Transfer Talk. Zulte Waregem en Cercle willen Dompé - Overgang Kouassi naar Genk is officieel rond Redactie

23 januari 2020

10u45 0

Racing Genk heeft haar derde wintertransfer officieel afgerond: Eboue Kouassi (22) komt over van Celtic Glasgow. De Ivoriaan wordt gehuurd tot het einde van het seizoen van de Schotten met een optie tot aankoop. “Kouassi is een energieke verdedigende middenvelder die ruim drie jaar geleden al interesse had gewekt, toen nog als ontluikend talent bij het Russische Krasnodar”, luidt het op de website van de club.

Zulte Waregem en Cercle willen Dompé

Jean-Luc Dompé (24) geniet belangstelling van Zulte Waregem en Cercle Brugge. De vleugelaanvaller werd door AA Gent naar de B-kern verwezen, nadat hij niet opdaagde voor een looptraining op de laatste stagedag in het Spaanse Oliva. Dompé wees eerdere belangstelling uit Griekenland, Turkije en het Midden-Oosten af, maar zou wel oren hebben naar een andere Belgische club. Er is ook interesse van FC Utrecht en Heerenveen. (RN)

Tunesisch international voor Essevee

Bassem Srarfi wordt de eerste winteraanwinst van Zulte Waregem. De snelle flankspeler komt definitief over van OGC Nice, waar hij dit seizoen amper aan de bak kwam. De vijftienvoudige Tunesische international stond de voorbije zomer ook al op de radar van Essevee, maar Nice eiste toen een te hoge vraagprijs. Sindsdien bleef de club Srarfi opvolgen en werd er nauw contact onderhouden. Zulte Waregem vond al een akkoord met Nice, de onderhandelingen met Srarfi zitten in de laatste rechte lijn. Gisteren arriveerde hij al in Waregem, waar vandaag nog mentale en fysieke testen gepland staan, alsook een laatste gesprek met zijn makelaar. Als alles goed verloopt ondertekent Srarfi vandaag een contract voor 3,5 seizoenen. Essevee is met deze transfer onder andere Nîmes en Dijon te snel af. (OPI)