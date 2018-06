TransferTalk 13/06: Dembélé’s agenten gespot bij Inter - Franse topclub meldt zich voor Dendoncker De voetbalredactie

13 juni 2018

08u07 14 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Kayembe en El Ghanassy krijgen Miguel Cardoso als coach bij Nantes

De Portugees Miguel Cardoso volgt de Italiaan Claudio Ranieri op als trainer van FC Nantes. Dat maakten de Kanaries bekend via Twitter. Cardoso, vorig seizoen coach van Rio Ave in eigen land, tekende een contract voor twee seizoen in de Franse havenstad.

"Ik ben heel trots om coach te zijn van Nantes. Het is een club met een gevuld palmares, een sterke identiteit en supporters die net als ik gepassioneerd zijn door voetbal", reageerde de 46-jarige Cardoso.

De Portugese coach is de opvolger van de Italiaan Claudio Ranieri, die zelf de handdoek gooide bij Nantes. Ranieri had nog een contract voor volgend seizoen, maar kon niet meer door dezelfde deur met voorzitter Waldemar Kita. De Italiaan realiseerde met Leicester City het grootste voetbalmirakel uit de recente voetbalgeschiedenis door kampioen te worden. Nantes begon afgelopen seizoen ook voortvarend, maar kon na Nieuwjaar nog slechts drie competitiewedstrijden winnen. De Kanaries strandden uiteindelijk op de negende plaats en grepen naast Europees voetbal.

Cardoso was eerder als assistent aan de slag bij onder meer Braga, Sporting, Deportiva La Coruna en Shakthar Donetsk. Vorig seizoen stond hij bij Rio Ave voor zijn vuurdoop als T1. Met Cardoso aan het roer eindigde Rio Ave op de vijfde plaats. Cardoso staat gekend als een coach die jongeren veel kansen geeft. Volgens voorzitter Kita deed Ranieri dat te weinig. Met Yassine El Ghanassy en Joris Kayembe staan ook twee landgenoten op de loonlijst van FC Nantes.

Suivez et souhaitez la bienvenue à notre nouveau coach Miguel Cardoso sur Twitter 🆕🇵🇹



🖊 #BemvindoCoachCardoso https://t.co/vTzFkW8nES FC Nantes(@ FCNantes) link

Sassuolo stelt Roberto De Zerbi aan als trainer

Roberto De Zerbi, afgelopen seizoen nog aan de slag bij het gedagradeerde Benevento, blijft in de Serie A aan de slag als coach van Sassuolo. Dat maakte de club uit Noord-Italië vandaag bekend. De 39-jarige De Zerbi is de opvolger van Giuseppe Iachini, die eerder deze maand aan de deur gezet werd.

De 54-jarige Iachini kwam eind november 2017 in plaats van de ontslagen Cristian Bucchi. Sassuolo stond toen zestiende en verkeerde in degradatiegevaar. Hij loodste het team uiteindelijk naar de elfde positie in het eindklassement. Toch behield Sassuolo het vertrouwen in Iachini niet.

De Zerbi werd genoemd als zijn opvolger, Sassuolo bekrachtigt die geruchten woensdag via zijn website. De ex-coach van Benevento ondertekende in Milaan een contract voor twee seizoenen. Afgelopen seizoen eindigde De Zerbi met Serie A-debutant Benevento op de laatste plaats. De club startte met 0 op 39, de slechtste seizoensstart ooit in de vijf grote Europese competities. De Zerbi, die na negen speeldagen overnam bij Benevento, sprokkelde nadien nog 21 punten in 25 wedstrijden.

Monaco leent doelman Nardi jaartje langer uit aan Cercle

Paul Nardi blijft ook het komende seizoen bij Cercle Brugge. De 24-jarige doelman van Monaco werd reeds anderhalf seizoen aan de groen-zwarten uitgeleend en wordt nu door de meerderheidsaandeelhouder nogmaals voor een seizoen ter beschikking gesteld. Nardi stond op zijn 20ste ooit twee keer onder de lat in de Ligue 1 bij Monaco. Hij speelde inmiddels 43 wedstrijden in 1B bij Cercle, nadat hij voordien een half seizoen voor Stade Rennais uitkwam. (LUVM)

Filippo Inzaghi nieuwe hoofdcoach van Bologna

Serie A-club Bologna heeft woensdag Filippo "Pippo" Inzaghi voorgesteld als nieuwe T1. De voormalige topspits komt over van tweedeklasser Venezia en tekende een contract tot medio 2020. Inzaghi wordt de opvolger van Roberto Donadoni, die met Bologna het voorbije seizoen slechts vijftiende werd, vier punten boven de degradatiezone.

