TransferTalk 02/01. Pulisic naar Chelsea, Thorgan als vervanger? - Batshuayi wil bij Valencia blijven - KV Mechelen ziet speler naar Engelse derdeklasser vertrekken

Omar Mussa verlaat Mechelen voor Engelse derdeklasser Walsall FC

Omar Mussa verlaat KV Mechelen voor Walsall FC. Dat maakte de Engelse derdeklasser bekend. De 18-jarige offensieve middenvelder tekende een contract tot het einde van het seizoen, met een optie op een extra jaar.

Mussa speelde nog voor de Mechelse beloften. Bij Walsall komt de Belgische jeugdinternational wel meteen in de A-kern terecht. Na 26 speeldagen is Walsall met 32 punten 15e (op 24) in de League One.

Danilo zet carrière in Abu Dhabi voort

De Braziliaanse Belg Danilo zet zijn carrière in Abu Dhabi voort. De 28-jarige zoon van Wamberto liet onlangs zijn contract bij het Turkse Antalyaspor ontbinden en tekende nu bij Al-Wahda FC.

Richard Danilo Maciel Sousa Campos is een jeugdproduct van Standard en Ajax, twee clubs waar zijn vader destijds aan de slag was. In 2010 werd de offensieve middenvelder prof bij Standard. Nadien verdedigde hij de kleuren van Metalurg Donetsk (2012-2014), FK Mordovia Saransk (2014-2015) en Dnipro Dnipropetrovsk (2015-2016). In januari 2016 verkaste hij naar Antalyaspor. Dit seizoen speelde hij nog de eerste acht wedstrijden, maar daarna belandde hij mede door een blessure op een zijspoor.

Kortrijk laat Mohammad Naderi terugkeren naar Iran

KV Kortrijk leent verdediger Mohammad Naderi tot het einde van het seizoen uit aan de Iraanse eersteklasser Persepolis FC. Dat bevestigen de Kerels op de clubwebsite.

De 22-jarige Iraniër werd afgelopen zomer door Kortrijk weggehaald bij Tractor Sazi FC. Hij kwam nog niet in actie voor het eerste elftal van de West-Vlaamse eersteklasser. In eigen land moet hij nu opnieuw speelminuten verzamelen. De uitleenbeurt geldt tot 30 juni 2019.

“Persepolis FC behoort tot één van de topclubs van Iraanse voetbalcompetitie. Met elf landstitels, vijf bekerwinsten en één Aziatische beker voor bekerwinnaars hebben ze een indrukwekkend palmares”, benadrukt Kortrijk, de nummer 10 in de hoogste klasse.

Magallán tekent voor vierenhalf jaar bij Ajax

Ajax heeft de komst van Lisandro Magallán (25) van Boca Juniors bevestigd. De Argentijn tekent voor vierenhalf jaar in Amsterdam tot medio 2023.

Voor de rechtsbenige centrale verdediger betaalt Ajax zo’n negen miljoen euro. Magallán zou eigenlijk afgelopen zomer al de overstap naar Ajax maken, maar toen kwam er een kink in de kabel en schakelde Ajax door naar Daley Blind. Magallán gaat met de Amsterdammers mee op trainingskamp naar Florida.

Magallán verloor onlangs nog de beladen finale van de Copa Libertadores tegen aartsrivaal River Plate. Hij speelde sinds 2012 voor Boca en werd tussendoor nog verhuurd aan Rosario Central en Defensa y Justicia.

Aston Villa stelt Lovre Kalinic voor: “Dit is één van de grootste clubs in Engeland”

Aston Villa heeft Lovre Kalinic voorgesteld als haar nieuwe doelman. De Kroaat maakt de overstap van AA Gent en wil met de Engelse tweedeklasser zo snel mogelijk de poort naar de Premier League openbeuken.

“Drie jaar geleden tekende ik al bijna bij deze club, maar toen viel mijn transfer jammer genoeg in het water”, opende Kalinic. De Kroaat mocht destijds niet aan de slag bij de Engelse club omdat hij te weinig interlands voor Kroatië had gespeeld en daarom geen werkvergunning kreeg. “Ik ben heel blij dat het nu wel gelukt is. Ik kom uit een klein land als Kroatië. Het is fantastisch als je dan kan tekenen bij een grote club als Aston Villa. In vergelijking met drie jaar geleden denk ik dat ik een betere doelman ben geworden. Ik heb een WK met Kroatië achter de rug en enkele jaren extra ervaring.”

