Transfer Talk. Zuid-Koreaan voor Antwerp - Doelman Martinez ruilt Arsenal voor Aston Villa



Redactie

16 september 2020

13u01 1

Doelman Emiliano Martinez ruilt Arsenal voor Aston Villa

De Argentijnse doelman Emiliano Martinez ruilt Arsenal voor Aston Villa, waar hij een contract voor vier seizoenen ondertekent.

De 28-jarige Martinez stond sinds 2012 onder contract bij Arsenal, maar de Londense club verhuurde hem vervolgens aan Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe en Reading. Vorig jaar kwam Martinez bij Arsenal tot 23 optredens, waaronder de finale van de FA Cup die de club won van Chelsea.

“We zijn heel blij met onze nieuwe doelman”, zei coach Dean Smith van Aston Villa. “We weten hoe hoog Arsenal hem inschat en hebben zijn uitstekende optredens bij de bekerwinnaar vorig seizoen gezien. Het komt zelden voor dat je in staat bent om een topdoelman aan te kunnen trekken, die zijn beste tijd nog niet heeft bereikt. Hij kan zeker uitgroeien tot een belangrijke speler voor onze club.”

🤩 𝗘 𝗠 𝗜 𝗠 𝗔 𝗥 𝗧 𝗜 𝗡 𝗘 𝗭 🤩#WelcomeEmi Aston Villa(@ AVFCOfficial) link

Zuid-Koreaan voor Antwerp

Jae-Ik Lee (21), een Zuid-Koreaanse centrale verdediger, wordt tot het einde van het seizoen door Antwerp FC gehuurd, met aankoopoptie. Lee legde medische en fysieke testen af, de overgang wordt later vandaag geofficialiseerd. Hij speelde vorig seizoen bij Al-Rayyan, vice-kampioen in Qatar. Vorig jaar bereikte Lee met Zuid-Korea nog de finale op het WK U20. (MVS)

Tsadjout niet happy met status bij Charleroi

Frank Tsadjout is naar zijn club van herkomst, AC Milan, teruggekeerd voor overleg. De 21-jarige spits, van wie de huurovereenkomst deze zomer met een jaar werd verlengd, speelde tot nu slechts 21 minuten en dat vindt hij te weinig om progressie te kunnen maken. Tsadjout behoort niet tot de spelers die Charleroi mogen verlaten. Dat geldt wel voor rechtsback Stergos Marinos en spits Adama Niane. Younes Delfi is inmiddels al vertrokken. De 19-jarige Iraniër werd voor één seizoen verhuurd aan Gorica, samen met D. Zagreb aan de leiding in de Kroatische competitie. (AR)

De transferhonger van Eupen is gestild: “We gaan afslanken”

Met Edo Kayembe als veertiende nieuwkomer - de Congolees werd definitief overgenomen van Anderlecht - is de transferhonger van Eupen gestild. Dat zegt sportief directeur Jordi Condom. “Jens Cools was tot nu onze enige specifieke verdedigende middenvelder. Vermits we voor alle posities een dubbele bezetting nastreven, waren we nog niet helemaal klaar. Vandaar de aanwerving van Kayembe. Tenzij we voor 5 oktober geconfronteerd worden met een zware blessure, zal het daarbij blijven.”

De kern omvat nu 30 spelers. Te veel, volgens Jordi Condom. “We gaan afslanken. Idealiter vinden we voor drie, vier spelers een oplossing. Of het zal lukken, weet ik niet. Inkomende transfers zijn gemakkelijker te realiseren dan uitgaande.”

Gezien de gevoeligheid van het ontwerp, wou Condom geen namen kwijt. Coach San José liet er wel al een vallen: Silas Gnaka. Verwonderlijk is dat niet. De 21-jarige Ivoriaan — een van de weinige overblijvers van de toevoerpijp Aspire Academy — wordt op linksback gebarreerd door Miangue, Adriano en Schouterden. (AR)

Eibar huurt Japanse aanvaller Muto van Newcastle

Eibar huurt de Japanse aanvaller Yoshinori Muto dit seizoen van Newcastle United. Dat heeft de Spaanse club gemeld. Newcastle nam de 28-jarige Japanse international (29 caps, 3 doelpunten) in augustus 2018 over van Mainz. Muto scoorde in 28 wedstrijden voor Newcastle twee keer. Eibar, dat vorig seizoen afsloot op de veertiende plaats, begon de Spaanse competitie afgelopen zaterdag met een 0-0-gelijkspel tegen Celta de Vigo.

Welcome @yoshimuto18 🇯🇵 pic.twitter.com/abrlo1KqLy SD Eibar 🇺🇸🇬🇧(@ SDEibarEN) link