De 44-jarige Inzaghi beleefde tijdens zijn actieve voetbalcarrière gouden periodes bij onder meer Juventus (1997-2001) en AC Milan (2001-2012). Op zijn palmares staan onder meer drie scudetto's (1998, 2004 en 2011), één Coppa Italia (2003), twee Champions League-trofeeën (2003 en 2007) en de Wereldbeker voor clubteams (2007). Inzaghi kwam ook 57 keer uit voor de Squadra Azzurra, waarin hij 25 keer scoorde. Hij werd in 2006 wereldkampioen en verloor de finale van Euro 2000.

Als coach rijpte Inzaghi eerst twee jaar bij de jeugd van Milan (2012-2014) alvorens het te proberen als hoofdcoach bij de Rossoneri. Milan werd in het seizoen 2014-2015 echter pas tiende in de Serie A, waarop Inzaghi ontslagen werd. Hij vond een jaar later opnieuw werk bij derdeklasser Venezia, dat hij meteen naar promotie leidde naar de Serie B. Daar werd het team onder leiding van Inzaghi deze jaargang meteen vijfde.

Ervaren Kroaat voor KV Oostende

KV Oostende blijft werk maken van de kern voor volgend seizoen. Het bereikte vandaag een overeenkomst met de ervaren Kroatische verdediger Goran Milovic (29). De voorbije twee seizoenen was Milovic actief in eigen land bij Osijek. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen, met optie op een extra jaar.

"Na het vertrek van Milic hadden we centraal achterin absoluut versterking nodig en Milovic is de juiste man hiervoor", legt sportief directeur Hugo Broos uit. "Hij bewees zijn strepen al, is groot (1m95), kopbalsterk en is bovendien een leider. Ik weet dat transfers soms even op zich kunnen laten wachten, maar onze fans moeten weten dat we enkel communiceren als er op alle niveaus een akkoord werd bereikt. Dan pas is de transfer rond. Speculatie is voor de media. Ik kan zeggen dat we ook in andere dossiers dicht bij een overeenkomst staan."

Milovic, in 2015 eenmalig international, is de tweede aanwinst van KVO na de Albanese aanvaller Sindrit Guri. "Deze transfer toont aan dat we voor een goede mix van jong talent én ervaring gaan", stelt voorzitter Peter Callant. "Daarnaast is het belangrijk dat de mentaliteit van de spelers goed zit. Ze moeten hun shirt nat maken, dát willen de Oostendse fans zien. Milovic is zo'n speler en past perfect in het DNA dat we in de toekomst weer willen zien op KVO."

Op Twitter stelde de Kroaat zich alvast even voor aan de fans.

Nieuwe Kroatische verdediger tekent contract voor twee seizoenen: "Hij is groot, kopbalsterk en is een leider. Gewoon een goede, sterke verdediger," aldus Hugo Broos. #KVODNA https://t.co/TrkijftQm5 pic.twitter.com/XcgKTYujaC KV Oostende(@ kvoostende) link

Faysel Kasmi keert terug naar het Kiel

Faysel Kasmi speelt het komende seizoen voor Beerschot-Wilrijk. De 22-jarige middenvelder kwam in het verleden zes jaar uit voor de jeugd van Beerschot, waar hij werd weggeplukt door de jeugdacademie van Jean-Marc Guillou die verbonden was aan Lierse. Op 18-jarige leeftijd debuteerde hij in het eerste elftal van de Pallieters. Sinds januari van dit jaar was hij aan de slag bij het Ierse Waterford. Ondanks het feit dat de Ierse competitie nog loopt, komt Kasmi met onmiddellijke ingang naar Beerschot-Wilrijk.