De doelman wekte de interesse op van enkele Premier League-clubs, maar koos toch voor Aston Villa, dat op dit moment in de Championship uitkomt. “De club toonde mij haar toekomstplannen en die overtuigden mij”, aldus Kalinic. “Ik was heel enthousiast over het project. Ze willen zo snel mogelijk promoveren. Dat gaf me het vertrouwen hier te tekenen. Dit is één van de grootste clubs in Engeland, die erg lang (1974-2016, red.) onafgebroken op het hoogste niveau speelde. Nu spelen we in de Championship, maar we moeten positief blijven denken. We willen bovenaan de rangschikking eindigen en de play-offs voor promotie halen. We willen volgend seizoen in de Premier League spelen en gaan daar heel hard voor werken. Het team en de staf zijn erg gefocust op de job. Ik kijk er heel erg naar uit mijn debuut te mogen maken. Ik wil de fans en het bestuur overtuigen dat ik alle kwaliteiten heb om het te maken.”

Montpellier versterkt zich met Uruguayaans international Mathias Suarez

De 22-jarige Uruguayaan Mathias Suarez zet zijn carrière verder in de Ligue 1. Hij plaatste zijn krabbel onder een contract bij Montpellier. De rechterflankverdediger komt over van Defensor, een club uit eigen land. Hij verbond zijn lot tot 2023 aan Montpellier, dat ongeveer een miljoen euro betaalt. De Uruguayaan versierde in november zijn eerste cap als international in de oefeninterland tegen Brazilië. Enkele dagen later stond hij ook in de basis tegen wereldkampioen Frankrijk. Uruguay verloor beide duels met 1-0.

Salquist alweer weg bij Waasland-Beveren

Tobias Salquist verlaat na minder dan zes maanden alweer de Freethiel van Waasland-Beveren. De 23-jarige Deense centrale verdediger tekent een contract bij de Noorse eersteklasser Lillestrom en gaat uiteraard niet mee op stage met de Waaslanders. Salquist startte dit seizoen viermaal in de Jupiler Pro League en viel één keer in. Ook Ndao en Abdullah mogen deze winter andere oorden opzoeken. (MVS)

Pulisic in de zomer naar Chelsea

De kogel is door de kerk. Christian Pulisic (20) verruilt Borussia Dortmund voor Chelsea. De club uit Londen betaalt 64 miljoen euro voor de Amerikaanse middenvelder. Chelsea verhuurt Pulisic in de tweede helft van dit seizoen eerst nog aan Dortmund, vanaf komende zomer gaat hij in de Premier League aan de slag.

Pulisic stond nog anderhalf jaar onder contract bij de koploper van de Bundesliga. Hij wilde zijn verbintenis bij Dortmund niet verlengen. “Het was een droom van hem om in de Premier League te spelen”, zegt technisch directeur Michaël Zorc van Borussia Dortmund. “Daarom hebben we besloten een extreem goed bod van Chelsea te accepteren. Ik weet zeker dat hij alles voor ons gaat geven tot aan het einde van dit seizoen.” Pulisic noemt het “een voorrecht een contract te ondertekenen bij zo’n legendarische club”. “Ik kijk ernaar uit mij bijdrage te leveren aan hun ploeg waarin zoveel spelers van wereldklasse zitten.”

Als vervanger voor Pulisic denkt de leider in de Bundesliga aan Thorgan Hazard. De Rode Duivel is aan een uitstekend seizoen bezig bij Borussia Mönchengladbach en wekt interesse van meerdere (top)clubs.

Batshuayi wil bij Valencia blijven, Chelsea-coach: “Ik heb hem niet nodig”

Ondanks een moeilijke eerste seizoenshelft wil Michy Batshuayi (25) graag op huurbasis bij Valencia blijven. Dat heeft hij de club laten weten. Maurizio Sarri sluit een terugkeer naar Chelsea: “Ik heb hem niet nodig.”

Valencia en Chelsea stonden de voorbije weken in contact om een oplossing te zoeken voor de situatie van de spits. Die pendelt er tussen bank en basis. De Spanjaarden vinden hem een te dure optie om maar halftijds te gebruiken. The Blues vrezen dat zijn marktwaarde zal kelderen. Daarom dat ze hem vergeefs aanboden bij Crystal Palace. Valencia had gehoopt dat Batsman zelf zou willen vertrekken, maar die wil vechten voor zijn plaats. Onder andere Thierry Henry belde de voorbije weken met Batshuayi om hem te overtuigen om naar Monaco te komen. Na het seizoen keert hij sowieso terug naar Chelsea.

Een vroegtijdige terugkeer naar Chelsea is uitgesloten. Zelfs nu Olivier Giroud mogelijk een tijdje aan de kant staat met een enkelblessure. Gevraagd naar Batshuayi antwoordt Maurizio Sarri: “Ik heb opties genoeg. Ik heb Eden Hazard, die daar erg goed speelt. En ik heb Alvaro Morata. Ik heb eerder een extra winger nodig.”

