Deportivo La Coruña. Dat hebben beide clubs dinsdag gemeld. Deportivo degradeerde het afgelopen seizoen uit de Primera Division.

De 25-jarige Rolan speelde 4,5 jaar voor Bordeaux. In 121 wedstrijden in de Ligue 1 trof de aanvaller 33 keer raak en deelde hij twaalf assists uit. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Malaga. Volgens Spaanse media is er met zijn overgang zes miljoen euro gemoeid.

Rolan telt 25 caps bij de Uruguayaanse nationale ploeg, maar zat niet in de kern voor het WK in Rusland.

Daley Blind 'is coming home'

Ajax heeft de transfer met Daley Blind afgerond. De 54-voudig international ondertekende vandaag een contract voor vier seizoenen bij de Nederlandse topclub, tot en met 30 juni 2022.

Ajax betaalt een transfersom van 16 miljoen euro aan Manchester United. Dat bedrag kan door bonussen en andere uitkeringen oplopen tot maximaal 20,5 miljoen euro. De 28-jarige verdediger is daarmee de duurste aankoop ooit van Ajax. En dan mocht de aankondiging van de transfer toch iets speciaals zijn, moet de Nederlandse topclub gedacht hebben. Ze maakten immers hun eigen versie van het cultlied 'It's Coming Home' van Three Lions.

Liverpool brengt miljoenenbod uit op Braziliaanse doelman Alisson

Het is Liverpool menens om de Braziliaanse doelman Alisson Becker (25) naar Anfield te halen. De Engelse topclub heeft een bod van 70 miljoen euro uitgebracht om de keeper over te kunnen nemen van AS Roma. De gesprekken tussen de twee teams zijn lopende. Rode Duivel Simon Mignolet lijkt daardoor op weg naar de uitgang bij Liverpool.

En ook Thibaut Courtois volgt de ontwikkelingen rond Alisson met argusogen. Chelsea had van Alisson immers zijn voornaamste target gemaakt om onze nationale nummer één op te volgen. De transfer van Courtois naar Real zit in de laatste rechte lijn, alleen gaat het licht pas op groen als Chelsea een nieuwe doelman heeft gevonden. Real had Alisson ook op zijn verlanglijstje staan, maar haakte ondertussen af wegens de hoge vraagprijs. Opvallend: een tijdje geleden had hij eerst de neus opgehaald voor Liverpool. AS Roma hoopt nog op een move van Chelsea om de prijs op te drijven.

Met een prijs van 70 miljoen wordt Alisson de duurste doelman aller tijden. (KTH)

Beerschot Wilrijk neemt afscheid van Guillaume François

Het aflopende contract van rechtsachter Guillaume François bij Beerschot Wilrijk wordt niet verlengd. Beide partijen onderhandelden wel over een nieuwe overeenkomst, maar bereikten geen akkoord. Dat maakte de Antwerpse club uit de Proximus League (1B) vandaag bekend. François tekende voor drie seizoenen bij Virton (eerste amateur). Virton legde gisteren ook al Aurélien Joachim (ex-Lierse) vast.

De 28-jarige François kreeg een voorstel van Beerschot Wilrijk, maar dat was niet naar zijn zin. De verdediger wilde op het Kiel een contract voor langere duur tekenen. De Mannekes gingen op die eis niet in en beslisten niet verder te gaan met François.

"Het voorbije seizoen was François niet meer zeker van een basisplaats. De Waalse winger wil op z'n 28e een overeenkomst tekenen voor meerdere jaren. Gezien de ambitie en de brede, versterkte kern besliste Beerschot Wilrijk Francois geen langdurig contract aan te bieden", klinkt het op de website van Beerschot Wilrijk.

Het jeugdproduct van Moeskroen streek in 2010 neer bij Germinal Beerschot. Drie jaar later vertrok François naar Charleroi om in 2016 terug te keren naar Beerschot Wilrijk. De Luxemburger kwam verspreid over vijf seizoenen tot 120 duels voor Beerschot.

Voetbal Zidane wordt sportief directeur bij Juventus volgens Spaanse krant Libertad Digital

Enkele dagen na de transfer van Ronaldo naar Juventus, zou er een nieuwe ster verhuizen van Madrid naar Turijn. De Franse ex-coach van Real Madrid gaat in oktober aan de slag als sportief directeur bij Juventus, zo meldt de Spaanse krant Libertad Digital.

Zidane nam na de Champions Leaguefinale ontslag bij de Koninklijke in mei dit jaar, waar hij samen met Ronaldo driemaal de beker met grote oren won.

Franse middenvelder voor Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met de Fransman Rafidine Abdullah (24). De verdedigende middenvelder tekende een contract voor twee seizoenen (met een seizoen optie). Abdullah komt over van de Spaanse tweedeklasser FC Cadiz. Hij is een jeugdproduct van Marseille, waar hij als prof debuteerde onder Didier Deschamps. In 2013 verhuisde hij naar Lorient, om drie jaar later voor Cadiz te tekenen. De Franse jeugdinternational krijgt op de Freethiel rugnummer 24.

