TransferTalk 05/07. L'Equipe: "PSG stelt maandag Gianluigi Buffon voor" - Real-voorzitter en makelaar van Ronaldo houden spoedbijeenkomst

05 juli 2018

22u30 21 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

L'Equipe: "Buffon ondergaat morgen medische testen bij PSG"

Gianluigi Buffon staat dichter dan ooit bij Paris Saint-Germain. "PSG zal de doelman maandag voorstellen", schrijft de toonaangevende Franse sportkrant L'Equipe. "Morgenochtend legt hij zijn medische testen af en tekent hij een contract van twee jaar. Zonder grote verrassing zal Buffon binnen vier dagen officieel een speler van PSG zijn. Maandag wordt de legendarisch doelman voorgesteld door de Franse kampioen", klinkt het nog. Buffon nam afgelopen seizoen op 40-jarige leeftijd afscheid van zijn grote liefde Juventus.

Bernardo ruilt Leipzig voor Brighton & Hove Albion

De Braziliaan Bernardo verdedigt komend seizoen de kleuren van Brighton & Hove Albion FC. Dat heeft de Premier League-club bekendgemaakt. De 23-jarige verdediger komt over van het Duitse RB Leipzig en ondertekent een contract voor vier seizoenen.

Met de overgang zou volgens lokale media tien miljoen euro gemoeid zijn. Bernardo voetbalde eerder bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, waarna hij in 2016 de overstap maakte naar Leipzig.

John Bostock (ex-Antwerp en OH Leuven) vervoegt Toulouse

Middenvelder John Bostock heeft vandaag de overstap gemaakt naar de Franse eersteklasser Toulouse. Bostock, die enkele jaren in België speelde bij Antwerp en OH Leuven, komt over van het Turkse Bursaspor en tekende een overeenkomst voor drie seizoenen.

De 26-jarige Bostock heeft als profvoetballer al enkele watertjes doorzwommen. Het jeugdproduct van Crystal Palace werd in 2008 als groot talent binnengehaald bij Tottenham om vervolgens uitgeleend te worden aan kleinere clubs als Brentford, Hull City, Sheffield Wednesday en Swindon Town. Na een laatste uitleenbeurt aan MLS-club Toronto lieten de Spurs hem definitief vertrekken.

De voormalige Engelse jeugdinternational kwam nadien in België uit voor Antwerp en OH Leuven, waarna een passage bij de Franse tweedeklasser Racing Lens volgde. Daar werd hij in het voorjaar van 2017 uitgeroepen tot Beste Speler van de Ligue 2. Vanaf januari van dit jaar kwam hij uit voor de Turkse eersteklasser Bursaspor, maar dat werd met slechts vijf officiële duels geen succes.

Toulouse kon zich vorig seizoen als achttiende slechts via een barrageduel verzekeren van het behoud in de Ligue 1. De paarshemden trokken eerder deze Aaron Leya Iseka (Anderlecht) aan.

Cercle Brugge haalt zesde zomertransfer binnen

Cercle Brugge heeft zich voor komend seizoen versterkt met de Fransman Arnaud Lusamba. De aanvallende middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van OGC Nice, met aankoopoptie.

"We zijn erg blij om Arnaud Lusamba bij de Vereniging te verwelkomen", was sportief directeur François Vitali enthousiast. "Lusamba is een speler die op zeer jonge leeftijd al op het hoogste niveau actief is en daar bovendien al meermaals zijn talenten kon etaleren. We zijn ervan overtuigd dat Cercle Brugge de beste plaats is voor zijn verdere ontwikkeling".

De 21-jarige Lusamba verliet in de zomer van 2016 zijn opleidingsclub Nancy voor Nice. In Zuid-Frankrijk bleef een doorbraak echter uit. Lusamba kwam in twee seizoenen tot zestien officiële duels en geen enkele goal. Vorig seizoen speelde hij onder meer mee in de Europa League-confrontatie van Nice tegen Zulte Waregem.

De voormalige Franse jeugdinternational is het zesde nieuwe gezicht van Cercle Brugge in deze zomermercato. Eerder haalde groen-zwart al vier talenten bij moederclub AS Monaco, verdedigers Pierre-Daniel Nguinda en Yoann Etienne en middenvelders Kevin Appin en Franck Irie, en verder nog linksachter Abud Omar van Slavia Sofia.