Andy Kawaya verlaat KV Mechelen voor Avellino

Andy Kawaya heeft voor een avontuur bij Avellino in de Italiaanse Serie B gekozen. Dat meldt zijn makelaarsbureau A-Group Sports Career Management. Kawaya verlaat transfervrij KV Mechelen en ondertekende bij Avellino een driejarig contract.

Kawaya werd vorige zomer door Anderlecht verkocht aan KV Mechelen. De linksvoetige winger kwam dit seizoen dertien keer in actie voor Malinwa, maar kon geen basisplaats afdwingen. Eerder werd hij door Anderlecht ook een halfjaar uitgeleend aan het Nederlandse Willem II. Avellino werd dit seizoen veertiende in de Serie B. Kawaya wordt na Pierre-Yves Ngawa en Reno Wilmots, de zoon van Marc Wilmots, de derde Belg bij Avellino.

Atlético bevestigt komst Lemar

Atlético Madrid en Monaco hebben een principeakkoord gesloten over de transfer van de Franse middenvelder Thomas Lemar naar de Spaanse hoofdstad. Dat hebben beide clubs dinsdag meegedeeld. De twee teams zullen de komende dagen verder onderhandelen om tot een definitief akkoord te komen.

De 22-jarige Lemar voetbalt sinds 2015 voor Monaco. Daarvoor was hij actief bij Caen. Dit seizoen speelde hij voor de Monegasken in totaal 38 partijen waarin hij drie doelpunten scoorde en tien assists uitdeelde. De twaalfvoudig international bereidt zich momenteel in Rusland met 'Les Bleus' voor op het WK.

📝 Principio de acuerdo con el @AS_Monaco_ES para el traspaso de Thomas Lemar

👉 https://t.co/0eEHxQKJIV#AúpaAtleti pic.twitter.com/G72rjIu2Kv Atlético de Madrid(@ Atleti) link

Lyon lonkt naar Dendoncker

Leander Dendoncker is weer hot nu hij met de Rode Duivels naar Rusland trekt. De interesse van West Ham dat in januari al aan de verdediger van Anderlecht dacht, is er nog steeds. Maar nu heeft ook het Franse Lyon zich gemeld voor de international. Lyon heeft de reputatie met jonge talenten te werken en Dendoncker past perfect in het plaatje. Vraag is of de Ligue 1 de competitie is waar Dendoncker naar uitkijkt. (MJR)

Ook Napoli polst Dembélé

De zaakwaarnemers van Mousa Dembélé verblijven momenteel in Italië om de transfer van Andy Kawaya naar Avellino af te ronden, maar ook bij Napoli is hij een optie. De club van Dries Mertens is een van de drie clubs die een lijntje heeft uit liggen, naast Juventus en Inter. Of zij aan de hoge eisen van Tottenham kunnen voldoen is maar zeer de vraag. Vanuit Napoli vlogen de zaakwaarnemers door naar Milaan, voor een volgende meeting. Dembélé wil niet bijtekenen bij Tottenham. Hij vreest dat zijn lichaam niet nog een seizoen in de Premier League aan kan. Hij hoopt ook dat Chinese clubs in de dans springen. Beijing Guoan toonde in januari interesse, maar die club heeft geen plaats meer vrij voor buitenlanders. (NP/KTH)

Anderlecht denkt aan Hérelle (Troyes) nu Mbemba niet komt

Anderlecht gooit het over een andere boeg. Nu Mbemba zo goed als zeker naar Porto trekt - er is een akkoord tussen speler en club, maar nog niet tussen Porto en Newcastle - moeten Devroe en Coucke andere pistes bewandelen. Eén daarvan is Christophe Hérelle (25), centrale verdediger van Troyes. Volgens L'Equipe zou de interesse concreet zijn maar zou niet alleen Anderlecht belangstelling tonen. Ook Club Brugge, Nice en Huddersfield hebben hun oog laten vallen op Hérelle.

De transfer van doelman Christophe Didillon (22) is intussen helemaal rond. De gewezen Frans belofteninternational komt over van Metz en tekent een contract voor 5 jaar. Hij moet de concurrentie met Sels - wiens definitieve transfer nog steeds hangende is - en Boeckx aangaan voor de positie van nummer 1.