SK Lommel werft speler aan via Players4Contract

SK Lommel heeft zich verzekerd van de diensten van Scott Bitsindou. De 22-jarige middenvelder tekende een contract voor één seizoen, met optie op een bijkomend jaar. Bitsindou kreeg zijn opleiding bij Anderlecht en speelde later voor Zürich United en Javor-Matis, in de Servisch-Macedonische competitie. Hij speelde zich in de kijker via Players4Contract, een project dat Belgische profvoetballers of voetballers uit 1A of 1B zonder contract de mogelijkheid geeft zich met een professionele omkadering toch voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Bitsindou is deze zomer de eerste speler die via het project een contract versiert. Onder anderen Jens Cools, Ernest Nfor, Landry Mulemo en Jonas Vinck onderhouden er hun conditie in afwachting van een nieuwe club.

Anderlecht zoekt oplossing voor dure vogels

De competitiestart komt dichterbij, Hein Vanhaezebrouck hakt knopen door bij Anderlecht. Morioka, amper zes maanden bij Anderlecht, mag weg bij een goed bod. Dat geldt voor meer klinkende namen. Paars-wit rekent op de jeugd om de kern te stofferen.

De oefenwedstrijd tegen Ajax was de deadline, zo had Vanhaezebrouck intern gecommuniceerd. Daarna zou hij moeilijke knopen doorhakken om de ruime kern van Anderlecht af te slanken. Enerzijds omdat dat nu eenmaal efficiënter werken is. Anderzijds speelt de hoge loonlast ook een rol. Toen Marc Coucke het roer overnam als eigenaar van Anderlecht, was één van zijn belangrijkste opmerkingen dat er gesnoeid kon worden in de kosten - met de salarissen van de heren voetballers als belangrijk pijnpunt.

Opvallend is dat Ryota Morioka (27) niet moet, maar wel mag vertrekken. De Japanner - in januari gehaald voor 2,5 miljoen door paars-wit - scoorde zes keer in zestien wedstrijden en gaf nog een handvol assists. Toch kon hij met zijn lijzige stijl niet echt overtuigen - een lijn die Morioka vooralsnog doortrekt in de voorbereiding. De technische staf is niet overtuigd dat hij binnen het beoogde spelconcept een plaats in de basisploeg heeft.

Er zijn nog meer spelers met een mooi cv die - als de opportuniteit zich voordoet - mogen vertrekken. De toekomst van Ivan Obradovic in het Astridpark is zeer onzeker. De linksachter stond vorig seizoen al een trapje lager dan Kenny Saief en concurreert nu ook met Elias Cobbaut, die een goede indruk laat in de voorbereiding. Door zijn blessuregevoeligheid zijn er ook twijfels over Andy Najar. Over zijn kwaliteiten bestaat er eensgezindheid, alleen was de Hondurees de voorbije jaren zo vaak geblesseerd, dat Anderlecht zich niet kan permitteren om op hem te rekenen. Zeker met de aanwezigheid van alternatieven Appiah en jongeren Saelemaekers en Sowah.

Dat dure vogels Kara Mbodj en Lukasz Teodorczyk mogen beschikken, is een publiek geheim. Kara wil en mag al langer vertrekken, alleen schrikt zijn getergde knie veel clubs af. De Poolse spits is nog steeds graag bij Anderlecht, maar heeft Vanhaezebrouck nooit kunnen tonen dat hij opnieuw zijn niveau van zijn eerste zes maanden bij de recordkampioen kan bereiken. De komst van Dimata en Santini was al een duidelijke hint richting de spits en zijn omgeving. Ook collega-spitsen Ganvoula en Thelin staat het vrij op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Voor de volledigheid: paars-wit gaat er ook vanuit dat Dendoncker na 31 augustus bij een andere club voetbalt. Tot slot nog dit: het valt op dat er weinig talenten op de lijst van potentiële vertrekkers staan. Vanhaezebrouck bewees vorig seizoen al dat hij graag en goed werkt met aanstormend talent. De dure buitenlandse vogels mogen vliegen. Meer dan ooit zet Anderlecht in op de jeugd om de basiself te ondersteunen. (NVK)

De Bruyne een van de gezichten van nieuwe Nike-schoen

Naast Philippe Coutinho en Leon Goretzka is Kevin De Bruyne een van de uithangborden om de nieuwe voetbalschoen van Nike aan te prijzen. De Rode Duivel is alvast wel te spreken over de PhantomVSN. "Het ziet er ‘classy’ uit. Ik gebruik ook veel spin in mijn passes. De schoen voelt helemaal anders aan."

Never finished. Ready for next season with the all new Phantom Vision from @nikefootball 🙌💯▲ Learn more at Nike.com/bootroom #NikePhantom #AwakenThePhantom #NikeFootball Een foto die is geplaatst door null (@kevindebruyne) op 17 jul 2018 om 10:48 CEST

Genk lonkt naar Zweedse verdediger

Racing Genk heeft zijn oog laten vallen op de 25-jarige Zweedse centrale verdediger Emil Bergström. Die werd afgelopen seizoen uitgeleend door het Russische Rubin Kazan aan het Zwitserse Grasshoppers. Bij Kazan kreeg hij te horen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Bergström werd opgeleid bij Djurgårdens - de club waarvan Genk Omar Colley overnam - en was ook al drie keer Zweeds international. Hij is een polyvalente, tweevoetige verdediger die zowel centraal als op de flanken kan worden uitgespeeld. Ook Basel en Udinese zouden Bergström op hun verlanglijstje hebben staan. Ook de Colombiaan, Jhon Lucumí blijft nadrukkelijk in beeld. (KDZ)