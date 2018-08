TransferTalk 10/08. Coup de théâtre: "Modric verlengt dan toch bij Real" - Essevee laat Jensen gaan - Club laat oog vallen op Tsjechische spits, Diaby weg? De voetbalredactie

10 augustus 2018

19u20 4 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Söder verlaat Lokeren voor jeugdliefde IFK Göteborg

De Zweed Robin Söder, nog tot juni 2020 onder contract, verlaat Lokeren voor de club waar het voor hem allemaal begon: IFK Göteborg. De 27-jarige aanvaller tekende er een contract dat hem tot 2021 bindt aan de achttienvoudige Zweedse kampioen. Dat bevestigden beide clubs.

Na amper een jaar op Daknam te hebben doorgebracht, besliste Söder om terug te keren naar Göteborg, de club waar hij tussen 2008 en 2014 zijn jeugdopleiding genoot. "Na al die jaren hoop ik dat ik een beter speler en persoon geworden ben," verklaarde de Zweed op de site van Göteborg. "Het maakt me heel gelukkig dat ik hier kan terugkomen en dat ik zo oude ploegmaats en supporters kan weerzien. Ik heb de ambitie om de club te helpen in het bereiken van zijn doelen."

Voor hij bij Lokeren aan de slag ging, speelde Söder drie jaar bij het Noorse Esbjerg. Vorig seizoen trok de aanvaller het Lokerse shirt 37 keer aan. Hij was goed voor acht doelpunten en zes assists.

De Zweedse competitie, inmiddels al op volle toeren, eindigt midden november. Göteborg is momenteel negende met negentien punten uit zestien speeldagen. Göteborg plukt met Söder een tweede speler uit de Belgische competitie. Eerder op de dag raakte al bekend dat de Zweedse club Fredrik Oldrup Jensen voor zes maanden van Zulte Waregem zal huren.

Batshuayi op huurbasis naar Valencia

De deal hing in de lucht. Michy Batshuayi (24) speelt het komende jaar op huurbasis bij Valencia. Na een gesprek met nieuwe Chelsea-trainer Maurizio Sarri hakte hij de knoop door. Batsman en Valencia zijn een match made in heaven - zie de vleermuis in het clublogo. Lees er HIER alles over!

Michy Batshuayi on his way to Valencia. Loan without option... #cfc 🦇 pic.twitter.com/o5yByOzQV6 Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Everton-coach bevestigt komst Zouma

Kurt Zouma speelt het komende seizoen voor Everton. Dat maakte de Premier League-club uit Liverpool vrijdag bekend. De 23-jarige centrale verdediger, tweevoudig Frans international, wordt op huurbasis overgenomen van Chelsea. De Engelse transfermarkt is sinds gisteren gesloten, maar Everton diende nog net op tijd een inschrijvingsverzoek in voor Zouma.

Zouma staat sinds 2014 op de loonlijst van Chelsea. In die vier jaar kwam hij 71 keer in actie voor The Blues. Door de loodzware concurrentie besloot Chelsea de 23-jarige Fransman, die eerder al werd uitgeleend aan Saint-Étienne en Stoke City, hem nog een seizoen elders te stallen. Dat Zouma dit seizoen niet op Stamford Bridge zou blijven, was al duidelijk toen hij zijn rugnummer 5 deze zomer moest afstaan aan nieuwkomer Jorginho en hij geen nieuw rugnummer kreeg. Zouma krijgt ook bij Everton het nummer 5.

Everton klokt zo af op zeven nieuwkomers deze zomer: naast Zouma kwamen ook Richarlison, Lucas Digne, Joao Virginia, Bernard, Yerry Mina en André Gomes.

🇫🇷 | Defender @KurtZouma joins #EFC on a season-long loan from @ChelseaFC.



More ➡️ https://t.co/JdHLN6iDpN pic.twitter.com/IzIHxBTahN Everton(@ Everton) link

Real Madrid leent Theo Hernández uit aan Real Sociedad

Theo Hernández zal komend seizoen de kleuren van Real Sociedad dragen. De Franse linkervleugelspeler, die door zijn club Real Madrid vooral gezien wordt als een wissel voor de toekomst, wordt voor één seizoen uitgeleend aan de Baskische club.

Hernández is een jeugdproduct van Atlético Madrid, maar de 20-jarige Fransman verdiende zijn strepen vooral tijdens zijn uitleenbeurt aan Deportivo Alavés. Real Madrid betaalde vorige zomer 24 miljoen euro aan stadsgenoot Atlético om hem over te kopen. De Koninklijke liet toen evenwel weten Hernández vooral als een optie voor de toekomst te zien. Vorig seizoen kwam hij in 23 wedstrijden in actie, waaronder dertien in de Primera Division.

Het is de tweede keer deze zomer dat Real Madrid zaken doet met Real Sociedad. Vorige maand haalde de Spaanse recordkampioen er de 22-jarige rechterverdediger Álvaro Odriozola weg.

Contractverlenging Modric?

