TransferTalk 03/01. Genk heeft Neto Borges definitief beet - AA Gent plukt verdediger weg bij Beerschot-Wilrijk - Legear naar Turkije De voetbalredactie

03 januari 2019

19u14 2

Genk heeft Neto Borges definitief beet

Wat we al enkele dagen schreven, is nu ook officieel. Racing Genk heeft de Brazilaan Neto Borges aan zich gebonden. De 22-jarige linkerflankverdediger zet zijn naam onder een overeenkomst van 3,5 jaar met één jaar optie. Borges komt over van het Zweedse Hammarby, vanwaar eerder ook Joseph Aidoo de overstap maakte naar Genk. “Neto is aanvallend ingesteld, heeft een groot loopvermogen en is technisch sterk. Hij zal spelen met het nummer 5", klinkt het bij de Limburgers. Neto zal officieel voorgesteld worden tijdens de winterstage in Benidorm.

Monaco vindt verdediger bij Schalke 04

In missie-behoud heeft AS Monaco zich versterkt met Naldo. De 36-jarige Braziliaan komt over van Schalke 04 en tekent een contract tot juni 2020. Naldo, een 1m98 grote centrale verdediger, heeft er dertien seizoenen in de Bundesliga opzitten. Hij debuteerde in 2005 bij Werder Bremen en speelde ook nog voor Wolfsburg en Schalke.

De viervoudige international werd vorig seizoen door zijn collega-spelers uitgeroepen tot derde beste speler van de Duitse competitie na Robert Lewandowski en James Rodriguez.

“Na veertien jaar in de Bundesliga is dit een nieuw project voor mij”, reageert Naldo. “Ik bedank Monaco voor het vertrouwen. Ik zal alles geven om te voldoen aan de verwachtingen van de club op het veld en ernaast. Ik wil met mijn ervaring Monaco helpen om zijn plaats te heroveren.” AS Monaco staat na achttien speeldagen op de negentiende en voorlaatste plaats in de Ligue 1 met 13 punten. Alleen Guingamp (11 ptn) presteert slechter dan de ploeg van trainer Thierry Henry en Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli.

🖊🇧🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Naldo en provenance de Schalke 04. Le défenseur s’engage jusqu’en juin 2⃣0⃣2⃣0⃣

-------

📄➡️ https://t.co/PbDjLwqE6i#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/Ksijfqhnb4 AS Monaco 🇲🇨(@ AS_Monaco) link

Boussoufa naar Al Shabab

Mbark Boussoufa heeft een nieuwe club. De ex-speler van AA Gent en Anderlecht trekt naar Saudi-Arabië, waar hij aan de slag gaat bij Al Shabab. De 34-jarige Marokkaan tekent er een contract tot het einde van het seizoen. De vorige ploeg van Boussoufa was Al-Jazira Club, maar enkele maanden geleden kwam er een einde aan die samenwerking. Sindsdien zat de spelverdeler zonder werkgever. Eerder speelde Boussoufa nog voor Anzji Machatsjkala en Lokomotiv Moskou.

📝 #AlShabab has officially signed with the #Moroccan National Team's captain Mbark #Biussoufa until the end of this season. pic.twitter.com/5YlupqRq5C Al Shabab Saudi FC(@ ShababSaudiFc) link

Jan Van den Bergh in de zomer naar AA Gent

De wintermercato moet nog zijn beslag krijgen, maar AA Gent heeft nu al een eerste aanwinst vastgelegd voor volgend seizoen. De Buffalo’s halen Jan Van den Bergh weg bij Beerschot Wilrijk. Van den Bergh is een 24-jarige linksvoetige centrale verdediger, die de voorbije twee jaar op het Kiel uitgroeide tot een vaste waarde. Van den Bergh zit in zijn laatste contractjaar en Gent was er als de kippen bij om daar gebruik van te maken. Van den Bergh stapt op 1 juli over naar de Buffalo’s, waar hij een contract voor 3 jaar tekende. (RN)

Ondanks een stevig bod blijft Jan Van den Bergh tot het eind van dit seizoen op het Kiel. Daarna verhuist hij naar KAA Gent. https://t.co/Cyy9WpSj0h pic.twitter.com/xA7H357C5e Beerschot Wilrijk(@ beerschot_wlrk) link

Legear op weg naar Turkse tweedeklasser

Jonathan Legear trekt naar de Turkse tweedeklasser Adana Demirspor. Daar tekent hij een contract voor 1,5 jaar. STVV en de club gingen eerder al akkoord en ook de winger zelf vond nu een akkoord met Demirspor.

Voor het begin van het seizoen kon Legear nog naar Antwerp. Maar toen hield STVV het been stijf en werd het contract van de Luikenaar verlengd tot 2020. Legaer kwam echter nauwelijks aan spelen toe. Nu mocht hij wel uitkijken naar een andere werkgever. Hij debuteerde in 2004 als prof bij Anderlecht en speelde in België ook voor KV Mechelen en Standard. In het buitenland droeg Legear, die twee caps achter zijn naam heeft (in 2010), het shirt van het Russische Terek Grozny en het Engelse Blackpool.

Adana Demirspor staat halfweg de competitie negende met 24 punten. De club hengelde eerder ook al achter Roman Bezus, maar in dat dossier is er geen doorbraak. (FKS)

TRANSFER | Adana Demirspor'umuz, orta saha oyuncusu Jonathan Legear ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/e11y7OLz3l Adana Demirspor(@ AdsKulubu) link

Standard leent Carlinhos uit aan Guarani

Standard leent Carlinhos tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie, uit aan de Braziliaanse tweedeklasser Guarani Futebol Clube. Bij de Rouches heeft de middenvelder nog een contract tot 2021. In augustus 2017 verhuisde de 24-jarige Carlinhos van het Portugese Estoril naar Luik voor een slordige 2,5 miljoen euro. Onder Sa Pinto wierp de Braziliaan zich snel op tot vaste waarde en hielp hij Standard aan de bekerwinst en de tweede plaats in de play-offs. Dit seizoen past hij niet in de plannen van Michel Preud'homme en zat hij vaker op de tribune dan in de selectie.

“AC Milan denkt aan Carrasco”

Keert Yannick Carrasco (25) na minder dan een jaar terug naar Europa? Volgens betrouwbare Italiaanse media kan de Rode Duivel rekenen op interesse van AC Milan. Voorlopig zijn er wel nog geen concrete onderhandelingen. Of dat ooit wel het geval wordt, is nog maar zeer de vraag. Dalian Yifang wil naar verluidt minstens de 30 miljoen euro die het betaalde voor de flankaanvaller recupereren. En momenteel zijn de ‘rossoneri’ niet in staat om het geld uit de ramen te gooien. Recent werd Milan nog gestraft door de UEFA na een overtreding van de Financial Fair Play. Als de club voor 2021 niet break-even draait, dreigt Europese uitsluiting. (VDVJ/SK)

Boyata heeft clubs voor het uitkiezen

De clubs staan in de rij. Rode Duivel Dedryck Boyata (28) van Celtic staat in de belangstelling van, dixit zijn makelaar Jacques Lichtenstein, “tientallen teams”. “We hebben keuze te over.” Zo heeft onder meer Fulham geïnformeerd, maar de Engelse club is dus niet alleen. Bedoeling is dat Boyata nog in januari de knoop over zijn toekomst doorhakt. Zijn aflopende contract bij Celtic verlengen, behoort niet tot de mogelijkheden. Lichtenstein: “We praten zelfs niet.” (PJC)