De Norre voor 4 miljoen naar Genk

Als alles goed gaat, wordt Casper De Norre (21) nog deze week één van de duurste transfers tussen Belgische clubs uit de geschiedenis. STVV en Racing Genk staan op het punt om een overeenkomst te vinden. In alle kringen wordt nu verwacht dat de overgang eerstdaags officieel gemaakt wordt. De transfersom zou oplopen tot maar liefst 4 miljoen. De beloftevolle flankspeler moet op het lijstje met duurste transfers tussen Belgische clubs enkel Ilombe Mboyo (4,9 miljoen) laten voorgaan. Die koos toen ook voor Genk, maar zijn transfer werd geen voltreffer. Hans Vanaken en Koen Daerden deelden tot dusver met 4 miljoen euro de tweede plek, maar moeten nu dus ook De Norre naast zich dulden.

De Limburger is pas aan zijn tweede volwaardige seizoen in eerste klasse toe, maar zette de voorbije maanden serieuze stappen. Ook bij de nationale beloften was hij de voorbije vijf duels niet weg te denken uit de basiself van Johan Walem. Alleen in oefenwedstrijden kreeg hij wat rust. (SJH)

Origi mag weg bij Liverpool, maar wil blijven

Divock Origi (24) mag vertrekken bij Liverpool, maar er is geen haast mee gemoeid. Liefst blijft de spits tot het einde van dit seizoen op Anfield.

Hij kijkt de kat uit de boom. Wolverhampton heeft nog altijd interesse om hem definitief over te nemen, zoals vorige zomer, maar Origi mikt hoger. Bij Schalke 04, waar hij eveneens op een lijstje stond, maken ze zich ook niet te veel illusies. De Rode Duivel kreeg een tijdje geleden van de clubleiding te horen dat hij mag beschikken bij Liverpool, maar een vertrek hoeft niet meteen voor hem. Origi maakte zijn entourage duidelijk dat hij liever wil wachten tot de zomer. Zijn contract loopt nog anderhalf jaar. En een zomertransfer biedt meer perspectieven.

Bovendien gelooft Origi dat hij in 2019 nog zijn minuten zal meepikken bij Liverpool. Dominic Solanke, die andere jonge aanvaller op de loonlijst, vertrekt wellicht op huurbasis naar Crystal Palace. Met de blessuregevoelige Daniel Sturridge zal hij vechten om die plaats op de bank en die minuten in de bekercompetities. Sinds november behoort Origi weer vast tot de wedstrijdkern en mag hij mondjesmaat meedoen. In december was hij vooral ‘unused sub’, ongebruikte invaller. Hij stond een keer in de basis, tegen Burnley, en besliste als invaller de derby tegen Everton in de slotminuut. Mogelijk een sleuteldoelpunt in de strijd om de titel. Ook het uitzicht op prijzen speelt mee. De Premier League op je palmares laat je niet zomaar schieten. De daaraan verbonden bonussen evenmin.

Ook Simon Mignolet zoekt deze winter geen andere oorden op. Hij weet al sinds eind augustus dat Klopp hem wil houden als nummer twee en een transfer in januari onbespreekbaar is. Mignolet verdween een jaar geleden uit doel. (KTH)

Vist Fulham weer achter Boyata?

Keert Dedryck Boyata (28) nog deze maand terug naar de Premier League? Volgens Britse media is Fulham nog steeds geïnteresseerd. Celtic weigerde vorige zomer een bod van 10 miljoen euro van de Londense club. Nu het contract van Boyata over zes maanden zijn einddatum bereikt, zou Fulham opnieuw en aan een gunstiger tarief, een nieuwe poging overwegen. (SJH)

Essevee denkt aan Peeters

Zulte Waregem blijft speuren naar versterkingen met een directe meerwaarde. Geoffry Hairemans en Ibrahima Seck passen in dat profiel. En ook Stef Peeters (26) is een piste. De middenvelder komt dit seizoen amper in actie bij het Franse SM Caen - hij stond vijf keer aan de aftrap in de Ligue 1. De voormalige spelmaker van STVV staat zelf open voor een terugkeer naar België. Bij Essevee overwegen ze verschillende opties. (VDVJ/SJH)

Monaco trekt aan Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas is op weg naar Monaco. De Spaanse middenvelder van Chelsea moet de in verval geraakte Franse topclub, in de Ligue 1 in degradatiegevaar, weer uit het slop trekken. Dat meldt de Franse sportkrant L’Équipe. De 31-jarige Fàbregas zou de lokroep van zijn oude ploeggenoot en huidige Monaco-trainer Thierry Henry - de twee speelden samen bij Arsenal - niet willen weerstaan.