TransferTalk 14/01. Oostende huurt Noorse verdediger - Pozuelo kan 3 miljoen per jaar netto verdienen bij Al-Ahli en twijfelt - Nieuwe spits voor Lokeren

14 januari 2019

Oostende huurt Noorse verdediger Nouri

Oostende heeft zich met de verdediger Amin Nouri versterkt. Dat meldde de kustploeg. De 29-jarige Noor van Marokkaanse origine wordt tot het einde van het seizoen, met een aankoopoptie, gehuurd van Valerengen. Het is de eerste keer dat hij zich aan een avontuur buiten de Noorse landsgrenzen waagt. Bij Oostende moet Nouri op de rechtsachter Brecht Capon, out met een armbreuk, vervangen.

“Voor mij is het een spannend avontuur”, zegt Nouri op de website van zijn nieuwe werkgever. “Noorse spelers die in België spelen, vertelden mij veel goeds over de competitie en over Oostende en ik kan dat enkel maar beamen. Ik maakte namelijk al even kort kennis met de stad en vanmiddag trainde ik al meteen een eerste keer mee. Ik ben ervan overtuigd dat ik me snel zal integreren in deze groep.”

Welkom Amin Nouri! Hij komt op huurbasis over van @ValerengaOslo . #newplayer

Chelsea lonkt naar Wilson of Higuain

Wie wordt de nieuwe spits van Chelsea en vervanger van Alvaro Morata, die steeds dichter bij een exit staat? Callum Wilson of Gonzalo Higuaín lijken de grootste kanshebbers. Bournemouth wil wel zwaar cashen voor zijn 26-jarige spits, die seizoen goed voor 9 goals in de Premier League: 84 miljoen euro. De Blues zijn bereid om 55 miljoen neer te leggen voor Wilson, die aan de zuidkust van Engeland een contract heeft tot 2022. Vinden de clubs geen vergelijk, is Higuain een andere optie.

De Argentijn wil vertrekken bij AC Milan en heeft een officieel transferverzoek ingediend, zo claimt Sky Italia. Probleem: ‘El Pipita’ is pas halfweg zijn verhuurperiode bij de rossoneri, die Juventus 18 miljoen euro betaald hebben voor deze deal. In het contract zit bovendien een optie tot koop voor 36 miljoen euro. Heel wat papierwerk voor Chelsea dus als ze Higuain al in deze wintermercato willen.

Al-Ahli zet zwaar in op Pozuelo

Vertrekt hij of vertrekt hij niet? Racing Genk wil Alejandro Pozuelo aan boord houden en is bereid zijn contract open te breken. Maar zelfs met een flinke opslag kunnen ze niet tippen aan de oliedollars uit Saoedi-Arabië. Al-Ahli is naar verluidt bereid Pozuelo een jaarsalaris te geven dat rond 3 miljoen euro ligt, netto. En ook de opstapclausule van 8 miljoen is geen probleem voor de Saoedi’s. Pozuelo zelf zou een contract voor 2,5 seizoenen kunnen ondertekenen. Het zijn die cijfers die de 27-jarige middenvelder doen twijfelen. Bij Genk verwachten ze vandaag of morgen een antwoord. De Spanjaard was vandaag wel op de club, maar liet de training aan zich voorbij gaan. Hij heeft last aan de hamstrings.

Als Pozuelo zijn valiezen pakt en naar het Midden-Oosten verhuist, dan trekt Racing Genk zeker nog een vervanger aan. De 22-jarige Ivan Fiolic is nog te groen om nu al de rol van Pozuelo over te nemen. Genk werd al gelinkt aan Cristian Benavente van Charleroi, maar de Carolo’s weigerden eerder al aanbiedingen van 5 miljoen euro voor hun 24-jarige Peruviaan. In de Roemeense media wordt ook Ianis Hagi (20), de zoon van Gheorghe Hagi die voor Viitorul uitkomt, aan Genk gekoppeld. Al lijkt ook dat niet de beste optie om een mogelijk vertrek van Pozuelo meteen op te vangen. (KDZ)

Borussia Dortmund haalt jonge verdediger bij Boca Juniors

Borussia Dortmund heeft maandag bekendgemaakt verdediger Leonardo Balerdi over te nemen van Boca Juniors. De negentienjarige Argentijn tekende een meerjarige overeenkomst bij de Borussen. Met zijn overgang zou volgens Duitse media zo’n vijftien miljoen euro gemoeid zijn.

