Transfer Talk. Zweedse verdediger op weg naar STVV - Gillet bijna rond met Moeskroen

05 juli 2020

Zweedse verdediger op komst bij STVV

Zweedse media melden dat Kristopher Da Graca (22) , een verdediger en international van IFK Göteborg, naar STVV komt. Hij heeft bijna 40 matchen op de teller bij de Zweedse ploeg en pakte in januari van dit jaar ook een eerste cap als international. Hij heeft een verleden bij Arsenal, maar kon niet doorbreken in Londen.

EM-kval mot Irland – då har August Erlingmark insjuknat och ersätts av lagkompisen Kristopher Da Graca #ifkgbg https://t.co/2JA5yf2oMb pic.twitter.com/ckBtZz2PQZ IFK Göteborg(@ IFKGoteborg) link

Gillet bijna rond met Moeskroen

Guillaume Gillet wordt er komend seizoen 37, maar kan toch nog een contract voor twee jaar tekenen bij Moeskroen. De Luikenaar woont in de buurt, zijn zoon speelt bij de jeugd van Moeskroen en hij kan een ervaren defensieve middenvelder worden in het elftal boordevol Rijselse jongeren die er zullen worden gestald. Een akkoord lijkt in de maak. Bij Lens werd zijn contract niet verlengd. (ESK)

Wernersson eerste wintertransfer voor Mechelen

Het is nog maar juli, maar KV Mechelen heeft z’n eerste wintertransfer al binnen. Victor Wernersson (24) komt in januari transfervrij over van IFK Göteborg. De Zweedse linksback tekent tot 2024 voor Malinwa, met optie voor een extra jaar. “In mijn eerste profploeg speelde ik ook in het geel en rood. Ik houd van die kleuren. Ik voel mij hier nu al thuis”, was de eerste korte reactie van Wernersson op de transfer.

🖋🇸🇪 De eerste wintertransfer is ook al een feit.

Victor Wernersson komt vanaf januari over van Göteborg.#nomatterwhat

Meer info I https://t.co/2TrJkGlPpW pic.twitter.com/PpVu3UT9Dm KV Mechelen(@ kvmechelen) link