Real Madrid bindt verdediger Odriozola aan zich

Real Madrid heeft zich versterkt met de 22-jarige verdediger Álvaro Odriozola. Dat heeft de grootmacht uit de Spaanse hoofdstad vandaag gemeld. Odriozola komt over van Real Sociedad en ondertekent in Madrid een contract voor zes seizoenen. De verdediger moet wel nog medische testen afleggen.

Odriozola vindt bij Real als trainer ex-bondscoach Julen Lopetegui terug, die Zinédine Zidane opvolgt in Madrid en om deze reden enkele dagen voor de entree van Spanje op het WK in Rusland moest opstappen. Lopetegui liet de rechtsback debuteren bij 'La Roja' en selecteerde hem voor het WK, waar Spanje in de achtste finales sneuvelde tegen Rusland en Odriozola niet in actie kwam.

Real eindigde het afgelopen seizoen pas op de derde plaats in de Primera Division, achter kampioen Barcelona en stadgenoot Atlético. De Koninklijke redde zijn seizoen met een derde eindzege op rij in de Champions League.

Sassuolo versterkt zich met Kevin-Prince Boateng

Kevin-Prince Boateng verdedigt komend seizoen de kleuren van Sassuolo. Dat heeft de Italiaanse club vandaag bekendgemaakt. De 31-jarige middenvelder komt over van Eintracht Frankfurt in Duitsland.

Boateng debuteerde in 2005 in het eerste elftal van Hertha Berlijn, en was nadien bij heel wat teams actief. Hij voetbalde onder meer voor Tottenham, AC Milan, Schalke 04 en Las Palmas. Vorig seizoen was de middenvelder aan de slag bij Eintracht Frankfurt, waarmee hij de DFB-Pokal won.

Kevin-Prince Boateng werd in Duitsland geboren maar koos voor de Ghanese nationale ploeg. Hij is de halfbroer van Jérôme Boateng, verdediger bij Bayern München en Duits international.

Daouda Peeters van Club naar Sampdoria

De overgang is rond: Daouda Peeters (19) verlaat Club Brugge voor Sampdoria. De jeugdinternational, die op Olympia geen toekomst zag, tekende voor drie seizoenen bij de club van Dennis Praet. Sampdoria troefde onder meer PSV af in de strijd om de jonge middenvelder. (PJC)

Guti opnieuw van Real naar Besiktas

Hij deed het acht jaar geleden als speler en nu maakt Guti als trainer dezelfde overstap. De 41-jarige Spanjaard verhuist van Real Madrid naar Besiktas, waar hij assistent wordt van hoofdcoach Senol Günes. De sierlijke middenvelder speelde het grootste deel van zijn carrière voor Real. In bijna 550 wedstrijden kwam Guti tot 77 doelpunten. Hij won met de 'Koninklijke' onder meer vijf landstitels en drie keer de Champions League. In 2010 verhuisde Guti naar Besiktas, waarmee hij in zijn eerste seizoen de Turkse beker won. Een paar maanden later moest Guti vertrekken uit Istanboel en zette hij een punt achter zijn carrière. Nadien keerde hij als jeugdtrainer terug bij Real Madrid. Hij werd onlangs veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger van de opgestapte Zinedine Zidane, maar voorzitter Florentino Pérez koos voor Julen Lopetegui.

"Vandaag wil ik Real Madrid, mijn thuis, bedanken voor al de jaren die ik als voetballer en coach heb mogen meemaken", aldus Guti op Instagram. "Binnen enkele dagen ga ik naar Besiktas, waar ik assistent word, om zo professioneel te groeien."

Spoedberaad over toekomst Ronaldo

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez heeft volgens de Spaanse krant Marca Jorge Mendes, makelaar van Cristiano Ronaldo, gevraagd om naar de Spaanse hoofdstad af te zakken voor een spoedbijeenkomst. Het gesprek zou gaan over de toekomst van de Portugees, die gelinkt wordt aan Juventus. Ook de Italiaanse Gazzetta dello Sport bevestigt het nieuws.

Ronaldo ligt nog tot 2021 vast bij de 'Koninklijke', maar liet recent meermaals doorschijnen dat het misschien tijd is om andere lucht op te snuiven. 'CR7' draagt het maagdelijk witte shirt sinds 2009. Hij won met Real onder meer vier keer de Champions League, drie keer het WK voor clubs, twee keer La Liga en twee keer de Copa del Rey. Juventus is bereid 120 miljoen euro op tafel te leggen om Ronaldo los te weken bij Real Madrid, zo schrijft Marca.