Na zijn contract te hebben getekend, trainde Balerdi meteen een eerste keer mee met het team van Rode Duivel Axel Witsel. Sportief directeur Michael Zorc noemde de transfer van de Argentijns jeugdinternational vooral “een investering in de toekomst”. “Leonardo is een intelligente centrale verdediger, die zowel sterk is in de lucht als in één-tegen-één-situaties”, klonk het. “Hij heeft ook een goed passenspel en kan de opbouw van achteruit verzorgen.”

Dortmund kampte voor Nieuwjaar door enkele blessures met personeelstekort achterin. Zowel Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou als Abdou Diallo lagen toen in de lappenmand. Op dit moment is enkel de aan de heup geblesseerde Akanji nog out. Hij zou nog enkele weken nodig hebben.

Borussia Dortmund start de terugronde in de Bundesliga zaterdag met een verplaatsing naar Leipzig, nummer vier in de rangschikking. De Borussen tellen zes punten voorsprong op eerste achtervolger Bayern München.

🤝 BVB verpflichtet Leonardo #Balerdi (19)!



Das argentinische Innenverteidiger-Talent hat einen sehr langfristigen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben.



Alle Infos 👉 https://t.co/cvttx5OkV2 pic.twitter.com/9FSHQAK2rs Borussia Dortmund(@ BVB) link

Musona in beeld bij Lokeren dat Reznicek binnenhaalt

De kans dat Knowledge Musona, aanvaller op overschot bij Anderlecht, paars-wit deze winter nog verlaat, is reëel. Lokeren informeerde al bij de club en ook de speler zou oren hebben naar een overgang naar Daknam. Naar verluidt is er ook Amerikaanse interesse voor de spits. De bal ligt in het kamp van Anderlecht.

Rode lantaarn Lokeren haalde met Jakub Reznicek wel al aanvallende versterking. De 30-jarige spits ondertekende op Daknam een contract tot juni 2021. Reznicek (1m85) komt over van het Tsjechische Viktoria Plzen en trainde vandaag al mee. “Onze club volgde de speler al geruime tijd, maar kon pas nu een doorbraak forceren. De speler kwam gisteren in ons land aan en legde deze voormiddag erg goede medische testen af”, laat Lokeren weten.

In 258 wedstrijden in de Tsjechische eerste klasse scoorde Reznicek 64 keer. Dit seizoen kwam hij bij Plzen in de competitie dertien keer in actie en scoorde daarbij twee keer. Hij viel zes keer in tijdens de Champions League (tegen onder meer Real Madrid en Roma).

“Dit is mijn eerste buitenlandse avontuur, maar dat schrikt me niet af”, laat Reznicek optekenen op de website van Lokeren. “Het feit dat Lukas hier is, zal me zeker helpen om snel te integreren. Ik weet dat de club dringend punten moet pakken. Daar wil ik mee helpen voor zorgen. Ik ben een eerder schuchtere jongen, zegt men over mij, maar op het veld hou ik er van om oorlog te maken. Ik kijk er naar uit om voor het eerst hier op het trainingsveld te staan. En zaterdag wil ik met Lokeren punten pakken.”

