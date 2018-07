TransferTalk 01/07. Zinho Gano op weg naar Standard - Club Brugge haalt Braziliaanse verdediger - Ogunjimi trekt naar Vietnam De voetbalredactie

Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij.

Gano op weg naar Standard

Zinho Gano is op weg naar Standard, waar hij kan tekenen voor vier seizoenen. De spits verliet het oefenkamp van KV Oostende. De laatste details met de Rouches moeten wel nog worden afgerond. (TTV)

Argentijn voor Union

Union Sint-Gillis heeft zich versterkt met de Argentijnse rechtsbuiten Federico Vega. De 25-jarige tekende een contract voor drie seizoenen met een optie op een extra jaar, zo meldde zondag de Brusselse club uit 1B. Vega werd opgeleid in de mythische Argentijnse club River Plate. In Spanje liet hij van zich spreken met passages bij Alcorcon en Murcia. Vorig seizoen speelde hij bij Lorca, in de Spaanse tweede divisie. Vega is de zesde zomeraanwinst van Union, na Nils Bouekou, Anders Kristiansen, Steven Pinto Borges, Hadamou Traoré en Enzo D'Alberto.



















Ivoorkust heeft definitieve opvolger Wilmots

Ibrahim Kamara is dit weekend door de Ivoriaanse voetbalbond FIF aangesteld als nieuwe bondscoach van de Olifanten, de Ivoriaanse nationale voetbalploeg. Hij bekleedde de job al ad interim na het vertrek van Marc Wilmots in november 2017. Diens ontslag volgde op de uitschakeling van Ivoorkust door Marokko tijdens de kwalificaties voor het WK in Rusland. Kamara tekende een contract van twee jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Hoofdtaak van de Ivoriaan wordt zijn land te kwalificeren voor de Africa Cup van 2019 en die van 2021 voor te bereiden. Die vindt immers in Ivoorkust plaats. Kamara was eerder al assistent van de Franse bondscoaches van Ivoorkust Hervé Renard en Michel Dussuyer op de edities van de Africa Cup in 2015 (door Ivoorkust gewonnen) en 2017. Daarvoor stond de U17-selectie van het West-Afrikaanse land onder zijn hoede. In 2013 won hij met zijn selectie de Africa Cup in die leeftijdscategorie.

José Peseiro opnieuw trainer van Sporting

De Portugese trainer José Peseiro keert terug naar Sporting Portugal, waar hij tijdens zijn eerste passage in 2004-2005 nog de finale van de UEFA Cup speelde. Hij tekende voor één seizoen bij de voetbalploeg, die een interne crisis meemaakt.

"In deze moeilijke tijden, is het belangrijk een klimaat van stabiliteit en vertrouwen te scheppen. We weten wat we willen om het evenwicht van de club te herstellen", verklaarde de 58-jarige tijdens een persconferentie. Zijn contract omvat ook een optie voor een jaar extra.

Peseiro volgt de Serviër Sinisa Mihajlovic op, die door gewezen voorzitter Bruno de Carvalho op 18 juni al werd aangetroffen maar door de nieuwe directie een handvol dagen later opnieuw op straat werd gezet.

Sporting, geroemd om zijn jeugdopleiding waaruit onder meer Cristiano Ronaldo voortkwam, verkeert al een hele tijd in crisis. Midden mei kwam alles in een stroomversnelling toen een groep supporters enkele spelers en leden van de staf aanviel. Na dat incident beslisten meerdere spelers en trainer Jorge Jesus eenzijdig hun contract te verbreken.

Club strikt Braziliaanse verdediger

Club Brugge heeft vandaag een akkoord bereikt met Ituano Futebol Clube over de onmiddellijke overgang van Luan Peres Petroni (23). De Braziliaanse verdediger tekende een contract voor vier seizoenen bij blauw-zwart. Petroni speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij de Braziliaanse topclub Fluminense. Hij kwam er 36 keer in actie in de Serie A en 4 keer in de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van onze Champions League.

Peres vertoefde vorige week al in Brugge en legde er met succes zijn tests af. De transfer geraakte toen plots van de baan, nadat de speler niet akkoord ging met het voorstel van Club. Nu keerde Peres alsnog op zijn stappen terug en tekende een contract voor vier seizoenen. De Braziliaan sluit straks al bij Club aan op de traditionele oefenstage in Garderen.



Marvin Ogunjimi gaat in Vietnam aan de slag

Aanvaller Marvin Ogunjimi heeft een nieuwe club aan zijn toch al erg exotische spelerscarrière toegevoegd. De 30-jarige Belg heeft met Saigon FC een nieuwe werkgever in Thailand gevonden.

"Terug in Azië", reageerde Ogunjimi op Instagram. "Ik besliste naar de andere kant van de wereld te gaan omdat het juist aanvoelde. Ik kan niet wachten om dit nieuwe hoofdstuk tot het einde van het seizoen aan te vatten."

Ogunjimi was sinds april aan de slag bij Dinamo Brest, maar het avontuur in Wit-Rusland werd geen succes. De Mechelaar kende de voorbije jaren een enigszins afwijkend carrièrepad. Na te zijn doorgebroken bij Racing Genk volgde in januari 2012 een miljoenentransfer naar het Spaanse Mallorca. Daar kon hij in het eerste half jaar zijn stempel niet drukken, waarop eveneens weinig succesvolle uitleenbeurten volgden aan Standard, Beerschot en OH Leuven. Vanaf juni 2014 begon Ogunjimi dan aan zijn odyssee doorheen exotische voetballanden. Na het Noorse Strömgodset volgden het Zuid-Koreaanse Suwon, het Thaise Ratchaburi Mitr Pol, het Albanese Skënderbeu en het Kazachse Okzhetpes. In augustus vorig jaar streek hij in Nederland bij MVV Maastricht neer.