Coup de théâtre. Nadat de Spaanse sportkrant Marca vanmorgen nog meldde dat Luka Modric aanstuurt op een vertrek bij Real Madrid, zou hij volgens diezelfde bron zijn contract gaan verlengen. Marca berichtte eerder dat de zaakwaarnemer van de beste voetballer van het WK in Rusland vandaag een transferverzoek indiende bij de laatste winnaar van de Champions League.

Onder meer Inter hengelde naar de diensten van Modric. Ook Chinese clubs zouden veel geld voor de Kroaat willen betalen, al is die markt al een tijdje gesloten. Voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid wil na Cristiano Ronaldo echter niet nog een sterspeler verliezen. Hij liet vorige week nog weten dat Modric voor niet minder dan 750 miljoen euro te koop is. Dat is de gelimiteerde transfersom die Modric in zijn contract heeft staan.

Jensen op weg naar Göteborg

Uitzicht op speelkansen was er bij Zulte Waregem niet. En dus trekt Fredrik Oldrup Jensen (25) naar het Zweedse Göteborg. De Noor kon zich het voorbije jaar, mede door blessures, nooit doorzetten aan de Gaverbeek. Jensen startte enkele weken geleden aan de voorbereiding in de overtuiging om vol de concurrentiestrijd op het middenveld aan te gaan, maar kiest nu toch voor zekerheid. Normaal huurt Göteborg hem tot eind dit jaar, daarna wordt het huurakkoord herbekeken met het zich op een eventuele definitieve overgang. (VDVJ/PJC)

Overgang Scholz is rond

De transfer van Alexander Scholz (25) naar FC Midtjylland is helemaal rond. Na amper zes maanden Club Brugge trekt de Deen terug naar eigen land. De landskampioen verleidde hem met een contract van vijf jaar, met de transfer is een slordige 1,5 miljoen euro gemoeid. "We zijn zeer verheugd want hij is een Deense speler met een goede techniek en sterk in de duels", aldus sportief directeur Svend Graversen. "Winnen betekent alles voor mij", stelt Scholz.

Byd velkommen til Alexander Scholz, der er ny ulv i flokken 🔴⚫️ Læs mere her 👉🏻 https://t.co/yw0SqjSXrB #fcm #fcmlive pic.twitter.com/bFrZNtqZAS FC Midtjylland(@ fcmidtjylland) link

Tsjechische spits op radar van Club Brugge

Michael Krmencik is in beeld bij Club Brugge. De 25-jarige spits van FC Viktoria Plzen (1m87, 74kg) geldt als een mogelijk alternatief voor Wesley - mocht die toch nog vertrekken. Krmencik, een 15-voudige Tsjechische international, speelde zich de voorbije twee jaar in de belangstelling door respectievelijk tien en zestien doelpunten te maken in de eigen competitie. Opmerkelijk: Viktoria Plzen leende zijn spits in het verleden al aan vijf verschillende clubs uit. Krmencik werd in januari nog gelinkt aan Anderlecht. (NP)

Diaby op weg naar Sporting

Zijn valiezen staan klaar. Club Bruggespits Abdoulay Diaby (27) geniet verregaande belangstelling van Sporting Lissabon, dit jaar actief in de Europa League. De Portugese topclub is zo goed als rond met de speler zelf - ze biedt hem ruim 2 miljoen euro per jaar gedurende vier of vijf seizoenen - maar de onderhandelingen met Club lopen nog. Blauw-zwart wil 5 miljoen euro voor Diaby, die tijdens de voorbereiding niet langer deel uitmaakte van Ivan Leko's plannen. De verwachting is dat het eerstdaags tot een overeenkomst komt. De Malinese aanvaller, in 2015 vertrokken bij Lille voor ongeveer 2,5 miljoen euro, scoorde in totaal 31 competitiegoals op Olympia en had met die doelpunten een heel groot aandeel in de twee laatste landstitels. Nu heeft hij evenwel nood aan een nieuwe uitdaging. (PJC)

Pina weer naar Spanje?

Na het vertrek van Scholz lijkt Club Brugge ook afscheid te nemen van Tomas Pina. Na wekenlang onderhandelen is er een akkoord over de definitieve transfer van de Spaanse middenvelder naar Alaves, de club uit de Primera División waaraan Pina vorig seizoen werd uitgeleend. Pina keerde de voorbije weken terug op het trainingsveld van Club, maar nooit met de bedoeling om in Brugge te blijven. (TTV)

Teo moet weg

De fans willen hem niet kwijt. Lukasz Teodorczyk was gisteren de grote publiekstrekker - er daagden een paar honderd supporters op - tijdens een signeersessie in de fanshop van Anderlecht. De Pool vervulde die rol met verve: hij dolde met ploegmaats Makarenko en Sambi Lokonga, poseerde gewillig (en met brede glimlach) op de foto's en bezorgde elk kind gezwind een handtekening. Die populariteit verandert evenwel niks aan de intenties van paars-wit: Teodorczyk moét vertrekken. Het geldt ook voor Obradovic en Sá. (PJC)