Reznicek wordt op Daknam de zevende Tsjech ooit na Jan Koller (1996-1999), Roman Vonasek (1996-2002), Vaclav Budka (1996-2000), Martin Penicka (1997-2000), Daniel Zitka (1999-2002) en Lukas Marecek (2018-...). (MVS/PJC)

Vincent Janssen dicht bij exit Tottenham

Het einde van de Nederlandse spits Vincent Janssen bij Tottenham Hotspur komt steeds dichterbij. Coach Mauricio Pochettino liet na de topper tegen Manchester United weten dat de spits niet meer in zijn plannen voorkomt. Harry Kane viel in de slotfase nochtans uit met een enkelblessure, terwijl Heung-Min Son zich met Zuid-Korea opmaakt voor de Azië Cup. Janssen hoopte daardoor op een nieuwe kans, maar de zeventienvoudig international hoeft zich volgens Mauricio Pochettino geen illusies te maken. “Nee, hij komt niet in mijn plannen voor”, zei de Argentijnse coach tegen Sky Sports.

Janssen is net terug van een hardnekkige voetblessure en maakte zondag zijn eerste doelpunt in acht maanden tijd, voor de beloften van Tottenham Hotspur. Janssen maakte in de zomer van 2016 de overstap van AZ naar Tottenham, dat hem vorig seizoen op huurbasis stalde bij Fenerbahçe. Het is niet bekend wat de Spurs voor Janssen hopen te vangen.

Blijft Hairemans toch bij Antwerp?

Geoffry Hairemans vloog weer naar België als Antwerp-speler. Voor de stage hing er nochtans een transfer voor hem in de lucht. Zover kwam het dus (nog) niet. “Zolang er niks concreet is, hoef ik geen keuze te maken”, zegt Hairemans. “Ik ga zelf niks forceren of ruiten ingooien. Alleen wil ik graag spelen. Liever knokken tegen de degradatie dan op de bank zitten en derde worden, maar ik heb niet het gevoel dat Antwerp veel spelers wil laten gaan als er niemand bijkomt. Dus de kans dat ik alsnog blijf, groeit.”

Batshuayi naar Monaco

Binnen de 48 uur is Michy Batshuayi een speler van Monaco. De transfer is virtueel rond. Dat bevestigde vicepresident Vadim Vasilyev van Monaco gisteravond op de Franse tv. De club uit het prinsdom wacht enkel nog op de handtekening en zegen van Chelsea. Met de spits zelf zijn ze er al uit. Zijn zaakwaarnemer bereikte dit weekend een akkoord. Monaco huurt Batsman tot het einde van het seizoen zonder optie tot aankoop. De coach van Monaco, Thierry Henry, wilde hem er absoluut bij. “Ik ken weinig spitsen die zo dodelijk zijn in de zestien”, liet hij zich vorig jaar nog ontvallen. Hij kent Batshuayi door en door van zijn periode als assistent bij de Rode Duivels.

Henry hing al een tijdje aan de lijn bij Batshuayi om hem te overtuigen. De ex-Standardspits wilde eerst bij Valencia blijven, maar na een snertmatch tegen Gijon was de maat vol voor zijn club. Ze verscheurde de huurovereenkomst. Batshuayi wordt de derde Belg bij Monaco naast Nacer Chadli en Youri Tielemans. Die laatste was gisteren aanvoerder op Marseille. Hij scoorde de gelijkmaker (1-1), zijn vijfde competitiegoal in de Ligue 1. (KTH)

Stanley Menzo gaat naar China

De Nederlandse ex-doelman Stanley Menzo gaat aan de slag als hoofdtrainer van het tweede elftal van Beijing Guoan. De Chinese club, die samenwerkt met Ajax en waar Moussa Dembélé nadrukkelijk in beeld is, meldt dat op de eigen website. De 55-jarige Menzo vertrok ruim een jaar geleden als hoofdtrainer bij Ajax Cape Town. Daarvoor werkte hij als coach bij AGOVV, FC Volendam, Cambuur, Lierse SK en Vitesse. Roger Schmidt is trainer van het eerste elftal van Beijing Guoan. De Duitser maakte naam door Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen aanvallend te laten spelen.