Landry Dimata blijft tot slot nog steeds de prioriteit voor de positie van diepe spits. Deze week wordt met Wolfsburg onderhandeld over de vertrekvoorwaarden van de aanvaller. De komst van de Braziliaan Carlos Eduardo wordt dan weer wat moeilijker nu ook Dortmund en Frankfurt interesse tonen in de jonge Braziliaan van Goias. (MJR)

Nieuw voorstel voor Junior Edmilson

Bij Standard doen ze er alles aan om Junior Edmilson op Sclessin te houden. De interesse in de flankaanvaller is groot, maar de Rouches hebben hem een nieuw en financieel interessant voorstel gedaan. Daarmee hopen ze Edmilson - momenteel met vakantie in Brazilië - te overtuigen om voor een verlengd verblijf bij de Rouches te kiezen. De speler zelf heeft altijd aangegeven dat hij in de toekomst een stap hogerop wil zetten.

Standard toont ook concrete interesse in Mamadou Samaké (18), een Malinese middenvelder. (KTH/FDZ)

Transfer Bastien naar Standard quasi rond

De transfer van Samuel Bastien (21) naar Standard is zo goed als afgerond. Gisteren legde de middenvelder zijn medische testen af, hij tekent bij de Rouches een contract van vier seizoenen - met optie op een bijkomend jaar - als hij daarvoor slaagde. Opnieuw keert een oude bekende zo naar Sclessin terug. Na drie seizoenen in l'Académie trok hij in 2012 naar Anderlecht. Johan Walem, coach van de Jonge Duivels, schat Bastien in. "Sam is een hard werkende middenvelder, altijd in dienst van de ploeg. Gedisciplineerd op het veld, mentaal sterk én met veel loopvermogen. Zijn infiltraties zijn goed, hij heeft een uitstekende lange pass in de voeten. Onderschat zijn technische kwaliteiten ook niet. Bij Chievo speelde hij zelfs af en toe op de flank. Hij kan op de twee posities centraal op het middenveld."

Drie jaar geleden koos Bastien voor een Italiaans avontuur. Eerst bij tweedeklasser Avellino, later bij Chievo Verona. "Daar heeft hij veel bijgeleerd. Op tactisch vlak, maar hij weet nu ook hoe hij zich als prof moet gedragen." (FDZ)

Genk denkt aan Portugese middenvelder

Racing Genk heeft een 22-jarige Portugese centrale verdediger op het oog, Nuno Tomás van FC Belenenses. Hij staat op een shortlist met kandidaten om de naar Sampdoria vertrokken Omar Colley te vervangen. Tomás is een linkspoot en speelde dit seizoen 27 wedstrijden voor Belenenses, daarin was hij goed voor drie doelpunten. Genk speurt ook verder naar versterkingen in het offensieve compartiment. Coach Philippe Clement wil graag een targetspits. De Nigeriaan Paul Onuachu (2m) past in dat profiel. Hij komt uit voor het Deense Midtjylland en scoorde dit seizoen al negen goals in 17 wedstrijden. (KDZ/NP)

Zulte Waregem mikt op Noorse aanvaller

Scandinavisch talent dat niet doorbreekt in Engeland: dan sta je op de verlanglijst van Essevee. Na Mikael Soisalo denkt de fusieclub nu aan Henrik Bjørdal (21). De Noorse aanvaller kon na veelbelovende seizoenen voor Aalesund nog niet doorbreken bij Brighton. Zulte Waregem wil de jeugdinternational een uitweg bieden. Voorts is er buitenlandse interesse voor Marvin Baudry. (VDVJ/PJC)

Naar waar trekt Laurent Jans?

Dat Laurent Jans eerstdaags de club verlaat, staat vast. Alleen blijft de vraag waar de Luxemburgse rechtsback zal belanden. Het Franse FC Metz leek lang de beste papieren te hebben, maar nu duikt ook Fortuna Düsseldorf weer op. De kersverse Bundesliga-ploeg -waar ook Benito Raman speelt - toonde eerder al interesse in de international, en schakelt nu opnieuw een versnelling hoger. Metz deed de voorbije weken al twee keer een bod op Jans. (MVS)